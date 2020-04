EU zklamala. Tak si připomeňte, kdo tam vládne. Kde byli Klausovi celé ty roky? KSČM má svědomí čisté, zdůrazňuje Konečná

ROZHOVOR „Jednoznačně zklamala,“ říká na adresu EU europoslankyně Kateřina Konečná a dodává. „Kubánští lékaři asi taky neměli starost o Italy v náplni práce, ale přesto přiletěli pomáhat.“ Přečtěte si také, kdo podle ní může za to, jak EU vypadá. Připomíná také, jak to bylo v roce 2009 s Lisabonskou smlouvou. Vyjádřila se i k „děkování“ Číně a ostře se opřela do USA. V rozhovoru pak nevynechala ani odstranění sochy maršála Koněva a vzkazuje: „Slaboši z Prahy 6 využili nouzového stavu, aby odstranili sochu osvoboditele Prahy. Bojovat s problémy dnešní doby neumějí, tak bojují se sochami. Ubohé.“

Z řady stran se ozývá, že EU v souvislosti s bojem proti koronaviru zklamala. Unie se hájí, že nějaké peníze uvolnila. Jak EU a její počínání v posledních týdnech hodnotíte vy?

Jednoznačně zklamala. A plakat nad tím, že EU nemůže nic moc dělat, protože to nemá v kompetenci, mi přijde jako naprosto hrozné zdůvodnění. Kubánští lékaři asi taky neměli starost o Italy v náplni práce, ale přesto přiletěli pomáhat. Je potřeba také jasně ukázat, kdo může za to, jak Evropská unie vypadá. Po léta tvořili koalici lidovci a sociální demokracie. Od loňska se tato velká koalice rozšířila, a tak Ursulu von der Leyenovou volila i frakce liberálů.

Z ČR tedy konkrétně europoslanci za Babišovo ANO 2011, KDU-ČSL, STAN a TOP 09. Ti jsou spoluzodpovědní za to, co EU dělá (nebo nedělá) a jak. Nesmíme ani zapomenout na to, že to byla Evropská komise, která v letech 2011 až 2018, šedesát třikrát požádala členské státy, aby snížily své výdaje na zdravotní péči nebo zdravotní péči více zprivatizovali. Současní vládci EU v posledních deseti letech kašlali na zdraví lidí a šlo jim jen o podporu zisku soukromých investorů a tohle musí být obrovským poučením, které se nikdy nesmí opakovat.

Exprezident Václav Klaus řekl, že teď alespoň lidé vidí bezvýznamnost EU. Jeho syn Václav Klaus ml. zase navrhl, abychom vypověděli Bruselu Lisabonskou smlouvu. Co na postoj obou Klausů říkáte?

Z hlediska exprezidenta Václava Klause st. to vnímám jako čiré pokrytectví. Pojďme si udělat exkurz do nedaleké minulosti: 17. ledna 1996 schvaluje vláda Václava Klause st. žádost o vstup do EU. 23. ledna letí Václav Klaus st. do Říma, kde předává tuto žádost o vstup. 13. a 14. června 2003 probíhá v ČR referendum o vstupu do EU a jediná KSČM z parlamentních stran navrhuje hlasovat proti vstupu. Pak Václav Klaus st. s Vladimírem Špidlou podepisují smlouvu o přistoupení, která vstupuje v platnost 1. května 2004. Posuňme se do roku 2009, kdy Lisabonská smlouva má přenést část suverenity naší země na EU. V Parlamentu KSČM navrhuje uspořádat referendum. Odmítnuto. Poslanci všech stran s výjimkou KSČM pak hlasují pro ratifikaci smlouvy, kterou Václav Klaus st. jako prezident 3. listopadu 2009 podepisuje.

Že by se tak „skvělý“ ekonom a vizionář, který stál u všech zásadních rozhodnutí spojených s EU, celou tu dobu mýlil a prozřel až pak? Divné, nemyslíte? Já i KSČM máme v tomto po celou dobu svědomí čisté. V rozhodných okamžicích jsme se vždy prali za republiku i občany. Zatímco teď, když je na EU populární nadávat, se najednou vyrojilo tolik kritiků, ale kde celá ta léta byli? Nejen V. Klaus ml., ale celá řada dalších? Věřím, že lidé nemají tak krátkou paměť, aby vzpomenuli, jak se jednotliví politici při vstupu do EU i při podpisu Lisabonské smlouvali chovali.

