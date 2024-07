Expert předpovídá: NATO ztratí svého hlavního podporovatele a spojence proti Rusku

Na úvod nám, prosím, řekněte svůj názor na debatu kandidátů na příštího prezidenta USA, Trumpa a Bidena. Co z toho vyvozujete?

Je vidět, že se plní jedna z mých tří předpovědí. Trump se vrací jako prezident USA, poráží Bidena nebo jakéhokoli jiného potenciálního demokratického kandidáta. Ta druhá předpověď je rozbití západní protiruské koalice. Ukrajina ztratí svou podporu a bude nucena vyjednávat ze slabé pozice. To znamená, že Rusko si anektovaná území ponechá. Třetí, pro nás v ČR nejdůležitější, NATO ztratí svého hlavního podporovatele a spojence proti Rusku. Trump se bude snažit více investovat v USA, a méně v NATO. Lidé uvidí a snad i pochopí, co říkám léta. Provokovat Rusko byla velká chyba. My a Rusko začneme znovu, zatím s vedením, které udělalo cokoliv, aby se naše země stala nepřítelem Ruska. To se ale určitě změní po našich volbách v roce 2025. Bude to sice později, než by bylo potřeba, ale snad bude mít nová vláda dost rozumu a začne jednat a konat. Francie a Německo mohou a změní své chování vůči Rusku rychleji a zůstanou tak silnými potenciálními partnery Ruska. Nezapomeňte, že ve Francii jsou volby, a pokud vyhraje strana Marine Le Penové, příznivkyně prezidenta Putina, všechny špatné vztahy s Ruskem budou okamžitě zapomenuty. A pak je tu Německo. Je velké, silné i vlivné a Rusko potřebuje spolupráci a ekonomické vazby s Německem. My, Česká republika, nemáme co nabídnout a jsme ve špatné výchozí pozici s novým Ruskem po volbách v USA. S Ruskem, které se vrací jako velký hráč na geopolitické scéně světa a zejména v Evropě. Není to pro nás dobré. Tuto možnost jsem viděl už dříve, varoval jsem před ní a příští rok se to, před čím jsem varoval, stane skutečností. Prezident Trump obnoví prestiž Ameriky a zároveň pomůže prezidentu Putinovi dostat se zpět do silné pozice světové supervelmoci.

Na svém FB jste napsal, že jste spokojený se svými osobními výsledky ve volbách do Evropského parlamentu. Posunul jste se z 15. místa na kandidátce na 6. místo, což je, jak jste napsal, pozoruhodný posun, ale celkové výsledky koalice SPD a Trikolora byly velmi špatné. Jak vidíte budoucí výsledky vaší koalice a své osobní?

Naše výsledky nebyly dobré, ale bavíme se tu o volbách do Evropského parlamentu. Většina lidí, kteří podporují SPD a Trikoloru, nevěří v Evropský parlament a neváží si Evropské unie jako platné organizace. Příští rok jsou volby do Poslanecké sněmovny ČR, a to je úplně jiný příběh. Věřím, že naše koalice je jedinečná a zastupuje obyvatele naší země v několika velmi důležitých věcech. Jsme jediní, kdo si klade za prioritu boj proti islamizaci, legální a nelegální migraci, a právě tato témata, pokud se na ně budeme nadále soustředit, nám přinesou volební úspěch v příštím roce. Jiné strany začaly vykřikovat hesla o tom, jak si uvědomují, že tato témata zahrnují existenční hrozbu pro naše přežití, ale žádná z nich nezkoumala, neanalyzovala a nepřipravila řešení ani pracovní plán pro nadcházející výzvy, kterým budeme díky těmto hrozbám čelit.

Osobně jsem se posledních 20 let věnoval přípravě praktických a velmi konkrétních odpovědí a plánoval kroky, jak čelit kritickým bezpečnostním hrozbám, které budeme muset brzy řešit.

Připravil jsem kompletní program, jak čelit islamizaci, vypořádat se s teroristickými hrozbami a mám dlouhodobý strategický plán, který má zajistit, abychom těmto hrozbám úspěšně čelili, přežili je a zároveň minimalizovali ztráty a škody. Připravil jsem kroky, které na ně připraví naše bezpečnostní složky, a aktualizuji je. Můžeme a musíme zlepšit schopnosti armády, policie i našich tajných služeb. Spolu s tím je nutné zlepšit image a podporu naší policie, tajných služeb a armádního personálu. Zatímco ostatní strany mají plné ruce práce s plánováním, co řeknou veřejnosti, já podrobně plánuji, co je nutné udělat pro odvrácení výše uvedených hrozeb. Našel jsem mnoho chyb v našem obranném systému, počínaje nulovou bezpečnostní koncepcí, nedostatkem zdrojů a konče nevůlí investovat do přípravy našich bezpečnostních složek. My se dnes vlastně posouváme zpět, zatímco naši nepřátelé jsou stále silnější, jejich počet narůstá a investují čas i peníze. Zkrátka se připravují na to, aby nás překvapili a napadli. Tyto problémy by měly být řešeny vážně a okamžitě.

