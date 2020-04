Držte hubu a krok, to chtěl Babiš říci, obává se Petr Gazdík. Strašit lidi, to jde vládě nejlépe

ROZHOVOR „Školy zůstanou pro starší žáky zavřené, ale houfy dětí mohou bez skrupulí do velkých sálů kin nebo bazénů. Kde je logika?“ ptá se místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík a zároveň upozorňuje, že řada podmínek státu k otevření prvních stupňů základních škol se všude splnit nedá. Leda by starostové přistavěli školám další patro. Premiér Andrej Babiš měl podle Gazdíka sice v úterý smířlivý projev, v němž poděkoval opozici, ale jen pár dní předtím mluvil jinak. A obává se, že místo slov „táhněme za jeden provaz“ předseda vlády ve skutečnosti myslel „držte hubu a krok“.

Poslanci prodloužili nouzový stav do 17. května. Když jsme spolu mluvili před měsícem, řekl jste, že podporujete základní rozhodnutí vlády, ale požadovali jste více informací – tedy za jakých podmínek skončí nouzový stav. Prohlásil jste, že od vlády potřebujete pravdivé informace, nikoliv sebeprezentaci. Máte nyní dostatek informací, za jakých parametrů nouzový stav skončí? Dostali jste ony „pravdivé informace místo sebeprezentace“? Jak to vidíte nyní?

Nemáme – a o tom byla celá úterní debata ve Sněmovně. Ministr zdravotnictví se dokonce divil, co bychom ještě chtěli, a demagogicky začal plácat, že snad chceme privátní data pacientů. Nic takového nechceme. Jen když řekne „pojďme to dokončit“, tak nerozumím, co tím myslí: ukončit nouzový stav až virus zmizí? Nebo až bude vakcína? On – a celá vláda s ním – není schopen říct, jaká má kritéria, za kterých stav nouze ukončí.

Původní návrh byl zachování nouzového stavu až do 25. května, poslanci však termín zkrátili. Premiér Andrej Babiš k tomu uvedl, že se po 17. květnu obává nedodržování nařízení a tedy druhé vlny nákazy. Máte stejné obavy?

Může se to stát. Ale ta druhá vlna nepřijde po 25. květnu? Nebo v září? Nebo nám vláda nařídí domácí vězení, aby druhá vlna nepřišla? To, co vládě jde nejlépe, je strašit lidi. Musíme chránit životy těch nejvíce ohrožených všemi prostředky, které máme. Ale nemůže se náš život zastavit na rok, na dva nebo na pět let.

Chvíli nato přišlo z vlády oznámení, že poslanci budou jednat o novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Ta by znamenala, že i bez vyhlášení nouzového stavu by Ministerstvo zdravotnictví mohlo zasahovat do svobod a práv Čechů. Tedy například omezovat provozovny a veřejné akce, zastavit veřejnou dopravu, ale také určit povinnost nosit roušku nebo přikázat konkrétní opatření sociálním i zdravotnickým zařízením. Podle mých informací STAN nepovažuje takový návrh za adekvátní současné situaci. Měla by podobná opatření být jen výjimkou za zvláštních okolností, tedy nikoliv ošetřená tímto zákonem?

Takové pravomoci přece nemůžeme dát do rukou jediného ministra – to ostatně odmítl před pár dny soud. Vláda se možná už teď cítí být takzvaným moudrým vládcem nad našimi životy. Ale vzpomeňme si na zmatky, které ji napadají: školy zůstanou pro starší žáky zavřené, ale houfy dětí mohou bez skrupulí do velkých sálů kin nebo bazénů. Kde je logika?

V rámci těchto diskusí je slyšet mnoho kritiky, že politici se snaží omezovat svobodu obyvatel a bude to mít dlouhodobé následky. Souhlasíte s tím?

Nebezpečí je v tom, co všechno si necháváme líbit. Nedávno jsem četl příběh muže, který stál v jakémsi městě sám, kouřil, roušku měl pod branou. Policejní hlídka na něj z auta štěkla: Nasaď si roušku!. Když namítal, že stojí sám, zastavila, zapsala si ho a oznámila, že mu hrozí až tři miliony korun pokuty. Opravdu chceme dospět do stadia, kdy nám policie bude arogantně tykat a podle libovůle vyžadovat dodržování v té chvíli – byl tam zcela sám – nesmyslných pravidel?

Zmínil jste také, že kromě akutních opatření není slyšet „žádný hlas vládních ekonomů, jak pomoci nastartovat ekonomiku, až to nejhorší pomine“. Slýcháte už nějaké? Zlepšila se v tomto vláda?

