Hašek a jeho boj s NHL? Jiří Holík nechápe. Vadí mu arogance vlády

Orbán má pravdu – válka na Ukrajině je věcí USA a Ruska, Putin není žádný blázen, jaderné zbraně by použil jen totálně zahnaný do kouta. Rusko do budoucna hrozbu nepředstavuje, pro Evropu bude horší ilegální migrace a chudoba, protože řada lidí přijde kvůli energetické krizi o střechu nad hlavou.

Co říkáte na snahy Dominika Haška o to, aby čeští občané ze zákona nemohli pracovat v Ruské federaci? Minulý týden zase vyzval vedení NHL prostřednictvím dopisu zaslaného českým ministerstvem zahraničí, aby při úvodních dvou zápasech nového ročníku NHL v Praze nesměli za San Jose a Nashville nastoupit ruští hokejisté. Poté, co k tomu došlo, vyhlásil, že NHL by se měla za start dvou ruských hokejistů v Praze omluvit a už nikdy sem nezamířit.

Je to jeho názor, v poslední době se vyjádřil k vícero věcem, já respektuji, že na to má právo, ale musím říct, že s ním absolutně nesouhlasím a nechápu, proč se do takových krajností vůbec pouští.

Do týmů NHL se nakonec probojovalo 30 Čechů. To zase není tak zlé, když uvážíme, že ještě více je jich na záložních farmách?

Vidíte a já to vidím bohužel tak, že s českým hokejem je to rok od roku horší. Je to dáno taky dobou, neochotou trénovat navíc, pracovat na sobě, podřídit se týmu atd. Myslím, že u nás se více daří těm individuálním sportům, kolektivní hry obecně jsou na ústupu.

Pane Holíku, co vás na současné české politice nejvíce štve a rozčiluje?

Asi ta arogance moci Fialovy vlády, Já respektuji, že mají ve Sněmovně 108 hlasů, i když je nasbírali hodně zvláštním způsobem, když propojili, co se jenom dalo, ale vadí mi jejich arogantní chování, celkově ta politická kultura je dost špatná.

Ceny potravin, energie i bydlení letí nahoru. Cítíte ve svém okolí atmosféru obav?

Pro mnoho lidí to bude představovat pořádný problém a ty obavy tu samozřejmě jsou a já je vnímám. Našetřeno mají hlavně ti, kterých se to zdražování zase tak citelně nedotkne. Ale lidé s průměrnými platy musejí mít oprávněný strach. Spousta lidí nebude mít ani na střechu nad hlavou a spadne pod hranici bídy!

Věnujme se tématu války na Ukrajině. Jak ji vnímáte?

Vypadá to na dlouhý boj, už se kopou zákopy a Rusové budují hradby a opevňují se jako za první světové války. Ale víc k tomu říkat nechci, protože mám informace pouze z jedné strany, z našich médií.

Jsou podle vás důvody konfliktu ekonomické, geopolitické nebo jiné?

Asi je to všechno dohromady. Celé je to ale především záležitost Ruska a Ameriky, ne Evropy. Podle mě jde Putinovi pouze a jenom o Ukrajinu, nebude se pouštět do žádné třetí světové války. Takový blázen zase není, ale mohu se pochopitelně mýlit. Ale rozhodně na tom všem prodělá především Evropa.

Dokážete si představit rozpad Ruska?

Ne, určitě ne, ať už dopadne jakkoliv, Rusko tu bude dál a stále to bude důležitý hráč, protože disponuje jadernými hlavicemi v obrovském počtu a zároveň má nedozírné zásoby klíčových nerostných surovin, především ropy a plynu.

Válka s Ukrajinou nezpůsobí zánik Ruska nebo jeho rozštěpení.

A vidíte Rusko jako hrozbu do budoucna?

Víte, všechno se dá vždycky zneužít. A teď to poznávají na vlastní kůži i obyčejní Rusové. Konflikt s Ukrajinou je po celá ta léta od roku 2014 hlavně bojem o veřejné mínění. Větší hrozbu, než ze strany Ruska, vidím výhledově v masové imigraci do Evropy.

Měly by státy EU či všechny evropské země postupovat proti Rusku jednotně?

Měly, proč ne, ale vidíme, že každý ve skutečnosti kope sám za sebe. To se týká třeba Německa. Každý chce to nejlepší pro své lidi a své podniky. A když jsme u té jednoty, teď například všichni útočí na Viktora Orbána. Vzpomínám si, že nejdřív ho Brusel kritizoval za to, že staví plot proti běžencům. A o pár let později začaly ploty najednou stavět i další státy, a už to bylo v pořádku. Jenom k tomu museli dospět vlastní trpkou zkušeností.

Viktor Orbán navrhuje, aby mírový dialog vedly USA a Rusko, tedy Američané místo Ukrajiny. Souhlasíte s tím. A není to poněkud unfér vůči Ukrajině, nebylo by to pak to známé o nás bez nás?

Jistě, ale takové jsou dějiny, tak se píše vlastně celá historie. Vždy jsou to velmoci, které rozhodují. Možná jste slyšel ten hodně černý bonmot, že Američané budou bojovat s Rusy až do posledního Ukrajince. Myslím, že to plně vystihuje situaci.

Zažil jste celou totalitní éru a studenou válku, tam se to opakovalo dnes a denně. Například i dobu tzv. Karibské krize, která vypukla přesně před 60 lety (14. října 1962), když Američané zjistili, že Sověti v tichosti dovezli na Kubu zbraně středního doletu. Tehdy byl svět patrně nejblíž jaderné válce a americký prezident Joe Biden tvrdí, že dnešní situace už dospěla do téhož bodu. Jak to vidíte vy?

Je to trochu paralela, když tehdy byly jaderné zbraně dovezené Sověty na Kubu, předpokládám, že kdyby nedošlo k válce, tak by teď pro změnu byly podobné zbraně instalovány na Ukrajině a přivezli by je tam Američané.

Tehdy v 60. letech jsme to brali jako takový folklór, že se neustále mluvilo o jaderné hrozbě a červených tlačítkách, samozřejmě to bylo všechno poplatné tehdejší propagandě, zlí byli pouze Američané. Dnes je to pro změnu naopak, i když naštěstí ne v takové míře.

