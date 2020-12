Evropská unie je podvod od samého počátku. Okamura přináší děsivá fakta o bruselských mocipánech

reklama

Anketa Chcete Pavla Rychetského za prezidenta republiky? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7877 lidí

Některé průzkumy veřejného mínění ukazují, že poměrně dost Čechů je skeptických k Evropské unii. Proč jsou podle vás nespokojeni?

Existuje spousta důvodů. Evropská unie není pouze nedemokratická, je přímo protidemokratická.

Protidemokratická?

Hned vysvětlím. Na úrovni Evropské unie nemůže fungovat demokracie, protože neexistuje evropský „démos“, neexistuje evropský politický národ. Každý národ v Evropě má své vlastní tradice, historii, hodnoty, kulturu a sociální, zdravotní a ekonomický systém. Kolik eurokomisařů lidé vlastně znají? Pravděpodobně znají předsedkyni Komise EU Ursulu von der Leyen. Češi znají Věru Jourovou, protože pochází z naší země. Češi znají pár českých europoslanců. To je ale asi tak všechno. Lidé se nejvíce zajímají o vlastní domácí národní problémy. Národní stát je optimální politická aréna a území pro demokracii. Ale ten, kdo studuje historii, tak ví, že Evropská unie je velký podvod hned od samého prvopočátku.

To je silné tvrzení…

Lze ho doložit. Lidem se tvrdilo, že evropská integrace bude pouze o ekonomické spolupráci, ale ve skutečnosti vidíme, že je založena na politické centralizaci a globalisté a eurokraté chtějí vytvořit evropský superstát řízený elitami. Je to plánovaný podvod a můžeme se o tom dočíst ve skvělé knize Velký podvod – Skryté dějiny evropské integrace, kterou napsali britští autoři Christopher Booker and Richard North.

Rovněž víme, že lidé odmítli Evropskou ústavu, ale ta se vrátila zadními vrátky s tím samým obsahem, ale se změněným názvem jako Lisabonská smlouva. Podstata Evropské ústavy je v Lisabonské smlouvě jednoduše zachována použitím odlišné terminologie, aniž by se změnil právní základ. Francouzi a Nizozemci řekli NE Evropské ústavě, ale byli podvedeni. Irové odmítli Lisabonskou smlouvu, ale byli nuceni znovu volit, dokud nebyla Lisabonská smlouva přijata.

Ale nejde jen o formu, ale i obsah politik Evropské unie. EU se snaží členským státům vnutit kvóty na imigranty. Unie nám chce vnutit věci, které nechceme. Regulace Evropské unie jsou pro ekonomiku pohromou. Zelený úděl je katastrofa a bude stát biliony eur. Eurozóna je naprostý ekonomický nesmysl a je příčinou chudoby států jako Řecko, Španělsko a Itálie. Eurozóna není optimální měnovou zónou. Jedna společná měna nemůže sedět tolika tak rozdílným ekonomickým systémům jednotlivých evropských zemí.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kritizoval jste diktát Bruselu, který ohrožuje suverenitu členských zemí EU. Můžete popsat některé takové problémy?

V některých studiích se uvádí, že Brusel rozhoduje o 65 až 85 procentech našich zákonů. To není demokracie! To je diktát a tyranie! Nyní v našem národním parlamentu v mnoha případech musíme pouze implementovat směrnice EU. Naše hlasovací síla v institucích EU je kolem dvou procent. Vstupem do EU jsme ztratili téměř celou suverenitu a získali jsme dvě procenta hlasovací síly, kterou můžeme ovlivnit Evropskou unii. To není dobrá dohoda, to není dobrý obchod. Evropská unie kontroluje každou jednotlivou oblast našich životů a chce ještě víc a víc nekontrolované moci. Když teď chceme něco změnit a navrhujeme některé zákony v našem českém parlamentu, vláda často odpovídá, že to nelze provést, neboť to je proti předpisům EU. Chceme získat naši zemi zpět! Čeští občané chtějí znovu sami rozhodovat o své vlastní zemi. Nechceme, aby nám vládli cizinci, byrokraté a evropské velmoci jako Německo a Francie. Nechci, aby mi vládla Angela Merkelová, Emmanuel Macron nebo Ursula von der Leyen. Chceme rozhodovat o naší budoucnosti v českých volbách, v českém parlamentu a v českých referendech.

Naši předkové pracovali a bojovali více než tisíc let za to, aby náš národ byl volný a suverénní, aby si mohl žít svým způsobem života. Na papíře sice existuje evropské občanství, ale pro mě je falešné a prázdné. Stejně jako většina občanů evropských států jsem loajální své vlastní zemi, své vlasti. Evropská unie není mou zemí, nejsem k ní loajální a nebudu ji nikdy bránit, protože to není má vlast.

