Generál Blaško: Jsme v ****li! Dítě fackuje učitele? Vzít řemen!

ROZHOVOR „To už jsme hodně daleko v zádeli, že už nám ani podrážky nekoukají. Místo, abych dítě štval proti učiteli, měl bych vzít do ruky řemen, aby si dobře pamatovalo, že takhle se chovat nebude,“ komentuje situaci v Bílině generálmajor Hynek Blaško. Důvodem, proč si žákyně šesté třídy dovolí dát facku učiteli, je podle něj potlačování významu rodiny. Blaškovi se nechce zanechat vnoučatům zemi, kde slovo demokracie bude stát dvacet let vězení. V rozhovoru současně upozornil, že přestáváme pěstovat tradiční potraviny a jedeme na řepku. „Budu to muset vyzkoušet, dám si asi pečenou řepku a umřu, protože v tom je takového svinstva, že to není možné,“ řekl mimo jiné v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz

Donedávna předseda sdružení ODS Jesenice Martin Lang se nevybíravě vyjádřil o prezidentu Zemanovi: „Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini.“ Měl by být za výrok potrestán? Je takové chování politika přípustné?

Jestliže si někdo dovolí vystoupit na veřejnosti tímto způsobem, tak to už je opravdu velmi silné kafe. Orgány činné v trestním řízení by měly okamžitě začít konat. Jestliže někdo napíše na Facebook názor ke Srí Lance a je za to perzekvován, tak za tohle musí být ten dotyčný – ať jde o politika nebo kohokoliv jiného – přiveden k rozumu, aby se mu příště nevyplatilo něco takového dělat znovu. Když jsem to četl, tak se mi nad tím zvedal žaludek a říkal jsem si: Tak to už jsme hodně daleko v zádeli, hodně daleko, už nám ani podrážky nekoukají.

Žákyně šesté třídy uštědřila učiteli facku, ostatní žáci byli přítomní, bavili se a celý útok byl plánovaný. Aktivista Martin Uhlíř prohlásil, že je to vina prezidenta Miloše Zemana, který vyvolává nenávist a rozděluje naši společnost. Zamysleme se nad tím, čím to je, že ona politická kultura a chování jde tímto směrem, a zda za to může Miloš Zeman?

Jestli někdo vystoupí a veřejně prohlásí, že vinu za to, že ten spratek je nevychovaný a dovolí si takto vystoupit proti učiteli, hází na prezidenta Zemana... nezlobte se, já nebudu používat slovník některých pánů z ODS, ale tohle je už zcela za hranou a naprosto nepřijatelné. Podívejme se na to zpětně. Padesát procent rodin se rozvádí, děti jsou svědky toho, jak spolu rodiče bojují, jak se nenávidí, nadávají si a bijí se. Kde má dítě vzít příklad?

Domnívám se, že problémem není prezident Zeman, problémem je stav této společnosti, k němuž to bylo dovedeno za posledních třicet let: potlačovaná úloha rodiny, potlačovaná úloha matky, potlačovaná úloha otce, třetí pohlaví, blbosti, blbosti, blbosti. Všechno má přesně výsledek, že si žačka šesté třídy dovolí vztáhnout ruku na svého učitele, a mezi těmi dětmi se nenajde nikdo, kdo by řekl: Nejsi ty takhle náhodu blbá? Co ti ten učitel udělal, napsal poznámku?

A takhle to bývalo, já si to moc dobře pamatuji, nyní se snižuje role učitele, místo toho, aby učitel měl u rodičů úctu. Jestliže učitel dá dítěti poznámku, tak o tom nic nevím a nemám právo ji komentovat. On asi dobře ví, proč mu tu poznámku dává. Místo, abych dítě štval proti učiteli, měl bych vzít do ruky řemen, aby si dobře pamatovalo, že takhle se chovat nebude.

Zamysleme se nad tím ještě. Uhlíř tvrdí, že Zeman rád vtipkuje o vraždách lidí, rozdmýchává nenávist a roztočil prý v naší společnosti spirálu zla, která zde bude ještě dlouho po jeho odchodu. Jak tedy hodnotit chování prezidenta Miloše Zemana? Může mít na společnost vůbec nějaký vliv, jak se mu dává za vinu?

Když vezmete dva lidi, tak každý z nich bude vyjadřovat svoje osobní postoje, v nichž se zrcadlí jeho životní zkušenosti. Někdo bude takový, někdo makový. Prezident Zeman moc dobře ví, co říká, a že by tím, co říkal, rozděloval společnost? To už vůbec.