Co by podle vás měla vaše koalice udělat, aby předala tyto vaše teze veřejnosti a získala dostatečnou podporu lidí do příštích voleb?

Naše koalice by měla pochopit, že přechod na novou ideologii nebo vymýšlení nového programu, jak mnozí lidé naznačují, je špatný krok. Velká část obyvatel Evropy se obává o bezpečnou budoucnost našeho kontinentu a my v České republice nejsme jiní. Měli bychom být jejich hlavní a možná i jedinou volbou. Jak čas plyne a situace se zhoršuje, právě naše ideologie a stabilita přinese úspěch. Lidé budou s námi, podpoří nás, jen jim musíme ukázat, že nejen mluvíme, a že nejen chceme, ale i umíme hodně udělat v otázkách migrace a islamizace. Měli by nás jednoznačně považovat za profesionály, kterými jsme. Jsme experti v oblasti bezpečnosti a čeští voliči jsou unavení z prázdných slov vládnoucí garnitury a chtějí výsledky. My je dokážeme přinést. Koalice i jednotlivé strany by podle mého názoru měly preferovat ty své členy, kteří mají správné zkušenosti, znalosti a kontakty, nechat je ukázat, co jsou schopni pro splnění koaličního programu udělat a podporovat je. Musíme obnovit naši pozici jednoznačně vlastenecké strany, aby voliči pochopili, že jsme jedinou volbou, pokud jde o zlepšení bezpečnosti u nás i v Evropě.

Jste zpět v Izraeli. Zmínil jste, že jste musel projít jistým kurzem a pak se znovu zapojit do boje. O čem byl tento kurz a řekněte mi, prosím, nejste unaveni bojem?

Říkáme, že teror si nedá pauzu, a proto si lidé zapojení do boje proti teroru také nedávají pauzu. Absolvoval jsem kurz, který měl zlepšit mé bojové schopnosti a naučit mě více o mých povinnostech, které vyplývají z mé služby u policie. Nejsem však zapojen do žádného protikriminálního boje. Moje služba se týká pouze boje proti terorismu, ale pochopitelně existuje mnoho zákonů a pravidel, které platí a které musím dodržovat. Chci být i nadále platnou součástí boje proti teroru a islamizaci, zejména u mě doma, tedy v České republice.

A nejlepší místo, kde se to naučit, je v Izraeli.

Dovolte mi položit vám jistě velmi těžkou otázku. Kdyby byla válka v Izraeli a zároveň v České republice, kde bych vás našel?

Odpověď je pro mě jednodušší, než si myslíte. Najdete mě v České republice. Za prvé, tady je můj domov a nejbližší rodina, jejich ochrana je tedy mou prioritou. Druhým a stejně důležitým důvodem je, že moje pomoc je v Česku mnohem potřebnější. Doma, v Praze a obecně v celé naší zemi, jsem potřebnější, moje zkušenosti a způsob, jakým věci analyzuji, nebo prostě jen bojuji, jsou jedinečné. V Izraeli jsem jeden z mnoha, ČR, v době války a nouze, bych byl velkým přínosem. Moje know-how, zkušenosti a v případě potřeby i moje kontakty, tedy lidé, kterým mohu zavolat a požádat o radu, když budeme v nesnázích, jsou bezkonkurenční. Takže, pokud si bych si muset vybrat, kde budu muset bojovat, bylo by to doma, kde mohu něco změnit.

Jak probíhá válka v Izraeli, jsou nějaké výsledky, které nám můžete ukázat? Z Evropy to nevypadá pro Izrael dobře. Dokonce už i v Izraeli někteří říkají, že Hamás nelze porazit.

Více než 15 000 teroristů Hamásu a islámského džihádu bylo zlikvidováno. Mnoho dalších je zraněno. To je smrtelná rána pro Hamás. Ideologie zůstane, ale bez schopností přímého boje nebudou pro Izrael hrozbou, a to je cíl. Myšlenka nacismu nikdy nezmizela, ale byla tak potlačena, že se nacistická éra nemůže vrátit a zůstane pouze jako izolovaná ideologie, která dnes už není hrozbou pro svět. Takto dnes Izrael decimuje teroristický Hamás.

Můžete porovnat Hamás a nacistické Německo?