Velkou kritiku sklidila přímo Evropská komise, konkrétně její šéfka von der Leyenová, která nás původně kritizovala za uzavřené hranice, ovšem následně se k tomuto opatření sama přiklonila. Co na to říct?

Jak jsem říkala – ať si to teď pan Babiš s ní vyřídí, když jeho strana je spoluzodpovědná za její instalaci do funkce. Osobně považuji za šílenost, že někdo je schopen mantrou volného trhu ohrožovat veřejné zdraví, jak to udělala Leyenová na počátku koronavirové krize.

Itálie se vlivem koronavirové pandemie řítí do obrovských ekonomických problémů. Země opět plánuje hlubší zadlužení, aby dokázala krizi přežít. Zaplatí to nakonec za Itálii jako vždy Německo a další bohatší země?

Neřekla bych jako vždy. Německo bylo v minulém století zodpovědné za nedozírné hospodářské škody, takže bych ho rozhodně nestavěla do role nějaké oběti. V poslední době navíc vždy, když Němci „zachraňovali“, tak na tom nakonec profitovali. Rozhodně ale nelze v tuto chvíli říct, jak budou vypadat rozpočty v rámci nejen Itálie, ale všech států EU. Nevím, jak to mají evropští politici, ale u mě je na prvním místě člověk. Až pak ekonomické otázky.

Hrozí podle vás zhroucení italské ekonomiky? Co by to znamenalo pro eurozónu? I Španělsko a Francie jdou dolů, nezřítí se eurozóna?

Jak jsem řekla – to lze v tuto chvíli jen těžko předvídat. Každopádně to nebude jednoduché období a byla bych ráda, kdyby opět tíhu krize netáhli občané a těch nejbohatších se to zase nedotklo. Toto jsme si tady zažili po finanční krizi v roce 2009 a musíme zabránit tomu, aby se to opakovalo. Nebo se snad někdo domnívá, že lidé například v takzvané první linii, kterým dnes všichni politici světa vyjadřují každý večer poděkování, poté, co se jim podaří krizi překonat, mají platit a sanovat ekonomické škody?

Chápu, že je to pro vlády členských států lákavé, protože si to v roce 2009 vyzkoušely, ale je třeba se těmto tendencím postavit hned od začátku, a to velmi důrazně. Plaťte vy, kteří jste si na privatizaci zdravotnictví a veřejných služeb vydělali miliardy. Plaťte vy, kterým vyhovovalo, že personál v těchto službách dře bídu s nouzí už před krizí… a zapomeňte na to, že opět budete brát peníze těmto lidem. To vám vzkazuji a udělám nejen já, ale celá KSČM proti tomu vše, co je v našich silách.

A mimochodem, vzhledem ke kritice, která se na hlavu EU snesla, a když se podíváme například na to, jak v Itálii začali nahrazovat vlajky EU ruskými vlajkami, je podle vás nakonec možné, že až se situace uklidní, budou další státy vážně uvažovat, podobně jako před časem Velká Británie, že EU opustí?

Podívejte, pokud EU nezačne rychle zpytovat svědomí a řešit obrovské rozdíly (například hodinová mzda se v rámci jedné EU pohybuje v průměru od šesti eur až do 45, což je více než sedminásobek!), pak je klidně možné, že v takové Unii nebudou chtít lidé být, když budou mít pocit, že jim nic nepřináší.

Když se podíváme k nám na opatření, která vláda ČR ohledně boje proti koronaviru udělala, ať už jsou to uzavřené školy, uzavřené hranice, omezení pohybu a další… souhlasíte s nimi? Přinesla tato opatření podle vás očekávané výsledky? A je nyní už čas na rozvolňování omezení?

Podle mě – byť ta opatření byla často tvrdá – se z hlediska účinnosti proti šíření viru ukázala jako opodstatněná. A s rozvolňováním bych důvěřovala odborníkům a byla bych ráda, aby toto rozhodnutí nebylo politické, ale odborné. Rozhodně si však nemyslím, že bychom s ním měli spěchat.

