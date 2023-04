Druhá Čaputová. „To už tu bylo.“ Paroubek vyslal varování

Co navrhuje v otevřeném dopise ČSSD? I o tom mluví expremiér Jiří Paroubek v dnešním rozhovoru. Vrátil se i k nedávným demonstracím a říká: „Odbory musejí přestat být krotké.“ Sám prý plánuje se některých demonstrací v budoucnu zúčastnit. Neradostně popisuje i situaci ve Francii. Ohledně toho, co se strhlo kolem olympijského vítěze Davida Svobody, pak vzkazuje. „Má právo na svůj názor“ a také „netahejme politiku do sportu“. Vzpomněl i na naše sportovce, kteří před lety nemohli bojovat o olympijské medaile.

Pane inženýre, na webu Vasevec.cz jste zveřejnil otevřený dopis adresovaný vedení ČSSD. Můžete, prosím, pro naše čtenáře shrnout, co v něm píšete a proč jste se na své bývalé spolustraníky obrátil?

A nebojíte se, že vám bude vyčítáno, že se chcete spojit s komunisty? Některým lidem to i více než třicet let po revoluci stále vadí…

No tak ti lidé, kterým to vadí, asi stejně nevolí levici. Když jsem se díval na nějaký první „nástřel“ ankety na iDNES, tak 28 procent lidí tuto iniciativu vítá. Takže si myslí, že je to cesta správným směrem. Koneckonců, strašit komunisty, to je dneska jako strašit babou Jagou. To už je dnes trošku demodé. Kromě toho, komunisté v minulém volebním období podporovali vládu Andreje Babiše a Jana Hamáčka. Domnívám se, že se projevili jako konstruktivní síla. Takže tady se není čeho obávat. Není rok 1949 nebo 1950.

Jaké máte odezvy na ten záměr sjednotit levici ze strany právě ČSSD?

Zatím, zákulisně, mi bylo řečeno přes mého vyjednavače, že mají jiné představy. Tam se zmateně někde v zákulisí Lidového domu mluví o Čaputové 2, tedy o Nerudové a koalici se Zelenými. No tak to už jsme zažili před volbami na pražskou radnici, tuto koalici, a dopadlo to dvěma procenty s velkým nářezem. A celostátně si myslím, že by to bylo ještě horší. Takže myslím si, že by se neměli hoši a děvčata z Lidového domu nechat nalákat na sliby prezidentotvůrců typu pana Barty a spol., kteří za peníze, prý americké – nevím, nám dokázali zvolit prezidenta, kterého já jsem třeba nevolil. Sliby peněz, to je jedna věc, ale druhá věc – ať se na to dívají realisticky. Ať berou program, jaký mají, ať si nenalhávají, že ten program je atraktivní, že jejich politika je atraktivní. To je všechno potřeba změnit od základu. A to je věc celé levice. Nejenom sociální demokracie. Proto se ta levice propadla tam, kde je. Z pozice, řekněme, sociální demokracie, nejsilnější strany v zemi, když jsem byl předsedou té strany, až do té pozice hvězdné pěchoty. A neměli by se nechat svádět velkohubými sliby.

Minulý týden se konaly hned dvě protivládní demonstrace, jedna z nich v Praze před Úřadem vlády. Co k ní říci?

Myslím, že je správné, že se toho ujali odboráři. Nechci si přičítat zásluhu, ale před zhruba třemi týdny jsem napsal předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů docela ostrý dopis, že by bylo dobré, aby se postavili do čela těch lidových protestů oni a nenechávali to na lidech, o kterých toho málo víme. Takže domnívám se, že je to určitá reakce. I když ty návštěvy nejsou nějaké zázračné. Ale je potřeba začít s tisíci a pak končit u desetitisíců, statisíců a hlavně u volebního vítězství levice.

Na ostravské demonstraci, kterou pořádal T. Okamura a spol., padla slova o generální stávce. Bude podle vás? Je uskutečnitelná v tuto chvíli?

Myslím, že odbory musejí přestat být krotké. Hlavně ta Českomoravská konfederace. Myslím, že pan Dufek se na věci dívá podobně jako já. Takže – přestat být krotké a začít s nátlakovými akcemi typu stávek, demonstrací a podobně. Protože jinak se ten pokles životní úrovně nezastaví. Pokles životní úrovně v souhrnu loňského a tohoto roku dosáhne možná čtvrtinu, možná „jenom“ pětinu. Ale i to jsou strašná čísla. To se eliminuje velká část toho, co se povedlo po sametové revoluci – zvýšit životní úroveň lidí. Takže to teď padne na oltář nesmyslné války na Ukrajině, nesmyslných navýšení vojenských výdajů a podobně.

Na demonstraci před Úřadem vlády vystoupil i Andrej Babiš. Tomu někteří vyčítají, že přišel v bundě za několik desítek tisíc. Je to důležité?

Myslím, že je to jenom určitá část médií, která je prostě provládní a která bude hledat cokoliv, aby z něj udělala protilidového politika. Ale protilidoví politici jsou ti, kteří provádějí protilidovou politiku, a to Andrej Babiš v tuto chvíli není.

Chystají se další akce, něco bude pořádat právník Rajch, něco L. Vrabel, o dalších akcích mluví i T. Okamura… Je dobře, že bude více demonstrací? Nebylo by lepší, aby organizátoři spojili síly třeba v jednu velkou, dejme tomu na Letné?

