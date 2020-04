EU je naprosto k ničemu, selhává. Rozbít žalář národů, zbourat babylonskou věž byrokratů, navrhuje poslankyně Trikolóry

ROZHOVOR „Tenhle žalář národů je potřeba rozbít a navrátit se ke společenství spolupracujících národních států. Bruselskou babylonskou věž je třeba zbourat a byrokraty poslat domů, aby namísto chrlení dalších stohů nařízení, direktiv a směrnic konečně začali dělat něco užitečného,“ říká o EU poslankyně, místopředsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková. Podle ní není další existence Evropské unie v této podobě udržitelná. Dodala, že na další schůzi poslanců přinese hnutí Trikolóra zásadní návrh ohledně vztahů České republiky a Bruselu. A jak by jako pedagog oznámkovala Čechy za chování v karanténě? Všem by dala dvě minus a pár jedinců by poslala na hanbu.

reklama

Ústavní soud bude řešit několik stížností kvůli nouzovému stavu a omezení svobod Čechů, které nastalo po vyhlášení nouzového stavu. Je na co si stěžovat? Nebo jde o nutná opatření?

Je vcelku zbytečné přít se o to, zda je, či není si na co stěžovat, nebo jestli přijatá opatření jsou, či nejsou nutná. Každý máme právo na svůj názor, ať už je jakýkoli, stejně jako každý máme právo obrátit se na soud, když to pokládáme za správné. Za sebe ale říkám, že bych to v tento čas a za této situace neudělala.

Jak, podle vás, dodržování karantény Čechům jde? A jak jejich chování hodnotit po plných parcích a turistických místech v přírodě o slunečném víkendu?

Asi v sobě nezapřu bývalou učitelku, a tak to oznámkuju. Všem dohromady bych nám dala dvojku, možná dvě minus. A pár jedinců bych poslala na hanbu.

Anketa Vláda dá živnostníkům příspěvek 25 000 Kč. Je to moc, nebo málo? Moc 63% Málo 16% Akorát 21% hlasovalo: 15613 lidí

Domníváte se, že kvůli případné nezodpovědnosti Čechů může vláda přitvrdit? Například zákazem vycházení, což v některých státech probíhá?

Myslím a věřím, že k nějakému přitvrzování není absolutně žádný důvod.

Stále více seniorů a zaměstnanců domovů pro seniory či domů s pečovatelskou službou je nakažených. Jak vnímáte ostrou kritiku, že se na ně stát vykašlal, i když jde o nejohroženější skupinu?

Spíš bych řekla, že na jakýkoli stát kašle ten virus a jde si svojí cestou. Nelze ho zcela eliminovat. Stát chyby nedělá, chyby dělají konkrétní lidé. V porovnání s jinými evropskými státy jsme ale na tom, díky bohu, ještě dobře.

Ale na tom, kdo měl dodávku ochranných pomůcek pro sociální služby na starosti, se neshodnou ani členové vlády. Ukázala to názorová výměna na sociální síti mezi ministrem vnitra Janem Hamáčkem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Kde se stala chyba?

Nemám potřebu hrát si na chytrou, která přesně ví, co kdo kdy měl udělat a co kdo kdy neudělal. Ani nemám potřebu dělat rozhodčího ve sporech pánů Hamáčka a Vojtěcha. Ať si je srovná pan premiér. Ale že se dva ministři na Twitteru štěkají jako malí kluci, to rozhodně chyba je a vypovídá to jen o nich samých.

Psali jsme: Večerní výbuch emocí: Hamáček a Vojtěch se do sebe pustili

Za co byste českou vládu pochválila?

Přes všechny větší i menší nedostatky situaci zvládáme. Hodnotím to především ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, zvláště s těmi na západ od nás. Křivka nárůstu nakažených je pod kontrolou, a to je hlavní cíl všech opatření. Teď jde o to, tenhle trend udržet a křivku otočit. Pak bude lépe.

Je jasné, že nový koronavirus zasáhne ekonomiku po celém světě. Pro české živnostníky, pro OSVČ, je navržen jednorázový „kompenzační bonus“ 25 tisíc korun. Někteří umělci vyzývají, ať si členové vlády sníží výplatu na stejnou částku, aby si uvědomili, že nemůže stačit. Během března zrušilo živnost kvůli koronaviru na deset tisíc lidí. Dělá pro ně vláda dost? Co by měla případně udělat jinak?

