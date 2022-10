Drsný vzkaz senátorky Kovářové „majitelům pravdy“: Budu bojovat, až budou třísky lítat!

„Těžké to bude, ale já jsem do Senátu nepřišla na dovolenou. Voliči mě sem poslali, abych za ně bojovala. A to budu dělat, až budou třísky lítat,“ říká čerstvá nezávislá senátorka Daniela Kovářová. Advokátka, prezidentka Unie rodinných advokátů a bývalá ministryně spravedlnosti, hodlá začít boj za normální svět u normální rodiny, kde podle ní všechno začíná.

Byla jste zvolena do Senátu. Když se ohlédnete za kampaní a děním posledních měsíců, proč vás voliči podpořili? Co rozhodlo?

Podle mne rozhodly hlavně dvě věci: nálady ve společnosti plus můj způsob vedení kampaně. K tomu prvnímu: ve společnosti roste nespokojenost s vládou, s politikou, s životními podmínkami. Lidé se radikalizují, protestují a chtějí změnu. A já jsem v této věci s nimi. Proto jsem kandidovala jako jediná nezávislá kandidátka. A k té druhé věci: mí soupeři vedli kampaň především prostřednictvím reklamních agentur, médií a stranických aparátů. Já jsem osobně obešla – a to několikrát – celý obvod do poslední vísky, s lidmi jsem mluvila tváří v tvář, chodila za nimi do hospod, potkávala se na návsích. Nejsem pro ně tvář z plakátu, ale živý člověk, který se o ně zajímá.

Po vašem zvolení byly vidět titulky ve smyslu, že do Senátu míří dezinformátorka, případně žena spojená s dezinformátory. Za tu jste byla opakovaně označena z různých stran. Jste si vědoma nějaké konkrétní dezinformace, kterou jste v minulosti uvedla?

To je dnes taková módní nálepka, kterou současná vládnoucí klika označuje všechny kritiky. Tahle klika se vydává za majitele pravdy, ostatní jsou prý lháři. A téhle klice jdou na ruku skoro všechna média. Pak stačí, když si někdo přečte urážlivý článek, a názor na mě má hotový.

Jak se podle vás pozná dezinformátor od člověka s odlišným postojem? Od vládních politiků slýcháme, že odlišný názor nesmí být lež…

Sami lžou, kudy chodí, tak házejí špínu na druhé. To dělají všechny režimy, kterým vadí svoboda, pluralita, různosti, polemika, diskuse, demokracie. Já nevím, co označuje to módní slovo dezinformátor, ale odmala dobře vím, jak se pozná lhář, pomlouvač, intrikán, pokrytec, komplotář a drbna.

Seznam Zprávy získaly dokument ministerstva vnitra, který obsahuje obavy z radikalizace státních zaměstnanců a doporučuje mimo jiné monitoring jejich postojů. Co vy na to?

Ano, diktátorské režimy začaly sestavováním seznamů nepohodlných. Od těch seznamů je jen krok k represi vůči těm, co se na seznamu ocitli. Je vidět, kam tahle vláda směřuje. Budou to mít těžké, protože na ty seznamy se jim bude muset vejít pár milionů občanů.

Za legální by také vláda ráda prohlásila blokování internetových stránek v případě ohrožení bezpečnosti. Dosud šlo o krok bez právního podložení.

O vás a o další čerstvé senátorce Janě Zwyrtek Hamplové se často píše dohromady. Advokátky v Senátu, společné názory ohledně svobody slova, Evropské unie, Ukrajiny… Je to v pořádku, nebo vám to v něčem škodí? Hodláte s Hamplovou spolupracovat?

Spolupracovat budu, s kým budu chtít, od toho mě nikdo neodstraší. Nejen s ní, ale s kýmkoli, kdo bude ochoten prosazovat má programová témata, kdo bude ochoten spolu se mnou bojovat za normální svět. Je možné, že u různých témat si budu muset hledat různé spojence.

Jak těžké bude prosazovat své zájmy v českém Senátu a něco ovlivnit vzhledem k tomu, že se takzvaně odkláníte svými názory od mainstreamu?

Těžké to bude, ale já jsem do Senátu nepřišla na dovolenou. Voliči mě sem poslali, abych za ně bojovala. A to budu dělat, až budou třísky lítat.

Vaším volebním heslem bylo: Jsem normální! Často také říkáváte, že bojujete za normální svět. Kde v tom boji za normální svět nyní jako senátorka začít?

Normální svět začíná v normální rodině. Za tu se chci zasazovat především.