Často kritizujete multikulturalismus Evropské unie. Proč?

Je to pohroma a je to nový druh rasismu!

Počkejte, nový druh rasismu?

Multikulturalismus je zaměřen proti původním evropským národům a lidem. Evropská unie otevřeně podporuje masovou imigraci a islamizaci Evropy. Eurokomisařka Ylva Johansson otevřeně říká, že Evropa potřebuje více a více imigrantů. Evropská unie je smrtelným nepřítelem Evropy a evropských národů. Je přece zásadou zdravého rozumu, že když přijdu k někomu domů, je mou povinností přijmout pravidla mého hostitele. Multikulturalisté říkají, že to je naopak – že to jsme my, kdo se musí přizpůsobit zvykům, pravidlům a hodnotám imigrantů! Islám je nenávistná ideologie a je proti našim ústavním právům a proti našemu konceptu občanských svobod.

Unijní elity chtějí zničit evropské národy masovou migrací. Lidé bez své vlasti, bez národní hrdosti a bez tradičních křesťanských hodnot mohou být lehce ovládáni globalisty, kteří chtějí ustavit totalitní Nový světový řád, v kterém není místo pro národy, rodiny, tradiční hodnoty a pro náboženství. V jejich vizi má existovat jedna globální centrální moc, která bude ovládat všechny lidi jako otroky.

Psali jsme: EU ustoupila Polsku a Maďarsku, George Soros zuří. Osobně napsal do novin, jak za to unie zaplatí

Pokud chceme ochránit naše země proti invazi vetřelců, musíme odejít z EU, zachovat svou vlastní imigrační politiku a chránit své hranice proti invazi. Středovýchodní Evropa ještě není tolik zasažena záplavou imigrantů, ale Brusel plánuje poslat imigranty do našich zemí. Tato redistribuce imigrantů je mimochodem posvěcena Lisabonskou smlouvou.

Psali jsme: Co se stalo v kostele sv. Antonína Paduánského ve Vídni, víte? ptal se Okamura na přehlížený incident „Hnus! Je to na zvracení. Že vám není z vás samotného špatně!“ Okamura se rozpálil do běla. Tvrdý útok na Hamáčka Piráti nás nenávidí. Namalovali mi na krku smyčku od šibenice. Bezdomovce vytlačíme z obytné zóny, kálejí tam. Okamurův lídr v Praze hovoří Česká televize je dezinformační propagandistický kanál. Prohnilá a zbabělá západní Evropa. Děti jsou ve školách vychovány, aby volily proimigrantské strany. Poslanec od Okamury hovoří

Nyní se Evropská unie snaží podporovat „evropský způsob života“. Myslíte si, že dokáže ochránit kulturu a identitu Evropanů?

To je vtip. Milujeme Evropu, a proto odmítáme tuto Evropskou unii. Milujeme Evropu svobodných evropských národů se svobodnými občany. „Evropské hodnoty“ a „evropský způsob života“ podle Evropské unie jsou ideologie genderu, agenda LGBT, boj proti tradiční rodině, boj proti svobodě slova, boj proti křesťanským hodnotám a boj proti naší evropské křesťanské civilizaci. Evropská unie je ovládána neomarxisty. Oni podporují smrt naší překrásné civilizace katedrál, římského práva, řecké filozofie, řádu, svobody a zdravého rozumu.

Existují ale také názory, že budeme mít v Evropě mírovou budoucnost, pokud posílíme nadnárodní moc Evropské unie. A někteří lidé říkají, že pokud zde bude více nacionalismu, bude zde více konfliktů. Co říkáte na toto?

Anketa Chcete, aby vláda přes Vánoce a Silvestra otevřela hospody? Ano 25% Ne 75% hlasovalo: 16304 lidí

Je to nesmysl. Často se říká, že nacionalismus byl příčinou druhé světové války. Ale to není pravda. Nacismus, jak dobře popsala Hannah Arendtová ve své knize Původ totalitarismu, byl nadnárodním rasismem árijské rasy, ve kterém všechny „árijské národy“ mají být sjednoceny. Hitler chtěl sjednocenou centralizovanou Evropu a spoustu věcí, které nyní vidíme v Evropské unii, jsme viděli v Hitlerově projektu Nové Evropy. Důkazy o tom můžete najít v knize Znečištěný pramen od britského autora Johna Laughlanda. Ve skutečnosti to byl nacionalismus evropských národů, který porazil nacismus. Evropské národy bránily svou suverenitu proti pokusu nacistů vytvořit evropský árisjký superstát. Navíc také víme, že nadnárodní impéria nejsou mírumilovná – například habsburské impérium.

