Ekonom Křížek: Maloobchod a služby měly být už dávno otevřené. Firmy si podmínky ohlídají lépe, než přeplněné hypermarkety

Vláda opět odkládá otevírání ekonomiky, přestože podle nejnovějších čísel je epidemie Covid-19 již na ústupu. Co si o tom myslíte?

Že ani s novým ministrem zdravotnictví nepřišel tolik žádaný a reálný plán rozvolňování ekonomiky, ale naopak pokračuje chaos a nekoncepčnost. Myslím si, že maloobchod mohl být dávno otevřený, zrovna tak služby, jejich majitelé či provozovatelé si sami ohlídají dodržování hygienických podmínek a rozhodně na vyšší úrovni než v přeplněném hypermarketu.

Přestože vláda ještě minulý týden avizovala, že plánuje otevřít maloobchod, v pondělí rozhodla o tom, že otevírá pouze některé vybrané služby jako např. kadeřnictví a to i přesto, že se právě o kadeřnictvích často v minulosti mluvilo jako o více rizikových místech. Je správně, že vláda vyslyšela volání těch, kteří na kadeřníka čekají již dlouhé měsíce?

Jen to potvrzuje mou první větu, pan Arenberger je zřejmě skvělým kožním lékařem, ale jako manažer se projevuje prachbídně. Při otevírání jsou určitě tlaky různých zájmových skupin, ale já od začátku tvrdím, že maloobchod téměř nemusel zavírat. Logiku ve vládních opatřeních dávno nehledám, když si představím, že fotbaloví diváci pravděpodobně dostanou přednost před návratem dalších dětí do škol, tak snad ani nechci vědět, co je v této vládě priorita.

Některé segmenty podnikání jsou podobně jako školy uzavřeny takřka nejdéle v celé Evropě. Jak dlouho ještě podnikatelé a živnostníci vydrží?

V první řadě je potřeba říci, že jsou zde efekty krátkodobé, za nimi vidím fakt, že podnikatelé z nejvíce postižených odvětví už to moc dlouho nevydrží, případně již zkrachovali. Počet přerušených živností skokově narostl, v lednu tohoto roku přerušilo svou živnost přes 25 tisíc osob, což je dvakrát více než v prosinci minulého roku. Nejisté vyhlídky zejména díky naší vládě snižují ochotu lidí k podnikání celkově. Dlouhodobé efekty jsou ale mnohem horší, přestože se nyní zdají neviditelné, české děti jsou doma nejdéle z celé Evropy, hlavně děti ze sociálně slabých rodin výpadek vzdělání pravděpodobně již nikdy nedoženou a v budoucnu je čeká nižší úroveň vzdělání, tudíž i nižší příjmy a stát na to doplatí v podobě nižšího daňového výběru. Člověk s maturitou totiž odvede státu za život v průměru o 2,5 milionu korun více než ten se základním vzděláním.

Vláda se chlubí tím, jak štědré kompenzace podnikatelům poskytuje a kolik stovek miliard korun tak pumpuje do hospodářského sektoru. Mnozí podnikatelé však mluví zcela opačně. Jak to vidíte ze svých zkušeností vy?

Vláda se může chlubit, čím chce, ale podpora je často nedostatečná a navíc ještě zbytečně zbyrokratizovaná. Důkazem je program Antivirus, který se vylučuje, pokud se podnikatel rozhodne odložit odvody, jenže bohužel je to tak nesrozumitelné i v dalších bodech, že zaměstnavatelé často chybují nevědomky, nechtějí stát podvádět, ale omylem se dopustí neoprávněného čerpání tohoto programu a peníze musí vracet.

Kabinet Andreje Babiše avizuje, že pro otevření některých podniků bude nezbytné, aby se zákazníci prokázali buď negativním testem nebo očkováním. Tento koncept podporuje jak část parlamentní opozice, tak například Hospodářská komora, která vyvíjí pro tento účel speciální aplikaci. Je to podle vás správná cesta, jak se vrátit do normálu?

