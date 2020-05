EU jsem věřil, ale podvedli nás, vzpomíná Jan Veleba. Chvilkař Minář? Padla silná slova

ROZHOVOR „Je dobré míti v tomto nejistém světě svoje potraviny a my jich máme málo,“ říká bývalý předseda Agrární komory a někdejší senátor Jan Veleba a prozrazuje, jaké změny se právě v souvislosti s potravinovou soběstačností chystají. A to nejen u nás. Za „blábol a šíření poplašné zprávy,“ označil informace ohledně údajného „ruského špiona“. Nešetřil ministra zahraničí Petříčka ani šéfa NATO Stoltenberga. Promluvil i o „vytváření nenávisti k vítězům nad zrůdným německým fašismem.“ V souvislosti s EU pak zmínil papouškované „hodnoty“ i „dobyté trhy“. Během rozhovoru se opřel i do nedávného výroku Václava Klause v souvislosti s karanténou.

reklama

Pane inženýre, když jsme spolu dělali minulý rozhovor, mluvili jsme o tom, jak poměrně nízká je potravinová soběstačnost ČR a jak se právě i v těchto týdnech ukazuje, jak je potravinová soběstačnost důležitá. Máte nějaké informace o tom, že by se v tomto ohledu chystala nějaká změna k lepšímu?

Mám informace, že o změnu k lepšímu, která začíná uznáním v mnoha zemích samozřejmého faktu, že potravinová soběstačnost je důležitá, tedy o toto konstatování začíná velký zákulisní souboj. Jsme v situaci, kdy si zodpovědní hospodářští činitelé a politici už nemohou dovolit vystupovat proti řešení tohoto závažného problému, který patří k základním atributům bezpečnosti státu. Vedle toho se probouzí veřejnost a slovo soběstačnost, nejen ta potravinová, je z ničeho nic na pořadu dne s nebývalou naléhavostí. Je tady zcela nová situace, velká poptávka po produktech českých zemědělců a potravinářů, neboť dovozy mohou být nejisté – stačí si představit, jsa poučeni z první vlny šíření pandemie, co by se asi dělo, kdyby se to celé mělo za pár měsíců opakovat. Zřejmě pod tímto dojmem už nyní mnohé vlády oznamují restriktivní opatření v oblasti vývozu zemědělských produktů, například Ukrajina je připravena zastavit vývoz pšenice, stejně tak Rusko. Jinými slovy je dobré míti v tomto nejistém světě svoje potraviny a my jich máme málo a je doslova v zájmu nás všech přistoupit k razantním krokům a tento stav postupně řešit. Významně se v tomto směru angažuje Agrární komora ČR, jmenovitě její šéf Zdeněk Jandejsek, když navrhli a prosazují zakomponování povinného podílu českých potravin v maloobchodní síti. Začínat by se mělo na - čísle 55 % v roce 2021 a postupně navyšovat co rok o 5 % až na úroveň 80 %. Bylo by na čase, aby se k tomu jasně vyjádřili zodpovědní politici, jejichž hlas mně z neznámých důvodů není slyšet. Anketa Kdo je vám sympatičtější? Pavel Novotný 4% Jaroslav Foldyna 94% Ani jeden 2% hlasovalo: 12251 lidí

Je třeba jednat. Dřív než bude pozdě. Začíná totiž velký problém nejenom s vodou, ale i se sezonními pracovníky. Model Společné zemědělské politiky, tedy zajištění potravin pro obyvatele EU, je založen na práci sezonních pracovníků z východu – Rumunska, Bulharska, Polska, Ukrajiny a to teď v době „koronavirové“ nefunguje. Výsledek je, že například Velké Británii chybí 60 % pracovníků do zemědělství a situace v produkčních regionech Německa a Francie bude obdobná. A to už nemluvím o těch vznešených hodnotách paní Jourové až je budou chtít tito sezonní pracovníci realizovat v praxi. Rumuni už otevřeně mluví o tom, že model rozvoje založený na práci chudých považuje za selhání EU – upozorňuje Ramona Duminicioiu ze sdružení EcoRuralis.

Začalo postupné rozvolňování řady opatření. Pro někoho je příliš rychlé, poukazuje se na strach z ohrožení zdraví, další lidé zase mluví o tom, že to jde pomalu a že pokračování některých omezení jen poškozuje ekonomiku. Jak to vnímáte vy? A je dobře, že byl nouzový stav prodloužen do 17. května?