Pro mě jsou naprosto nepřijatelní různí vítači, sluníčkáři a kavárna, kteří melou pořád jedno a to samé, ale jsem na ně zvědavý za deset, patnáct let, až tady už možná nebudu. To je také důvod, proč jsem se snažil prorazit v politice, protože mně se nechce tady nechat vnoučatům zemi, kde slovo demokracie bude div ne na dvacet let kriminálu, kdy tady nebude bezpečně a bude zde vládnout, co zde nebylo. A všichni, kdo vystupují tímto způsobem, se zasazují o to, aby to tak bylo, ať se na mě zlobí, nebo nikoliv, ať si píší nenávistné komentáře pod rozhovory, je mi to úplně jedno, ale já říkám: Takhle ne, pánové, takhle ne!

A kdo za to rozdmýchávání této atmosféry může nejvíce? Rodiče s nedostatečnou výchovou? Špatné morální vzory? Způsob vyjadřování autorit?

Zcela nepochybně, pokud se veřejně činná osoba jako politik tímto způsobem vyjadřuje vůči hlavě státu jako nejvyšší autoritě, tak si samozřejmě někdo dovolí útočit na standartu prezidenta, rozstříhat ji na kusy a pak ji prodávat. A kolik lidí se našlo, kteří by tomu tleskali? V Americe by si někdo dovolil sundat vlajku? Ani by se k budově nepřiblížil a měl by kulku v hlavě. Celé se to vyvíjí od potlačování významu slova rodina, význam otce, matky, rodičů, prarodičů a tak podobně. Vymýšlejí si různé genderové blbosti, vymýšlí se dokonce i třetí pohlaví, k čemu to vede?

Na Václavském náměstí bylo na padesát tisíc lidí při demonstraci za nezávislost justice a odvolání Marie Benešové z postu ministryně spravedlnosti, ale i jako protest proti Andreji Babišovi? Budou mít demonstrace nějaký reálný dopad?

Pokud nezačnou rabovat obchody a rozbíjet mobiliář, ať si křičí, jak chtějí, ať jich tam je třeba sto tisíc. Ale v momentě, kdy jsem zjistil, že je tam přijel podpořit Tomáš Halík, je mi to zcela jasné a jeho přítomnost svědčí o tom, že nejde o čistou věc.

Dobře, co se týká motivace organizace, o tom můžeme spekulovat, ale určitě je to čisté ze strany většiny padesáti tisíc lidí, kteří tam stojí a přijedou protestovat, ne?

Nevím, kdo jim vysvětlil, že se mají zúčastnit a popisuje jim Marii Benešovou jako kdovíco. Měl bych v určitých případech souhlasné stanovisko s tím, že premiér je svým způsobem problém, ale nevím, co Marie Benešová? Problémy v justici jsou, Zeman může vystupovat kolikrát chce a vykládat cokoliv, ale ony problémy zde jsou.

Sám jste řekl, že Andrej Babiš může být problémem, určitě nemáte na mysli jen jeho střet zájmů, ale i jeho obvinění. Účastníci demonstrace proto žádají jeho rezignaci...

Klidně bych šel také demonstrovat, ale vadí mi, že nám lže. Babiš vykládá, jak nám přidal na důchodech, a ani ne dva týdny poté, co přidali, zdražili elektrickou energii. A protože dnes je tady všechno na elektrickou energii, musí se zdražit všechno. Tak co těm důchodcům dal? A tak je to se vším, podívejme se na zemědělství: jděte si koupit brambory. Tady se přestalo pěstovat, co se pěstovalo odjakživa, a jedeme na řepku. Budu to muset vyzkoušet, dám si asi pečenou řepku a umřu, protože v tom je takového svinstva, že to není možné. Lidé, kteří mají mozek v hlavě, tak vidí, co s námi Andrej Babiš hraje za odpornou hru.

Domníváte se, že ty demonstrace k něčemu povedou? Premiér prohlásil, že si těch 50 tisíc účastníků má založit vlastní politickou stranu.

Pokud lidé vezmou v pátek a v sobotu volební lístky a hodí je jinam, než hnutí ANO, tak se budou hodně divit.

I na volby do Evropského parlamentu se chci zeptat. Myslíte si, že po volbách může nastat, či nastane, nějaká výraznější změna?

Pokud se naplní moje přání, aby vlastenecké síly dostaly prostor – tedy nikoliv Piráti, hnutí ANO nebo KDU-ČSL a nikdo další, kdo už tam byl – tak ano. Někteří jsou tam už patnáct let od založení Evropské unie, a co pro nás udělali? Podívejte se na daná hlasování. Pokud by vlastenecká fronta měla zastoupení – a nejen u nás, ale ve Francii, Holandsku, Itálii – tak se s tím prostě něco dá dělat. Ale pokud to lidé zase naházejí tam, kam obvykle, tak politici zůstanou, nic se neděje a jedeme dál močálem černým.

Já spoléhám na to, že český člověk má mozek v hlavě, že vidí, co se tady chystá a co se tady děje – a na základě toho se rozhodne. Lidé, kteří tvrdí, že nepůjdou k volbám, na to mají sice právo a nikdo jim ho nemůže upřít, ale bohužel se tím zasadí o setrvání politiků, kteří tam už jsou.

autor: Zuzana Koulová