Samozřejmě že můžu. V obou případech šlo o úmyslné plánování hromadných vražd. Nacisté tomu říkali „konečné řešení“, plánovali koncentrační a vyhlazovací tábory a šli až do těch nejmenších detailů, jak rychle vyhubit co nejvíce lidí. Hamás plánoval útok na Izrael přes rok a půl, označil domy, kde byly děti, a vyslal jednotky smrti s rozkazem tyto děti najít, zavraždit a spálit. Zaútočili na malé vesnice, které obývali Židé, kteří věřili v mír a soužití. Islamisté tak dali najevo svou nekompromisní a bezprecedentní nenávist. A tak by se jim mělo také čelit. Bez kompromisů. Lidé ve světě to asi zcela nechápou, ale to, co Izrael dnes potřebuje, není pochopení a sympatie mezinárodního společenství. Izrael se musí o své občany postarat a snížit hrozbu teroru na minimum. A dělá to správně. Izrael by měl ignorovat kritiku, a to také dělá a pokračuje v boji, přičemž dělá maximum, aby se vyhnul civilním obětem. Je nutné vědět, že většina civilistů v Gaze podporuje Hamás a oslavuje říjnový masakr. Mnoho obyvatel Gazy stále Hamásu pomáhá, poskytuje informace o pohybu armády, ukrývá zbraně, munici a rukojmí. To, že se dodnes nenašlo 120 rukojmích, je jen díky velkému úsilí civilistů, kteří dělají vše pro to, aby skrytě bojovali, zdržovali armádu a udrželi rukojmí v rukou Hamásu a džihádu. Chápu je, vidí izraelskou armádu jako svého nepřítele, ale to z nich dělá nepřítele pro Izrael a každá škola, mešita a nemocnice, které použijí, se stanou nepřátelským územím…

A vy věříte, že Izrael může vyhrát?

Ano a vítězí. Každým dnem se Izrael přibližuje svým cílům. Mnohá místa v Gaze, která obsadila izraelská armáda a poté opustila, jsou nutné znovu dobývat, protože jsou tam zpět teroristé z Hamásu a tvrdě bojují. To je dobrá strategie. Když lovíte krysy, pár jich dostanete, ale ty ostatní se skryjí a dlouho čekají, než odejdete. Izrael musel opustit oblast, počkat, až Hamás „vyleze", a pak se vrátit, aby vše dokončil. Hamás jsou ty druhy krys, které mluví o velkých ideálech, ale nechtějí bojovat jako muži, spíše se schovávají. Udeří a utíkají zpět do svých děr, jenže Izrael je touto strategií oklamal. Začali se cítit v bezpečí, vyšli ven a začali lidem krást humanitární pomoc, terorizovat je a ukazovat, jak jsou „silní". Takže se izraelská armáda vrátila a zlikvidovala je.

Myslíte si, že války na Ukrajině a v Izraeli v blízké budoucnosti skončí?

Věřím, že je velká šance, že obojí skončí před začátkem příštího roku. Izrael je na pokraji vítězství. Možná bude muset bojovat ještě s Hizballáhem, ale vyhraje i tuto bitvu. A skončí i rusko-ukrajinský konflikt v té podobě, jaká je dnes. NATO si už uvědomuje, že nemůže vyhrát. Mohlo by se to změnit kvůli tomu, že tento konflikt přeroste v jiný, širší, ale já věřím spíše v diplomatické řešení.

Milujete předpovídání, že?

Předvídání je nebezpečná věc, ale jsem v tom poměrně dobrý. Můj největší problém vlastně je, že říkám věci příliš brzy. Před 20 lety jsem jako první řekl, že i prohra ve fotbale bude jednou stačit k tomu, aby naštvaní muslimové vyšli do ulic evropských měst, aby zničili vše, co uvidí, nebo jsem pár dní před rusko-ukrajinským konfliktem řekl, že Rusko nakonec získá část Ukrajiny a nikdo to nemůže zastavit, nebo že Ukrajina bude trpět nedostatkem munice, ne Rusko. Tvrdil jsem, ostatně jako dnes mnoho jiných, že Rusko nebude poraženo, ani za pomoci Himars, ani sankcemi. KDYBYCH jen několik let počkal, než řeknu každou z těchto věcí, ušetřil bych si spoustu rozhněvaných komentářů a neudělal si nepřátele pro tyto své názory.

Takže byste tyto věci neřekl, kdyby se šlo vrátit v čase?

Ne, to ne. Řekl bych je znovu a řekl bych je dokonce hlasitěji. To je totiž skutečná povinnost bezpečnostního experta, analyzovat, varovat a předvídat výsledek konfliktů a nevěnovat pozornost „politicky korektní“ kritice nebo náladám veřejnosti. A to je to, co dělám…