Vláda ČR vyhlašuje různé formy pomoci OSVČ, zaměstnavatelům, rodičům s dětmi… jsou podle vás dostatečné? A jsou pro lidi srozumitelné?

Tady už bych s chválou na vládu šetřila. Chápu, že je vše šité horkou jehlou, ale návrhy „pomoci“ pro OSVČ v počátcích ukazovaly spíše na snahu ušetřit než skutečně pomoci. Naštěstí se ta pravidla i na základě volání KSČM upravila. Pomoc velkým podnikům, které zaměstnávají tisíce lidí a mnoho menších podniků je na nich závislých subdodavatelsky, je zcela v plenkách. Ukazuje se tady ale ještě jedna věc: průzkumy dlouhodobě ukazují, že až polovinu domácností uvrhne do existenčních problémů nenadálý výdaj lehce nad 20 tis. Kč a kolem milionu lidí se pohybuje v rámci pásma chudoby nebo na její hranici.

To je problém, který ukázal, jak křehká je naše společnost a že stačí jen maličký impulz a lidé se dostávají do obrovských problémů. Myslím, že je načase znovu otevřít otázku progresivního zdanění, řešit zahraniční společnosti, které vyvádějí zisk z naší země, a další opatření, jež by pomohla lidem a spravedlivěji rozdělovala bohatství.

Pokud se podíváme na otázku kompenzací – mělo by se k nim přistoupit, nebo je to jen opoziční rétorika? Ministryně Schillerová tvrdí, že by šlo o biliony a ohrozilo by to fungování státu.

Já bych to viděla tak napůl. Jestliže vláda rozhodla v rámci ochrany zdraví obyvatelstva například o zavření některých provozoven, pak by měla alespoň kompenzovat náklady, tak aby tyto provozovny „přežily“. Dovedu si představit že mimo odpuštění odvodů třeba náklady na udržení provozovny jako nájem a podobně by stát kompenzovat mohl. To se týká zejména těch nejmenších, kteří za sebou nemají sílu nadnárodních korporací a vlivných lobbistů.

A mohou být živnostníci a podnikatelé na vládu oprávněně naštvaní, že je omezeními připravuje o příjem?

Já myslím, že by měla vláda postupovat tak, aby to zabránilo likvidaci živností a podniků, na což by ve svém důsledku opět doplatil stát a potažmo lidé, kteří by přišli o práci. Na druhou stranu musejí podnikatelé chápat, že v takových situacích prostě nebudou vydělávat tak jako za normálního stavu.

Vy jste se na svém Facebooku opřela do rozhodnutí Evropského soudu ohledně kvót. Soudní dvůr EU nedávno konstatoval, že Česko, Polsko a Maďarsko před pěti lety odmítáním povinného přerozdělování žadatelů o azyl nesplnily své povinnosti plynoucí z práva EU. Jak v této době, kde téměř celý svět řeší epidemii, hodnotit takovýto přístup Evropského soudu?

Jak jsem řekla – celé mi to přijde jako absurdita. Zatímco tady svět bojuje se zákeřným virem, část občanů řeší své existenční problémy, v obchodech je nárůst cen za zboží, tak evropský soud přijde s tímto rozhodnutím. Celá politika kvót byla nesmyslná od samého počátku a já ani nikdo z KSČM jsme ji nikdy nepodporovali ani podporovat nebudeme.

Poté, co Soudní dvůr Evropské unie rozhodl o tom, že odmítáním uprchlických kvót porušila Česká republika své povinnosti, se europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která hlasitě prosazovala přijetí syrských sirotků, opřela do vlastní země jako do nedůvěryhodného partnera. „619601 Rozsudek se dal očekávat a ČR ho musí respektovat. Je mi to moc líto, rozsudek potvrdil, že nejsme důvěryhodný partner. Měli jsme možnost tomu předejít,“ lituje europoslankyně. Má pravdu? Jak její výrok hodnotit?

Možná vás překvapím, ale předejít jsme mu skutečně mohli. I když já mám na mysli asi něco jiného než paní Šojdrová. Mohli jsme mu totiž předejít, kdyby naše vláda nedělala ramena jen v ČR, jak je jejím zvykem, ale využila svá práva i na evropské úrovni a odmítla mechanismus kvót už tam. Což měla udělat i vláda Bohuslava Sobotky z ČSSD za účasti Babišova ANO a KDU-ČSL.