Je potřeba si říci, že se nejedná o žádný návrat k normálu, ale jakýsi druh nového normálu, na který zdaleka ne všichni zareagují tak, jak si vláda představuje. Část služeb se přesune do šedé zóny ekonomiky, kadeřnice vás prostě ostříhá doma jako se tomu děje u většiny lidí doposud, všimněte si, že v ulicích většinou nepotkáváme zarostlé spoluobčany s přerostlými vlasy. Pro stát to bude opět prohra, samozřejmě z takové činnosti neuvidí na daních ani korunu. Zrovna tak si nedovedu v praxi představit, že by si štamgasti kvůli dvěma pivům nechali do vesnické hospody dělat test.

Někteří ekonomové se obávají, že teprve až skončí vládní podpůrné programy jako například Antivirus, dostanou se mnohé firmy do existenčních problémů. Co by měla vláda udělat proto, aby zabránila dalšímu prohlubování ekonomické recese?

Tuto obavu s nimi sdílím také, momentálně je ekonomika držená uměle právě těmito podpůrnými programy a skutečný stav například nezaměstnanosti je spíše vyšší než uváděný údaj 3,3 procenta za únor tohoto roku, některá místa už dnes v podstatě neexistují. Vláda by měla hlavně sestavit koncepční a funkční plán šetření a nesmyslným rozhazováním neprohlubovat stále vyšší deficit státního rozpočtu.

Do jaké míry může českou ekonomiky zasáhnout diplomatický spor mezi ČR a Ruskem v návaznosti na zjištění, že do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích měli být zapleteni ruští agenti?

Absolutně si netroufám hodnotit tuto kauzu z pohledu bezpečnostních služeb státu nebo pohledu politického. Pravdou ale je, že české firmy se už teď celkem oprávněně obávají, jak moc zasáhne tato aféra český export do Ruska, před covidovou krizí export do Ruské federace každoročně rostl a byl i slibný výhled na pokračování růstu po odeznění covidu. Bavíme se o zhruba 100 miliardách korun v exportu. Nicméně kauza Vrbětice může tento trend negativně zvrátit. Podle mého názoru by měl být zahraniční obchod apolitický, poslední, co si můžeme dovolit, je zvyšovat nezaměstnanost ještě kvůli politickým preferencím. Zásadní tedy je nejen ukazovat Rusku tvrdé mantinely, ale i ochotu se bavit a navázat na úspěšnou obchodní tradici jak v exportu, tak importu.

Hnutí Trikolóra mluví o nutnosti připravit plán na restart české ekonomiky. Na jakých pilířích by měl podle vás takový plán stát? Co bude pro vás prioritou v případě úspěchu v podzimních parlamentních volbách?

Určitě bychom se důkladně podívali na výdajovou stránku státního rozpočtu, žádné bobtnání byrokracie a neopodstatněné vysoké mimořádné odměny ve státní správě, žádná podpora politických neziskovek a určitě i důkladná revize sociálních dávek. Stát bude muset šetřit, to je prostě nezměnitelný fakt, dluhy se nedají věčně splácet tištěním peněz, na které by jednou doplatily naše děti a vnoučata. Dále bych zjednodušil a zpřehlednil daňový systém tak, aby motivoval občany k práci a podnikavosti. Dlouhodobou podporu si zaslouží opomíjené technické obory na středních a vysokých školách, mající často největší potenciál nás posunout v inovacích v průmyslu i ve vědě. Při vší úctě k jejich vysokoškolským titulům, absolventi genderových studií nejsou pravděpodobně budoucími tahouny naší ekonomiky. Podporuji také zachování naši národní měny, česká koruna není žádnou překážkou v zahraničním obchodu a vzhledem k vývoji v EU se do budoucna může velmi vyplatit u ní zůstat.

