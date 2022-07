Fiala selhal! Nejen ti s nižšími příjmy už se propadají do chudoby. Bolavé zprávy z naší země. V ČSSD to vře

POLOČAS ROKU HRŮZY „Ačkoliv nepatřím do fanclubu Miloše Zemana, jeho postoje po zahájení agrese považuji za naprosto správné,“ říká v souvislosti s událostmi na Ukrajině bývalý poslanec za ČSSD Ondřej Veselý a vysvětluje, co mu naopak vadí na počínání Emmanuela Macrona. „Česká vláda v řešení této krize hrubě zaspala a zatím využila pouze minima nástrojů pro pomoc českým domácnostem,“ podotýká pak ke zvyšování cen energií a přináší zajímavé informace nejen ohledně ČEZu. Prozradil také, kdo je v tuto chvíli jeho favoritem na příštího prezidenta.

reklama

Válka na Ukrajině ovlivňuje život nejen Ukrajincům. Co dělat pro to, aby válka byla ukončena do konce roku, pokud je to vůbec reálné? A lze po Ukrajincích, kteří trpí, žádat územní či jiné ústupky?

Podle mého se teď ukončení války do konce roku 2022 nejeví jako reálné. Nejpravděpodobnější scénář je bohužel opotřebovávací válka, tedy válka trvající řadu let. Pokud někdo nabízí Ukrajincům dohodu, či je k ní vyzývá, se kterou by ztratili část svého území, měl by začít tím, zda je ochoten nabídnout i část svého území pro to, aby se ruské imperiální choutky naplnili. Jsem přesvědčen, že se nikdo takový nenajde.

V souvislosti s Putinovou invazí na Ukrajinu se objevují analogie s rokem 1968. Dá se to srovnávat?

Samozřejmě dá. Jedná se o agresi, pro kterou jsou hledány zástupné důvody, ale reálný důvod je pouze jeden. A to imperiální choutky agresora.

Fotogalerie: - Zpívá celá Ukrajina

Leží na Miloši Zemanovi, Angele Merkelové či Emmanuelovi Macronovi vina za přílišnou vstřícnost k Rusku? Lze například Miloši Zemanovi vyčítat, že ani po kauze Vrbětice svůj postoj k Rusku nezměnil? Vůči Putinovi otočil až po vypuknutí invaze….

Jako vinu bych věc nepopsal. Spíš jako chybu. A chybovat je lidské. A klobouk dolů před těmi, kteří ji uznali. Ačkoliv nepatřím do fanclubu Miloše Zemana, jeho postoje po zahájení agrese považuji za naprosto správné. A o to méně jsem chápal útoky na něj z naší politické scény, které zničily širokou jednotu, která v této otázce mohla nastat. Za daleko horší považuji postup prezidenta Macrona, který s agresorem pravidelně pořádal hodinové telefonáty, čímž mu dával najevo, že je stále důležitým hráčem. S někým takovým se prostě nevyjednává. Někdo takový se posílá do izolace. Nebo by někdo přijal vyjednávání s Hitlerem v roce 1942?

Jak si vysvětlit, že sankce uvalují na Rusko převážně země Západu, zatímco Čína, Indie a jiné země BRICS, stejně jako např. africké či arabské země s Ruskem dále nerušeně udržují styky. Proč Západ ztratil schopnost izolovat svého nyní největšího soupeře? K jakému vývoji to v mezinárodních vztazích povede?

Anketa Vláda Petra Fialy dle vašeho mínění povládne (ptáme se od 30.6.2022) do konce svého mandátu 2% do konce rusko-ukrajinské krize 2% do konce roku 2023 1% do Vánoc 95% hlasovalo: 7134 lidí

Putinova invaze vyvolala volání po modernizaci a dozbrojení nejen české armády, ale i většiny armád NATO. Jde o nevyhnutelný a žádoucí trend?

Agrese autoritativního režimu nám bohužel nastavila zrcadlo, do kterého nebyl hezký pohled. Ukazuje se sice, že v modernosti výzbroje jsou státy NATO dokonce lepší, než agresor. Zoufalý je však nedostatek těžké munice, když dodávky všech členských států, které je činí, nestačí konkurovat ruským zdrojům. Nemluvě o tom, že zásoby jsou ve státech NATO vyčerpané, což ohrožuje jejich obranyschopnost. Agrese bohužel ukázala, že celosvětový mír je v současné době iluze, a peníze, které by se tak hodily pro lidi, budou muset jít do zbrojení.

Psali jsme: USA ovládly Evropu. Ale svět? Petr Drulák nemá pro spojence dobré zprávy „Češi si nedovedou vládnout.“ Tomáš Krystlík našel chybu vlády, jde o plyn My válčit nebudeme. Orbán jasně k Ukrajině, nové kroky „Rohlíky a lži.“ Na Němcovou udeřilo, šlo o Ukrajinu

Pojďme na další téma. Točíme se v kruhu vysokých cen energií, zejména elektřiny. Padají různé příčiny: Putinova agrese, přeprodávání české elektřiny přes lipskou burzu, neschopnost vlády došlápnout si na ČEZ sektorovou daní, Green Deal… Jak to lidem srozumitelně vysvětlit? A zvládnou dopady české domácnosti?

