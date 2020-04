Držíme se, ale jestli to bude trvat déle, všechny tu neuživím. Vláda by měla dát víc. Hospodský z krajského města o přežívání v éře koronaviru

reklama

V centru Liberce provozujete restauraci Neptun. Jak se v současné situaci, kdy vláda kvůli epidemii nebezpečného koronaviru zakázala provoz stravovacích zařízení a hospod, držíte?

Fungujeme v režimu výdejního okénka. Zákazníci si k nám chodí pro jídlo s sebou a k tomu se snažíme něco rozvážet.

Stačí vám to?

Je to spíše jen na udržení provozu a zaměstnanců, aby nepřišli o peníze. Na uživení celého podniku to není. Pokryje to ale náklady na výplaty a částečně energie. Na výdělek z podnikání to není.

Nájem neplatíte?

Ne, já mám výhodu, že jsem ve svém objektu, takže nájem neplatím. Restauratéři, kteří platí nájem, to mají horší.

Přímo krach vám tedy nehrozí?

To zrovna ne. Pro zaměstnance je to ale špatné v tom, že jestli takhle budeme fungovat dál, tak všechny své lidi tady rozhodně neuživím. Spíše asi jenom tak třetinu, která tady teď v tomhle režimu funguje. Dvě třetiny mých zaměstnanců jsou vlastně od začátku vládního nařízení neustále doma.

Takže redukce jejich počtu?

Buď bych musel počet zaměstnanců skutečně zredukovat, anebo to takhle můžu nějaký čas táhnout dál s tím, že to pokryju finanční rezervou z minulých období. Upřímně si myslím, že ta opatření, která tu máme, zase tak dlouho trvat nebudou.

Mají lidé zájem vás v této chvíli podpořit? Přijít si třeba pro jídlo, i když by to za normální situace neudělali?

Ano, je to solidarita především tedy ze strany okruhu mých známých a přátel, kteří se tu hospodu snaží nějakým způsobem udržet. Pro jídlo si tak chodí i lidé, kteří by třeba jinak nešli. V tomhle ohledu jsou skutečně lidé solidární.

Máte mezi kolegy restauratéry někoho, kdo se již kvůli koronavirovému opatření musel uchýlit k propouštění, nebo dokonce podnik zavřít?

Ne. Musím říct, že buď se moji známí drží podobně jako já, nebo někdo pozastavil činnost, ale o nikom, kdo by vyloženě zavřel nebo zkrachoval, zatím nevím.

Soudím, že hospody, kde se vaří, mají oproti barům a pivnicím v současné době výhodu...

Ano, rozhodně jsou na tom lépe než večerní bary, diskotéky a podobné podniky, ve kterých jsou lidé v nájmech a nemají možnost si takovýmhle způsobem, jako je výdej přes okénko, případně rozvoz jídel, přivydělat. Vůbec nevím, jak to řeší.

Jak zatím kroky vlády hodnotíte? Berete uzavření hospod jako nutnost, nebo se k němu stavíte kriticky?

Beru to jako nutnost. Nedělal bych to asi ale takhle striktně. Hospody bych nechal v nějakém omezeném provozu fungovat třeba přes obědy, třeba i kdyby jeden host musel sedět sám u jednoho stolu. Rozhodně bych zkoušel to tímhle způsobem rozhýbat.

A co říkáte na slova epidemiologa Prymuly o tom, že i kdyby se hospody a restaurace otevřely, byla by v nich přijata speciální opatření, například že by hosté seděli 1,5 metru od sebe? Jsou taková pravidla vůbec realizovatelná?

Jsou realizovatelná jen velmi těžko. Těžko ty lidi donutíte, když přijdou společně z kanceláře, aby každý seděl u jiného stolu. Asi by se dalo udělat to, že ke každému stolu postavíte jednu židli, aby tam lidi seděli osamoceně, a ty stoly rozhodně od sebe jsou vzdáleny 1,5 metru, to ano. Na druhé straně ale když ti lidé spolu přijdou na oběd třeba z pracoviště, tak to, že si k tomu stolu nepřisunou židli další a nebudou nakonec obědvat spolu, už asi nezajistíme.

Vláda se rozhodla živnostníky a podnikatele, kteří kvůli koronavirovým zákazům nemohou pracovat, podpořit. Rozhodla o odložení daňového přiznání, odložení EET, odpuštění záloh na odvody a vyplacení určité paušální částky. Jsou tato opatření podle vás dostatečná?

Rozhodně ne. Všechno jsou to jenom odklady plateb. Nejedná se přímo o jejich odpuštění, tak aby byly pokryty náklady. Na provozovatele restaurací se z toho nevztahuje skoro nic. My jsme nakoupili spoustu surovin, masa, vajíček. To se všechno muselo vyhodit. To jsou náklady, které vám nikdo nezaplatí.

Výplaty zaměstnanců ale stát částečně uhradil?

To ano. Ale to je jenom jedna část nákladů. Další jsou nájmy, energie a další. A tohle vám nikdo nezaplatí. Vůbec se o tom ani nejednalo, a to je špatné.

Jak by se to podle vás mělo udělat?

Každý by měl podle mě dostat nějakou paušální částku na pokrytí životních nákladů během epidemie.

Určitá částka pro OSVČ, které nemohou kvůli opatřením fungovat, ale odsouhlasena byla. Tuším, že jde o 25 tisíc korun...

Ano, ale to jde jen o malé živnostníky, drobné podnikatele, jako jsou kadeřníci a podobně. Já mám restauraci vedenou jako eseróčko, mám zaměstnance a nic podobného jako pro živnostníky se na nás nevztahuje. Ušlý zisk asi těžko někomu dokážu. Ale ztratil jsem spoustu surovin, které jsme nakoupili úplně zbytečně, a to v době, kdy vláda v jeden den oznámila, že hospody budou moci mít do osmi do večera otevřeno. Takže jsme nakoupili na pondělí a už o den později vláda provoz restaurací zakázala docela. Suroviny logicky vešly vniveč.

Ty kroky se daly asi jen těžko předvídat...

Ano, to je pravda. Myslím si, že to mohli udělat více pozvolna. Když třeba v pátek říkali, že hospody budou moci být otevřeny do osmi, tak mohli říct, že od pátku bude úplný zákaz, ale kdyby nám nechali jenom ten víkend, tak jsme mohli doprodat roztočená piva, rozvařená jídla, která jsme měli v lednicích, a podobně. Takhle to přišlo opravdu nečekaně. Udělali to ze dne na den, dost rázně a nešetrně.

Kolik hospod by podle vás kvůli koronaviru mohlo skončit?

Já si myslím, že tak 25 procent menších podniků asi padne. Udrží se ty větší, které za sebou mají třeba pivovary. Menší provozovny a podniky, které ale žily z obědů a jídel, tohle odnesou. Myslím si, že i po rozvolnění a ukončení této krize lidé zkrátka budou mít strach chodit do společnosti a chodit do hospod. I tak bude dlouhou dobu trvat, než se to vrátí do kolejí, ve kterých to bylo. O práci přijde spousta lidí. Stát odnese to, že nás podnikatele v krizi nepodpořil, tím, že se bude muset o ty lidi starat na úřadech práce.

