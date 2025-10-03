Dodrží Pavel po volbách své slovo? Vyoral se obává jiného scénáře

03.10.2025 17:00 | Rozhovor

03.10.2025 17:00 | Rozhovor

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor Tomáš Vyoral v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz odsuzuje současné politické divadlo, ale i „uměleckou elitu“, která podle něj manipuluje veřejností. „Babiš klidnější, Fiala komediant,“ tvrdí Vyoral a přidává varování před nebezpečnou cenzurou, která se podle něj šíří. Vyoral nešetří ani demonstrace organizované Milionem chvilek: „Do sametu oděná nenávist a lež, která se snaží přesvědčit, že jde o pravdu a lásku.“

Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Nejdřív tu máme debatu Babiše s Fialou. A i podle střízlivějších komentátorů se tentokrát role vyměnily, tentokrát Fiala útočil na Babiše, který byl tím klidnějším. Viděl jste debatu? A myslíte, že mohla někoho přesvědčit?

Neviděl. Něco málo jsem slyšel. Co se Babiše týká, být částečně klidnější mu dle mého může prospět, zatímco Fialovi jeho útočné procitnutí stejně jako jeho rybářsko-komediantskou gestikulaci může věřit zřejmě jen absolvent zvláštní školy po lobotomii. Nicméně nenalhávejme si nic, divadlo je to ze všech stran. Vždy bylo, je a vždy bude.

Měli jsme tu dvě demonstrace. Jednu na Hradě, svolanou spolkem Svatopluk. Na tu přišli rušit aktivisté, kteří se nezastavili ani při hymně. Myslíte, že je k něčemu upomínat prezidenta, aby splnil své povinnosti? Že ho to může odradit od případných čachrů s jmenováním premiéra, popř. ministrů?

Prezidenta je třeba upomínat k bezpočtu věcí a povinností, nicméně mám oprávněné obavy, že to k ničemu kloudnému nepovede, neb prezident je pouze loutka v rukou svého loutkoláře a dalších osob, které skrze něj prosazují své často protičeské zájmy.

A pak na Staroměstském náměstí, kde Milion chvilek vytáhl umělce a bývalé disidenty, aby varovali před populisty a extrémisty. Třeba Martin Mejstřík prohlásil: „Je třeba trestně stíhat všechny, kdo šíří ruskou propagandu a adorují Rusko. Týká se to především sociálních sítí. Je třeba postavit mimo zákon politiky, kteří šíří ruské dezinformační narativy.“ Je tohle nějaká zostřená fáze pravdy a lásky?

Do sametu oděná nenávist a lež snažící se nás přesvědčit o tom, že jde o pravdu a lásku. Máte právo na svůj názor, ale běda, jak je jiný než ten náš. Samozřejmě zavírání, zakazování a cenzura by samozvaným demokratům voněla. Bohužel si neuvědomují, že jakmile jednou otevřou Pandořinu skříňku, časem přijde čas i na ně samotné.

V Senátu dostal medaili předsedy Senátu Miloše Vystrčila režisér Jiří Mádl. A měl projev plný politiky, velká část byla věnována plivání na Rusko, ale došlo třeba i na Slovensko. „Českou vlajku a jiné symboly mezitím zneužili prodavači strachu, dezinformátoři a mnoho lidí se špatnou motivací,“ prohlásil třeba. Myslíte, že česká vlajka je zneužívána?

Jiří Mádl to má malinko víc pomotané. Ať už z důvodu nedostatečného intelektu, nebo vlivem dobře plynoucích prostředků z daných zdrojů. Ostatně podobně jako Tchajwanec Vystrčíl – tedy opět vrána s vránou si honí ego, dělají si veřejné promo a snaží se šířit prorežimní propagandu.

Obecně se vyrojilo hodně umělců. Svěrák, Hřebejk, Trojan, všichni hezky zodpovědně nabádají, že mají lidé jít k volbám a naznačují, koho mají volit. Co myslíte, že se stane, když to lidé neposlechnou? Přijde mor na umělce? Nebo snad exodus?

Tak mor v podobě žádoucích notiček na umělce už přišel zřejmě před samotnými volbami, když celá plejáda těch správně uvědomělých papouškuje zadání Bambilionu chvilek proti demokracii, který vydal manuál, který věrně popisuje právě onu agendu, kterou nám Svěráci a spol. sdělují. A jak je dobrým zvykem oněch, kteří přeceňují sebe a podceňují ostatní, opět plavou s proudem, jak mrtvé ryby. Dopředu nás demagogicky děsí možným případem, kdy by nevyhrály ony samozvaně „demokratické“ strany typu Spolu, ODS, TOP 09, STANu a podobně. A neposlechnou-li lidé a ony opravdu nevyhrají, tak po nabádání, strašení a citovém vydírání přijde adekvátní rozčarování a pláč nad rozlitou vaničkou i s dítětem.

Máte nějaký vzkaz k volbám, popř. volebnímu šílenství?

Slovy Kiplingovy básně Když v překladu Otokara Fishera: Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen sám, že nejsi bezhlavý… Když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví… Tedy nenechejme se rozházet, nenechejme se rozhádat, nenechejme se pohltit tím divadlem, jak vy říkáte šílenstvím, které se na nás hrne ze všech světových i politických stran. Uvažujme klidně a rozumně. Zůstaňme slušnými lidmi. Jde jen o volby, které kdyby něco změnily, už dávno by je zrušili. Jak řekl někdo mnohem chytřejší než já. Nicméně všem pro lepší pocit a zadostiučinění samozřejmě doporučuju, vzhůru k volbám.

autor: Karel Šebesta

Referendum

Dobrý den pane Havlíčku! Nemohlo by hnutí ANO vyhovět vůli národa vystoupit z EU, nebo z NATO, když bude výsledek referenda například 2:1, nebo 3:1 ??? Petr Vondrák

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

