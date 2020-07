Dnes o střetech zájmů a svobodě projevu v ČT. Tomáš Vyoral a dvě jména: Železný, Witowská

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Dnešní zúčtování se věnuje zejména známým pracovníkům ČT Jakubu Železnému a Světlaně Witowské. Stranou ale nezůstávají další události tohoto týdne, zejména pak do ruda vytočený Vojtěch Filip poté, co aktivisté promítali hologram Milady Horákové na fasádu pražského sídla KSČM. Tomáš Vyoral navrhuje jít o ještě krok dál a promítat přímo na komunisty. Namátkou vybral současného ředitele ČT či význačného prezidentského kandidáta. Vyoral se věnuje také verdiktu nad Afričanem, který v Česku znásilnil 16letou dívku, za což dostal dvouletý trest odnětí svobody. Pozornosti komentátora neušel ani poněkud netradiční rozhovor Xavera Veselého s 19letým „chvilkařem" Radoslavem Sturmem, který sní o poslanecké lavici.

reklama

Od 1. července se opět mění pravidla pro užívání roušek na veřejnosti. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že v Praze už roušky zůstanou povinné jen v metru a při akcích nad sto lidí, plošná povinnost pak zůstává ve zdravotnických zařízeních. Na severu Moravy dochází ke zpřísnění podmínek v lokálních ohniscích. Co na tyto změny říkáte? Má ještě význam, aby někde lidé roušky nosili, když ve většině případů již povinné nejsou?

Anketa Sledujete i letos seriál Chalupáři? Ano 40% Ne 60% hlasovalo: 2781 lidí

Ale od začátku odmítám mít hadr na hubě kvůli viru s nejlepším PR na světě, který je jen prostředkem k řízené demolici ekonomiky, nárůstu zadlužení běžných lidí, firem i států vůči banksterům a nástrojem k zavedení totalitních praktik za šíření strachu a paniky kvazi epidemiology. To bychom museli mít na hubě něco nonstop, neb PR Covid, nejsem teda geniální epidemiolog jako Prymule a Maďar, není jediným virem a nemocí, která kolem nás lítá. Navíc, jak se zatím ukazuje, pro průměrného zdravého jedince prakticky chřipečka.

Ještě krátce k Miladě Horákové. Co říct na slova předsedy KSČM Vojtěcha Filipa? Ten v reakci na promítání hologramu Horákové s nápisem „zavražděna komunisty“ na fasádu sídla KSČM v pražské ulici Politických vězňů uvedl toto: „Komunistická strana Čech a Moravy existuje od března 1990 a je to pravděpodobně nedostatek znalostí, že obviňují KSČM z něčeho, co nemohla nikdy spáchat.“

Na jednu stranu lze jeho slova chápat, nicméně už názvem, a předpokládám nejen jím, se KSČM k odkazu KSČ hlásí. Myslím, že moudřejší by bylo, pokud už se tak někdy nestalo, přiznat, že soudruzi třeba udělali chybu a distancovat se od takových praktik. Na druhou stranu mi promítání hologramu na fasádu sídla KSČM přijde trapné. Mohli by tak oni organizátoři třeba rozsvítit hologramy na všechny bývalé komunisty, to by mělo asi podobnou logiku. Třeba na ředitele ČT Dvořáka, na Rychetského, Pitharta, generalissima Pavla.

Psali jsme: Já ji chci, chci, chci. Poslankyni ANO, která miluje červené šaty, Babiš protlačil do další funkce. Proti všem, včetně Faltýnka

Moderátor ČT Jakub Železný učinil veřejný závazek, že vyhodí ze studia každého, kdo se v jeho pořadu byť jen slovem dotkne památky Milady Horákové. Lze lidsky chápat, proč Železný takto uvažuje; jak se to ale slučuje se zásadou nestrannosti veřejnoprávního média? Lze to chápat tak, že odlišný názor na Miladu Horákovou, jaký má například Marta Semelová, už do společnosti prostě nepatří?