Když jde o zdraví, když jde o životy lidí, tak doba razantních opatření a omezení směřujících k zvládnutí pandemie, není to hlavní. Navíc koronavirus zasáhl celý svět a bude ještě nějakou dobu trvat, než se dostane na trh účinná vakcína, chcete-li lék. Z tohoto pohledu je dobře, že byl nouzový stav prodloužen do 17. května, ačkoliv ani po tomto termínu nebude vše vyřešeno, ale snad se už konečně zklidní média a opoziční politici, opustí alespoň do prázdnin program „Antibabiš“ a přidají ruku k dílu.

Bývalý prezident Václav Klaus nedávno v médiích řekl, že má hrůzu z toho, že lidé se v karanténě uvelebují. Řada lidí prý podle něj zjistila, že má slušný příjem a nemusí chodit do práce. Má podle vás pravdu?

Nemám potřebu se trefovat do Václava Klause, ale připadá mi to jeho tvrzení hodně pokrytecké, ne-li cynické. Jestli se někdo někde uvelebil, tak právě Václav Klaus v zámečku na Hanspaulce a odtud šíří svoje moudra, jsa dokonale zajištěn se servisem na co si vzpomene. Jinak to určitě vidí takové matky samoživitelky, jinak to vidí rodiče s dětmi a jinak to vidí běžní zaměstnanci, kteří sice – a tady bych opravil autora tohoto výroku – do práce nemohou chodit a už tak nízké mzdy mají o 20 % nižší. A rádi by dál kupovali, stavěli, jezdili na dovolené a to všechno bude teď složité a mnohým půjde o práci. Tito lidé to prožívají na své kůži a zcela jinak než uvelebený Václav Klaus ze svého zámečku. Řekl bych, že toto se Václavu Klausovi opravdu, ale opravdu nepovedlo … Možná i proto, že se teď ukáže, že nastavení ekonomiky po roce 89, přes Kožené a jiné mafiány, byl chybný experiment, neboť jak nedávno napsala paní docentka Švihlíková, uznávaná makroekonomka, každý velký kapitál má svůj domov a v něm hájí zájmy příslušné země a nikoliv ty, ze kterých je vyváděn. A že tato pracovitá země a její šikovní lidé za ta léta po listopadu 89 pro svoje „strategické partnery“ něco odvedli. A my se teď bavíme, kde vezmeme peníze na roušky z Číny. Sousední Poláci po předchozí hrdé politice, kterou nazvali „polonizace ekonomiky“, vytváří plán, jak zabránit jestřábům z jejich domova, aby se nevrhli na koronavirem zesláblé polské podniky a neskoupili je, někdy stačí jenom „výhodná“ půjčka a ostatní přijde samo. Řečeno slovy našeho klasika - jde o to, aby se lidé neuvelebili doma a začali pracovat. Poláci ovšem na svém, není-liž pravda.

Psali jsme: Chtějí střet s Ruskem, řekl Klaus ml. o mizení Koněva. A jelo to: Leyenová, EU, Lisabonská smlouva, Okamura

Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář vyrazil minulý týden na „procházku“ do Letenských sadů. Následovaly ho stovky lidí s transparenty. Minář sám uvedl, že má řadu otázek vůči vládě, jednou z nich je – „Jak dopadnou ti, kdo nemají číslo na Babiše?“ Myslel tím prý drobné podnikatele, OSVČ, seniory, dělníky, matky samoživitelky, nebo i zdravotníky bez ochranných pomůcek. Podle Mináře se prý Andrej Babiš řídí podle toho, kdo mu zrovna zavolá a něco od něj požaduje. Co si o této akci v Letenských sadech i o Minářových slovech myslíte?

