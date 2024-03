Dotace jen křiví trh. Při modernizaci provozů investujeme do zelených technologií, protože se to vyplatí, říká podnikatel

Začínal v malém, ale jeho firma se rychle rozrůstala. Přestože podnikání v hazardu již před 12 lety pověsil na hřebík, modernizovaný areál oděvních a automobilových závodů na okraji Uherského Hradiště se stal výborným zázemím pro velký hotel, restauraci, ale především zázemí pro prodej a servis dvou desítek automobilových značek takřka ze všech koutů světa. Firma moravského podnikatele Pavla Buráně tak nejen opravila kus hlavního města Slovácka, za což dokonce získala prestižní ocenění, ale již před mnoha lety vsadila na ekologické a energeticky soběstačné trendy. „V našem případě nejde o dotace, se kterými se v poslední době roztrhl pytel. Chováme se a investujeme do zelených technologií od roku 2012 a vyplatí se nám to. Dotace jen křiví trh,“ říká v rozhovoru Pavel Buráň, majitel společnosti AUTO UH, jednoho z největších prodejců aut na Moravě.

Jak došlo k pořízení areálu? V jakém období probíhala rekonstrukce areálu?

V tu dobu byla lokalita „Za Olšávkou“ (bývalé oděvní závody) snad jediná možnost, která se dala koupit. Budova to byla obrovská, ale vyhovující. Bylo to sice složitější, protože areál se prodával v dražbě, mně se ale nakonec podařilo pořídit jej za 38 milionů Kč, což dnešní optikou byla dobrá cena. Následně jsme do oprav budovy investovali dalších zhruba cca 100 milionů Kč. No a poté jsme měli opravený areál s restaurací a hotelem, showroomem a servisem na auta a perfektním zázemím pro tu loterijní firmu, jež byla v těch prostorech v nájmu, včetně kancelářských prostor atd.

Zhruba po 3 letech nám i tento zakoupený komplex byl malý, protože jsme v té době začali aktivně řešit autorizovaný prodej aut různých značek. Začal jsem aktivně budovat společnost AUTO UH a bylo potřeba expandovat, a protože naproti byl vyžilý areál bývalých automobilových závodů, bylo opět logickou volbou pokusit se jej koupit což se tedy nakonec podařilo, a to za cenu okolo 38 milionů Kč. Byl to ještě větší oříšek, než první budova, protože tady byl majitel ze Saudské Arábie a z Francie, ale povedlo se. Takže jsme ten areál opravili a kromě toho, že jsme opravili kus Uherského Hradiště, vzniklo tady zázemí pro značky Fiat, Jeep, Ford, Toyota a Lexus včetně obrovského servisu, lakovny, mycího centra, další budovy pro hotel, čímž se zvedla kapacita hotelu atd.

Proč jste se rozhodli zrovna pro tuto lokalitu?

Víte, v roce 2011/12 jsem byl rád, že nějaký areál v dostupné vzdálenosti od Uherského Brodu se vůbec nabízel. Zaměstnanci museli ze dne na den jezdit jinam, takže tohle jsem tehdy vnímal jako velké pozitivum. Až později jsem začal vnímat, že Uherské Hradiště je zajímavá lokalita, ať už co se týká koncentrace lidí, tak i zastoupenou výrobou nebo množstvím škol různých stupňů, úřadů atd. Rozhodně nelituji naší volby umístit centrálu společnosti právě zde, naopak jsem za to rád.

Proč jste nestavěli na zelené louce?

Bylo by to rozhodně násobně dražší, trvalo by to podstatně déle, a vlastně by to bylo i neekologické. Takový způsob by zabral mnohem více času. Kromě budovy STK v Uherském Brodě vlastně všechny budovy opravujeme. Všechny firmy, které kupujeme do skupiny AUTO UH, pořizujeme jako fungující společnosti. Nemovitosti, které přitom získáme, vždy zrekonstruujeme do určitého standardu, kdy je pro nás důležitá funkčnost, dbáme také ekologický aspekt. Nechceme plýtvat zdroji ani energií, snažíme se ty budovy opravovat tak, aby i do budoucna byli nízkonákladové, což se nám docela daří.