Já jsem zatím slyšel jen o dílčích plánech, jak pomoci podnikatelům, ale žádnou strategii, co teď dělat dál. Kromě plácání pana premiéra, že budeme investovat osm bilionů korun třeba do stavby přehrad. To opravdu není smysluplný plán. Česká ekonomika by ani nebyla s to vstřebat takovou sumu peněz.

Jaké jsou vaše základní tipy pro nastartování ekonomiky?

Investovat třeba i do malých zakázek, ale smysluplných, přes obce a města. Zkrátka nenechat padnout střední a malé živnostníky. Ti velcí si pomohou snáz. Ale musí to být věci, které budou skutečně investicí do budoucnosti, ne v uvozovkách hladovou zdí, která by byla dobrá jen na poskytnutí peněz, a pak by tam bezvýznamně stála. Nebo ulevit ekonomice snížením DPH na 15 procent plošně. A lépe využít peníze z Evropské unie – škrtnout projekty, které nepotřebujeme, a nalít je tam, kde budou potřeba. Třeba na změnu školství a na digitalizaci celé veřejné správy. Krize ukázala, že zrovna toto bude potřeba hodně.

Podle vás nebyl vidět žádný boj proti premiéru Babišovi z řad opozice v době pandemie, ale naopak konstruktivní kritika. Premiér to však vidí jinak a obořil se na novináře i další, kteří podle něj rozeštvávají společnost. I jiní vládní politici mi sdělili, že z opozice nezaznívají žádné návrhy a řešení, ale pouze hlasitá kritika. Vím, že opozice různé změny a postupy navrhuje, liší se strana od strany, na některých se shodnou společně. Stručně jste uvedl, že stát zkrátka musí podpořit investice, a to třeba i bezúročnými půjčkami. A peníze se musí alokovat na jedno místo a na tom samém místě se o ně musí žádat. Řekněte, prosím, čtenářům, jaké konkrétní změny a opatření byly navrhnuty od Starostů a nezávislých?

Víte, premiér Andrej Babiš měl v úterý smířlivý projev, ve kterém dokonce opozici poděkoval. Jen pár dní předtím nás všechny ohodil a Senát označil za zbytečný. Jaká je jeho pravá tvář? Myslím, že ta, kdy mluví hned a bez velkého přemýšlení. My jsme například navrhli prodloužit podporu pro OSVČ na delší dobu, než původně chtěla vláda, podporovali jsme opoziční návrhy, které vláda nejprve smetla ze stolu a pak s nimi přišla sama – třeba vyšší ošetřovné. Bojím se, že premiér pod slovy „táhněme za jeden provaz“ ve skutečnosti myslí „držte hubu a krok“.

Jak si v době nákazy koronavirem vedou, podle vás, česká média? A jak veřejnoprávní Česká televize? Ukázala pandemie potřebu veřejnoprávních médií? Plní svůj úkol dobře?

Význam veřejnoprávních médií zdůrazňujeme stále. A to neznamená, že bych byl se vším spokojen nebo že bych tvrdil, že jsou bezchybná. Ale mají být z principu nezávislá. Podívejte se na Babišova média plodící oslavné komentáře o schopné vládě. U médií obecně mi jen vadil proud strachu, který se z nich linul, například palcové titulky o počtu nakažených, přičemž tyto počty nevypovídaly o rozsahu epidemie.

Sám jste pedagogem a vyzval jste vládu k dřívějšímu otevření škol s tím, že si rodiče mohou sami vybrat mezi docházkou a přezkoušením na konci školního roku. Proč? V čem tkví hlavní výhoda takového postupu?

To, že děti začnou zase chodit do školy, a zároveň by stát nenutil děti těch rodičů, kteří se obávají své děti do školy posílat. Ale vrátím se na začátek: do školy za přísných hygienických podmínek děti nemohou, ale do kin a bazénů ano?

Jak se celkově díváte na plán otevřít v základních školách pouze první stupeň, a po menších skupinkách? Dokážou školy nařízená omezení pohlídat, nebo ve školách vůbec realizovat?

Naši starostové upozorňují, že řada podmínek se splnit nedá, leda by nastavili další patro školy. Stejně tak nikdo nemůže čekat od dětí, že se kolem sebe neshluknou, když se řadu týdnů neviděly. Ale – nebudou chodit do školy půl roku, rok, pět let? Točíme se pořád kolem stejného problému.



