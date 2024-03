Doplnit doma zásoby. Válka s Ruskem? Tvrdá zpráva Čechům. I o Fialovi

VIDLÁKŮV TÝDEN „V této chvíli všichni čekáme, že se něco semele, takže bych si myslel, že se to stane až tehdy, kdy si budeme myslet, že to dobře dopadlo,“ hodnotí moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák, možné záměry Putina. A pokud válka s Ruskem opravdu přijde? „Doporučil bych doplnit zásoby uhlí ve sklepích, udělat si pořádnou spížní skříň, zásobit se potřebnými léky a doufat, že Rusové na to české zázemí NATO nepošlou nějaký ten Kinžál nebo Zirkon,“ doporučuje Čechům. O Fialovi, vládě a chování trhu i burzy nemá v tomto případě iluze.

reklama

Tak prý budeme mít levnější Velikonoce než před rokem. „Balík surovin na velikonoční pečení letos stojí méně než loni,“ hlásá ČTK. Publikuje výpočet ze slevových letáků, podle kterého klesly ceny vajíček, mouky nebo mléka. Rozradostnila vás tato zpráva?

Což o to, cena vajíček i mléka opravdu o něco klesla a v akcích bude nejspíš i mouka na pečení, když nám teď pšenici levně dodává Ukrajina a kdo může, ten ji kupuje, mele, když nevyjdou koncentrace pesticidů, tak ji „naředí“ moukou z českého obilí a hurá s tím do hytlermarketu, který potřebuje dostat lidi do obchodů. Oni ti šmejdi zákazničtí jaksi přestali utrácet. Mají hluboko do kapsy. Fiala jim slíbil růst mezd, ale zatím se dočkali spíš propouštění z práce.

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 8% Neškodí 90% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6869 lidí

A tak se letos na Velikonoce musejí obchodníci podělit o menší tržby. Prouza zařídí v ČTK takřka reklamní článek, dáme slevu na pár základních surovin a pak je obereme na tom ostatním. Klasika...

Co myslíte, bude levnější zelené pivo, které tady na Moravě vždycky pijeme na Zelený čtvrtek? Silně pochybuju. Blbá pomlázka pro měšťáky už také stojí klidně sto padesát korun. Naštěstí my venkovani si tatar upleteme sami.

Zemědělci samozřejmě dál neprodávají svou loňskou úrodu, a pokud ano, tak pod výrobními náklady. V tomto ohledu je ten evropsky hodnotný volný trh (plný předpisů na ochranu spotřebitele) poměrně macešský. Tedy... tady u nás. Ve Francii ne.

Ne že by na tom stál svět, ale je to zajímavost: Cena kakaa najednou prudce vyskočila. Na světových burzách stojí dvakrát víc než začátkem roku. Prý kvůli neúrodě. Čokoláda tedy může zdražit. Vysvětlete čtenářům, prosím: Jak je možné, že si někdo „hraje“ s cenami zemědělské produkce tak brutálním způsobem? A má občan začít skupovat čokoládu?

Neberte mě úplně za slovo, protože se pokusím v několika větách vysvětlit něco, co vznikalo půl století, ale věc se má asi takto: Náš globalizovaný trh ve své podstatě nutí všechny aktéry, aby dělali něco „nejlépe na světě“. Pokud to tak dělat nebudou, tak zkrachují. Všichni se musejí přizpůsobit tomu, kdo produkuje nejlevnější a převzít jeho metody, i když jsou to metody gangsterské, nebo když to drancuje přírodu. Tímto způsobem jsme celosvětově vydojili půdu a co jsme nevydrancovali, to si vzala eroze. Všude se pěstuje jen to, co tam má nejlepší podmínky. U nás je to třeba řepka, ve Španělsku zase pomeranče. Bavlna se pěstuje v Kyrgyzstánu a kakaové boby hezky v teple. Diverzifikace je stále menší.

Fotogalerie: - Korunu nedáme

Pak stačí jeden rok zblázněného počasí a všichni zírají, že se kakao neurodilo... Ceny jdou nahoru. Další rok se to zase stane s jinou zemědělskou komoditou.

Občas to umí být tak dramatické, že vznikají arabská jara, kácí to zavedené trůny a svrhává to diktátory, u kterých byste nikdy neřekli, že tváří v tvář hladu byli tak slabí.

