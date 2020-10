Ferjenčík varuje: Lidé začnou opatření dodržovat dobrovolně, až jim umře na covid první příbuzný. Blížíme se k tomu! Teď vládě nevěří

ROZHOVOR Noční schůzku politiků v uzavřené restauraci považuje za velkou ostudu. A třetího ministra zdravotnictví během měsíce a půl za selhání premiéra Andreje Babiše. Poslanec pirátů Mikuláš Ferjenčík ho také obviňuje z upřednostňování PR před zdravím kvůli krajským volbám. „U něj to funguje tak, že premiér si osvojí názor toho, kdo se k němu dostane poslední. Myslím, že Ivan Bartoš by byl v tomto smyslu výrazně kompetentnější,“ říká mimo jiné v rozhovoru.

reklama

Jak jistě víte, ministr zdravotnictví Roman Prymula a nyní už bývalý místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek byli vyfoceni při odchodu z uzavřené restaurace v Praze a Prymula si pak nenasadil roušku, když nastupoval do vozu a otevíral mu řidič. Za jaký vzkaz veřejnosti ze strany ministra to považujete?

Považuji za obrovskou ostudu, že člověk, který osobně nařídil uzavření restaurací, se v noci pokoutně schází, vůbec není jasné kvůli čemu, s Faltýnkem v restauraci, která měla být zavřená. To je prostě strašná ostuda.

Právě nedůslednost lidí v dodržování opatření se hodně řešila. A byli to právě vládní politici, kdo říkali, že lidé opatření nedodržují, a proto musejí v opatřeních přitvrdit. Není to paradoxní?

To je z mého pohledu ten hlavní důvod, proč je na místě, aby ministr Prymula skončil. Skutečně není možné lidem říkat, že je potřeba přitvrdit, protože něco nedodržují, a pak sám nejít příkladem.

Fotogalerie: - Okýnka plukovníka Prymuly

Prymula však na páteční konferenci řekl, že důvody pro rezignaci nevidí a jediné, v čem podle sebe pochybil, bylo nastupování do automobilu bez roušky. Jak takovou obranu vnímáte?

Anketa Prymula byl přistižen v zavřené restauraci. Má Babišova vláda odstoupit? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 16768 lidí

Česká republika bude mít během měsíce a půl třetího ministra zdravotnictví, jaká vizitka je to pro vládu?

Ať si čtenáři udělají obrázek sami. Je to totální selhání Andreje Babiše.

Pokud vím, jedno ze známých přísloví říká, že největší chybou, kterou ministerský předseda může udělat, je vybrat si špatné ministry...

Já jsem byl ve čtvrtek na interpelacích ve Sněmovně a pan premiér tam hořekoval, jak je hrozné, jak ministři nedělají, co by si přál, a přitom je vybral on sám.

Jak tedy Babišovi jde předvolební slib vlády složené z odborníků? Adam Vojtěch odborníkem ve zdravotnictví nebyl, Prymula tedy je epidemiolog a dalším ministrem bude lékař, ale jak mu to celkově jde?

Spíše se ukazuje, že odbornost je jedna z potřebných částí kvalifikace ministra. Další věc je jít příkladem, chovat se podle vlastních zásad, což je také důležité. Vláda má, řekněme, silnější ministry a slabší ministry. Katastrofální situace byla na dopravě, kde se také za tuto vládu vystřídali tři ministři. Nakonec nemáme plnohodnotného ani ministra dopravy. A těch nedostatků je tam více.

Psali jsme: Ne, ne. Demisí Prymuly to neskončí! Profesor Keller tuší dohru celé kauzy Prymula? Jde tu o víc. Lov. Doktor Zbořil jde proti proudu Ta restaurace, kde se sešli Prymula a Faltýnek... Babiš pronesl návrh, který provozovatele nepotěší Prymula na nás vystrkuje zadek! Miroslava Němcová prý tuší, co od něj chtěl Faltýnek

Co je nejlepší recept, aby lidé začali vládě znovu věřit, že ta opatření jsou skutečně potřeba, protože důvěra se bude vracet jen těžko?

Myslím, že vládě už asi nikdo věřit nezačne, ale s tím, jak bohužel přijde nárůst počtu úmrtí v souvislosti s koronavirem, takže lidé budou mít čím dál více příbuzných, známých, kteří budou mít těžký průběh nemoci, a to samo od sebe přispěje k tomu, že lidé začnou opatření dodržovat. Něco podobného se stalo ve Švédsku. Jakmile každý ve společnosti znal někoho, kdo měl zdravotní problémy, nebo dokonce příbuzné, kteří kvůli koronaviru zemřeli, lidé najednou začali dodržovat opatření i dobrovolně. Já se obávám, že podobný vývoj nás čeká i v České republice.

Koneckonců předpovědi jsou, že za týden, za dva začnou docházet lůžka v nemocnicích, možná, že už si to brzo vyzkoušíme.

