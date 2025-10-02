EU chce z lidí nevolníky, jde na to přes bydlení. Scénář SPD, jak tomu zabránit

Dostupnost bydlení v Praze je pro mnoho lidí nedosažitelným snem. Jaké konkrétní kroky byste prosazoval, aby se situace změnila?
Praha potřebuje zásadní obrat. SPD prosazuje vznik městského bytového fondu, který bude sloužit občanům – ne jako investiční nástroj zahraničních fondů, ale jako záruka dostupného bydlení našich lidí. Tento fond by měl spravovat byty s regulovaným nájemným, určené pro klíčové profese, mladé rodiny, seniory a další skupiny, které jsou dnes z trhu vytlačovány. Dále podpoříme družstevní bytovou výstavbu. Aby lidi měli vlastní byty. Cíl SPD jsou bohatí občané s vlastním bydlením. Je to přímý rozpor s cíli EU a stranami, které je u nás reprezentují. Ty chtějí, aby lidé žili v nájmu a stát a korporace je mohly vysávat. Aby se stali jejich nevolníky.
Dále je nutné zjednodušit stavební řízení. Dnes trvá povolení stavby i několik let, což zvyšuje náklady a odrazuje menší investory. Chceme zrušit zbytečné regulace, digitalizovat procesy a umožnit obcím stavět rychleji a levněji. Město má pozemky, technické možnosti i rozpočtové nástroje – chybí jen politická vůle. Tu my v SPD máme.
Chceme zintenzivnit využití brownfieldů (zejména těch s napojením na MHD) a nevyužívaných budov pro přestavbu na bydlení. Změny územního plánu udělat tak, aby umožňovaly na vhodných pozemcích vyšší výstavbu městských bytů. Zřídíme městskou stavební společnost, která bude stavět bez zisku s cílem zajistit bydlení pro všechny. Nejen pro bohaté. Podporu družstevního a komunitního bydlení, které umožňuje lidem spolurozhodovat o svém domově. Znásobíme výstavbu bytů kombinací městské, státní a developerské výstavby. Bydlení není luxus. Je to základní lidská potřeba. Praha musí být městem, kde se dá žít – ne jen investovat. A já budu prosazovat taková řešení, která to umožní.
V posledních letech se mluví o tzv. vyvlastňování kvůli klimatickým cílům, konkrétně v souvislosti s ETS 2 a ESG. Jaký je váš postoj k této praxi?
Vyvlastňování na základě emisních povolenek je naprosto nepřijatelné. Je to spiknutí proti obyvatelstvu. Důsledkem ESG bude, že pokud váš dům nebude v budoucnu mít odpovídající energetický štítek – může se stát prakticky neprodejným. Navíc ho nebudete moci ani pronajmout. Banky vám na takový dům neposkytnou hypotéku, kupující a nájemce o něj nebudou mít zájem, a stát vás může dokonce donutit k nákladné rekonstrukci. Pokud ji nezvládnete, hrozí, že o svůj majetek přijdete. Opět to prosazují tzv. eurostrany.
To už není jen teorie. V některých zemích EU se už objevují návrhy, že nevyhovující budovy budou postupně vyřazeny z trhu. A právě ETS 2 tento tlak ještě zesiluje – zavádí povinnost platit za emise i v sektoru budov a dopravy. Vlastníci starších domů budou platit víc jen proto, že jejich nemovitost neodpovídá novým normám. Jestli SPD nevyhraje volby a budou tady vládnout Fiala, Hřib a spol., pak majitelé starších domů začnou platit tyto jejich likvidační poplatky. SPD naopak žádnou takovou zlodějnu nedopustí. Musíme vyhrát volby!
Lipská burza se stala symbolem energetické drahoty. Co by podle vás měla Česká republika udělat, aby se vymanila z jejího vlivu?
Odejít. Jednoduše a jasně. Lipská burza je nástrojem spekulantů, ne spotřebitelů. Ceny energií tam vznikají na základě obchodních triků, nikoliv reálných nákladů. Je to další zlodějna na vykradení našich peněženek. SPD zajistí vznik státního obchodníka s energiemi, který bude nakupovat přímo od výrobců za férové ceny. Energetický regulační úřad (ERÚ) stanoví nejen cenu distribuce, ale i silové elektřiny. Energie je strategická surovina, ne kasino.
Jaké konkrétní kroky byste navrhoval v oblasti energetiky, aby se ceny pro domácnosti a firmy výrazně snížily?
Začít u základů. Zrušit dotace na OZE, které deformují trh a zdražují energie. Zastavit výstavbu nesmyslných větrníků a solárních parků, které vyžadují miliardové investice do sítí. Obnovit plnou kontrolu nad ČEZ, zřídit státního obchodníka, jak jsem již zmínil. Nechat uhlí a uran jako hlavní zdroje. Podpořit vodu, vybudovat nové přehrady. A hlavně – přestat s ideologickým šílenstvím Green Dealu. Energie musí být levná, stabilní a dostupná. To je základ konkurenceschopnosti i životní úrovně.
Dr. Ing. Milan Urban
V Praze se dlouhodobě nedaří rozjet masivní bytovou výstavbu. Kde vidíte hlavní překážky a jak je chcete odstranit?
Hlavní překážkou je byrokracie, ideologie a zlodějna. Místo toho, aby město stavělo, řeší koncepce, analýzy a participace. Na všem různí kamarádíčci vydělávají. SPD prosazuje zjednodušení stavebního řízení, digitalizaci procesů a hlavně stavět! Město má pozemky, technické možnosti i rozpočtové rezervy. Je třeba je využít ve prospěch občanů, ne pouze developerů.
Jaký je váš postoj k systému emisních povolenek ETS jako celku?
ETS je systémový podvod. Emisní povolenky si skoupily americké důchodové fondy, ti Blackrock a podobní. Říkáme jim sorosovci. A teď je budou s násobnými zisky prodávat na burze. Politiky, kteří to prosazují, si tzv. pasou. Proto EU tak tlačí, aby byly povinné pro všechny občany EU. Je to první globální daň v dějinách světa, která jde do kapes soukromníkům, ne státu.
Je to zároveň cílená destrukce Evropy jako celku. Drahá energie se promítne úplně všude. Zdraží se nafta, benzín, protože dopravci budou platit emisní povolenky. Zdraží se potraviny, protože jejich výroba i přeprava bude dražší. Zdraží se spotřební zboží, služby, nájmy, stavební materiály. Zkrátka drahá energie znamená drahý život, chudobu, nemoce, smrt.
SPD jde přesně opačnou cestou. Povolenky úplně zrušit. Žádné povolenky znamenají levné energie, levné potraviny, bydlení, zdraví. Skvělý život, kde se lidi nemusejí bát o svou budoucnost. Všechny ty, co povolenky na sílu nyní prosazují, je třeba naopak vyšetřit, pojmenovat, odsoudit a potrestat!
Ochrana klimatu musí být založena na rozumu, technologiích a dobrovolné spolupráci, ne na trestání lidí za to, že topí, jezdí autem nebo bydlí ve starším domě. Je nepřijatelné, aby se z klimatické politiky stala záminka k ekonomickému vyvlastňování, zdražování a sociálnímu inženýrství.
Mluvíte o tom, že Praha má být městem, kde se dá normálně žít. Co to pro vás konkrétně znamená v oblasti bydlení a energií?
Normálně žít znamená mít střechu nad hlavou, platit rozumné účty, mít kde zaparkovat a nestát věčně v kolonách. Nebát se budoucnosti. V oblasti bydlení to znamená dostupné nájemní byty za férové ceny nejen pro mladé rodiny, konec spekulací s pozemky a byty. V oblasti energií to znamená stabilní ceny, domácí výrobu, konec závislosti na burzách a překupnících. Prostě abychom neřešili cenu a vlastní levné energie si také levně spotřebovali.
Ale normální život je i o tom, co si díky úspoře můžeme dovolit dopřát svým dětem. Pokud budou energie a bydlení levné, rodiče budou moci z ušetřených peněz podporovat své děti – zaplatit jim kroužky, školné, sportovní vybavení, jazykové kurzy. Budou mít prostor pro rodinný život, ne jen pro přežívání. Sportovat, bavit se, odpočívat, dopřávat si.
A senioři, kteří celý život pracovali, si zaslouží důstojné stáří. Ne aby počítali každou korunu, jestli si mohou dovolit zapnout topení nebo koupit kvalitní potraviny. Dnes se z nich stávají rukojmí drahoty, kterou způsobili politici a spekulanti. To je nepřijatelné.
Praha má být městem pro lidi, ne pro zájmy. Městem, kde se dá žít důstojně, bez strachu z budoucnosti. A já budu stát na straně těch, kteří tu chtějí žít – ne jen přežívat. Budu hájit jejich právo na dostupné bydlení, férové ceny energií a klidný život. To je moje priorita.
autor: Jakub Vosáhlo