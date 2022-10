Generál Pavel? Naši američtí přátelé si opravdu nemohli vybrat lepšího člověka, směje se Paroubek

„Energetické firmy nebo banky strčí takříkajíc za žebro desítky miliard korun bezpracných výnosů. A to je, myslím si, špatně,“ říká bývalý premiér Jiří Paroubek s tím, že nechápe, proč by nemohla být mimořádná daň uplatněna už letos. Ohledně schodku státního rozpočtu připomněl kritiku Andreje Babiše od tehdejší opozice. „Pokud jde o generála Pavla, tak opravdu tedy nemohli naši američtí přátelé vybrat lepšího kandidáta, než je tento člověk,“ podotýká v souvislosti s kandidáty na prezidenta. Zmínil také, jak je to s jeho kandidaturou.

Poslanci na středeční schůzi Sněmovny schválili v prvním čtení základní parametry státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 295 miliard korun. Co na rozpočet i zmíněný schodek říkáte?

Vzpomínám si, jak před rokem ostře kritizovali dnešní vládní představitelé, tehdy ještě v opozici, premiéra Andreje Babiše, jehož schodek byl zhruba také v nějaké takovéto výši, asi nějakých 369 miliard korun. A teď tedy počítají se schodkem téměř 300 miliard a všichni víme, že nevydrží dlouho a budou navrhovat ještě další zvýšení schodku. Takže je to opravdu špatná situace.

A co říci na slova premiéra Fialy, že je to vlastně „krizový a válečný rozpočet“?

Tak, ke krizi do značné míry přispěli také. A pokud jde o válku na Ukrajině, tak bych spíš očekával, že jako předsednická země EU, kterou momentálně jsme, přispějeme trošku k ukončení války. A ne abychom ji ještě pomáhali dále rozdmychávat, což má důsledky i v sankcích, které dopadají nejen na Rusy, ale také bohužel ve svých důsledcích na české obyvatelstvo.

Kritika na návrh státního rozpočtu přišla i od hnutí ANO. Například podle Aleny Schillerové vláda počítá s příjmy, které nejsou legislativně podloženy. Jak toto vnímat?

No, je to tak. Jestli vláda počítá s mimořádnou daní, a zatím to vypadá tak, že ani ještě nezná přesně parametry té daně, tak je to takové neseriozní. Jiná věc je také, co namalujete do rozpočtu jako výnos z této mimořádné daně, a co bude reálné.

Když o té mimořádné dani mluvíme, tak co vy si o ní myslíte? Souhlasíte s ní? Jakou formu by to mělo mít?

Tak já si myslím, že je to v pořádku. Nejsme jedinou zemí, která mimořádnou daň může mít. Uniká mi ale, proč ji nemůžeme uplatnit už v tomto roce. Řada právníků, i těch ústavních, říká, že by to neměl být z hlediska nějaké retroaktivity problém. Energetické firmy nebo banky strčí takříkajíc za žebro desítky miliard korun bezpracných výnosů. A to je, myslím si, špatně. Ta daň je mimořádné opatření, které ve svých důsledcích má zaplácnout díru ve státních financích.

Ale je potřeba začít uvažovat také o nějakých standardních metodách, jak to řešit. Mám na mysli progresivní zdanění firem, ale také fyzických osob. Protože to přece tady nezavedli komunisté, ale zavedla to kdysi vláda Václava Klause. A prakticky ve všech státech v západní Evropě, ve Spojených státech, v Japonsku… to progresivní zdanění existuje a funguje.

V době, kdy vláda nabádá k šetření a škrtům, vzniká podle některých informací „pod taktovkou“ ministra Bartoše nový úřad pro digitalizaci s názvem DIA. Celý projekt má údajně stát až miliardu korun. Co si o tom myslíte?

Tak to je jako všechno v režii této vlády. Kážou vodu a pijí víno. Nejvíce to bylo vidět na tom, jakým způsobem si přihráli vyšší náhrady pro ministry, poslance, senátory a další hodnostáře státu. Takže mě nepřekvapuje, že ta digitalizace, která měla ušetřit peníze, nakonec ty peníze bude stát. Ale kdyby to bylo jen na začátku, aby to stálo, ale obávám se, že to bude i průběžně stát dost peněz.

