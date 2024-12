Gruzie, stejný scénář jako Ukrajina. O Koreji ticho. Vyoral se pozastavil

Tak jsme měli převrat v Seve- pardon, Jižní Koreji. Prezident, ještě neoblíbenější než Fiala, jim tam vyhlásil stanné právo a… parlament ho do dvou hodin zrušil. Už ani ty převraty nejsou, co bývaly, nemyslíte? Každopádně, jihokorejská firma nám měla stavět nové reaktory. Je to pořád dobrý nápad nebo bychom se měli poohlédnout po nějaké politicky stabilnější zemi?

Nejde o to, jaký je to nápad, ale co dostanou befelem hrbící se vazalové v čele naší země. Přinejmenším je zajímavé, co se v Jižní Koreji děje a jak na to reagují, nebo spíše nereagují pravověrní svazáci z politického a mediálního mainstreamu. Jak naznačujete, jít o Severní Koreu, o Rusko nebo jinou naši nyní arciďábelskou zemi, to by byl jiný cvrkot. Nezaznamenal jsem prakticky žádné klasicky prefabrikované fráze o ztrátě demokracie a spol. pravda a láska s r.o.

Koalice sbírá podpisy pro odvolání Karla Havlíčka z čela sněmovny. Už se objevil názor, že to je to nejlepší, co si ANO může přát, protože z Havlíčka bude mučedník a koalice bude vypadat, jako že se snaží opozici vyštípat úplně odevšud. Snahu o odplatu táhne TOP 09. Nemůže se pak stát, že po volbách to ANO a další strany dají TOP 09 „sežrat“?

Samozřejmě se to může stát a dle dlouhodobého arogantního chování Rychetského vládní několikademolice to tomu i napovídá. Současná vládnoucí garnitura jen nadále pokračuje v nastavených kolejích své totalitní zvůle. Ve snaze odvolat Havlíčka z čela sněmovny vidím především symbolický krok. Jenomže ona symbolika dle mého pracuje hlavně proti TOPce a vládě Petra Fialy.

Řeší se kriminalita Ukrajinců. Primátora Plzně v ČT přerušili, když začal vysvětlovat, jaké jsou s některými z nich problémy. Myslíte, že to byla snaha tyto problémy zatajit?

Prezident USA Biden udělil svému synovi milost. A to za celých jedenáct let, tedy od té doby, co se stal členem správní rady ukrajinské firmy Burisma. I demokraté nad jeho rozhodnutím kroutí hlavou, část ho obhajuje, že chápou toto „otcovské“ rozhodnutí. Objevily se hlasy, že z USA se stala banánová republika, souhlasil byste s takovým hodnocením?

Z USA se nemohlo stát něco, čím už předtím byly. Minimálně od předchozích prezidentských voleb, kdy zcela proti jakékoliv logice a přírodním zákonům vyhrál senilní páprda, přičemž oba kandidáti měli rekordní počet voličských hlasů v historii. A Bidenova milost pro svého marnotratného, kriminálního syna je pak už jen třešničkou na dortu. Jen si představme, jaký cirkus by vyváděli politici a média hlavního proudu u nás, v USA i v zahraničí, kdyby něco takového udělal ten „nesprávný“ politik jako třeba Trump. V případě Bidena se sice „objevily hlasy“, ale že by byly nějak hlasitější a deklamovaly fráze o narušení demokracie a o uzurpování pravomocí se moc říct nedá.

Měli jsme Mikuláše. Začíná se objevovat diskuse, jestli čert není pro děti moc strašidelný. Není to spíš další známka přílišného rozmazlování a přehnané ochrany dětí?

Ačkoliv jsem tyto hlasy nezaznamenal, tak mě nijak nepřekvapují. Jde jen o další hřebíček do rakve výchovy dětí a rozvoje jejich odolnosti vůči stresu. Pominu polodementní novináře hlavního proudu a další aktivisty, kteří jen pravověrně drží vlajku vždy každého režimu, který je z principu vždy v důsledku totalitní. Ale úzkostliví rodiče si neuvědomují, že pokud své děti odmalička oprostí od všeho stresu, s nímž se jejich potomci střetávají, tak jim jen dělají medvědí službu. Neb až se takové od všeho odfiltrované dítě setká s realitou života a prvním trochu stresujícím okamžikem, tak se sesype. I to je jedna z příčin, proč je tolik dětí, mladistvých a nyní už i dospělých psychicky rozházených a proč bezprecedentní počet jedinců zobe nejrůznější antidepresiva, navštěvuje psychiatry, a tak všelijak podobně.

V Gruzii nám pokračují protesty proti nově zvolené vládě, policie už pár lidí zatkla. Podle gruzínských úřadů se jedná zejména o cizince. Příznivci „demokracie“ už vřískají, co si to v Gruzii dovolují. Neměli by dotyční pochopit, že právě oni Gruzii dotlačili k volbě „buď my, nebo Rusko“ a Gruzie si zvolila tu volbu, která nepovede k její devastaci?

V Gruzii to vypadá na obdobný scénář jako na Ukrajině v roce 2014, v době Majdanu. Samozřejmě že ono černobílé vidění a anglosaský imperialismus se podstatnou měrou podepsal na tamní současné situaci, nicméně jakékoliv širší porozumění celkovému kontextu – o sebereflexi už ani nemluvě – nemůžeme od oněch vřískajících čekat. Zajímavé je, že co se výše uvedené situace v Jižní Koreji týká, tak tam toho jekotu bylo pomálu. Soudruzi zřejmě nedostali notičky, případně se jejich pánové nestihli dostatečně rychle a jednoznačně vyjádřit, a tak mopslíci ze satelitů nevěděli, jak se k nastalé situaci postavit.