Nechci tady řešit, zda jako zaměstnanec, chcete-li profesionální demonstrant a neúspěšný student teologie, proti suverénnímu vítězi demokratických voleb dostává 80 % mzdy a řečeno slovy Václava Klause se s chutí uvelebil v karanténě a nemusí chodit demonstrovat. Tak či onak mu už nutně musela být dlouhá chvíle a tak vyrazil a možná mu ty rozestupy docela vyhovovaly, protože kdyby nebyly, tak by se lidé asi divili a ČT by neměla co vysílat. I když, technika je mocná a jdou s ní dělat různé kousky a vyrobit i početní zázraky. Ale abych odpověděl na vaši otázku, o Minářových slovech v Letenských sadech si nemyslím nic, stejné nic, jako on ví o skutečném životě a starostech běžných lidí, dokonce prý i dělníků, kteří nemají číslo na Babiše – velmi zajímavé myšlenkové konstrukce mladíka, který v životě nic kloudného nedělal. Lidi mají totiž úplně jiné starosti. Třeba mladé rodiny s dětmi kde bydlet a kde na to vzít. Třeba v Brně je aktuální cena nového malého bytu 60 metrů 4,5 milionu Kč! Takže, je mně líto, ale nemyslím si o tomto zbytečném člověku nic.

A mají ještě, i v době koronové krize a třeba i po ní, podle Vás Miliony chvilek lidem „co říci“?

Miliony lidí potřebovaly v této těžké době pomoc. Pomoc normální, lidskou, drobnou, žádné pompézní, leč bezduché vytrubování pro televizní štáby. A oni neudělali nic, ani chvilku a tím si vystavili sami sobě vysvědčení. Sledoval jsem sociální sítě a reakce na chvilkaře byly a jsou nedobré a lidi s nimi zkrátka nepůjdou. Třeba ale pan Minář předá panu Fialovi a spol úkoly, na to pár tiskovek a bojových prohlášení a výzev a o další se postará ČT a spřátelená média. To bude asi tak všechno, ale nic, co by lidi oslovilo.

Psali jsme: Bezecný (KDU-ČSL): Když levá neví, co dělá pravá… Nadace ČEZ: Frýdecko-místecký hospic může díky daru nadace i v době koronaviru přijímat pacienty s tracheostomií Josef Skála ke slovům primátora Hřiba: že Sověti přišli k hotovému? Nevkusné! Valašské Meziříčí: Železniční přejezd na ulici Hranická bude uzavřen

Neustále slýcháme tlak na změny ve vládě. „Proč by někdo odcházel? Lidé by nám měli děkovat, zachránili jsme tisíce životů“, stojí si za svým premiér Babiš. Je skutečně za co děkovat?

Anketa Je prezident Zeman vlastizrádce? Je 5% Není 95% hlasovalo: 10263 lidí

Hrubě se netrefili, stejně tak, jako se pan Netolický netrefil ani teď s ministrem zdravotnictví. Podle mne vláda pracovala s obrovským nasazením, v podstatě non stop a situaci určitě zvládla a je třeba jí poděkovat. Neměli jsme tu kupy mrtvol, jako třeba Italové, Španělé nebo Američané a to určitě není náhoda. I pan kníže premiéra, který vládu řídí a veřejně přijal odpovědnost, slovně ocenil v tom smyslu, že premiér je šikovný chlapík, ale všechno dělá jenom pro Agrofert. Myslím si, že nedělá, myslí si to i Miloš Zeman, který celé toto těžké období, které prožíváme, shrnul do teze, že vládě je třeba poděkovat, opozice a média selhala. Mám stejný pocit a stále více lidí rovněž a logicky připisují toto hodnocení jejímu šéfovi a klíčovým ministrům (Havlíček, Šilerová) – viz poslední volební model, průzkum preferencí politických stran, kde ANO dál posílilo a drtivě vede s 34,5 % a europoslanci za podpory našich práskačů vytváří mediální lynč a radí premiérovi Babišovi, aby odstoupil, anebo firmy prodal, což by určitě podle zákona lex Babiš udělat nemohl. Zřejmě zde promlouvá hlas a zájmy domova kapitálu, kteří jsme jim odvedli. Na to se bohužel dá říct jenom to, aby zůstal a odstoupili jsme my všichni, totiž abychom z tohoto spolku vystoupili. Aby bylo jasno, řeč je o Evropské unii.