Anketa Má Zeman pravdu, že heslo ,,Black Lives Matter" je rasistické? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 14344 lidí

ČT se týká i poněkud bulvární zpráva – moderátorka Světlana Witowská si našla novou partii. Novým mužem v jejím životě má být Pavel Kolář, bývalý diplomat a dnes poradce prezidentského kandidáta Petra Pavla. Witowská končí v Událostech a i podle členky Rady ČT Hany Lipovské v této věci nelze spatřovat žádný střet zájmů, pakliže Witowská své šéfy o vztahu informovala. Je vše v pořádku i podle vás?

Chápu, že lásce člověk neporučí a je to čistě jeho osobní věc. Ale u údajně nezávislé a objektivní novinářky veřejnoprávní televize, která často a ráda nás horší lidi vychovává, je vztah se závislým proamerickým a prounijním lobbistou, stvořitelem a pasáčkem bývalého prezidentského kandidáta Drahoše a potenciálního budoucího generalissima Pavla, jde o poměrně závažnou věc. Je otázkou, jak dlouho spolu Witowská a Kolář souzní a zda mu mohla jít v lecčems na ruku, ať už jde o PR generála Pavla v ČT nebo psychopatického bourače soch synátora Ondřeje z Prahy 6. Čistě teoreticky se můžeme vrátit až k Drahošovi. Nabízí se i otázka, zda důvody odchodu Witowské z Událostí jsou takové, jaké sama tvrdí, nebo leží jejich jádro právě někde tady. Střet zájmů tam je naprostý a očividný, a v informování šéfů nevím nic, co by tento střet zrušilo.

Devatenáctiletý aktivista Milionu chvilek Radoslav Sturm byl hostem u Xavera Veselého. Sturm je přesvědčen, že zatímco někteří politici baží po moci, jiní chtějí udělat něco pro svou zemi. Jako příklad takového altruisty jmenoval Miroslava Kalouska nebo Petra Fialu. Jako hrozbu potom vnímá například Marii Benešovou, kvůli čemuž v loňském roce svolal demonstraci. Sturm, dle svých slov člen ODS, rovněž prozradil, že jeho cílem je stát se poslancem. Obohatil by Sněmovnu? Jak hodnotíte jeho politický instinkt, který se promítl do hodnocení zmíněných politiků?

Rozhovor jsem baj oko zhlédl. A slyšel jsem přesně to, co jsem očekával. Nechci hocha nijak bránit, ale nechce se mi do něj ani nijak zvlášť šít. Protože za to významem ani nestojí. Vlastně jsem ani úplně nepochopil význam tohoto rozhovoru, krom štulce do Milionu chvilek. Je chvályhodné, že se mladík zajímá, nicméně politický instinkt má zatím na úrovni lachtana. Kdybych se ale já postavil v letech onoho mladíka do studia ke Xaverovi, dost možná bych byl za ještě většího jelimana než on. A takhle můžete vzít do studia namátkou kohokoliv mladšího, ať už má jakýkoliv pohled na svět, a většina by zřejmě vyzněním dopadla podobně. Všechno chce čas, práci, zkušenosti a taky teda určitý instinkt, který mladíkovi zcela chybí, ale může se časem alespoň trochu vytříbit. Nicméně i tento rozhovor potvrdil, že řada příznivců Milionu chvilek vůbec neví, o čem bije, a mají napapouškováno několik prefabrikovaných frází, které jim EUjugend Maxipes Minář a jemu podobní za vydatné pomoci mediálního mainstreamu, zejména pak ČT, nakukali.

Psali jsme: I standardní plat Dvořáka je vysoký, natož roční bonus! Tomáš Vyoral bouchl do stolu: Jsme připraveni znát platy v ČT!

Státní zástupkyně se odvolala proti verdiktu litoměřického soudu, který Afričanovi za loňské znásilnění 16leté dívky vyměřil dva roky vězení a ústavní léčbu. Věcí se bude zabývat krajský soud. Jak se na dosavadní verdikt za čin, který mladé dívce patrně způsobí celoživotní trauma, díváte?

Anketa Chtěli byste, aby se EU změnila ve federaci států? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 7917 lidí

Prezident Miloš Zeman rozvířil vody médií nejen v České republice. V projevu na americké ambasádě při příležitosti oslav 244. výročí Dne nezávislosti USA Zeman označil slogan ‚Black Lives Matter‘ jako rasistický. Je tak pravděpodobně prvním prezidentem členské země EU, který se proti hnutí BLM ostře vymezil. Jak tento krok hodnotíte? A myslíte, že se nyní k Zemanovi přidají i další?

