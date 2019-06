Digitální automyčka? Zvažujeme vývoj softwaru i v Česku, říká manažerka české pobočky Superoperator Lindová

Superoperator vstoupil do Česka letos v únoru. Během představení aplikace jste prezentovali cíl dostat pod aplikaci a takzvaně digitalizovat všechny automyčky v zemi. Jak předsevzetí plníte?

Řekla bych, že se to daří dobře. Se společností Benzina digitalizujeme jejich sedm posledních nedigitalizovaných portálových myček a poté se pustíme do ručních boxů. Takže s Benzinou budeme do konce roku asi na 100 procentech všech jejích myček. Náš další velký partner je MOL. A v jeho případě už na podzim bude jasné, jestli se projekt rozšíří i na další z jeho myček. Kromě velkých sítí ale připojujeme i soukromé majitele a například i velmi populární ruční boxy v Praze, v Českém Krumlově a různě po republice.

Když jste aplikaci v únoru představovali, operovali jste s číslem 96 zapojených automyček. Jak jste za půl roku pokročili?

Aktuálně máme zapojených 108 myček, přičemž portálových myček je v Česku kolem čtyř až pěti set. Máme ale ambici v České republice digitalizovat nejen portálové myčky, ale úplně všechny, a to i ruční boxy. Náš software tak, jak je naprogramovaný, to dokáže.

Kolik jste získali nových uživatelů?

Převážná část uživatelů aplikace Superoperator je z řad firem. Těch je několik desítek. Ale jsou tam samozřejmě i fyzické osoby. Co se týče jenom aplikace Superoperator, tak jsou uživatelů stovky. Co se týká aplikace DigiMycíLinka, která je určena více i pro fyzické osoby a kterou jsme vyvinuli pro firmu Benzina, tak tam už jsme na 12 tisících.

Foto: Hans Štembera

Zmínila jste firmy. Co jim nabízíte?

Máme různé balíčky služeb. Nejdříve uděláme takový audit mytí firemních vozů, potřebuje-li firma na mytí například ušetřit nebo potřebuje-li větší kontrolu, fakturaci místo účtenek a podobně. Podle toho pak nabídneme vhodný balíček, od neomezeného mytí až po výběr programů a limitů na danou SPZ.

Během představení aplikace v únoru zaznělo, že máte ambice kromě mytí vozů digitalizovat i celé spektrum dalších možných služeb v souvislosti s osobními vozy. Už jste něco stihli?

Pokročili jsme hodně. Z hlediska technického řešení a softwaru to všechno máme naprogramované, přeložené do češtiny, odzkoušené a podobně. Zatím to testujeme, ale předpokládám, že do konce léta to pustíme i do reálné aplikace. První, kdo se do těchto doplňujících služeb v aplikaci zapojí, bude ruční myčka v Praze 9.

A automobilové servisy? Jestli se nepletu, tak právě o těch se během představování aplikace v únoru mluvilo...

Ty jsou v jednání. Takže věřím, že by se během léta nějaký mohl objevit.

Bude se jednat o autorizované servisy určitých automobilek, nebo bude spolupráce otevřena každému, třeba i malým autoservisům?

Přistupujeme k tomu úplně stejně jako k mytí. Jsme otevřeni úplně všem provozovatelům jakýchkoliv služeb kolem automobilů, které lze rezervovat a posléze platit přes aplikaci, tedy i těm malým.

Superoperator je finská firma. Kde jste vyvíjeli software?

Software vznikal ve Finsku. Vyvíjela ho jiná firma než Superoperator, ale byli to také Finové. Každopádně si pohráváme s myšlenkou, že bychom do budoucna některé oblasti vývoje software, určité dílčí služby, outsourcovali a přenesli právě do České republiky.

Uvedla byste tři prosté důvody, proč by nějaký řidič měl aplikaci Superoperator využívat?

V první řadě jde o přehled o tom, kde vlastně myčky jsou a jaká je jejich aktuální obsazenost – tedy vlastně, jestli je před nimi aktuálně fronta, nebo ne, což zajistí živý přenos z kamer. Druhou výhodou je, nemuset vystoupit z auta. Díky tomu odpadá i nutnost hledat parkovací místo kvůli navštívení, zakoupení lístku do myčky. A jako třetí důvod k využívání aplikace bych pak viděla finance. Myčka přes Superoperatora bude pro řidiče levnější.

Ta úspora pro řidiče tam je už nyní. Levnější než na kase jsou vlastně v našich testovacích aplikacích zcela totožné mycí programy, jaké si můžete zakoupit i fyzicky. A že půjdou v tomto trendu dál, to se vlastně rozhodli i naši partneři. Takže řidič, který bude mýt auto přes aplikaci, vlastně ušetří. Nebude to třeba o 50 procent, ale ten rozdíl tam znát bude.

A nějaké další plány v Česku, kterými se třeba pochlubíte?

Aktuálně spolupracujeme s výrazným distribučním partnerem v oblasti automobilů, který si svou aplikaci implementuje do portfolia služeb. Jedná se o významného výrobce osobních vozů a jednoho z největších na českém trhu. Připravujeme pro něj celý projekt.

Prozradila byste, o koho se jedná?

Zatím nikoliv...

autor: Jonáš Kříž