Psali jsme: Okamura o vypláchnutých mozcích. Souvisí to s Hřibem a Kolářem. A věc, co se nebude líbit v Bruselu

Evropská komise dostala za úkol připravit plán na oživení unijních ekonomik, očekává se, že se bude dále pracovat s již dříve schválenou sumou 540 miliard eur (15 bilionů Kč). „Každému je jasné, že potřebujeme záchranný fond,“ řekla německá kancléřka Angela Merkelová, která by dokonce chtěla solidárně navýšit německý příspěvek zbytku Unie. Je to ještě šance, jak by se v očích lidí mohla EU jako instituce rehabilitovat, vzhledem ke kritice, která se na ní v souvislosti s epidemií snesla?

Ta odpověď pro mne není z pozice agrárníka lehká, ale zároveň je jednoduchá a už jsem na ni právě odpověděl. Vstup do EU jsem podporoval a v referendu hlasoval pro, ale vývoj až do dnešních dnů bohužel ukázal, že jsme byli podvedeni, že ony papouškované „hodnoty“ pro nás neplatí, že další a další integrace rovná se nové dobyté trhy pro staré země v čele s Německem a Francií a následné vytlačení domácí výroby. Nutno dodat, že za vstřícného vzývání domácích politiků a masívní mediální kampaně meinstreamu, u nás v čele s Českou televizí. Jinými slovy, z pohledu Merkelové to je perfektní práce, do které jsou zapojeny různé neziskovky, spřátelená média a bohužel i mnozí naši politici. Zrovna tento týden ve čtvrtek jsem například slyšel na Primě prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu mluvit o tom, že potravinová soběstačnost je nesmysl, že zemědělská lobby využívá současné krize. Anketa Vadí vám, že policie a soudy stále popotahují Petra Nečase? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 8372 lidí

A když se objeví politik, který se vzepře, například Andrej Babiš nebo Miloš Zeman, tak je zahájena nikdy nekončící štvanice, nálepkování, přepisování dějin. Musím tedy vyslovit svůj dnes už pevný názor, že EU je slepá ulička ve vývoji a definitivně to potvrdila svým neuvěřitelným chováním na počátku pandemie koronaviru, kdy v severní Itálii a po ní ve Španělsku umíraly tisíce lidí, kolabovalo zdravotnictví, lidé byli zoufalí a papaláši unie na to koukali, aby pak kárali státy za uzavření hranic a poté mele Ursula von der Leyen nesmysly o novém Marshallově plánu, aby mohla Merkelová přednést další sliby. To sice může, ale rád bych viděl troubu, který jí to uvěří. A i kdyby to snad myslela vážně, tak už má na nás vyděláno. Byť to přímo nesouvisí, ale vystihuje naši politiku, tak musím položit otázku – uhodne někdo výsledné saldo agrárního zahraničního obchodu nápočtem od roku 1990 do 2019? Asi těžko – je záporné v řádu přes 600 miliard Kč a bude se dál propadat, pokud se nevzpamatujeme a nevezmeme naše zemědělce, potravináře a vše kolem nich v potaz a nezačneme rychle řešit české potraviny. Příště už může být pozdě, příště už nemusíme všechno dovézt, příště už nemusíme mít na to ani peníze.

Ondřej Kundra naznačil v Respektu, že do Čech přijel ruský špion, který měl v kufříku jedovatý ricin. Zazněla i informace, že údajně na likvidaci starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře. Mělo by pravděpodobně jít o pomstu za odstranění sochy maršála Koněva. Co na to říkáte?

Že to je blábol a šíření poplašné zprávy, které bude mít svoje dopady. A také je to vizitka práce BIS, jejíž šéf Michal Koudelka v USA vyznamenaný CIA Tenetovou cenou za spolupráci, před pár dny žádá vrchní státní zástupkyni Bradáčovou, aby šetřila únik zprávy do Respektu. Že by měl pan prezident svým hodnocením, když pravil něco o čučkařích, pravdu? Další hodnocení bych ponechal na odbornících, ačkoliv ti se k této blamáži vyjádřili velmi jasně a řečeno toho bylo tolik, že si i neodborník může udělat úsudek.

„Někteří tzv. komunální politici mají dost drzosti dělat bez mandátu od voličů dokonce i zahraniční politiku, a to i proti vládě ČR. Když se pak proto dostanou do potíží, tak škemrají, aby je za peníze daňových poplatníků Policie ČR chránila. Jejich strážníci jim najednou nestačí,“ reagoval předseda KSČM Vojtěch Filip na policejní ochranu pro Ondřeje Koláře a Zdeňka Hřiba. Jak tento výrok hodnotíte?

