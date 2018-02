Drahoš senátor, Drahoš europoslanec... Milada Emmerová pronáší jasná slova k ambicím pana profesora i k odpůrcům Zemana

07.02.2018 16:57

ROZHOVOR Nedůstojné handrkování, co nabídnout profesoru Drahošovi, aby šel do politiky – senátor, europoslanec, nebo…? V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz senátorka Milada Emmerová (ČSSD) hovoří i o tom, co oponenti Miloši Zemanovi nejspíše závidí a proč se vlastně čeká na mimořádný sjezd sociální demokracie.