Očekávali jste, že získáte ocenění dům roku vlastně dva krát za obě budovy? Co na to říkáte?

Ne nečekal jsem to, ale jsem za ty ceny upřímně rád. Máme snahu všechny naše nemovitosti postupně zvelebovat a udržovat v určitém standardu. Musím říct, že náš přístup není o nějakém složitém architektonickém řešení. Vždy volím na prvním místě funkčnost a účelnost, která vyhovuje jak našim zaměstnancům, tak i zákazníkům. Prostředky, které jsem vložil do rekonstrukce areálů oděvních a automobilových závodů, byly účelně využity. Podařilo se, jak jsem se již zmínil, opravit kousek krásného města Uherské Hradiště. Vzniklo tady zázemí pro mé podnikání a jsem za to upřímně rád.

Jak je areál velký?

Naše zázemí má asi tříhektarový pozemek a dnes opět můžu říct, že je nám areál opět malý a více prostoru bychom přivítali.

Prozraďte nám bližší informace o restauraci a hotelu Fabrika?

V areálech byly administrativní budovy a vybudovat v této lokalitě stravovací a ubytovací služby se přímo nabízelo. Můžeme tak navíc nabídnout další služby naším zaměstnancům i zákazníkům. Hotel má kapacitu více než 100 lůžek. Nabízíme parkování zdarma, bufetové snídaně přímo v naší restauraci a zařazujeme se mezi „dog friendly“ hotely, kdy za malá plemena ani nepožadujeme poplatek. V restauraci nabízíme velký sál, který je oddělitelný od zbytku prostor a je vhodný pro pořádání seminářů, nebo různých oslav a setkání. Samotná restaurace nabízí prostor přibližně pro 200 zákazníků.

Jak moc jste ekologičtí, vzhledem k tomu, že používáte alternativní zdroje?

V celém areálu Za Olšávkou používáme fotovoltaiku a topíme kogeneračními jednotkami. Stále se jedná o ekologický i ekonomický způsob nakládání s energiemi. K tomu se snažíme například zachycovat a využívat dešťovou vodu. Je pravdou, že hlavním motorem a motivací je pro nás úspora a návratnost. Na druhou stranu, ohled na životní prostředí je pro nás také důležitý. A když se oba ty aspekty ekonomický ekologicky spojí, tak je to super. V našem případě nejde o dotace, se kterými se v poslední době roztrhl pytel. Chováme se a investujeme do zelených technologií od roku 2012 a vyplatí se nám to. Dotace jen křiví trh.

Areál otevíráte také veřejnosti? Jak se Vám to daří?

Řadíme se mezi větší zaměstnavatele v Uherském Hradišti, a to samozřejmě vyžaduje určitou zodpovědnost vůči našim zaměstnancům i obyvatelům města. Snažíme se prezentovat jako otevřená, transparentní firma, které záleží na svých lidech i zákaznicích. A řídí se podle známého Baťovského hesla: „Náš zákazník, náš pán!“ Každoročně také pořádáme pro širokou veřejnost spojení dne otevřených dveří a festivalu pod názvem AUTO UH FEST. A já mohu už teď prozradit, že v letošním roce datum festivalu padne na 14. září.

Plánujete nějaké novinky a další investice?

Určitě ano. Bohužel již není kam se v rámci areálu rozšiřovat, takže plánujeme především využití, a to doslova každého koutu. V rámci hlavní budovy otevřeme v prvním patře na 1100 metrech nový showroom bazaru a do dalšího patra přesuneme i rozšíříme naši MOTO UH prodejnu. Uvažuji také o wellness pro hotel nebo o systému na zachycování dešťové vody i k druhé budově. Tento rozvoj máme naplánovaný na nadcházející dva roky. Všechny naše provozy chceme průběžně zvelebovat tak, aby byly stále reprezentativní a lákaly k návštěvě. Jsme rádi za to, že se nám to doposud snad daří.