Nevím, jestli by občané vydělali na nákupu čokolády, ale určitě existuje dost zemědělských spekulantů, kteří na tomto zdražení vydělají zaručeně. Ale to není pro malé žabaře. Dneska se komodity neprodávají na tuny ani na železniční vagony. Dneska se prodávají na celé zaoceánské lodě. Kdo není schopen koupit alespoň sto tisíc tun naráz, ten mezi velké hráče nepatří.

Ale co zmůže čtenář, na kterého „padají“ podobné zprávy, zmatený jak „lesní včela“? Dozví se, že supermarkety mu zlevnily Velikonoce. A pak čte, že se zdraží čokoláda. Což je taky „velikonoční komodita“. Co si má myslet?



Já bych čtenářům navrhoval, ať se podívají na loňskou účtenku z Kauflandu a porovnají to s tou letošní. Zřejmě zjistí, že se nic nezměnilo. Něco měli levnější loni a něco mají levnější letos. Loni je na něčem obrali, letos je oberou zase na nějaké jiné položce. Ale předpokládám, že letos bude celková částka nižší. Ne proto, že by potraviny zlevnily, ale proto, že je zapotřebí zaplatit daň z nemovitosti, dražší benzín, dražší kroužky pro děti i dražší rovnátka.

Anketa Zaslouží si zemědělec, který vysypal před Úřad vlády hnůj, trest? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16178 lidí

Agrární komora ČR našla zemědělce, který vysvětlil Fialovi a Stanjurovi, jak je to s těmi „krásnými traktory“, které oni viděli z oken svých úřadoven. Že zemědělci v rámci racionalizace musejí pracovat s nejlepší technikou, jenže jim to někdo vyčítá – narozdíl od lékařů, kteří pracují s přístroji za desítky milionů, ale nikdo jim za to nenadává. Co k tomu dodat? A vlastně, je na tom argumentu něco?



Už jsem tu naznačil, že v dnešní době se všichni musejí při výrobě chovat podle toho, kdo produkuje nejlevněji. To platí i při koupi traktorů. Zhruba před deseti roky začal boom GPS navigace pro zemědělce. Secí stroj jede s centimetrovou přesností. Ušetříte spoustu drahého osiva, protože opravdu nikde nesejete dva řádky přes sebe. Ani na úvratích ne. Když sklízíte kombajnem, zaznamenává vám to, kde je úroda hustší a kde je řidší. Podle toho pak rozmetáte hnojivo. Kde bylo úrody méně, tam přidáte více hnojiva a kde bylo úrody více, tam stačí méně. Když to neuděláte, zbytečně prodrbete tuny a tuny drahého ledku.

Navíc skutečně platí, že pracovní síly jsou čím dál hloupější a musíte pro ně ten traktor udělat stále blbuvzdornější. Navíc, dnešní traktor už zdaleka nevydrží tak dlouho jako starý Zetor, který třicet let jel, pak mu zrepasovali motor a šlapal dalších dvacet let. Dneska musíte traktor po záruce v podstatě vyhodit, protože se co nevidět začne porouchávat, v poruchách se už díky digitalizaci nevyznají ani pracovníci značkového servisu, takže zemědělci si kupují traktory jako němečtí důchodci auta. Jakmile doplatí leasing, berou si nový. Je to levnější než ho opravovat.

Fotogalerie: - Velikonoční trhy v Českých Budějovicích

Svými vtípky o krásných traktorech Fiala a Stanjura jen ukázali, že o skutečné práci vědí naprosto kulové a zemědělcům tím jen dokázali, že se s vládou po dobrém jednat nedá.

Z čeho asi běhá mráz po zádech, je to, co se děje po útoku na koncertní síň Crocus City Hall u Moskvy. Nechci rozebírat, jestli Putin jen pouští mlhu, když on i jeho lidé ukazují na Ukrajinu, ale něco mi říká: Tady se může dít něco, co opravdu nemusí dopadnout dobře...



Putinův největší jestřáb, Patrušev, už řekl, že za teroristický útok může samozřejmě Ukrajina. Stejně tak nepochybuji, že všichni pochytaní útočníci se teď intenzivně učí nazpaměť přesně ty výpovědi, které Kreml potřebuje.