Teď umírá už přes sto lidí každý den a rozhodně nemůžeme příští týden očekávat, že by se ta situace zlepšila.

Právě proto není čas na nějaké politické dohadování o pádu vlády a podobně. Souhlasíte s tím řešit prvotně nastalou situaci a jakékoliv politické hrátky a vyjadřování důvěry si nechat na později?

Anketa Podporujete omezení volného pohybu a uzavření obchodů? Ano 65% Ne 35% hlasovalo: 17031 lidí

Vy se za piráty zabýváte ekonomickými záležitostmi. Pokud já vím, v pátek vláda měla řešit další věci, které se týkaly pomoci lidem?

My jsme se zákony na podporu občanů zabývali ve středu ve Sněmovně, na návrh vlády se projednávaly zákony v nouzovém stavu. Schválila se třeba další vlna kompenzačního bonusu, bohužel oproti jaru tentokrát stát živnostníkům, ani těm zasaženým, neodpustil odvody, což považuji za nepochopitelné.

Moje otázka směřovala spíše k tomu, nakolik čas, který je věnován kauze kolem Prymuly a výměny ministra, je v těchto chvílích drahocenný, protože by vláda měla pracovat na jiných věcech. I ta páteční jednání kvůli tomu padla.

Je to velmi nešťastná situace. My také nejsme nadšení, že je nutné měnit ministra zdravotnictví. Nicméně ve chvíli, kdy právě dodržování opatření je nejsilnější nástroj, co máme v boji s koronavirem, není možné tam mít člověka, který je sám nedodržuje.

Dokážete si po příštích volbách představit Ivana Bartoše premiérem i vzhledem k tomu, že pozice pirátů roste, Andrej Babiš má problémy a podpora hnutí ANO naopak poslední dobou klesla?

Jsem přesvědčen, že by se Ivan Bartoš více řídil názory odborníků a méně by řešil své osobní PR. Tady vidím hlavní selhání Andreje Babiše v koronavirové krizi, kdy kvůli krajským volbám oddaloval řešení. U něj, co jsem slyšel, to funguje tak, že premiér si osvojí názor toho, kdo se k němu dostane poslední. Podle toho, koho slyší posledního, tak se rozvolňuje, nebo zpřísňuje. Myslím, že Ivan Bartoš by byl v tomto smyslu výrazně kompetentnější.

Psali jsme: Mezi rodiči se šíří těžko uvěřitelná zpráva. Týká se návratu dětí do škol. Letos to prý nebude... Prymula zatloukl poslední hřebíček. Papaláši pokrytci, nadlidé. Jen na lidi hrají divadlo, zaznělo sborem z celé opozice Na záznam mluvit nebudu. Můj šéf je Babiš. Prymulův „dozor“ se dostal pod ruku novináři Tak co, můžu o víkendu do hospody? Pirátka vyprávěla, jak čelila dotazům přátel na Prymulu

Je pravdou, že v nouzovém stavu může opozice navrhovat pouze pozměňovací návrhy zákonů, je to tak?

My můžeme předkládat normální zákony, ale u nich platí standardní lhůty, takže ve chvíli, kdy předložíte zákon, který se může projednávat nejdříve za 40 dní, není to příliš efektivní. My musíme projednávat vládní zákony v nouzovém režimu a dávat k nim pozměňovací návrhy.

Chci se zeptat, za jak složitou komplikaci to pro práci opozice považujete? Nebo zda je to logické řešení a jak se vám, jako opozici, může podařit ovlivnit, co je schvalováno vládou v nouzovém stavu?

Myslím, že je to spíše logické. Ve chvíli, kdy je země skutečně v krizi, je na vládě, jakým způsobem přistoupí k řešení a zákony jsou součástí toho řešení. Na druhou stranu má opozice nějaké slovo a podařilo se nám například prosadit kompenzační bonus pro dohodáře, nebo celou řadu úprav návrhu v jarním období, takže přes ten mediální tlak se nám celkem daří přimět vládu k tomu, aby své návrhy upravila.

Dá se říci, že vám v tom média pomáhají?

Spíše než o otázku médií, jde o otázku veřejnosti. Když jsou tady velké skupiny lidí, na které se stát vykašle, většinou se ozvou, nebo novináři vidí, že je tam problém. A vláda musí reagovat, i když často a bohužel pozdě.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Zpěvák“ Vojtěch na jaře? Zvládl, poklona. Pozor, věc, ve které Prymula propadl. Petr Žantovský i ke jménům Pirk, Šmucler a Hnízdil Prymula bez roušky a v „zavřené“ restauraci. Psychiatr Zvěřina odhaduje, co to udělá s morálkou národa Covid? Říkal jsem to. Ivan David nenese dobré zprávy. Prymula? Ne zločin, chyba. A značí... Podpora Prymulovi od Jiřiny Šiklové: Snaha oddělat schopného člověka, a ještě z Blesku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.