Podle mě v tuto chvíli není špatně, že je víc organizátorů a akcí. Ale někdy před tím létem by bylo dobré udělat velký mítink na Letné, kde už by vystoupili představitelé širokého politického spektra. Řada těch lidí hraje na sebe, třeba strana PRO. Ale myslím, že pan Vrabel na sebe nehraje, a já se také budu zúčastňovat některých protivládních demonstrací. Předpokládám, že budou mít své vyvrcholení někdy před létem. Ale ještě dřív by měla proběhnout generální stávka jako výraz nespokojenosti širokých vrstev lidí s touto vládou a hlavně její politikou.

Různé demonstrace se odehrávají prý i v dalších evropských zemích, největší v posledních týdnech asi ve Francii. Co říkáte na to, co se tam děje?

Francii opravdu dobře znám, je to země mého srdce, druhá vlast. Jezdím tam třicet let vlastně každý rok. Znám velmi dobře její dějiny. Vážím si jejích dějin a její kultury. Ale ta země je na hranici občanské války.

Proběhly i záběry, jak se policisté opravdu tvrdě pustili do demonstrantů. Na druhé straně ale prý někteří demonstranti ničí výlohy a podobně. Na čí straně v tuto chvíli vidíte tu pravdu?

Tak pravdu mají lidé. To, jestli to někdo zneužívá, třeba k rabování, to je jiná věc. Ale tu odpovědnost nese vláda, protože ta to prostě přehnala. Přišla s návrhy, které jsou pro většinu té společnosti neakceptovatelné. Takže také teď nikde ve Francii nevylézají průzkumy veřejného mínění, jak to tam vlastně vypadá s důvěrou ve vládu. Pozice vlády a prezidenta se skutečně otřásá, a jestli to bude takto trvat ještě několik týdnů, tak se otřese celý systém.

Vlnu nevole vyvolala slova olympijského vítěze a člena pražské Dukly Davida Svobody v souvislosti s tím, zda by se měli ruští a běloruští sportovci zúčastnit olympiády. „Můj osobní názor je i v souladu s tím, jak vlastně otočil Mezinárodní olympijský výbor během toho roku a aktuálně doporučuje účast Rusů a Bělorusů. Protože dobře ví, nebo zástupci a funkcionáři vědí, že není možné tu účast zakázat, a neporušit tím všechny dokumenty, ke kterým se zavázali,“ uvedl v České televizi mimo jiné. Z některých míst pak po jeho dalších slovech v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině, zaznělo, že prý válku na Ukrajině „relativizoval“. Velmi rázně se hned proti jeho slovům ozvala například ministryně Černochová…

Tak já si myslím, že je to jenom ukázka toho, jakým způsobem tito lidé, jako je paní Černochová a spol., chtějí zastrašovat. Je to nechutné. Ten člověk má právo na názor, má právo se i mýlit. Já myslím, že se moc nemýlí tedy… Že odpovědnost za ten konflikt je i na NATO. Protože proč se má rozšiřovat NATO dál a dál na východ? Na východní hranice Ukrajiny, pak na východní hranice Kazachstánu… K čemu to je? K čemu? Proti komu? Jenom aby se vyvolávalo napětí, aby se zbrojilo, aby se snižovala životní úroveň lidí? Aby se zabíjeli lidé?

Já bych chtěl vidět, kdyby opravdu ti naši kluci museli jít bojovat. Ti, kteří jsou bez jakékoliv fyzické, vojenské přípravy. No tak to by byl mlýnek na maso. Je úplně zbytečné v dnešním světě vyvolávat takovéto spory.

Ale abych se vrátil k podstatě vaší otázky – jednak má právo na názor, jednak on tlumočil názor sportovců. Protože komise těch sportovců u českého olympijského výboru, jak jsem pochopil z těch jeho vyjádření, zaujala neutrální stanovisko. A upřímně, když je nějaké neutrální stanovisko, tak je to stanovisko, že by se měli sportovci účastnit. Protože sportovci spolu drží, mají solidaritu. Ale i kdyby to bylo jenom neutrální stanovisko, tak je to neutrální stanovisko a nikoho neopravňuje říkat, že on by měl držet ústa. Nebo že ho vyhodí z toho a z toho a ještě z toho a ještě ho zlikvidují z armádního centra. Tak to je prostě demokracie podle Černochové. Pak ať se nediví, že podle průzkumu agentury SANEP se 55 procent lidí u nás bojí říct svůj názor. A přes dvě třetiny lidí si myslí, že dezinformace přináší hlavně vláda.

Takže myslím, že by se nad tím měli vládní činitelé zamyslet a přestat zastrašovat lidi. Opakuji – ten člověk má právo na názor, on se opírá o názor sportovců, o názor Mezinárodního olympijského výboru.

A to už jsme zažili v minulosti, že do Moskvy nejeli američtí sportovci a spol. kvůli invazi do Afghánistánu. Pak zase ti nejeli do Ameriky na olympijské hry. A celá generace našich sportovců, kteří tvrdě dřeli, tak ztratila v podstatě šanci získat olympijské medaile. Když se některých zeptám, třeba Imricha Bugára, tak ten mohl být v tom roce 1984 zlatý. A těch sportovců, které jsme tehdy měli, bylo mnohem víc na světové špičce než dnes.

Netahejme politiku do sportu, nehodí se to. Koneckonců jsou sporty, jako je tenis, kde ruští a běloruští sportovci jsou, nikdo ani nehlesne. Takže myslím si, že by to mělo být i na olympiádě. Kromě toho, podle francouzských průzkumů většina francouzského obyvatelstva si přeje takovéto řešení. Protože vědí, že bez těch ruských sportovců je ta olympiáda taková… Prostě bez ruských sportovců, bez významné sportovní velmoci.

