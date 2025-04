Expert od Okamury: Rasismus? Nepřizpůsobiví parazitující na dávkách mají často vyšší příjmy než poctivě pracující lidé

Fialova vláda chce zvýšit výdaje na obranu na 3 procenta HDP. Co by to podle vás znamenalo pro státní rozpočet a sociální oblast?

Fialova vláda, která má ve společnosti naprosto minimální podporu a prakticky jistě nebude po podzimních volbách vládnout, přichází na sklonku svého působení s plánem na další rekordní zadlužení naší země. Hrubý domácí produkt (HDP) ČR za rok 2024 činil téměř 8 bilionů korun. Takže zvýšit během pěti let podíl výdajů na obranu o jeden procentní bod znamená – i kdyby HDP po celou tuto dobu nerostl – od roku 2030 každoročně dalších 80 miliard korun do rozpočtu resortu obrany navíc. A mezitím každoročně 16 miliard na obranu navíc oproti současnému stavu. Tedy za léta 2026 až 2030 celkem dalších 240 miliard korun tzv. obranných výdajů. To je mimochodem zhruba objem posledního deficitu státního rozpočtu.

Takže během příštích pěti let navíc celkem 240 miliard korun, poté každoročně minimálně 80 miliard korun navíc (ale v realitě spíše 90 až 100 miliard, protože HDP snad jednou zase poroste).

Pokud by to nemělo být na další dluh, což by enormně zdražilo úroky ze splátek státního dluhu a tzv. dluhovou službu a hrozilo velmi rychlým nárazem do tzv. dluhové brzdy (hraniční povolený poměr objemu celkového státního dluhu vůči HDP), čímž by to celé skončilo, musely by se buď významně zvyšovat daně a povinné pojistné odvody, anebo brutálně škrtat ve výdajích.

Co by se za ty peníze dalo pořídit?

Tak jen namátkou: 240 miliard korun znamená 10 ročních rozpočtů ministerstva financí, třetinu ročního objemu všech vyplácených důchodů, 18 ročních rozpočtů ministerstva pro místní rozvoj, které se má starat o dostupné bydlení, skoro 40 procent všech ročních výdajů na zdravotní péči atd. Je to i v kontextu státního rozpočtu a makroekonomiky šíleně vysoké číslo. Naštěstí jde více než o cokoli jiného o poslední křeče Fialovy vládní Hvězdné pěchoty.

Ale není od věci se Fialových fanatiků zbrojení věcně ptát na to, odkud by těch 80 až 100 miliard ročně navíc každý rok brali. A jestli by sáhli i na povinné (mandatorní) či kvazimandatorní výdaje, jako jsou důchody, rodičovský příspěvek, přídavky na děti nebo platy státních zaměstnanců. Anebo na to, které daně a pojistné odvody by zase zvedli. V rámci tzv. konsolidačního balíčku v roce 2023 si to již natrénovali. Ale, dá-li Bůh, jsou to jen akademické debaty, protože nejpozději během letošního podzimu odtáhne Fialova vláda na smetiště dějin.

SPD v závěrečném hlasování nepodpořilo vládní návrh na změny v systému sociálních dávek. Z jakého důvodu?

A to proto, že jde o dávku, která má být určena výhradně na pokrytí potřeb dětí v nízkopříjmových rodinách. Její zachování v samostatné podobě by rovněž umožňovalo školám a orgánům sociálně právní ochrany dětí v případě, kdy zákonní zástupci dítěte v péči o ně selhávají, použít tyto prostředky na pokrytí nezbytných potřeb dítěte typu školního stravování, školních pomůcek či volnočasových aktivit.

Dále jsme nesouhlasili s tím, že vládní návrh nezařadil do skupiny zranitelných osob hodných speciálního přístupu v režimu nové „superdávky“ děti ve věku 7 až 10 let, seniory ve věku 65 až 68 let a všechny zdravotně postižené příjemce příspěvku na péči. A pak tu jsou ještě vážnější věci systémového charakteru.

Jaké věci?

Hned se k tomu dostanu. Zákon bude vylučovat z nároku na novou dávku státní sociální pomoci majitele jakýchkoli dvou nemovitostí, ale současně umožní její čerpání vlastníkům pozemků bez omezení jejich rozlohy, bonity a charakteru. Zákon neumožní odebrat dávku osobám, které dlouhodobě odmítají pracovat, včetně odmítání nabízené práce, rekvalifikace, či akčního plánu pracovního začlenění stanoveného individuálně Úřadem práce.

