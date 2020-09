Hamáček ostře jak málokdy: Vláda pravice? Já to viděl na vlastní oči! Hygiena zdevastovaná, problém zaplatit kvalitní policisty a hasiče… Antibabiš? Antifiala? Tady je pravda, říká pro PL

ROZHOVOR „Sociální demokracie je strana, která má výsledky a v krizi kolem koronaviru to prokázala,“ říká v rozhovoru pro PL Jan Hamáček, předseda ČSSD a ministr vnitra. Věří, že voliči ocení konkrétní opatření a odmítá osobní útoky, politiku vášnivých gest i soutěž o nejvíc kontroverzní výrok.

Protože je to hlas pro kvalitní a bezpečný život. Pro bezpečné ulice, kvalitní zdravotnictví pro všechny. Je to hlas pro vyšší důchody. Hlas pro to, aby lidé měli vyšší mzdy. Hlas pro zdravé potraviny, pro dostupnou kvalitní vodu, pro ochranu naší krajiny před suchem.

To ale slibuje každý…

Ale ministři, hejtmani nebo starostové ČSSD v uplynulých měsících ukázali, že jen nemluví, ale konají a mají výsledky. Zvládli nečekanou krizi způsobenou pandemií. Zdravotnictví v zimě slibovalo dostatek ochranných pomůcek, ale roušky, respirátory a další jsme museli sehnat my na vnitru. Jinak by ještě teď byly sklady prázdné. Jana Maláčová na MPSV zachránila programem ANTIVIRUS milion pracovních míst. Tomáš Petříček bravurně dostal ze zahraničí domů Čechy přes zavřené hranice. Hejtmani koordinovali pomoc ve svých krajích. Podle mě jsme ukázali, že tradiční strany jako sociální demokracie mají zkušenosti i lidi schopné stát skutečně řídit na rozdíl od jednorázových hnutí bez programu, závislých na marketingu a charismatu svého lídra.

To je pravda, na jaře jste uprostřed chaosu působil jako klidný a rozhodný manažer v červeném svetru. Ale od oranžového tsunami, kdy ČSSD ovládla kraje a Senát, uplynulo přece jen už dvanáct let. Teď jste i díky koronaviru změnili barvu na červenou, bude to na úspěch stačit?

Nevěřím, že se voliči rozhodují podle svetru...

Ale na plakátech ho máte…

Chceme tím připomenout konkrétní výsledky a atmosféru, kdy klid a rozhodnost vítězily nad zmatky a nahodilým rozhodováním. Ukázalo se, jaký nesmysl je myšlenka slabého státu. Naopak! Potřebujeme fungující policisty, hasiče nebo zdravotníky. Hygiena zdevastovaná pravicí to dokazuje, najednou i opozice zjišťuje, jak jsou hygienici a epidemiologové potřeba.

Co je tedy hlavní prioritou sociální demokracie?

Jde o krajské volby, kde nelze vypíchnout jedno konkrétní téma a asi nemáme prostor probírat kraj po kraji. Obecně mohu říci, že program ČSSD stojí na čtyřech pilířích: Podpora silného a efektivního státu, který zabezpečí bezpečnost a zvládání krizí. To je především moje parketa jako ministra vnitra. Na ministerstvu jsem s hrůzou zjistil důsledky pravicových vlád – podfinancované bezpečnostní sbory, které měly problém zaplatit kvalifikované hasiče i policisty používající zastaralou techniku. Po deseti letech jsem odstartoval komplexní obměnu vozového parku, není možné, aby policisté jezdili v autech, jež měla být vyřazena a jejichž servis stojí víc než pořízení nových. To samé jsme začali investovat do techniky pro profesionální i dobrovolné hasiče.

Ale to znamená obrovské výdaje.

Chcete, aby policisté nebo hasiči přijeli včas, když je potřebujete? Chcete, aby vám pomohli? To přece chce každý. A pokud chceme kvalitní službu, tak to něco stojí. Chceme po nich, aby riskovali své zdraví, tak musí mít slušnou odměnu a kvalitní vybavení, jako je to všude ve vyspělém světě. A Česká republika je vyspělá země a podle toho se musí chovat i ke svým bezpečnostním sborům. Ne jako pravice, která šetřila tak, že to musíme napravovat už druhé volební období.