Už před teroristickým útokem se množily informace, že Rus odhazuje rukavice a bude vážně zlý... vlastně se čekalo jen na volby, které potvrdily, že národ má ve svého Putina plnou důvěru... Na frontu prší stále větší ruské bomby, ukrajinská energetika je ničena nikoliv zásahy transformátorů, ale zásahy turbínových hal. Zdá se, že Putin nechce čekat, až se na Ukrajinu dostane ta česká mírová iniciativa v podobě granátů nakoupených někde u Boko Haram.

Francouzský Macropoleon mluví o nasazení cizinecké legie v Oděse, Poláci nemluví vůbec, ale přitakávají... něco visí ve vzduchu a myslím, že nám ještě bude hodně úzko.

Fotogalerie: - Fialo, odstup satane

Ale rovnou dodávám, že Putinova superschopnost vždycky byla v tom, že se svými protivníky vyjebal. Udělal něco jiného, než co si mysleli. Udělal to jinak nebo jindy. V této chvíli všichni čekáme, že se něco semele, takže bych si myslel, že se to stane až tehdy, kdy si budeme myslet, že to dobře dopadlo.

Když nás generál Řehka připravuje na válku a generálové Pavel a Koudelka tak jaksi přitakávají, tak to pojďme vzít do důsledků. Představme si, že v Pobaltí a v Polsku opravdu začne válka s Ruskem. A že se ČR stane tím „zázemím“, jak Řehka už řekl. Jak to pocítí občan v den jedna, dva, tři nebo za týden? V krámě, na svém talíři, v zásobování nepotravinovým sortimentem? Jak zareaguje náš trh, naše hmotné rezervy?



Pamatujete, co se stalo s cenami, když začala válka na Ukrajině? A co se stalo s cenami energií, když vyletěl do luftu Nord Stream? Představte si nový deštník proti drahotě, představte si nové vládní zastropování cen energií, představte si hon na dezinformátory, vypínání webů, apely na celoevropské řešení... Vždyť my přesně víme, co bude vláda dělat a také přesně víme, jak na to zareaguje lipská burza, Křetínský i Tykač. Víme přesně, jak na to zareagují hytlermarkety a jak to bude Tomáš Prouza obhajovat. Všechno už tady bylo.

Teď to jen celé umocněte na druhou nebo na třetí... Tak nějak to bude vypadat.

Nechci dělat sýčka, ale doporučil bych doplnit zásoby uhlí ve sklepích, udělat si pořádnou spížní skříň, zásobit se potřebnými léky a doufat, že Rusové na to české zázemí NATO nepošlou nějaký ten Kinžál nebo Zirkon. V poslední době z Putinových slov vysloveně odkapávalo plutonium nebo alespoň bílý fosfor.

Pojďme k vaší soukromé věci. Podání vysvětlení na Policii ČR, kde jste vystupoval jako svědek, nebo vlastně co svědek – jako oběť potenciální trestné činnosti! Povídejte, přehánějte! Tohle si musíme poslechnout velmi podrobně.



Bylo to jak z rádia Jerevan. Myslel jsem, že si mě předvolali kvůli zemědělskému protestu a budu sprostým podezřelým ve věci vysypání hnoje či jiného podobného přečinu. Ale jaké bylo moje překvapení, když se ukázalo, že jsem předvolán kvůli odborářskému protestu a nejsem v roli podezřelého, ale potenciálního poškozeného.

Fotogalerie: - Odmítáme výpověď bez udání důvodu

Policie totiž začala vyšetřovat Petru Mazancovou, víme? Za pomluvu. Řekla o mně, že jsem dezinformátor a ruský kolaborant. Policista mi při poučení vysvětlil, že to může být trestný čin, pokud mě kvůli tomu třeba vyhodili z práce a utrpěl třeba jsem nějakou újmu na zdraví anebo na psychice.

Seděl jsem tam a říkal si, že by vlastně stačilo, abych jim přinesl potvrzení od doktora, že se mi na podzim zhoršila cukrovka, ukázal bych jim všechny ty nenávistné SMSky, co mi od té doby přišly, nechal bych je projít svůj twitterový účet, kde se to přímo hemží žlučovitostí a na nějakou popotahovačku u soudu by to zřejmě stačilo. Navíc, nemusel bych připravovat žádnou žalobu... policie to šetří. Jen bych se s tím svezl.

