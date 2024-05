Fiala by se nestal premiérem. Stačilo málo. Autor knihy Spiknutí odkrývá temné zákulisí

První vydání o 10 tisících kusech vyprodáno. A prodejci objednávají další, na trh jdou dva mnohatisícové dotisky. Řeč je o knize Spiknutí autorů Radima Panenky a Luboše Procházky o pokusu zbavit prezidenta Zemana funkce v roce 2021. Budoucnost země se mohla vyvíjet zcela jinak, premiérem by se pravděpodobně nestal Petr Fiala, ale Andrej Babiš. A stačilo tak málo. Vše na základě zjištění obou autorů pro PL popsal Luboš Procházka.

Kniha Spiknutí, jejíž jste spoluautorem, je v posledních týdnech na čelních místech žebříčků prodejnosti. Z druhé strany různí twitteroví „komentátoři“ to zpochybňují, tvrdí, že lžete, že je kniha brak, o který nikdo nestojí atp. Jak to s tím úspěchem v prodeji je?

Máme vynikající čísla. První vydání, které čítalo 10 000 kusů, je vyprodané. Momentálně na trh vstupují dva dotisky, jeden třítisícový z minulého týdne a tento týden přichází další - pětitisícový. Knihkupectví a další distributoři si objednávají další várky naší knihy, máme z toho samozřejmě radost.

Mimochodem, když už se detailně bavíme o knize Spiknutí, která pojednává o kritickém období října a listopadu 2021, kdy byl prezident republiky Miloš Zeman v nemocnici, co na knize sám považujete za nejdůležitější? Jakkoli čtenáři patrně znají, o čem je a řada z nich ji už četla, co je vlastně poselstvím tohoto díla?

Nejdůležitější je poselství té knihy pro další veřejně činné osoby - politiky. Co se jim může stát, i přesto, že jsou v demokratických volbách řádně zvoleni, ale znelíbí se svým oponentům z politiky a státní sféry. Je to svým způsobem varování do budoucna.

Zaznamenali jsme, že kniha doputovala už i k premiéru Fialovi, po kterém jeden z občanů chtěl, aby se mu do ní podepsal. Ten je spolu s dalšími vyobrazen na titulní straně. O čem ta „kauza“ je? Četl vaši knihu Petr Fiala?

Myslím, že do této chvíle nečetl. Ale už jsme mu vydání poslali a vyzvali ho, aby si knihu přečetl, protože je de facto jejím vítězem. Tím, že Andrej Babiš na podzim roku 2021 nevzal od prezidenta Miloše Zemana nabízený pokus sestavit vládu, se vlastně rychle k moci dostal on a jeho pětikoalice. O premiéru Petru Fialovi není v knize nic negativního. Ale jak sám říká exprezident Miloš Zeman, on byl v celém tom Spiknutí spíše ten, kdo pouze přihlížel a nechtěl se ho na přímo účastnit.

Držel se opodál, nicméně z celého procesu přímo profitoval tím, že byl jmenován premiérem. K tomu nepomohly pouze volby, ale i zákulisní dění, které s kolegou Panenkou v knize popisujeme. Pokud by tehdejší šéf ÚVN Zavoral neřekl Andreji Babišovi, že se prezident z nemocnice už nevrátí, ten by s největší pravděpodobností vzal nabídku pokusu na sestavení vlády a nikde není psáno, že by nakonec ODS pod tíhou odpovědnosti za správu země neotočila a nešla s ANO do koalice. Jak Miloš Zeman říká nyní v rozhovoru pro Blesk, ředitel nemocnice se stal fakticky politickým hráčem a změnil tok dějin.

Politický pozorovatel a analytik Erik Best pro PL upozornil, že jakkoli je kniha řadou médií a komentátorů kritizována, jde spíše o povrchní hodnocení a nikdo nezpochybnil její konkrétní obsah. Je to správné hodnocení? Pokud ano, co za tím vidíte?

S tím naprosto souhlasím. Od začátku se mnoho lidí snaží knihu dehonestovat, ale vůbec ji přitom nečetli. Všem proto vzkazuji: Pokud nás chcete kritizovat, nejprve si, prosím, Spiknutí, přečtěte. A pak kritizujte…

Na druhou stranu je možná i taková interpretace. V knize popisujeme velké selhání českých médií, která v souvislosti s tehdejším prezidentem Zemanem šířila kolosální dezinformace. Pokud by dnes otevřeně ti samí novináři informovali o obsahu naší knihy Spiknutí, museli by zároveň uznat svou velkou chybu z té doby. Proto jdou po povrchu.