A snad nejhorší je systémová diskriminace pracujících osob v exekucích a insolvencích, kterým se jako disponibilní příjem pro posouzení případného nároku na státní sociální pomoc bude započítávat příjem před zohledněním těchto srážek, a nikoli až jejich reálný příjem, jak navrhovalo hnutí SPD. Přičemž jsme navrhli i kompromisní řešení, tedy započítávat do posuzovaného příjmu jen polovinu těchto srážek. Oba návrhy vládní poslanci zamítli, čímž de facto všechny poctivě pracující exekuční dlužníky vyloučili z nároku na přiměřenou státní sociální pomoc. A de facto jim vzkázali, že legální práce pro ně je a nadále bude nevýhodná, zatímco my jsme těmto lidem chtěli pomoci a motivovat je právě k setrvání v legálním pojištěném zaměstnání či ke snaze zvyšovat si příjmy legální práci.

Protože už nyní většina lidí v exekucích pracuje tzv. mimo systém, na černém či šedém trhu práce, kde státu uniká podle vysokého manažera pracovní agentury Manpower Halbrštáta na neodvedených daních a sociálním a zdravotním pojištění zhruba 300 miliard korun ročně.

Vládní poslanci svým postojem zařídili, že tento objem bude pravděpodobně ještě dále narůstat. Naopak SPD je jediným českým politickým subjektem, který chce se zločinným systémem exekucí, který již dávno přerostl do závažného makroekonomického a sociálního problému, skutečně něco radikálně dělat.

Řeší vládní návrh problém s takzvanými nepřizpůsobivými?

Velmi minimálně a okrajově. Aby se tento problém řešil, je nutné legislativními a exekutivními nástroji rozbít vzájemně provázaný systém parazitování na sociálních dávkách, do kterého jsou zapojeni nikoli pouze sami příjemci těchto dávek (ti jsou až na konci řetězce), ale také speciální neziskové organizace, které určité komunity osob školí v tom, jak o dávky žádat a jak ze státu „vytřískat“ co nejvíce peněz a také tzv. obchodníci s chudobou, tedy ti, co na tomto systému benefitují nejvíc, majitelé domů, ubytoven a squattů ve vyloučených lokalitách, v ghettech, které jsou ostudou českého státu, jakýmisi no-go zónami na český způsob, do kterých tečou veřejné peníze ve velkém bez jakéhokoli efektu a jejichž obyvatelé otravují život svým pracujícím sousedům, kteří jim financují zahálčivý život, často na hraně zákona a drogové závislosti.

Nejhorší je, že v těchto lokalitách vyrůstají děti, které neví, co znamená slovo práce a s vysokou pravděpodobností mají jedinou perspektivu: život bez jakéhokoli vzdělání na ose sociální dávky - alkohol - drogy – vězení.

Jaké jsou podle vás největší problémy s nepřizpůsobivými a jaké nabízíte řešení?

Jde o celou sérii problémů. Masové nedodržování povinného předškolního a školního vzdělávání dětí ze strany jejich nepracujících rodičů – celoživotních konzumentů sociálních dávek. Tam to všechno začíná. My říkáme, že kdo neposílá děti do školy, nemá mít nárok na žádnou sociální dávku. Je to jediný účinný nástroj na tyto lidi, jediná věc, které rozumí - neplníš povinnosti, nedostaneš peníze!

A samozřejmě jde i o to, aby zde nevyrůstaly další generace v životě a v práci nepoužitelných příjemců dávek. To je i největší problém mezi nepřizpůsobivými z hlediska státu a sociálního systému, tedy programové a plošné vyhýbání se legální práci v celých rodinách a klanech po generace. V posledních letech s využitím servisu různých neziskových organizací, které na svou poradenskou činnost „jak okrádat stát“ ještě čerpají evropské a další veřejné dotace.

S tím souvisí i to, o čem už jsme hovořili, tedy růst moci a vlivu byznysmenů s chudobou a sociálními dávkami, což je v podstatě novodobá sociální mafie. Zásadním problémem z hlediska daňových poplatníků je pak to, že celé toto nedobrovolně sponzorují. Lidé, kteří na dávkovém systému parazitují, mají často vyšší příjmy než poctivě pracující lidé a na mnoha místech republiky se vše zhmotňuje v podobě existence a expanze tzv. vyloučených lokalit, které ničí život slušným lidem a z mnoha měst a regionů dělají v podstatě vylidňující se místa, kde klesají ceny nemovitostí a kde nikdo nechce žít.

Jedná se o slumy, kde nepřizpůsobiví tzv. vybydleli a zničili často celá sídliště (mostecký Chanov, ústecký Mojžíř), kam se bojí jezdit řidiči městské hromadné dopravy i městská policie. A kam stát posílá stovky milionů korun v podobě příspěvků na bydlení a dalších sociálních dávek nejrůznějším grázlům a podvodníkům. Kteří se ostatním vysmívají a když je někdo kritizuje, tak začnou křičet, že je to rasismus… S tím vším je pochopitelně spojená i eskalace nejrůznější trestné činnosti, např. lichvy, obchodu s drogami, prostituce atd.