Když to shrneme a podíváme se na státní příjmy a výdaje, kde by mohl a měl stát ušetřit, a kde je naopak zapotřebí výdaje třeba i zvýšit, na podporu lidí, firem…

Myslím, že stát šetří prakticky ve všech oblastech s výjimkou jediné – a to je oblast zbraní, nákupu zbraní, vojenských výdajů, kde se to zvyšuje zase o nějakých těch pár desítek miliard korun... Třeba ministr financí Velké Británie řekl, že budou zmrazovat vojenské výdaje. Asi ví, o čem mluví. A já se domnívám, že máme na výběr. Buďto budeme kupovat nové stíhačky, které nepotřebujeme, nové tanky, obrněné transportéry a já nevím kdejakou veteš a šrot – nebo budeme opravovat a stavět nové silnice, železniční koridory…

Budeme dávat peníze do zdravotnictví, do sportu, výzkumu atd. Je jasné, že pokud nebudou dostatečné rozpočtové příjmy a porostou výdaje v jedné oblasti, velmi významně – a tou oblastí je armádní rozpočet, rozpočet ministerstva obrany – no tak se to někde musí sebrat.

Pojďme se podívat na dění kolem blížících se prezidentských voleb. Bývalý spolužák generála Petra Pavla z vojenské akademie Pavel Beneš popsal, jak je údajně v elitním kurzu totalitní režim cvičil na špehování lidí a k jejich získávání pro spolupráci, nebo jak oba žili s falešnými občankami. Když se k tomu vyjádřil historik Petr Blažek, který se Pavlovou minulostí zabývá dlouhodobě, a slova Beneše ohledně kurzu mu prý připadala věrohodná, tak mu Facebook příspěvek smazal jako nahlášený spam. Poté, co to vyvolalo diskusi, se příspěvek opět objevil. Co na to říkáte?

Myslím, že tady jsou regulérní pokusy o to, cenzurovat věci. To není nic nového. No, a pokud jde o generála Pavla, tak opravdu tedy nemohli naši američtí přátelé vybrat lepšího kandidáta, než je tento člověk.

Domníváte se, že s blížící prezidentskou volbou se budeme dozvídat různé zajímavosti i na ostatní kandidáty? Že bude kolem mnohých kandidátů ještě horko?

No, tak to se uvidí. Ale pokud jde o generála Pavla, tak ten, si myslím, že je vyřízený.

Řada lidí ho ale podporuje. Řekněte mi, jak je, podle vás, možné, že u některých lidí podobná minulost tak moc vadí, a u některých ne?

Tak, mají výběrový přístup k věcem. Když jim to nevadí, tak to je jenom ukázka jejich morálky. Já bych členství v komunistické straně nepovažoval za něco, co by toho člověka mělo diskvalifikovat, ale přece jenom tady je to člověk, který byl cvičen jako agent k nasazení někde v cizině. No tak, přece jenom si myslím, že by mohli vybrat trošku jiný kus.

Jak to vypadá s vaší kandidaturou? Vy jste ještě začátkem října uvedl, že záleží i na financích. Jak je to tedy nyní?

Zatím jsem jenom ve stádiu úvah. Uvidíme… Uzavřené to není, ale nemyslím si, že je to příliš reálné.

Podívejme se i na aktuální situaci na Ukrajině. V médiích se nedávno objevila zpráva, že Rusko tvrdí, že chce Kyjev použít špinavou bombu. Z druhé strany naopak zaznívá, že ji chce použít Rusko a že si tak chystá půdu pro něco takového. Co na to říkáte?

Já se k tomuto nechci nějak vyjadřovat, protože to jsou vzájemné propagandistické výpady. Kde je pravda, to člověk neví.

Objevila se také informace, že USA hodlají dodat do základen NATO v Evropě vylepšené jaderné bomby dříve, než se očekávalo. Co to znamená?

To je jenom stupňování napětí v Evropě. Nevidím v tom nic rozumného. Doufám, že Fialova vláda se nepohrne do toho, že by ty bomby byly umístěny na našem území. To by se jenom dostala na úroveň někdejší komunistické vlády, která tady umožňovala sovětům mít jaderné zbraně.

Blíží se volby do Kongresu USA. Jak moc jejich výsledky ovlivní postoj Spojených států k situaci na Ukrajině?

Že ho nějakým způsobem ovlivní, to je zřejmé. Protože je velmi pravděpodobné, že nynější prezident a jeho Demokratická strana ty volby prohrají v obou komorách Kongresu, a to velmi významným rozdílem. Takže je otázka, jestli Republikáni budou chtít jít tou cestou vlastně neomezených vojenských výdajů ve prospěch Ukrajiny, jako dosud. A podle vyjádření zejména exprezidenta Trumpa bych tipoval, že co do hojnosti ve výdajích ze strany USA se přece jen buďto zastaví, nebo omezí.