Žádná vláda na světě nikdy neudělá dost úplně pro všechny. Ono to ani nejde. Postup vlády ve zdravotnické oblasti jako hnutí Trikolóra s výhradami podporujeme, ačkoli osobně mi velmi vadí, že vláda absolutně nevyužila nabídky mnoha českých firem, které opakovaně nabízely pomoc, ať už v oblasti výroby roušek či dezinfekce. A budu se na tyto nevyužité nabídky pomoci vlády dotazovat!

V ekonomické oblasti máme k postupu vlády výhrad celou řadu, zejména k pomoci všem drobným a středním živnostníkům. Náš ozdravný plán ekonomiky představíme brzy, takže nebudu předbíhat. Suverenita a soběstačnost naší země je a bude vždy naší prioritou a stává se v dnešní době víc a víc aktuální. Ještě se k tomu dostaneme.

Podnikatelé, zaměstnanci… odkládání splátek úvěrů i hypoték, tzv. kurzarbeit, odpuštění hrazení základní částky zdravotního a sociálního pojištění a tak dále. Co vám v pomoci chybí?

Jsem učitelka, překladatelka, tlumočnice. Ekonomické soudy, rady a doporučení ráda přenechám povolanějším.

Psali jsme: Přemysl Votava: Vážený maršále I. S. Koněve, stydím se… Nakopat do p*dele! Dobytek Kolář. Podlost v nouzovém stavu. Foldyna ještě velmi, velmi přitvrdil Lukáš Kovanda: Zlevní kvůli koronaviru v Česku nemovitosti? Otázka za miliony Kobza (SPD): Bude váznout dovoz potravin? Řepky se nenajíme. Kdo přijde přes zelenou hranici

Hnutí Trikolóra se netají kritikou Evropské unie i ztráty národní suverenity jejích členů. Co lze vyvodit z chování Evropské unie v době nákazy?

Anketa Kdo podle Vás pohořel v boji s koronavirem? Předseda Senátu Vystrčil 33% Premiér Babiš 1% Vicepremiér Hamáček 4% Ministr zdravotnictví 0% Ministryně MPSV Maláčová 1% Primátor Hřib 61% hlasovalo: 2615 lidí

Když před pěti lety propukla migrační krize, Evropská unie ji vyřešila tak, že na jakékoli opravdové řešení pseudohumanisticky rezignovala. Problém ale nezmizel, dál pod povrchem bublá a dříve či později znovu vyhřezne. Ještě horší je to teď s pandemií koronaviru.

Co z toho lze vyvodit? Pouze to, že taková instituce je k ničemu.

Ozývají se hlasy, že Evropskou unii po odeznění pandemie čekají velké změny. Někdo mluví dokonce o jejím konci. Italové na sítích vyzývají k pálení modré vlajky se žlutými hvězdami… Znamená to konec Evropské unie tak, jak ji známe? Nebo ji čekají zásadní změny? Jaký je váš odhad?

Nebudu odhadovat ani věštit. Za sebe i za Trikolóru říkám, že další existenci Evropské unie v této podobě považuji za neudržitelnou. Tenhle žalář národů je potřeba rozbít a navrátit se ke společenství spolupracujících národních států. Bruselskou babylonskou věž je třeba zbourat a byrokraty poslat domů, aby namísto chrlení dalších stohů nařízení, direktiv a směrnic konečně začali dělat něco užitečného.

Věříte čínským číslům o nakažených a zemřelých, po pochybnostech, jaké vyvolává množství uren i skutečnost, že do počtu nakažených Čína nepočítala ty, u nichž se neprojevily příznaky?

Zaznamenala jsem spíš něco jiného. My sice Čínu oprávněně kritizujeme, že něco zanedbala a zatajila, a že nebyla připravená, ale zároveň tak nějak zvysoka přehlížíme, že následně pak situaci dostala rychle pod kontrolu a epidemii zvládla. My jsme tohle všechno z Evropy i z Ameriky pozorovali. Proto mě mnohem víc zajímá otázka, jak jsme se na příchod pandemie připravili my. My, kteří jsme na to měli relativně dost času. Možná bude lepší, když si napřed zameteme před vlastním prahem.

Zuzana Majerová Zahradníková Trikolóra



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zda epidemii Čína už skutečně zvládla, to se uvidí teprve v budoucnu právě kvůli argumentům, které jsem přednesla v předchozí otázce...

