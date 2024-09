Fiala má pro Čechy další zdražování. Konečná zuří: Nechá to ale provést příští vládu

Ministr financí Zbyněk Stanjura poslal v minulých dnech vládě návrh státního rozpočtu na rok 2025 s plánovaných schodkem 230 miliard. Paní poslankyně, co říkáte na takové číslo?

V první řadě je na místě říct, že tato vláda zadlužila během své vlády naši zemi nejvíce ze všech vlád v historii ČR.

Za druhé vláda Petra Fialy naprosto rezignovala na stovky miliard na příjmové straně rozpočtu, a to zejména v souvislosti s tím, kolik peněz vyprodukovaných v České republice mizí v zahraničí. Vláda tedy na jedné straně škrtí důchodce, uklízečky, kuchařky a pracující obecně kvůli jednotkám miliard, ale velkého kapitálu si pro jistotu – zřejmě záměrně – nevšímá.

Rozpočet je navíc postavený na růstu ekonomiky, který podle mě pod touto vládou není reálný. Ostatně růst předpokládala pětidemolice už letos, avšak dle dostupných dat zřejmě růst bude v tomto roce začínat nulou.

A poslední poznámka směřuje k tomu, že rozpočet nereflektuje aktuální potřeby a problémy občanů ČR. Důkazem toho je pouhopouhá jedna miliarda na bydlení v rozpočtové kapitole Ministerstva pro místní rozvoj. To je naprostý výsměch v řešení dostupnosti bydlení, v němž jsme mimochodem poslední v celé EU.

Fotogalerie: - Petr a Ursula

Premiér Petr Fiala na Agrosalonu Země živitelka uvedl, že „ceny potravin v Česku nyní meziročně klesly zhruba o 3,8 procenta a snížily se nejvíc ze všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj“. Je tedy v tomto směru důvod k radosti?

To je Fialovo čarování s čísly, které má zakrýt fakt, že za tři roky jeho vlády došlo ke zdražení o více než 30 %. Takže pokles u některých položek je sice fajn, ale je to pokles z již extrémních cen. Mimochodem platí, že ceny máme v ČR již evropské, bohužel platy a mzdy zůstaly české. A navíc reálně během vlády Fialy klesly. Nejvíce ze všech zemí OECD.

Ostatně pan Fiala se může i se svými ministry vzít za ruce a jít se podívat do obchodu a přepočítat si, jak levné jsou potraviny pro ty, kteří berou minimální mzdu, mediánovou mzdu nebo průměrný důchod.

Psali jsme: ČR bez vlastních potravin. Jen dovoz. Jandejsek ukázal, co se na nás valí Doplácíme na Německo a Fiala se bojí. Podnikatel Smetana odhalil Češi zuří. Kaufland jim prodává základní surovinu třikrát dráž než „svým“ Němcům Si dělá prču, ten Fiala, vyhrkli nad „zlevněnou“ klobásou

„Vláda schválila Green Deal tak, že ho zaplatí občané a nejbohatší se zas budou jen smát!“ Napsala jste na svém facebookovém profilu. Můžete to prosím pro naše čtenáře trochu rozebrat?

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26183 lidí

Nyní se ale chytili do pasti – musí totiž to, s čím souhlasili, implementovat na české občany. A co to bude znamenat? Zdražení pohonných hmot, zvýšení nákladů na bydlení a zdražení každodenního života. Pětidemoliční vláda to ale dle sdělení lidoveckého ministra Hladíka udělá alibisticky a nechá tuto implementaci až na tu následující vládu. Jak typické pro vládu pokrytců. Z druhé strany, co není schváleno, nemůže zatím platit a pokud nám občané dají v parlamentních volbách šanci, uděláme vše proto, abychom se z povinnosti tento šikanózní mechanismus zavádět vyvázali, případně na ně dopadl co nejméně. Systém emisních povolenek je nutné zrušit úplně. K tomu ale potřebujete aktivní a odvážné ministry a ne podržtašky...

V pořadu BOčko jste také rozebrala novelu zákoníku práce. Co k ní tedy říci?

V obecné rovině lze změny shrnout tak, že vláda snižuje ochranu zaměstnanců a posiluje roli zaměstnavatele. Přitom zákoník práce je tady právě proto, že zaměstnanec je z logiky věci vždy ve slabším postavení vůči zaměstnavateli. Fialova vláda by ale ze zaměstnanců nejraději měla nevolníky a dojné krávy v jednom.

Předseda SOCDEM Šmarda nedávno zrušil schůzku s levicí s tím, že prý byla špatně vyložena jako pokus o spojení s KSČM. Váš komentář?

Jak byla schůzka vyložena, to není můj problém, ale komunikační problém předsedy SOCDEM. Ten z úplně normální a legitimní schůzky stran hlásící se k levici udělal ubohou šarádu, která byla pro smích i jeho vlastním členům.

STAČILO! i KSČM každopádně pokračuje ve formování co nejsilnější levicově-vlastenecké alternativy vůči pětidemoliční vládě. Pokud se toho SOCDEM nechce účastnit, je to jejich věc. Já jsem ráda, že mnozí členové nebo bývalí členové SOCDEM se k nám už připojili – ať už mluvím třeba o skvělém onkologovi a dlouholetém senátorovi prof. Žaloudíkovi, který kandiduje na jižní Moravě – stejně jako bývalý úspěšný náměstek hejtmana Marek Šlapal. Jsem též ráda, že se SOCDEM patří ke koalici STAČILO! i v Ústeckém kraji.

Fotogalerie: - Komunistům Stačilo!

Na sociálních sítích se objevilo video, kde mladý muž útočí na plakát s Vaší podobiznou. Jak toto komentovat?

Formy boje naší konkurence vůči nám jsou různé. Tato patří zrovna mezi úsměvné, jiné bohužel – například v rámci vyhrožování – už méně. Mladíka jsem pozvala na některé ze setkání s občany, tak uvidíme, jestli přijde a bude mít i jiné argumenty než mlácení do dřevěné nástěnky.

Podívejme se i do zahraničí. Co říkáte k výsledkům nedělních voleb v Německu? Překvapil Vás tak dobrý výsledek pro AfD? Čím podle Vás voliče získala?

V první řadě mám velkou radost z výsledku konzervativně-levicového hnutí Sahry Wagenknechtové, které vzniklo teprve před několika měsíci. V obou spolkových zemích, kde se volby konaly, skončilo jako nováček na 3. místě. Její důrazně mírová politika, kterou všichni ostatní opustili, je mi velice sympatická, stejně tak jako zájem o skutečná levicová témata, jako je výše mezd, ceny bydlení, postavení pracujících. Je vidět, že po levici toho občané žádají mnohem více než neustálé omílání kulturních témat, kvót a další zástupné problémy.

Obecně lze výsledek označit za debakl vládnoucích berlínských stran. Zelení jsou pryč, sociální demokraté na minimu (čemuž se s ohledem na katastrofální politiku Scholze nelze divit) a pokud se politici „tradičních“ stran nevzpamatují a nezačnou řešit, co občany skutečně pálí, tak pro ně může být výsledek sněmovních voleb katastrofou.