Řekl bych, že k tomu, že pánové Kolář a Hřib mohou dělat pochybnou zahraniční politiku, která škodí České republice, musí být splněno několik předpokladů, respektive podmínek. První, že je vůbec někdo zvolí do komunální politiky – to je možné jenom v Praze. Druhá podmínka je, že je to vláda, kterou v tomto případě reprezentuje ministr zahraničí, mladý a slabý Petříček, nechá vůbec dělat. On se navíc tváří, že to je v pořádku a hraje si na moderního politika, ve skutečnosti je slaboch a výsadek, který zřejmě plní pokyny a přání někoho jiného. Všichni víme, když si vzpomeneme na trapné tanečky kolem této pozice při sestavování vlády, koho. A třetí podmínku vidím v mezinárodním ovzduší nové studené války spojené s přepisováním dějin. A k tomu se najde vždy dost ochotných, v tomto případě Petříček a média. Občany této země by mělo zajímat, kolik taková ochrana zbabělých a úskočných pražských politiků daňové poplatníky stojí a Vojtěch Filip má v tomto případě plnou pravdu. A když je potřeba, i šéf NATO Stoltenberg pomůže, i na toho se obrátil náš hrdinný primátor Hřib. Proč ne, vydá se prohlášení, ale když má vést vážnou diskusi o záchraně Evropy před invazí nelegálních migrantů, na které pašeráci, spíše obchodníci s nešťastnými lidmi z třetího světa, neskutečně vydělávají, tak pan Stoltenberg mlčí. Myslím si, že máme my, Česká republika, zaděláno a že jsme skoro směšní, když NATO řeší naše starosty, není liž pravda, ministře Petříčku.

Co celkově říci na to, že je starosta Kolář prý z některých míst terčem výhrůžek smrtí kvůli odstranění sochy maršála Koněva? Je to známkou čehosi shnilého v naší společnosti?

Ne, je to známka toho, že na pozici starosty byl zvolen neschopný člověk, možná synáček s dobře umetenou cestičkou od papínka, který nastartoval svou diplomatickou kariéru ve Washingtonu po nástupu Václava Havla a který je nyní senátorem s touhou být jednou prezidentem. Abych byl pochopen, neschopní lidé ve funkci obvykle hledají náhradní téma jak by odvedli pozornost od těch hlavních, za které jsou zodpovědní a placeni. No a to se povedlo panu starostovi dokonale, až tak, že budeme připlácet z peněz daňových poplatníků tomuto zbabělci ochranku a ukrývat ho na neznámém místě, protože prý se bojí. Nevím čeho, snad ne pohádky o ricinovém projímadle z Respektu, kterého se chutě chytla Česká televize a nesmrtelný Václav, či hrdinný mladík z ministerstva zahraničí, sám velký Petříček. Ale teď vážně – je to přesně naopak. Tisíce reakcí na sociálních sítích, které si teď pan starosta může v klidu, jsa hlídán erárem, přečíst, jsou pro něho nedobré. Zato bez ochranky si každý občan, a předpokládám i volič, může přečíst a také vidět v televizi, slyšet v rozhlase názory skutečných odborníků, kteří něco ví o diplomacii a rozvědce a pravidlech jejich práce a udělat si svůj názor. Ty reakce jsou silné, emotivní a pro Koláře zlé. Žádný ruský agent s jedem, ale reakce běžných lidí na hanebné přepisování dějin nedoukem Kolářem a jemu podobnými a vytváření nenávisti k vítězům nad zrůdným německým fašismem, který obětoval přes 20 milionů životů, to je to hlavní, z čeho má pan starosty v ilegalitě strach. Naše společnost v tomto směru není nijak shnilá, naopak, Kolář s Hřibem ji probudili.

Psali jsme: Zvracím! Klaus ml. tvrdě o ČT. Jde o výročí porážky nacistů, toto vysílali Ajajaj. Hodně smradlavé bahno starosty Koláře. Kromě Koněva mizely i peníze Jourová bedlivě sleduje Polsko. Zrušené volby znamenají drobnohled Kolář a Novotný mají podporu v NATO. Stoltenberg v ČT rázně varoval Rusy. Je nutné silně reagovat, padlo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.