A opět – zatímco celý svět bojuje proti koronaviru, Praha 6 nechala odklidit sochu maršála Koněva. Jak se k tomuto kroku stavíte? A vybralo si vedení Prahy 6 vhodnou dobu?

Jak jsem napsala na svém Facebooku: Slaboši z Prahy 6 využili nouzového stavu, aby odstranili sochu osvoboditele Prahy. Bojovat s problémy dnešní doby neumějí, tak bojují se sochami. Ubohé.

Jaký tento krok podle vás bude mít dopad na naše vztahy s Ruskem? Ostatně ruský ministr obrany už prý napsal dopis, abychom co nejdříve odevzdali památník Ruské federaci…

Naprosto chápu naštvání představitelů Ruska, které neslo největší tíhu lidských i materiálních obětí druhé světové války k takovýmto krokům. Možná by si pražští papaláši – to platí na celou Prahu, nejen na „šestku“ – mohli uvědomit, že nejsou pupek světa a bohudík ani naší země, ale následky za taková rozhodnutí pak musí nést celá republika.

Podívejme se i na Čínu. Představitelé naší vlády byli před časem kritizováni za údajně přehnané děkování a „klanění se“ Číně za pomoc ohledně ochranných pomůcek proti koronaviru. Bylo to podle vás opravdu přehnané? Nebo máme být spíš Hamáčkovi se Zemanem a Tvrdíkem vděční, když vidíme, s jakou vervou nyní do Číny „vlétli“ Američané a všechny další státy v boji o zdravotnické pomůcky se přeplácejí v hotovosti, přímo na letišti?

Také jsem ty nesmysly komentovala. Ať nejprve všichni tito kritici, kazatelé a mravokárci radící odmítat dodávky z Číny ukážou, která země je schopna dodávat tak obrovské množství materiálu. Až zařídí náhradu, pak ať rozumují. Zatím jsem slyšela jen žvanění bez odpovědnosti. A samozřejmě i já jsem pro to, aby co nejvíce byly zapojeny domácí podniky. Ostatně sama jsem jeden takový na počátku krize navštívila a musím říct, že přístup této společnosti – DINA-HITEX – z Vyškovska byl velmi pozitivní. Dodali ochranné pomůcky zdarma velkému okolí a občanům, kteří si nemohli obstarat roušku sami, prodávali kus za pět korun, zatímco na trhu se ceny pohybovaly až desetinásobně více. Tomu říkám odpovědný přístup podnikatele.

Nicméně dnes nejvíce křičí o zapojení podniků ti, kteří před pár lety považovali otázku soběstačnosti za sprosté slovo a vše měla podle nich řešit „neviditelná“ ruka trhu. Jsem ráda, že teď dávají za pravdu dlouhodobé strategii KSČM, byť to samozřejmě nepřiznají.

A Spojené státy? Náš spojenec a největší „kamarád“ Evropy. Ano, ale vždycky jen když jde o lukrativní nákupy zbrojařské techniky nebo pro USA výhodné smlouvy typu TTIP. Jinak jak dojde na lámání chleba, myslí vždy jen samy na sebe. To ukázalo nejen přeplácení ostatních za dodávky ochranných pomůcek, ale i snaha získat pro sebe výzkum vakcíny proti koronaviru. Stejně tak se ukázalo, že prodloužená ruka USA – NATO – je nejen ve dvou posledních problémových oblastech, jako je migrační krize a teď koronavirus, naprosto zbytečnou organizací.

A jak vůbec Čínu jako takovou v souvislosti s koronavirem vnímat? Co říci na názor těch, kteří Číně to, co se děje ohledně epidemie, dávají ze značné části za vinu?

Považuji to za ideologické nálepkování idiotů. Jelikož došlo k přenosu ze zvířete na člověka, tak bych rozhodně nedávala vinu žádnému státu. Poměrně dobře to vyjádřil profesor Oskar Krejčí – koronavirus nemá vlast, zasahuje všechny bez rozdílu pohlaví, vyznání nebo rasy.