Když už ne jako správný, tak rozhodně jako pravdivý. Ačkoliv se diplomaticky nemusí jednat úplně o tah šachového velmistra, tak myslím, že každý průměrný člověk, který nemá IQ tykve, musí jasně vidět, že nejen slogan, ale většina toho humbuku, který se okolo BLM strhl, je jasně rasistickou záležitostí ve prospěch, jak se říká v angličtině „lidí barvy“. Zejména jedné určité a jejích odstínů. Předpokládám, že v současné hyperkorektní, tedy hyperpokrytecké době se další vrcholní političtí představitele nepřidají.

Aktivisté hnutí za práva černochů chtějí nově i změnu hymny USA. Ta je prý rasistická. Namísto hymny chtějí píseň Imagine od Johna Lennona. Vznikají i návrhy „černošské hymny“ a některé instituce začínají místo hymny hrát jiné písně. Je podle vás možné, že v USA dojde i k demontáži „starých“ stavebních kamenů, jakými jsou kromě hymny třeba odkazy prvních amerických prezidentů?

Všechno, co vidíme, k tomu bohužel směřuje. Vykořenění tradičních hodnot, přepisování historie ve jménu světlých zítřků a dobra směrem k novému světovému řádu s novým globálním náboženstvím, vládou a podobně pokračuje. A co se týká české hymny, tak bych zase prosil nahradit písničkou proti trudomyslnosti „Není nutno“. Stejné nám už běžně zní z amplionů a budoucí prezident Dominik Hašek se na ni už naučil docela hezky tančit a text se už, věřím, také doučuje.

Psali jsme: Dienstbier by v takový moment byl za zbraň v ruce rád. Policejní expert Černý k tomu, jak manželé v USA ubránili dům proti hordě demonstrantů

Spojenými státy otřásá další skandál. Ve městě St. Louis ve státě Missouri mířil několikasethlavý dav příznivců Black Lives Matter k domu starostky, již vyzýval k rezignaci. Cestu si ovšem zkrátil skrze vstupní branku, vedoucí na soukromý pozemek. Tam je konfrontoval bělošský manželský pár ve věku 63 a 61 let. Muž s puškou a žena s pistolí začali na dav křičet, ať odejdou. Z videa je patrné, že se oba strachují o své životy a o majetek. Zaznamenal jste incident? Co na to říci?

Zaznamenal jsem ho jen okrajově. Myslím, že jde o pochopitelnou reakci ze strany obyčejných lidí, kteří hájí svůj majetek, o který mají, stejně jako o svůj život, pochopitelnou obavu, když vidí, čeho jsou někteří všehoschopní vandalové a rasisti z BLM schopni.

Filmové servery opatřují filmy upozorněními, že záběry obsahují zastaralá hlediska a někoho mohou urážet. Díla s vyloženě rasistickým obsahem pak z nabídky mizí úplně – je to v pořádku? Velmi diskutovaný byl případ filmové klasiky Jih proti Severu, kterou služba HBO Max nejprve smazala, aby ji později vrátila – právě s dovysvětlujícím popiskem.

Z pohledu současných zavádějících se totalitních praktik je to bezpochyby správně. Víte, dovysvětlující nálepky, zakazování filmů, knih, hudby, názorů, vždycky povede k reakčnosti opačným směrem. Alespoň v to věřím. Takže novodobí soudruzi a sociální inženýři možná některým dílům dělají nevědomky větší reklamu, než by si zřejmě přáli.

Psali jsme: Zakážou ,,Kde domov můj", padlo z ANO. Je to rasismus. A Mikuláš Minář... Výhrůžky od Mináře asi zafungovaly. Kolik sype opozici? To by zajímalo Tomáše Vyorala Velečučkař Koudelka s americkou medailí, Kundra a telenovela. Postrach králíkáren Drahoš. Tomáš Vyoral připomíná i dávný slib Vystrčila, který teď porušuje Nemůže si za Xavera ČT náhodou sama? Spacáky, díl druhý? Tomáš Vyoral i k tomu, co se valí z obrazovky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.