Spolu s dalším autorem Radimem Panenkou v knize detailně popisujete například dění na lánském zámku před odjezdem prezidenta Zemana, podivné snahy o omezení jeho svéprávnosti, údajně nestandardní postup Ústřední vojenské nemocnice a další věci. Dost prostoru ale též věnujete BIS a jejímu šéfovi Koudelkovi. V čem měla spočívat jeho role v příběhu?

Když jsme se v závěru práce na knize zeptali Miloše Zemana, kdo byl podle něj režisérem celého spiknutí, řekl jediné slovo: Koudelka! Po přečtení té knihy opravdu pochopíte, že se nemocnice - a nemluvíme o léčbě jako takové - opravdu chovala nestandardně. A někdo celou tu nestandardní situaci opravdu musel koordinovat.

Někdo může namítnout, proč by nemocnice takovým, lehce řečeno, nestandardním požadavkům, jakým bylo například čarování s diagnózou či snahy bránit prezidentovi podepsat plné moci svému právnímu zástupci, vyhověla. Odpověď naleznete v naší knize, ale mohu prozradit, že jde o informace související s vydíráním s hrozbou diskreditace čelního představitele nemocnice, pokud se nepodvolí.

Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek opakovaně knihu Spiknutí kritizoval. Hlavně si vzal na paškál již zmíněnou kritiku postupu ÚVN v tom období s tím, že profesor Zavoral zachránil exprezidentu Zemanovi život a on mu to vrací nepodloženými obviněními. Jak to je? A berete Kalouskovu kritiku jako konstruktivní?

Ale my v knize vůbec nezpochybňujeme léčebné postupy ÚVN, nemocnice a její tým opravdu prezidentu Zemanovi na podzim roku 2021 zachránily život. Ale pozastavujeme se, společně s prezidentem Milošem Zemanem, nad tím, co se dělo kolem. Drama a křik okolo podpisu svolávací schůze nové Sněmovny? Vždyť zástupce nemocnice byl k tomuto aktu na prezidentův pokoj pozvaný, nakonec se na poslední chvíli omluvil. Bylo to prostě celé strašně divné... A těch odhalení je daleko více!

Už jsme se bavili o úspěchu knihy u čtenářů. Co se prodeje týče, běží všechno bez problémů? Těsně po uvedení knihy byla na řadě míst těžko dostupná.

Dá se říci, že se situace stabilizovala. Jsem rád, že síť Luxor pochopila, že opravdu není na co čekat a knihu do prodeje nasadila. Proč se zahájením prodeje otálela, je dodnes otázkou. Vše nám vysvětlovala potížemi se skladem, ale tak ty se určitě daly vyřešit rychleji, pokud by k nim skutečně došlo. V každém případě jsme rádi, že byly tyto komplikace vyřešeny a dnes mohou zájemci knihu koupit všude, zvláště po dalším dotisku.

Slavnostní uvedení Spiknutí, které jste pořádali v prostorách Arcibiskupského paláce, vyvolalo velkou odezvu i rozruch. Máte v plánu v souvislosti s knihou ještě nějaké veřejné akce?

Ano, v tuto chvíli s Milošem Zemanem a Radimem Panenkou plánujeme společnou autogramiádu. Místo a čas brzy zveřejníme. Stejně tak bychom chtěli vyjet i mezi čtenáře po republice. Dostává se nám množství dotazů a proseb, abychom s knihou napříč celou zemí vyjeli.

Co se týče vámi zmiňovaného rozruchu kvůli tomu, že uvedení knihy proběhlo v sále kardinála Berana na pražském arcibiskupství, je právem každého vyjádřit svůj názor. Podivovali jsme se snad jen nad tím, že někteří církevní představitelé by patrně rádi kádrovali, kdo si smí a nesmí pronajmout prostory, které byly komerčně k dispozici každému. Jsme vděčni panu arcibiskupovi Graubnerovi, že nám umožnil uvést knihu do života právě v těchto slavnostních prostorách. Později za to evidentně čelil ostré kritice i tlaku ze strany progresivních kruhů v církvi, což potvrzuje jeho reakce.

V konečném důsledku to celé spíše vedlo k větší zvědavosti veřejnosti. Lidé se začali ptát, co je v knize tak „hrozného“. Takový zájem nás jako autory těší a je především oprávněný, neboť kniha Spiknutí obsahuje skutečně zásadní odhalení o špinavých zákulisních hrách, jejímž cílem bylo odstavit od moci prezidenta zvoleného občany v přímé volbě.

