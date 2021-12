Dostat Rusko na kolena? Ekonom Křeček o radikální variantě. A Nord Stream 2? Velká neznámá

Pokud by se Západ rozhodl na Rusko nastoupit za použití všech dostupných zbraní, tamní ekonomika by zkolabovala, říká Štěpán Křeček, hlavní ekonom společnosti BH Securities. O poznání mírnější varianta, která je nejpravděpodobnější, by ale podle něj byla pro Rusy snesitelná. Otázkou také je, nakolik se k tlaku USA připojí spojenci včetně Německa. „Němci již udělali mnoho kroků, které jsou z ekonomického pohledu obtížně pochopitelné. Když dokázali naplánovat postupné odstavování jaderných elektráren, jistě by zvládli i nespustit plynovod,“ říká Křeček k eventualitě, že by nová vláda kancléře Olafa Scholze mohla pohřbít spouštění plynovodu Nord Stream 2. Nový obří plynovod je přitom z hospodářského hlediska pro všechny zúčastněné přínosný.

reklama

Lotyšský ministr zahraničí Edgars Rinkevičs v úterý prohlásil, že Rusko musí znát ekonomickou cenovku své případné invaze na Ukrajinu. Rinkevičs podle Reuters uvedl, že v rámci vyslání silného signálu směrem k Rusku by kromě omezení plynovodu Nord Stream 2 mohlo dojít i na odstřižení Ruska od mezinárodního platebního systému SWIFT, čímž by se omezila jeho schopnost přijímat peníze za vývoz, ale i platit za dovoz zboží. Jaké důsledky by tento krok měl pro Rusko?

V případě, že by Rusko bylo odstřihnuto od mezinárodního platebního systému opravdu důkladně a týkalo by se to i obchodování s ruským státním dluhem, vedlo by to ke kolapsu tamní ekonomiky. Zřejmě by se část transakcí dala převést do barterového obchodu nebo hotovosti, ale bylo by to dost krkolomné. Pro Rusko by to byla opravdová katastrofa. Anketa Musíte v posledních týdnech šetřit na jídle? Ano 61% Zatím ne, ale bojím se, že budu muset 23% Ne 16% hlasovalo: 8641 lidí

A co pro obyčejné ruské občany?

Výrazně by si pohoršili. Neměli by přístup k mnoha produktům a službám. Utrpěly by i tamní kapitálové trhy, což by samozřejmě zasáhlo ruské firmy i investory.

Jde až o opatření poslední instance. Nejprve by pravděpodobně došlo „pouze“ ke znemožnění konverze rublu na dolar a další velké měny. Jaké dopady by mělo toto opatření?

Takováto mírnější verze odstřižení Ruska by byla nepříjemná a rovněž by přinesla mnoho negativních důsledků pro tamní ekonomiku, nicméně s tím by se již Rusové zřejmě naučili žít.

Lze očekávat, že by v takovém případě Rusové začali usilovat o spuštění paralelních systémů?

Bezpochyby. Nicméně otázkou je, zda by se případné sankce rozšířily i na tyto nově vzniklé systémy. Navíc by byly v plenkách a nevíme, zda by v praxi fungovaly uspokojivým způsobem. Zřejmě by o ně nebyl příliš velký zájem.

Psali jsme: Šmejd. A nové vládě nevěřím. Třetí vakcínou to nekončí. Tomáš Vyoral a jasná čísla

Rusko a soběstačnost, to je velké téma posledních let, obzvláště v souvislosti s různými mezinárodními sankcemi. Jak je to se silou ruské ekonomiky doopravdy? Víme, že například česká koruna oproti ruskému rublu posledních několik let mohutně posiluje…

Rusko je bezesporu vojenskou velmocí, ale ekonomicky nepatří do první ligy. Je to taková benzínka pro ostatní státy světa, která nedokáže dostatečně inovovat a přicházet s produkty s vysokou přidanou hodnotou. Z hlediska hrubého domácího produktu můžeme Rusko zařadit někam mezi Itálii a Španělsko.

Anketa Chcete Víta Rakušana za prezidenta republiky? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 19120 lidí

Jednou z možných odvet za vpád na Ukrajinu by údajně bylo zablokování plynovodu Nord Stream 2, který je již dokončen a který německá kancléřka Angela Merkelová musela hájit doslova proti všem. K uvedení do provozu ale zatím nedošlo a nastupující kancléř Olaf Scholz by údajně na případný tlak Washingtonu na neotevření plynovodu slyšel o něco více. Domníváte se, že z ekonomického hlediska je reálně, že Němci by skutečně svolili k blokaci Nord Streamu 2?

Němci již udělali mnoho kroků, které jsou z ekonomického pohledu obtížně pochopitelné. Když dokázali naplánovat postupné odstavování jaderných elektráren, jistě by zvládli i nespustit plynovod.

Pro jedny je plynovod příležitost, pro jiné hrozba. Vše zesiluje aktuální energetická krize. Můžeme podle vás očekávat ze strany některých zemí EU i „protitlak“ na podporu plynovodu? Jinými slovy, mohou v případě opravdu drahých energií v zimě rozhodnout peníze a výhodná ruská energie?

V zákulisí bude mít plynovod Nord Stream 2 určitě větší podporu než před veřejností. Také je třeba pamatovat na skutečnost, že Evropská unie nemluví jedním hlasem, takže se určitě mohou najít země, které si budou přát spuštění plynovodu. Jako ekonom si nedovolím hodnotit bezpečnostní problematiku, která je s tím spojena. Čistě z hospodářského hlediska by spuštění plynovodu při nastavení rozumných cen bylo přínosné.

Cena emisních povolenek v EUA Futures dosáhla ve středu hranice 90 eur za tunu. Jak se prudký nárůst cen promítne do českého průmyslu? Selhala zde Evropská unie a jde skutečně o zvládnutou hru spekulantů, jak se často říká?

Náš energetický mix vyprodukuje zhruba 0,4 tuny CO2 na výrobu jedné MWh. To při současných cenách povolenek není příjemná situace. Ukazuje se, že investice do povolenek jsou vysoce výnosné, a přitom díky politickému jištění nepřináší příliš velká rizika. Jedná se tedy o zajímavé aktivum, do kterého lze přes pokročilé obchodní nástroje investovat. Doufám však, že po přečtení tohoto textu se na trhu neobjeví noví spekulanti a nevyženou cenu ještě výš.

Psali jsme: „Je mi bližší Posselt.“ Po Zemanově stopce udeřilo. Hlavní aktér? Telička Bomba. Host, kterého ČT „vyškrtla“, si to nahrál. Úplně vše. Nyní to jde ven 90. léta a „havlistická“ ODS? Tohle tvrdit… To dnes je to jinak. Ivo Strejček musel reagovat Platí to! Lipavský si trvá na svém. Přijde boj

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.