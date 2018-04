Děti si vytvářejí názor od učitele. To není žádná propaganda, protestuje mladý lidovec Heller. Je nepřijatelné, aby vláda vládla hlasy komunistů, co 40 let devastovali zemi

Hned v několika městech po celé České republice vyšli v minulých týdnech lidé do ulic. Co říkáte na atmosféru v zemi? A mají pravdu ti, kteří se obávají ohrožení demokracie a ztráty svobody slova?

Obavám našich občanů rozumím. Útoky na veřejnoprávní média se v posledních týdnech stupňují a je v pořádku, že občané vyjadřují legitimním a ústavním způsobem svůj názor. Osobně jejich obavy sdílím.

Formou výstražných stávek se připojili k demonstracím i studenti. Jaký vy na to jako pedagog máte názor a z vaší zkušenosti, jak studenti vnímají současnou situaci v České republice?

Opakovaně zaznívá, že mladí lidé nemají zájem o politiku. A to nevěstí nic dobrého pro naši budoucnost. Vnímám proto pozitivně, že mladí lidé aktivně vyjadřují svůj názor. Ostatně byli to studenti, kteří vyjádřili svůj názor v letech 1938, 1968 či 1989.

Stávek se ale nezúčastnili jen středoškolští a vysokoškolští studenti. Jak bylo vidět na videozáznamech z náměstí Václava Havla, které zveřejnila DVTV, do stávky se zapojily i dvanáctileté děti, které se obávají toho, že nás Babiš se Zemanem opět „vrhnou do komunismu“. Je dobře, aby se v podstatě malé děti zapojovaly do stávky? Aby vůbec už přemýšlely nad politikou? Myslíte si, že opravdu vědí, o čem mluví, nebo jen přebírají názory učitelů nebo možná v některých případech rodičů?

Na náměstích byly mladší děti i v roce 1989. Řada rodin vyrazila i s dětmi. Pokud máme zapojit mladé lidi do veřejného dění, nemůžeme je odstřihnout od reality. Dvanáctileté děti nikam nekandidují a názor si utvářejí. A je logické, že mimo jiné na základě osob, se kterými jsou v kontaktu. Tzn. rodina, učitel. Nepleťme to s politickou propagandou, která zde byla před rokem 1989.

Demonstrace vyvolal i inaugurační projev prezidenta Zemana, který se mimo jiné opřel do ČT. Jak vy jeho projev hodnotíte a co si myslíte o tom, že někteří politici během této slavnostní chvíle odešli?

Pan prezident nepřekročil svůj stín, ale to asi nikdo ani nečekal. Všem, kteří ze sálu odešli, rozumím. Vyjádřili tím názor na prezidentův projev, který ještě před pár dny sliboval, že bude lidi spojovat. Opět však došlo na přísloví „sliby, chyby“.

Demonstraci na podporu ČT okomentoval prezident na TV Barrandov slovy: „Víte, za co ti chudáčci demonstrovali? Za svobodu televize ne, ale za Kalouskovu televizi,“ řekl prezident s tím, že to prý dokáže jednoduše tím, že v inauguračním projevu věnoval ČT pouze jednu větu, protože za víc nestojí a protože má zpravodajství a publicistiku vychýlenou ve prospěch TOP 09. „Lidé demonstrovali na základě pouze této jedné věty,“ uvedl. Zmínil, že nikdo ČT neohrožuje a nikdy neútočil na svobodu slova. Jak brát slova prezidenta Miloše Zemana? A z čeho podle vás vyplynulo základní téma demonstrací, že je u nás ohrožena svoboda slova?

Kalousek je Zemanova a Babišova mantra, možná to časem bude Soros jako v Maďarsku. Česká televize má své kontrolní instituce. Pokud bylo nadržováno TOP 09, nechť se z toho vyvodí důsledky. Prezidentovi jde zjevně o něco jiného. Pokud někdo kritizuje Kalouska a zároveň kryje záda bývalému agentu StB, který je stíhaný za milionové podvody a který se aktivně podílel na vývoji naší země za posledních 30 let, je jakákoli kritika těžko uvěřitelná.

Pokud pak prezident nazývá občany naší země, kteří přišli demokratickým a ústavním způsobem vyjádřit svůj vlastní názor, „chudáčky“, bohužel to spíše vypovídá více o něm samém. Je jedno, v kolika větách informaci sdělíte, ale záleží na obsahu. Pokud někomu unikl samotný projev pana prezidenta, může si ho ze záznamu pustit.