A co argument, že zde po druhé světové válce nebyla v Evropě žádná válka díky existenci Evropské unie?

Po druhé světové válce zde nebyla žádná válka, protože evropské země byly zničené a vyčerpané, Německo bylo okupované Spojenci z druhé světové války a pak zde byla Studená válka. Kupříkladu Británie se připojila k Evropskému hospodářskému společenství až v roce 1973, ale přestože Spojené království a další země nebyly do té doby členem evropských společenství, přesto zde nebyla válka.

A existují další evropské země (například Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Adorra, San Marino, Monaco), které nejsou v EU a které nejsou ve válce proti ostatním evropským zemím. Naopak, Evropská unie se může stát příčinou války, pokud bude stále podporovat sankce proti Rusku (zatímco zároveň všechny západní země i jejich firmy s Ruskem čile obchodují) a pokud bude podporovat eskalaci, pokud bude podporovat islamizaci a pokud bude centralizovat svou moc a pokud bude podporovat hegemonii Německa a Francie, což může vést k reakci ostatních evropských zemí, které budou bojovat o svou svobodu. Podporujeme úzkou spolupráci svobodných evropských národních států. Podporujeme zachování volného pohybu občanů evropských států, zboží a služeb. Nechceme izolaci. Chceme spolupráci mezi státy, avšak bez diktátu z Bruselu.

Psali jsme: Přijdeme o demokracii a Jourová nám ještě řekne, že je to v pořádku, varuje Bašta

Vrchní cenzorka EU Jourová a její „držhubný zákon“. Poslanec Kobza našel přiléhavý citát z Wericha

Salviniho chtějí zavřít, a naše vrahy pouštějí. Jourová a spol. nám migranty vnutí. Terorismus i v ČR, zapomněli jste? burcuje Okamura

Říkáte, že je třeba více regulovat imigraci. Někteří lidé to ale označují za rasismus či „exkluzionismus“…

Podporujeme heslo „žít a nechat žít“. Chceme žít ve své vlastní zemi se svými tradicemi a svým způsobem života a ať si muslimové a Afričané žijí ve svých zemích svým způsobem života. Nyní ale vidíme ukázky rasismu proti původním Evropanům. A fakt, že tu nechceme muslimské imigranty nebo že odmítáme nelegální migraci, přece není záležitostí rasismu, ale záležitost zdravého rozumu a přežití. Nechceme, aby naši lidé byli zabíjeni, znásilňováni, napadáni, přepadáni a okrádáni na ulicích, jak to vidíme v západní Evropě.

Evropská unie se snaží vypořádat s covidem-19 tím, že založila záchranný fond, podporuje vývoj vakcín, sdílení informací a tak dále. Dělá to dobře?

Takzvaný záchranný fond, který v Bruselu odsouhlasila vláda Andreje Babiše, znamená, že ručíme za dluhy jiných států EU, kterým již nikdo nechce půjčit (např. Itálie, Španělsko a Řecko), zadlužíme naši zemi a budeme muset platit desítky let za dluhy ostatních zemí EU. Téměř polovina peněz z tohoto fondu půjde právě ekonomicky krachující Itálii a Španělsku. Nejlepším řešením pro Itálii, Španělsko, Řecko, Portugalsko a dokonce i pro Francii je opustit eurozónu. Tyto evropské dluhopisy jsou past. Myslí si, že pokud budeme mít společné unijní dluhy, nemůžeme opustit EU a že mohou vytvořit nové unijní daně. Musíme proti tomu bojovat. Pokud se naše hnutí dostane do vlády, odmítneme platit globalistickým lichvářům! Nepotřebujeme EU, aby bojovala s covidem-19, jelikož opatření jsou plně v gesci národních vlád. Potřebujeme spolupráci svobodných suverénních zemí, to je v pořádku. Brusel zneužívá covid a ekonomickou krizi k tomu, aby centralizoval Evropu.

Psali jsme: Zvoní mobil, volá Kalousek! Sněmovna: Okamura a Hamáček, vážná obvinění

„Musíme to zastavit! Desítky milionů migrantů v EU.“ Je zde petice na evropské úrovni. Čechům ji předložil Okamura

Okamura: Dědeček třeba raději riskuje smrt covidem než to, že vnoučata už neuvidí. Nárůst úmrtí? To je jinak

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.