Dobře, jaké jsou další programové priority sociální demokracie?

Co znamená ochrana pracovních míst, nestačí zákoník práce?

Například zmíněný program Antivirus zachránil lidem práci a mnoha podnikatelům firmy, aby je nemuseli zavřít, protože by neměli na mzdy. Proto kolegyně Maláčová ve vládě prosazuje takzvaný kurzarbeit, aby v případě velmi vysoké nezaměstnanosti, živelní pohromy nebo epidemie byl v zákoně nástroj, jak pracovní místa udržet tím, že stát bude na platy přispívat, zjednodušeně řečeno.

Jsme zase u peněz, nebude to znamenat vysoké výdaje z rozpočtu a neschytáte to zase za „rozhazování”?

A jsem už alergický na to rozhazování! Podpora firem přece není rozhazování, to je investice, která se vrátí. Pokud chceme, aby firmy platily daně, aby zaměstnanci platili daně, aby ekonomika fungovala, nemůžeme ji nechat kleknout. Vyšší náklady se vrátí bohatě v hospodářském růstu a výběru z daní, až krize pomine. A není to jen celostátní problém, když firmy padnou, nebudou platit daně a příjmy klesnou nejen vládě, ale i krajům.

Dostupné bydlení znamená co? To slýcháme třicet let, ale byty jsou dražší a dražší…

Je na čase si přiznat, že nechat bydlení na volném trhu byl omyl. Pravicový experiment, který nevyšel. Nechci nechat ve spárech developerů mladé rodiny, učitele, ty, kdo pečují o staré, nemocné, postižené, umělce a obecně všechny, kdo nemají nadprůměrné platy, protože pro ty je dnes bydlení nedostupné. Nejen v Praze, ale i v dalších městech. Proto podporujeme družstevnictví a chceme, aby obce budovaly své byty na neziskovém principu. Ve středních Čechách chtějí využít například krajské pozemky a stavět na nich krajské byty. To je cesta, kterou musíme jít.

V Evropské unii je 26 milionů bytů s nižším nájemných či v neziskovém sektoru, více než 11 procent z celkového počtu. U nás byty neziskových ekonomických forem neexistují. Takové byty najdete nejen v Evropě, ale i v USA, v New Yorku, v Kanadě, Japonsku. Přinášíme osvědčené metody. Náš zákon obnovuje tradiční formy v našem teritoriu. Neziskové bydlení u nás fungovalo od konce devatenáctého století až do roku 1953. Náš nový zákon ho chce obnovit.

Jak může kraj ovlivnit problematiku vody, sucho, klima, to je spíš celosvětový problém, ne?

Třeba v mých středních Čechách máme plán zajistit kvalitní pitnou vodu všem napojením obcí na páteřní vodovody a postupně chceme vykoupit soukromé vodárny, aby lidé nebyli rukojmí privátních firem a neplatili za vodu nesmyslné sumy. Ve Zlínském kraji bráníme cenné zdroje pitné vody proti snaze zničit je těžbou štěrkopísku. Zisk nikdy nemůže převážit veřejný zájem! Já jsem přesvědčen, že téma změn klimatu je velkou výzvou do budoucna, s níž se budeme muset popasovat všichni. I v krajích, tam však nemá smysl řešit globální a filozofické otázky, ale spíš ty praktické. Obecně myslím, že nemá smysl v centru Prahy demonstrovat, ale je lepší se zamyslet a reagovat na konkrétní situace. Jako náš ministr Toman, který prosadil omezení výměry, na které lze pěstovat jednu plodinu. Podpora majitelů lesů ve vysazování listnáčů, obnova rybníků, rušení meliorací, aby voda z krajiny rychle nemizela.

Nebojíte se, že jste ve stínu ANO a doplatíte na to?

Žijeme v nějaké politické realitě a v té se snažím co nejlépe prosazovat náš program, o němž jsem přesvědčen, že prospívá této zemi a jejím občanům. Politika vášnivých gest je mi cizí, stejně jako soutěž v tom, kdo na internetu vypustí kontroverznější výrok, to nakonec oslabuje všechny. Ukazuje se, že osobní útoky nefungují, takže já nepovedu politiku ani Antibabiš, ani Antifiala a ani Antibartoš. Máme svůj program, máme výsledky. Vše je v rukou voličů.

