Foltýn skončí. Zneužití veřejných peněz ve prospěch Fialy? Vadim Petrov naráží na podivné mlčení Úřadu vlády

Na svém facebooku jste sdílel „Emko“ Angeliky Bazalové, v němž mj. zveřejnila seznam zaměstnanců vládního odboru Stratkom. Proč je důležité vědět, kdo pro Stratkom pracuje? A co vůbec říct k činnosti Stratkomu?

Důležité není, kdo v odboru pracuje, ale proč to Úřad vlády nechce říct. Tito lidé jsou placeni z veřejných peněz a zákon vyžaduje tyto informace nezatajovat.

„Komunikace za všechny peníze,“ píše také A. Bazalová k rozpočtu Stratkomu a přidává mj. informaci, že schválený rozpočet za rok 2024 byl prý 60 milionů. Překvapuje vás to?

Propagační aktivity odboru slouží vládní koalici. A jsme před parlamentními volbami. To naznačuje záměrné zneužití veřejných peněz vládnoucím politickým uskupením.

Sám Otakar Foltýn se postaral o rozruch v létě ve Slavonicích, kde pronesl dnes již téměř legendární slova o „sviních“. Jak vnímáte jeho činnost dál? A co říci například k projektu Drony Nemesis?

S novou vládou skončí, je už nyní příliš destruktivní i pro samotného Petra Fialu. Společnost potřebuje hledání toho, co ji spojuje, ne hloubení příkopů. Jestli má pan premiér ještě trochu smyslu pro realitu, sám si musí uvědomovat, že pověření plk. Foltýna bylo neštěstím.

Pojďme na další téma. Na FB jste rozebral, jakým způsobem informovala Česká televize o vystoupení viceprezidenta USA J. D. Vance na konfernci v Mnichově a o následném zasedání v Paříži. Tak tedy, i pro naše čtenáře, jak se vám způsob informování ČT o těchto dvou událostech líbil?

Situace se rychle vyvíjí. Volodymyr Zelenskyj a prezident Trump se dostali do střetu. Viděl jsem video, jak ukrajinští vojáci pálí figurínu Donalda Trumpa a volali „Sláva Ukrajině“. Česká televize je protitrumpovská. Ale na Zelenského může leccos vyplout. I redaktoři ČT vnímají paralýzu situace kolem Ukrajiny, možná, že Trump je opravdu elementem změny... ti chytřejší se snaží teď lavírovat...

Mimochodem, co vás osobně zaujalo na projevu viceprezidenta USA?

Pro mě USA byla vždycky vysněná země. Nějakou dobu jsem tam žil, ale vrátil jsem se, doma jsem tady. Jsem opravdu šťastný, že Američani zvedají hlavu a že si jich zase můžu vážit. Projev J. D. Vance mě naplnil nadějí.

A co si myslet o tom, že některé státy, mezi nimi i Česká republika, nebyly pozvány na zmíněnou první schůzku zemí EU, která se konala v pondělí v Paříži?

Nejsme důležití. Naši političtí představitelé jen opakují fráze. V dobách, jako je tato, má smysl, když máte svůj názor. Tím můžete obohatit ostatní. Opakovaná klišé jen zdržují. Pak nejste součástí řešení, ale jste součástí problému.

Všiml jsem si, podle vaší reakce na FB, že vás docela překvapilo, že organizační šéf mnichovské konference se na závěr rozplakal. Jak toto vnímat v kontextu vedení EU? A jak to asi působí na USA, na Rusko…?

Ano. Zaskočilo mě to a vedlo k zamyšlení nad tím, kdo nás řídí.

Jsou tu i ostřejší reakce vůči vedoucím představitelům USA. Vyjádřil se např. režisér Jan Hřebejk: „Tak v USA se k moci legálně dostala parta naprostých imbecilů, kurev, psychopatů a nácků, čemuž část intelektuálních elit v Evropě svítí na cestu do prdele a tleská v rytmu častušky, předstírá slepotu a hluchotu a ještě mluví o ‚svěžím větru‘. Každý, kdo se z Trumpa nepoblil nejpozději po útoku na Kapitol, je u mě debil a jediný, za co se denně modlím, abych se pletl. Hrozný selhání,“ objevilo se na sociální síti u režiséra Hřebejka. Váš komentář?

Jen opilecké řeči. Dospěl jsem k názoru, že je třeba rozlišovat mezi uměleckým dílem a osobností umělce. Dříve jsem věřil, že by měla existovat nějaká vnitřní konzistence mezi obojím, ale nyní si to už nemyslím. Skvělé dílo nedělá automaticky skvělého člověka.

Pohleďme i přímo na vývoj situace kolem Ukrajiny. Co říci na postoj prezidenta Donalda Trumpa? A mají pravdu ti, kteří se obávají „druhého Mnichova“?

Každá historická paralela kulhá. Už jsem přestal tuhle hru hrát. Přijal jsem jednu zásadu – kdo použije v argumentaci slova Mnichov, Hitler, fašista, nácek nebo dezinformace... – ten lže, manipuluje a snaží se vás argumentačně podvést. Tuhle Hitlera v OVM použil i Václav Moravec. Od veřejnoprávní televize to považuji za nepřípustné a od něho osobně za profesionální selhání. Je to manipulace, kdy se používá tzv. emotivní lexikum. Prostě přilepíte v tomto případě slova s negativní konotací na jiný názor, čímž se snažíte jeho nositele dehonestovat.

Ještě k České televizi. Z řad ANO, konkrétně od Andreje Babiše, zaznívá, že by se mohla ČT a Český rozhlas sloučit do jedné instituce. Bylo by to dobré řešení? A přineslo by to opravdu výraznou úsporu?

Hlavním tématem je převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Média veřejné služby narušují pravidla volného mediálního trhu a zdravé konkurence. Veřejnoprávní média by měla mít dost financí na uměleckou tvorbu a na menšinové aspekty společnosti, ale na zpravodajství a publicistiku rozpočet spíše přiměřený, aby neměl tak velký manipulativní prostor, jako je tomu nyní.