Jenže pak jsem si řekl, že ničit lidem životy, to je výsada liberálů a já nejsem liberál. Někdo musí být ten, kdo první natáhne ruku ke smíru. Nemluvě o tom, že nevěřím ve spravedlnost, jejíž tváří je vrchní prokurátor Igor Mříž. Tahle země má už dost hluboké příkopy. Nemohu je zahladit, ale mohu je alespoň neprohlubovat. Spravedlnost v této zemi stojí za houby. Čermák s Tušlem by mohli vyprávět, jak snadno se dostali do lochu a Pavel Řeporyjec Novotný se jim může posmívat, že on si naopak může dovolit všechno. Ale je ještě něco, co je víc než spravedlnost, a to něco je milosrdenství.

Fotogalerie: - Interpelace na pražské zastupitele

Kde se ve vás bere taková smířlivost? Plivali po vás v kostele, nadávali vaší rodině, snažili se vás diskreditovat jako veřejnou osobu. A vy nic? Proč tak křesťansky nastavujete druhou tvář? Čekáte, že na vás teď budou hodní?



Protože to křesťanství myslím vážně, sakra... Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Křesťanské hodnoty se musejí žít, a ne se s nimi ohánět jako klackem. Být křesťanem, to znamená mýt nohy učedníkům, kteří za pár hodin utečou a zradí. Nejsem jako ten farizej, který v chrámu děkoval Bohu, že není jako ten dezolát, co sedával tam v první lavici nalevo. Plivali na mě v kostele, copak mám ukázat to samé? Křesťanské hodnoty jsou to, co jsem udělal já. Nikoliv to, o čem pořád mele Zdechovský.

Podle lidského uvažování jsem udělal hloupost. Nechal jsem výhodu těm, kteří by mě nejraději deportovali někam na Sibiř. Nastavil jsem druhou tvář těm, kteří v kostele křičeli od oltáře, že jsem kolaborant... Blbost na entou. Nikdo ji neocení a můj dobrý skutek bude po zásluze potrestán.

Víte, ale já věřím, že Bůh mi to připočte k dobrému. Že na to nezapomene a že z takových skutků mohou vzejít zázraky, že se tady nepomlátíme mezi sebou, i když k tomu máme nakročeno.

Ale věřte mi... víc síly k nastavování druhé tváře už nemám.

Fotogalerie: - Bezpečnostní riziko Babiš

Jinak, ještě další dozvuk „první pražské traktoriády“. A asi poslední, řekli by zlí jazykové. Fiala byl interpelován poslankyní Peštovou, co říká na smyšlený „dopis ruské ambasádě“, který Vondra vytáhl na Zdeňka Jandejska. A odpověď premiéra: Není v mé působnosti to komentovat. No, jak to ... komentovat?



Co jiného také mohl náš premiér říct, že? Měl přiznat, že Vondra je pitomec, který zničil šance SPOLUkoalice na slušný volební výsledek v eurovolbách? Měl na Vondru nasadit K.R.I.T? Měl za ním poslat všechny ty „faktčekery“, kteří se všichni naštěstí dívali zrovna jinam? Fiala může udělat jenom jednu věc. Snažit se, aby se na to do voleb zapomnělo. Ale jestli opozice je co k čemu, tak se naopak postará, aby se to nezapomnělo.

Kdyby Jandejsek už nic jiného nedokázal (ale on ještě dokáže), tak tohle bohatě stačilo. Ukázal, jak vznikají dezinformace přímo u těch, kteří se ohánějí bojem proti nim. Ukázal na licoměrnost a ubohost vládního tábora. Ukázal, že se musejí u kormidla držet pomocí lhaní a podvádění.

Osm set traktorů v Praze? Odhadem tak sto tisíc korun za naftu a pokuty. Ukázat, co je Vondra (i Fiala) zač? K nezaplacení!

Vidlácky ještě dodám svou oblíbenou hlášku: Lhostejnost je zdarma, ale nenávist si musíte zasloužit.

Psali jsme: Jste v rauši? Bartošovi vybouchl v ruce jeho poslední krok Po pádu mostu v Baltimore všechny zaskočil Joe Biden Vejce, pak láhve. Hnůj. Farmáři v Bruselu přitvrdili a chtějí víc Kvůli očkování odejit z extraligy. Dnes kandiduje: Mladí Nerudové nevěří. LGBT, euro... Ne

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama