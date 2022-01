Green Deal zničí Evropu jako světová válka. Je to ideologie, ne věda. EU se rozpadne, prorokuje místopředseda Svobodných

reklama

V programovém prohlášení vlády se kabinet Petra Fialy přihlásil ke Green Dealu jako velké příležitosti pro českou ekonomiku. Souhlasíte s tímto hodnocením?

Ale ovšem. I člověk, který si uřízne obě nohy, může vnímat možnost jízdy na vozíčku jako velkou příležitost. Super! Jedovatá otázka ale zní, jestli by nebylo lepší si ty nohy nechat. Hloupé na tom je, že zatím ani jediný z čelních představitelů sedmadvacítky nevstal a neřekl "Král je nahý". Přemýšlím, čím to je. Oportunismus, neschopnost vidět dál než jedno volební období, strach o unijní peníze, raději nevybočovat z davu, nenaštvat Německo a Francii - vážně nevím. Příležitost to možná je, ale bez té příležitosti by nám bylo lépe.

V čem konkrétně je podle vás Green Deal tolik nebezpečný? Nestal se z něj naopak pouze strašák v rukách odpůrců zodpovědnějšího přístupu k životnímu prostředí?

Green Deal je svými důsledky srovnatelný s oběma světovými válkami v minulém století. A tato ideologie má i stejnou zemi původu. Uvrhne miliony lidí do energetické i finanční chudoby, zlikviduje průmysl, omezí osobní svobody. Že přeháním? A co je současná inflace ve výši přibližně 10 procent? Už nyní platíme příspěvky na obnovitelné zdroje, rozuměj platby solárním baronům 40 miliard ročně, dojde ke zdražení tepla, auta se stanou nedostupným luxusem, v důsledku drahé dopravy zdraží veškeré zboží, průmyslová výroba včetně autoprůmyslu buď zanikne nebo se přesune do Asie. A s životním prostředím to ani nehne. Nevím jak vy, ale já si chci v létě doma pustit klimatizaci, sednout do auta a vyjet si třeba k moři, aniž bych to musel plánovat jako bojovku. Chci, aby mé úspory neztrácely hodnotu, chci si zatopit v krbu, ale dřevem, ne zapnout obrázek v LED televizi z Číny.

Svobodní od začátku burcuji proti Green Dealu v podobě, jak jej přijala Evropská unie. Máte však jiný recept, jak chránit životní prostředí?

Teď vypadám jako naprostý popírač všech ušlechtilých snah o zlepšení životního prostředí, ale není tomu tak. Apelujeme na zodpovědnost každého jedince, každé firmy. Když díky energetické nouzi doženete člověka do chudoby, tak klidně začne v ilegálních kamnech po předcích pálit pneumatiky. Když donutíte teplárnu platit 100 euro za emisní povolenku, tak jí těžko zbydou peníze na ekologickou modernizaci provozu. Jsme pro svobodný a zodpovědný přístup každého jednotlivce, každé firmy. Důležité je zabraňovat bezprostřednímu znečišťování škodlivinami a odpadem, nikoliv soustředit se na boj s emisemi kysličníku uhličitého, který je přirozenou součástí přírody. Ochraně životního prostředí je podrobně věnována celá kapitola IX. programu Svobodných.

V posledních týdnech se vedou bouřlivé diskuse o tom, zdali bude mít Česká republika ještě možnost uniknout z Green Dealu. Jak se na to díváte vy?

Před pár lety jsem ještě doufal, že ve vedení EU zvítězí zdravý rozum, ale mýlil jsem se. Česká republika by nyní musela neprodleně zahájit velmi tvrdá jednání o výjimkách, což je nereálné. Zařadili bychom se tím v očích Německa a Francie mezi „fujstáty“ typu Maďarska a Polska. Dokonce bychom byli ještě o několik řádů horší. Museli bychom snášet ostrakizování, výhružky zastavením přísunu unijních peněz, hrozily by nám žaloby atd. Obávám se, že na to naše vláda „nemá koule“ a raději poslušně sklopí uši. Škoda, myslím, že v rámci V4 by se dal domluvit jednotný postup. Nicméně z dlouhodobého hlediska jsem optimista. Vycházím z historie. Ani Tisíciletá Říše netrvala moc dlouho, ani „Se Sovětským Svazem na věčné časy a nikdy jinak“ dlouho nevydrželo. EU se rozpadne. Jen nevím kdy. Ale jedno si dovolím odhadnout. Čím více bude EU utahovat šrouby, tím více se krátí její čas.

Před volbami se velmi diskutovalo o plánu EU na zákaz prodeje aut se spalovacími motory. Teď se zdá, že se po tomto tématu slehla zem. Přitom podle nejnovějších dat se ze všech asi dvou set tisíc nových aut v ČR prodá jen přibližně 1 procento elektromobilů. Jde tedy evropské nařízení správným směrem?

Jasně, že jde. V pozadí je omezení svobody pohybu lidí, snaha vnutit jim úchylné pseudozelené ideály a my to soudruzi dokážeme! Nikoho nezajímají potřeby lidí, požadavky trhu. Pochopitelně to nejde ze dne na den, to by vyvolalo bouře odporu, ale postupně k tomu dospějeme. Ono ani za přibližně 20 let lidem nic jiného nezbyde než si koupit elektrovehikl. A část lidí, včetně mě, přejde na mobilní model Havana. Stejně jako na Kubě se budou udržovat v provozu auta desítky let stará. A nemá to nakonec i určitou logiku? Nejekologičtější je přece to auto, které se vůbec nevyrobí. Stejně se Evropa pod vedením nových elit stane skanzenem pro turisty z Asie, tak o co jde?

Když se ještě vrátím k programovému prohlášení vlády, místo omezování regulací a byrokracie má být podpora živnostníků a drobných podnikatelů zajištěna pomocí dobře nastavených dotací a další formy podpory. Je to podle vás správná cesta?

Všechno špatně. Takže firmám, živnostníkům, zaměstnancům a podnikatelům se vezme víc peněz, protože odkud odjinud by se na ty dotace vzalo, vláda moudře rozhodne, kdo má na nějakou tu dotaci nárok, zaměstná pár úředníků, kteří vymyslí desítky formulářů a žádostí, které je potřeba zpracovat a vyhodnotit, mezitím budou další desítky jiných úředníků kontrolovat, jestli se nešvindluje, všechno to sežere další zbytečné platy pro zbytečné lidi, zabere zbytečné kanceláře, nakoupí se zbytečné počítače, tiskárny, židle a zbytečné elektromobily. No a pak se bude vláda plácat po zádech, jak to skvěle vymyslela. Připomenu okřídlený příměr, že dotace jsou jako transfúze, kterou si čerpáme krev z jedné ruky do druhé, ale přitom půlku té krve vylejeme na zem. Nebylo by jednodušší místo podporování živnostníků a drobných podnikatelů odstranit důvody k tomu podporování? Zrušit regulace a omezit byrokracii?

Velký důraz chce vláda Petra Fialy klást na digitalizaci státní správy a vyhodnocování její efektivity prostřednictvím nejrůznějších srovnávacích projektů. Pomůže to podle vás k odstranění přebujelé byrokracie?

To by se mohl domnívat jen naprostý idealista. Pojďme srovnat soukromý sektor, a je úplně jedno, zda se bavíme o průmyslu, zemědělství nebo o čemkoliv jiném, se státní správou. „Vygooglejte“ si, kolik lidí bylo zapotřebí před 50 lety k výrobě jednoho automobilu, k ušití obleku, k obdělání jednoho hektaru atd. A kolik lidí to je dnes? Je to neuvěřitelný pokles. Každá firma se snaží optimalizovat výdaje a zvýšit efektivitu. Pokud by to samé platilo pro stát, tak dnes bychom měli naprosté minimum úřadů a úředníků. Za mého mládí neexistoval internet, kopírky (pamatujete ormig nebo cyklostyl?), neexistovaly výkonné počítače, textové editory, … Vrcholem techniky byly děrné štítky, elektrický psací stroj, děrovačka, korekční bílá páska, šanon a vytáčecí pevná linka s ženskou na spojovatelně. I zde by logicky, stejně jako v jiných odvětvích, zavedením nových technologií měla tisícinásobně vzrůst produktivita práce, nebo ne? A hle, opak je pravdou. Něco je asi špatně. Takže jdeme vyhodnocovat efektivitu prostřednictvím srovnávacích projektů. Aha, a to jako bude dělat kdo? Že bychom na to přijmuli pár desítek úředníků? Parkinsonovy zákony prostě platí!

Digitalizace je velkým tématem Pirátů, kteří již čtyři roky vládnou hlavnímu městu. Vy jste zastupitelem na Praze 6. Pocítil jste nějakou změnu k lepšímu?

Dalším úkolem je propojení všech databází provozovaných státem tak, aby se občan vždy vše dozvěděl (a mohl vyřídit) na jednom místě nebo nejlépe online. Odpadly by tak třeba různé nesmysly typu Sčítání lidu. Chápu, že vytvoření něčeho takového by stálo ohromné peníze a vůbec by nebylo jednoduché zajištění proti zneužití, ale na druhé straně by to ve finále přineslo také ohromné úspory. Jako bonus bych viděl zjištění, že některé agendy stát zajišťuje duplicitně a některé jsou vlastně úplně zbytečné.

Ale dotaz zmínil Prahu 6. Na regionální úrovni tyto postupy jdou uplatňovat vcelku obtížně, u nás jsme např. díky kolegovi z ODS spustili aplikaci Lepší Šestka, která umožňuje občanům lepší komunikaci s radnicí - hlášení nepořádku, problémů, lokální hlasování, průzkumy atd. A kupodivu to šlo i bez Pirátů.