Nutno říci, že ceny energií začaly razantně růst již před agresí. Ta tento trend jen umocnila. Stejně tak je nutno říci, že česká vláda v řešení této krize hrubě zaspala a zatím využila pouze minima nástrojů pro pomoc českým domácnostem. To už se projevuje nejen u těch s nižšími příjmy, kteří se regulérně propadají do chudoby.

Pokud jde o sektorovou daň, jejíž hrozbou přinutila např. slovenská vláda ,,své“ energetické společnosti razantně zastropovat ceny, tak tuto daň navrhuje dokonce už i Miroslav Kalousek. Bojí se něčeho Fialova vláda? A co Fialův argument, že je nutné brát ohled na 30 % menšinových akcionářů ČEZu?

Sektorová daň je fajn, ale lidem přímo nepomůže, pouze navýší příjmy státu, který pak bude hledat cestu, jak je přerozdělit lidem. První krok jsou cenové stropy. Zejména u elektrické energie jde o cestu zcela srozumitelnou a vlastně relativně jednoduchou. Součástí záchranného programu „Záchranný kruh“, který jsme v ČSSD zpracovali, je rozdělení energie vyrobené ČEZem na našem území na část, která se bude veřejně obchodovat na zahraničních burzách, a část (minimálně 60%), která bude distribuována českým domácnostem. Tato část bude dodávána za výrobní cenu s malou marží, a tedy bude výrazně levnější. Vláda má nejen možnost, ale dokonce povinnost k tomuto kroku přistoupit. Pokud se zdráhá, jde pouze o výmluvy. Skutečný důvod je ten, že takový postup jde zcela proti pravicové ideologii, na které vláda stojí. U dalších dodavatelů (plyn, pohonné hmoty) je postup daleko složitější, ale také možný. Nevidím jediný důvod, proč by měl Čech platit drahou naftu jen proto, že si MOL potřebuje dohnat marži, o kterou přichází v Maďarsku. A pak jsou právě daně, protože je nezbytně nutné zvýšit příjmy státu, aby se nezadlužoval. Sektorová daň je jednou z nich, další jsou progresivní daně, zdanění bohatství… A naopak snížení daní např. na základní potraviny, či zvýšení daňových slev. I tohle vše je součástí našeho „Záchranného kruhu“.

Fotogalerie: - Pět táců za dítě

Zatím se nezdá, že by Green Deal měl být mrtvý, západ EU na něm bazíruje. Je v tuto chvíli, kdy řadu problémů působí válka na Ukrajině a ještě i dozvuky pandemie, na místě?

Anketa Je zákrok Fialovy vlády proti cenám energií dostatečný? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 24586 lidí

A domníváte se, že slovy jeho obhájců (Green Dealu), odstartuje technologickou revoluci s Evropou na čele? Nebo jde v zásadě jen o skryté zdanění, které má záměrně nutit Evropany ke snížení spotřeby? Či jde o byznysové zájmy?

Snižování spotřeby je logická součást Green Dealu, stejně jako modernizace zdrojů výroby a přechody na alternativní zdroje. Pokud chceme mít stále planetu, na které se dá žít, jiná cesta prostě není. A pokud jde o zdanění, tak by měla probíhat čilá debata o clech na zboží ze zemí, kde se neplní ekologické a sociální standardy tzv. carbon and social borders. Nedává žádný smysl, abychom v EU zachraňovali planetu sami, tím si zdražovali práci a tím rušili pracovní místa a zároveň podporovali vývoz ze zemí, kde na planetu a práva zaměstnanců z vysoka kašlou. Jenže čilá debata zatím neběží…

Dorazila do české politiky s Fialovou vládou změna, která byla slibována? Co se změnilo k lepšímu?

Určitě je pozitivní, že nemáme trestně stíhaného premiéra (úsměv). Takže zvenčí určitě naše země vypadá o hodně lépe. Jenže drtivá většina Čechů se má podstatně hůř, než za vlád, ve kterých byla ČSSD. Takže změna k (výrazně) horšímu.

Hledáme prezidenta. V jakém stavu toto ,,hledání“ je? Známe už nyní kandidáty, kteří mají šanci, nebo do ringu vstoupí ještě další vážný kandidát?

Jako levicovému srdcaři je mi blízký jediný kandidát, a to Pepa Středula. O nikom jiném v tuto chvíli uvažovat nechci.

Psali jsme: Tři dobra od Havla, Klause a Zemana. Středula by je chtěl jako prezident spojit Měsíce to chystali a ona přijde s tímto? Kubáček nevěří vlastním očím, s čím si řekla Nerudová o Hrad Staří, bez vzdělání. Lidi bez budoucnosti! Útok na Babišovy voliče. Pekarové „kůň“ v akci NATO je útočný spolek. Podívejme se pravdě do očí. Olbert, kandidát na Hrad, o válce, covidu a cenách

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.