Psali jsme: Další průzkum: Ze Sněmovny by zmizeli lidovci, TOP 09 a Starostové Žáci Academic School odstartovali jaro projektovým dnem o Velikonocích Koudelka a Šlechtová přijeli za Zemanem kvůli vyhošťování ruských diplomatů Česko vyhostí tři ruské diplomaty v reakci na otravu agenta Skripala

Spolek Milion chvilek na svém serveru MilionChvilek.cz přinesl možnost podepsat petici proti premiérovi Andreji Babišovi. „Spojujeme lidi, kterým na demokracii záleží,“ píší autoři stránek. „My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce!“ poznamenávají autoři stránek, kde můžete svým podpisem pod petici vyjádřit svůj nesouhlas se jmenováním Andreje Babiše do funkce premiéra. S ohledem na to, že „vyměnit“ prezidenta půjde asi dost těžko, soustředí se veškerý odpor konkrétně na Andreje Babiše? A mají pravdu ti, kteří poukazují na to, že Babiš byl zvolený v demokratických volbách, a to, co jeho odpůrci dělají, tedy příliš demokratické není?

Pane redaktore, co není demokratické? Vyjádřit svůj názor formou petice? Nebo samotný názor, že bývalý agent StB aktuálně stíhaný za podvody v řádu desítek milionů, který se aktivně podílel na vývoji naší země od roku 1989, by neměl vést naši zemi? Tady nikdo nezpochybňuje výsledek voleb, na základě výše uvedeného tato občanská iniciativa tvrdí, že by Andrej Babiš neměl být premiérem. Vyjádřit názor formou petice a demonstrací je právo každého občana u nás stejně jako v celém demokratickém světě.

Jak mimochodem vidíte současná jednání o vládě? A co říkáte na to, že Andrej Babiš chce vytvořit menšinový kabinet ANO a ČSSD, který by se ve Sněmovně opíral o hlasy komunistů? V tomto kontextu mají pravdu ti, kteří tvrdí, že se „vracíme zpět“ a že komunisté opět „zvedají hlavy“?

Považuji za nepřijatelné, aby vláda vznikla na základě hlasů komunistů, kteří se stále hlásí ke Komunistickému manifestu a kteří devastovali naši zemi 40 let.

Jednou z hlavních událostí těchto dní byly volby v Rusku. Co říkáte na to, že Putin obhájil prezidentský post tak drtivým způsobem?

Pokud hlavní opoziční předák nemůže kandidovat, u voleb rozdávají poukázky na jídlo a jednotlivci vhazují do uren stohy volebních obálek, není žádným překvapením, že vyhraje Vladimir Putin.

A mají pravdu například Petra Procházková nebo Luboš Palata, které nikdo nemůže podezírat z přízně k Rusku, když píší o tom, že svým způsobem Rusové mají Putina rádi i proto, že pod jeho vedením jde z Ruska strach?

Obliba Putina v Rusku je vysoká, to je prostě fakt. O důvodech můžeme diskutovat. To, že Rusové mají rádi rozpínavost své vlasti, je pravděpodobné.

Když se podíváme na Slovensko, co říkáte na to, co se tam v těchto týdnech děje, ať už jde o vraždu novináře a jeho přítelkyně, situaci na politické scéně, demonstrace...

Vražda novináře je v demokratickém světě naprosto nepřípustná věc. Ale v Česku na tom nejsme zase o tolik lépe. Připomeňme si, že při návštěvě našeho prezidenta v Rusku o vyhlazování novinářů mluvil. Slovensko vůbec není v záviděníhodné situaci. Pevně věřím, že se situace s nově jmenovanou vládou stabilizuje.



Psali jsme: A to se poděláme z toho, že přijel? Jak nějaká rozvojová země, zaznělo ze sněmovny kvůli návštěvě Paula Ryana. A že nechtěl vidět Zemana? Prý to bylo jinak ,,Mediální žumpa Václav Moravec, presstituti." Kdo toto napíše, tomu hrozí trest. Už se to hlídá Ne, nevyhošťovat Rusy, zaznělo překvapivě z ČT. A objevily se převratné informace o Skripalovi a jeho dceři Mladý lidovec Heller: Mysleli jsme si, že voliči komunistů budou postupně vymírat. Jsme výjimeční v tom, že u nás mohou vyhrát volby ti, co lžou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora