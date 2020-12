Europoslanec Peksa: Pitomost! Jak s tím mohl Hamáček souhlasit. Zpřístupnit šifrovanou komunikaci lidí úřadům!

ROZHOVOR Obavu ze zdravotnické totality, kdy stát ví o každém člověku úplně všechno, má kvůli centralizaci krajských hygien pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. Nelíbí se mu ani nápad z Evropské unie, který by měl zpřístupnit šifrovanou komunikaci veřejnosti státním orgánům: „Budu se opakovaně českého ministra vnitra ptát, jak jeho úřad mohl s takovým nesmyslem souhlasit, protože taková věc neměla nikdy projít. A český ministr vnitra Jan Hamáček za to nese svůj díl zodpovědnosti,“ řekl mimo jiné v rozhovoru.

reklama

Premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, rozhodla Evropská komise. Očekával jste po všech protahováních tento verdikt?

Samozřejmě. Souvisí to s tím, že porušení zákona je úplně zjevné, akorát byly dlouhé lhůty, kdy český premiér zastupovaný českou vládou závěry zpochybňoval. Takže když lhůty vypršely, došlo k tomu, co bylo nevyhnutelné.

Vy jste tedy nepochyboval o tom, jak to dopadne?

Naprosto ne. Střet zájmů vyplývá i ze závěrů slovenského ministerstva spravedlnosti nebo ho potvrdily britské úřady, které vyšetřovaly stejné dokumenty a celkem jednoznačně uvedly, že Andrej Babiš je konečným vlastníkem firmy Agrofert a je zároveň premiérem, takže firma Agrofert nesmí přijímat peníze z Evropské unie.

Premiér však jakýkoliv střet zájmů odmítá i nadále. Co to podle vás pro Českou republiku znamená?

To znamená, že premiér porušuje české a evropské zákony. A pokud bude firma Agrofert dostávat z české pokladny peníze, budou vypláceny protiprávně a de facto se jedná o trestný čin, za který může být někdo trestně odpovědný.

Fotogalerie: - Fantomas se zlobí

Podobná věc nemá v České republice obdoby ve smyslu, že premiér je zároveň vlastníkem nadnárodního koncernu a navíc majitelem médií. Myslíte si, že by měl být český zákon ohledně těchto témat do budoucna ještě více zpřísněn?

Anketa Souhlasíte se zavřením všech hospod ve 20:00? Ano 68% Ne 32% hlasovalo: 6488 lidí

Jak by se měl stát zachovat vůči firmám, které by měly dotace vracet?

Na to je předepsaná procedura. Příslušná ministerstva zodpovědná za vyplácení dotací, ať už ministerstvo pro místní rozvoj, zemědělství a další, by měla požádat o navrácení peněz, případně je vymáhat soudní cestou. To je věc, která se v případě pochybení u dotací stává. Jestliže dojde k odmítnutí finance vrátit, dá se to hodnotit jako trestný čin.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví chystá centralizaci krajských hygienických stanic pod Státní hygienickou službu. Okamžitě se vyrojily protesty, protože to bude právě hygiena, kdo bude v budoucnu moci zavřít obchody, školy, zakázat akce a omezit pohyb lidí. Kromě toho bude moci sbírat a ukládat osobní data. Piráti novelu kritizují, protože tyto pravomoci už nebudou pouze na Poslanecké sněmovně?

V zásadě je to, jak říkáte. My jsme už jak na národní úrovni, tak na úrovni evropské vždy razili přístup, že by se osobní zdravotní data měla zpracovávat pokud možno na co nejnižší úrovni. Neměla by se centralizovat, aby nehrozilo právě takové plošné sledování, jaké sledujeme v tomto případě. Já mám velké obavy, že lidé, které podobné nápady prosadí, nás ve finále dostanou k nějaké, řekněme, zdravotnické totalitě, kde stát bude vědět o každém člověku úplně všechno. A já bych hrozně nerad, aby tyto údaje byly tak lehkomyslně sdíleny.

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Předložili jsme více než dvě desítky pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu Češi, to nejsou Němci. Covidové tresty, hlavně za hospody: Silná slova ČSÚ: Automobilový průmysl doháněl v říjnu jarní výpadek ve výrobě Ministr Petříček: Porušování lidských práv nesmí mít v dnešním světě místo

A co ony pravomoci omezení pohybu, zákazu prodeje přenesené na hygienu?

Hlavně bych chtěl poprosit, aby se v tom konečně držel nějaký systém, a abychom dodržovali pravidla, která jsme si sami nastavili. Ta nemoc je nepříjemná, nebezpečná a je velmi nepohodlné s těmi pravidly žít, to každý chápe. Na druhé straně je třeba zamezit jejímu šíření, protože zabíjí lidi. Chtěl bych apelovat, aby se vytvořila transparentní sada pravidel a ta pravidla se dodržovala.

O narušení soukromí a přístupu k datům je i další téma. V pondělí zveřejnila rakouská ORF tajný návrh evropských vlád, které se podle něj snaží narušit základy našeho soukromí. Kvůli boji proti terorismu a dětské pornografii by měla být komunikace na platformách jako WhatsApp nebo Signal přístupná státním orgánům. Dosud byla komunikace šifrována a přístupná pouze odesílateli a příjemci – tedy end-to-end. Vy jste europoslancem, jak vnímáte, že Evropská unie se stále více snaží zasahovat do těchto záležitostí?

Vnímám to tak, že je to nebetyčná pitomost, nicméně tato iniciativa vychází z vůle členských států. Bylo tady jmenováno Rakousko, ale hlasování už na úrovni velvyslanců proběhlo. My jsme se to jako europoslanci snažili maximálně ovlivnit a zabránit tomu, bohužel se nedá říci, že lidé, kteří v pozicích ministrů vnitra zastupovali jednotlivé členské státy, měli k věci rozumný přístup. Já se budu opakovaně českého ministra vnitra ptát, jak jeho úřad mohl s takovým nesmyslem souhlasit, protože taková věc neměla nikdy projít. A český ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD, pozn. red.) za to nese svůj díl zodpovědnosti.

Jak k tomu mohlo dojít? Protože se jednalo o tajný návrh a neproběhla veřejná diskuse….

Evropská unie funguje tím způsobem, že kromě Evropského parlamentu tam funguje i Rada, kde jsou zastoupeny členské státy a mají možnost v případě, že se něco takového děje říci, že se to stát nemá. Bohužel v tomto konkrétním případě řada europoslanců mluvila proti, bohužel rada, kde jsou členské státy zastoupeny, na snahu omezit šifrování dále tlačí. Je třeba vyvíjet tlak na konkrétní národní představitele, kteří tento problém pouze přenáší na evropskou úroveň a maskují svoji snahu o omezování svobody za evropské úřady.

Dá se to ještě nějakým způsobem zvrátit? V jaké fázi je onen návrh?

Jednoznačně se to zvrátit dá, ten návrh je momentálně ve fázi nelegislativního usnesení, to znamená, že jde jen o vytyčení směru, který by chtěli realizovat. Tedy pevně doufám, že až si uvědomí, jak velkou chybu dělají a co se vlastně snaží skrze Evropskou unii protlačit do svých vlastních členských států, že jim to dojde a otočí.

Kdo nevěří, čeho jsou Piráti schopní, má se podle Babiše podívat, jak strašně si vedou při vládnutí v hlavním městě Praze. Babiš uvedl, že by to bylo stejně příšerné, pokud by vládli celé zemi, jen ve větším měřítku. Domníváte se, že si Piráti kazí vedením Prahy nějak svoji vizitku?

Já to tak nevnímám, já mám informace z průzkumu veřejného mínění, které momentálně ukazují v Praze podporu Pirátů někde kolem 26 procent. Takže kdyby takových výsledků dosáhla Adriana Krnáčová z hnutí ANO, kterou tam dosadil premiér Babiš, tak by nám mohli, řekl bych, tiše závidět.

Piráty do voleb povede znovu Ivan Bartoš, jste s takovou volbou spokojen a proč?

Anketa Má BIS vydat Zemanovi jména ruských agentů v ČR, pakliže je prezident chce znát? Ano 84% Ne 16% hlasovalo: 19895 lidí

O to vítězství budou v Poslanecké sněmovně Piráti pravděpodobně usilovat se Starosty a nezávislými. Troufají si na 25 procent a výše, jste stejným optimistou?

Domnívám se, že současné analýzy tomu nasvědčují. Věřím tomu, pochopitelně ještě není vše hotovo, protože koalice se dojednává a bude záviset na konkrétní podobě koaliční smlouvy, jaký bude obsah, co budou klíčová témata koalice, a s tím musí pochopitelně souhlasit obě strany.

Proč si myslíte, že Starostové a nezávislí jsou správnou volbou pro spolupráci s Piráty?

Je pravda, že Piráti jsou vlastně docela výjimečná strana. Na druhé straně máme-li identifikovat mezi zbývajícími politickými stranami, která je nám nejbližší, tak to zřejmě budou Starostové. Čili vytvoření takového spojenectví má svůj smysl a chceme-li překonat problematický český volební systém, který znevýhodňuje malé strany, je to v podstatě dost nutný krok.



Psali jsme: Hejtman Grolich: Provoz přímých elektrických spojů Brno – Hustopeče zahájí zvláštní vlak Babišův poslanec promluvil. Ať padnou obvinění. Ani sto tisíc zatím nezabralo Tak to těm důchodcům řekněte. Covid: Šmucler zaskočil smrtí a zmarem Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, navrhuje také zpřísnit postihy za porušování nařízených opatření

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.