Ano, to zcela jistě uvidíme a doufejme, že pro nás všechny půjde o pozitivní zprávu.

Každopádně, do šestimístných čísel se dostalo množství potvrzených případů nakažených osob ve Spojených státech. Ty mobilizovaly armádu, začínají se stavět polní nemocnice, přistavili obrovskou plovoucí nemocnici k pobřeží New Yorku… s jakými pocity sledujete tamní dění?

Ani se neptejte. Byla jsem v New Yorku pracovně nedávno. Je to hodně smutný pohled.

Jak se, podle vás, změní život v české i v celosvětové společnosti po zvládnutí pandemie? Jaké jsou nejdůležitější vzkazy?

Dostalo se nám varování, že nejsme všemocnými pány všehomíra. Doufám, že snad konečně začneme řešit podstatné věci pro naše lidi, a přestaneme se zabývat absurditami typu green deal, multikulti, gender a podobnými nesmysly. A určitě by nám všem slušelo více pokory.

Co v době karantény dělá hnutí Trikolóra? Pokud se nemýlím, karanténa přerušila další kontaktní kampaň po obcích republiky, kterou jste odstartovali…

Máte pravdu. Kampaň s názvem Trikolóra jede, během které s Václavem (Klaus ml., předseda hnutí Trikolóra, pozn. red.) postupně navštěvujeme všechny okresy České republiky, jsme museli přerušit. A co místo toho děláme?

U nás v Olomouckém kraji se snažíme pomáhat, jak jen to situace umožňuje. V mnoha rodinách našich členů šijí – nejen ženy – roušky, které jsme za posledních 14 dní roznesli do domovů důchodců, prodavačkám a zaměstnancům v obchodech, zdravotníkům, seniorům v obcích, dobrovolníkům, kteří zajišťují nákupy seniorům, prostě všem potřebným.

Jsme v neustálém kontaktu s předsedy našich organizací v kraji, abychom v případě nutnosti jakkoli pomohli. Ve středu prostřednictvím videokonference zasedalo předsednictvo Trikolóry, kde jsme též v každodenním kontaktu. Novým místopředsedou jsme zvolili Dalibora Uhlíře, předsedu naší jihočeské organizace, rodáka z Českého Krumlova. Dalibor patří k těm, co jdou v těchto dnech příkladem. Za vlastní peníze, co měl původně na krajskou kampaň, nakoupil před dvěma týdny v Rakousku ochranné pomůcky a s týmem dobrovolníků je rozdali potřebným. Dokonce o tom byl první článek v historii na serveru Hlídací pes, ve kterém nás nekritizovali.

Také jsme schválili materiál s pracovním názvem Uzdravme stát. Podpořili jsme vládu s jejími zdravotními opatřeními, protože oceňujeme, že naše republika reagovala rychleji než většina států, ale z hlediska ekonomického dopadu koronaviru jsme na tom asi jako Itálie se Španělskem dohromady. Firmy a živnostníci kolabují, pomoc typu – možná, jestli, někdy – je podceněním situace.

V úterý se znovu sejde Poslanecká sněmovna. Trikolóra přijde se zcela zásadním návrhem ve vztahu Česká republika – Evropská unie.

S jakým návrhem?

Nechte se překvapit.

Nosíte roušku nebo respirátor?

Mám plátěnou roušku od jedné z našich členek, která, byť chodí do práce, šije každý den do noci roušky a rozdává je dál. Mám opravdu velkou radost z našich členů a z jejich dobrovolné práce a pomoci ostatním v této pro všechny nelehké době. Jsme opravdu, bez jakýchkoli příkras, skvělý tým.

Psali jsme: STEM: Důvěra v instituce na počátku krize vyvolané epidemií koronaviru Petr Vašát: Chapadla chobotnice sahají v ČR až do nejvyšších pater. Prezident se změnil. Ani on se už nedokáže postavit zlu a nespravedlnosti Výbušná show Klause ml. v hospodě: Z televize nám kážou, že větší vliv mají mít ti chytří lidé z větších měst. Ale ti nevědí, jak vy chcete žít. Elity by nám neměly vládnout! Vypráskat neziskovky ze škol. Jdou za nimi těžké prachy, které mají jít učitelům. Třeba ta, co ji podporuje Drahoš... Co slyšela první dáma Trikolóry mezi lidmi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.