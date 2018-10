Dosavadní vlády nikterak nezajímaly problémy obyčejných lidí, říká senátní kandidát za SPD Miroslav Křeček

Do Senátu kandidujete za SPD jako živnostník, v Benešově se věnujete prodeji a servisu motorek. Budou vaši zákazníci i vašimi voliči?

Nejdříve bych chtěl upozornit, že již před několika lety jsem utlumil svoji činnost v tomto oboru, některé aktivity jsem pronajal a vzhledem k událostem posledních let se intenzivně věnuji práci pro SPD, protože to je jediné hnutí, které otevřeně a na základě faktů mluví o problémech islamizace, terorismu, nelegální migrace a diktátu Bruselu. Jinak jsem přesvědčen o tom, že armáda motorkářů se stane mým voličem, neboť je to zcela specifická skupina lidí s velmi přátelskými vztahy a s realistickým chápáním světa. S přihlédnutím k mému věku jsem za ten dlouhý čas potkal mnoho správných lidí s názory blízkými SPD.

Svět motorek s sebou přináší i řadu zajímavých osobností s jednoznačným a neotřelým pohledem na svět. Souhlasíte? Patříte k nim?

Samozřejmě, svět motorkářů je zcela jedinečný, obzvláště vyzdvihneme-li sportovce a závodníky, kam se počítám i já. Protože v motocyklovém sportu jde mnohdy o zdraví, ne-li o život. Pro nás motokrosaře je největší modla jediný český mistr světa v motokrosu Jaroslav Falta, který se stal mistrem světa v roce 1974. Jarda Falta je uctívaný skoro jako Bůh např. v Itálii, kde mám mnoho přátel v oblasti terénních motocyklových závodů. Tímto se omlouvám celé řadě vynikajících českých závodníků v terénních soutěžích motocyklů, mistrům světa, Evropy, republiky a dalším, neboť rozsah tohoto článku neumožňuje všechny je tady vyjmenovat.

Fotogalerie: - Praha plná motocyklů

Do vašeho volebního obvodu patří i Průhonice, spojené s premiérem Babišem, který je nejčastěji kritizován za tvrdé kroky proti malým živnostníkům, například zavedením EET. Dokážete tam uspět?

Změna volebního okrsku č. 41 tím, že se oddělí Vlašim a Votice a přilehlé obce, je patrně vedena snahou tvůrce této změny o jakési namíchání voličů venkovských s těmi, co inklinují více k Praze. Při kontaktu s občany, kteří bydlí blíže Praze je cítit, že mají odlišné názory, než ti vzdálenější. V okolí Průhonic a hlavně v Říčanech mám několik velmi dobrých přátel, bývalých závodníků, kterým věřím, že budou volit správně. Pravdou je, že EET malým živnostníkům nikterak neprospělo, někteří svou činnost raději ukončili, a to hlavně starší lidé. Sám jsem se povinnosti EET zbavil tím, že už před několika lety jsem výrazně omezil své aktivity, některé jsem pronajal a teď mám platební styk pouze přes faktury. My v SPD dlouhodobě navrhujeme daňové paušály, aby drobní živnostníci platili vyměřený daňový paušál a nemuseli se starat o účetnictví, platit si účetní, pořizovat si počítač se software EET. EET se například vůbec neosvědčilo v Chorvatsku, ale za to v Německu velmi dobře fungují daňové paušály a stačilo tento systém pouze okopírovat. Živnostníkům by se ulevilo od byrokracie a stát by dostal své peníze. Věřím, že i v této lokalitě se najdou voliči, kteří chtějí radikální změny politického systému v ČR, referendum, odvolatelnost politiků, jejich trestní a hmotnou odpovědnost a souhlasí s dalšími programovými body SPD.

Proč se podle vás naše současná vláda tak málo věnuje problémům živnostníků?

Dosavadní vlády nikterak nezajímaly problémy obyčejných lidí, včetně drobných živnostníků a jen je zatěžovaly dalšími a dalšími byrokratickými kroky. Přitom podnikatelé a živnostníci jsou páteří hospodářství ČR. Po státu nic nepožadují, nic nedostávají, starají se sami o sebe a zaměstnávají lidi a přitom jen platí a platí. Po revoluci bylo mnoho slibů o podpoře malého a středního podnikání snad od každé vlády, já jsem to ale nijak nepocítil. Je to otřepané heslo každé nastupující vlády: podpora malého a středního podnikání a „skutek utek“.

Anketa Myslíte, že současné vedení vašeho města, vaší obce či vaší městské části krade? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 3167 lidí

SPD tvrdě a dlouhodobě vystupuje proti migraci do Evropy. Vy osobně máte stejně radikální názory?

Jako člen SPD se plně ztotožňuji s programem hnutí. Rozhodně nechceme, aby se ČR dostala do situace, která nastala od nás na západ, kde paní Merkelová, aniž by se kohokoliv ptala, pozvala statisíce islámských imigrantů, kteří se integrovat nehodlají. To vše za naprosté ignorace názorů lidí a s porušením veškerých dohod o ochraně vnější hranice Schengenského prostoru a pravidel o udělování azylu.

Jak to jde dohromady se svobodným světem motorkářů?

Jde-li o to, zda by migrace nějak omezovala motorkáře, tak určitě. Občas se na internetu objeví video, kdy se muslimové hromadně modlí na ulicích větších měst ve Francii a Anglii a zablokují tím provoz za nečinného přihlížení policie. Pokud by tudy projížděli motocyklisté, tak by je to asi velmi rozlítilo – hlavně ty na těch velkých chromovaných motorkách. Nezákonná migrace s sebou přináší islamizaci, která zasáhne úplně každého. To je stav, který je nevratný a bude se jen zhoršovat. Je to zase situace o nás bez nás, kdy někdo vymyslel neomarxistické multikulturní šílenství a globalismus a s pomocí diktátu Bruselu nám to tu vnucuje. Nechápu, proč není vyhlášeno referendum jako v Maďarsku, kdy se tamní vláda zeptala svých občanů: Chcete nebo nechcete přijímat nelegální migranty? Odpověď byla 98,4 % nepřijímat a 1,6 % přijímat. U nás by toto referendum dopadlo s největší pravděpodobností blízko těmto výsledkům. Jenomže naši politici se běžných občanů na nic neptají. Navíc již po revoluci nám Václav Havel slíbil, že občané budou rozhodovat o důležitých otázkách v referendu a dosud takový zákon nemáme. Dokonce Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda při svém vzniku jej měla v programovém prohlášení a za celé 4 roky se nic nestalo. Náš předseda Tomio Okamura jej jenom v loňském roce navrhoval k projednání v Parlamentu celkem 14x. Po úspěšných parlamentních volbách, kdy nás volilo více než 540 tisíc občanů, máme 22 poslanců, kteří již předložili zákon o všeobecném referendu a nyní je připraven k druhému čtení – konečně.

Velmi aktuální otázkou je přijetí 50 syrských sirotků, jak se k tomu stavíte vy osobně?

Paní Šojdrovou doposud žádní sirotci nezajímali a až teď je to mocné předvolební téma KDU-ČSL, jíž významně klesají preference. Je to jen hra na city a snaha o prolomení odporu občanů k přijímání migrantů. Když jich přijmeme 50, už nic nebrání v přijímání dalších. Nejenže dle syrských zákonů je adopce dětí do zahraničí nepřípustná, ale i vzhledem k tomu, že na celém světě je asi půl miliardy dětí bez rodičů, je toto naprostá blamáž a populismus. Představme si modelovou situaci, že by se někde mezi ČR a Sýrií pohybovalo 50 českých sirotků. Jak bychom se zachovali, kdyby je chtěli adoptovat nějaké arabské státy? Za mě tedy určitě ne. Navíc se má jednat o téměř dospělé sirotky a jak je známo, již od útlého věku je jim v islámských zemích vštěpován do hlav i násilím korán. Takže i takto mladí lidé se těžko integrují do naší společnosti. Navíc je třeba si uvědomit, že Islámský stát cvičí jako sebevražedné teroristy děti již od 10 let. Dalším argumentem je, že v Afghánistánu zemřeli 3 naši vojáci zásluhou asi 18letého islámského fanatika, který se před nimi odpálil. Je i s podivem, že se naši politici nezaobírají otázkou zjednodušení adopce našich českých sirotků, kterých je mnoho tisíc. Doufejme, že po volbách do europarlamentu v květnu 2019 nastanou takové změny, že tam budou zvoleni lidé, kteří budou hájit zájmy ČR a jejích občanů.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Barbora Richterová