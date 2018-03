Herec: Hra stále pokračuje, bylo to vidět i na Českých lvech. Demonstrace? To snad ne

ROZHOVOR „Mezi lidmi je nenávist a závist. Začíná se to zvrtávat někam úplně jinam,“ říká oblíbený herec Jan Kuželka. Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil k tomu, co se děje v posledních dnech na Slovensku, kde má přátele, a řekl také svůj názor na různé projevy ohledně politiky, které zazněly na letošních Českých lvech. „Myslím si, že politika na takovéto akce, kde se udílí prestižní ocenění filmařům, vůbec nepatří. A aby si tam vylévali své vlastní politické ambice? Tak to se mi opravdu vůbec nelíbilo,“ říká umělec.

Minulý týden se udílely ceny Český lev, co říkáte na to, že se děkovné řeči tak trochu zvrtly v politickou agitaci?

Mě to obrovsky překvapilo. Myslím si, že politika na takovéto akce, kde se udílí prestižní ocenění filmařům, vůbec nepatří. A aby si tam vylévali své vlastní politické ambice? Tak to se mi opravdu vůbec nelíbilo. Nehledě k tomu, že u jedné oceněné herečky, nebudu ji jmenovat, už mi chybělo jen, aby řekla – vemte zbraně a běžte do ulic. Ještě k tomu herečka ze Slovenska. Myslím, že oni tam mají svých starostí dost a vyzývat tady lidi k nějakým nepokojům, tak to už je podle mne přes čáru.

Právě do politických projevů, které na Českých lvech zazněly, se opřela ve své glose i filmová kritička Mirka Spáčilová…

No, to se mi od ní moc líbí. Ona je svá, ale za tohle ji cením. Ona má svůj názor a nebojí se ho říct.

Ano. A ona ve své glose upozornila i na to, že na 25. ročníku Českých lvů soutěžilo 51 filmů a z toho 29 vzniklo v koprodukci s veřejnoprávní obrazovkou. Napsala: „ČT tak plní svou povinnost ze zákona, nicméně mohutné filmařské zbrojení se pak nutně vystavuje podezření, že pod praporem nezávislosti brání umělci také své vlastní živobytí.“ Dostali se tímto podle vás filmaři do střetu zájmů?

Já nevím, jak tohle bylo myšleno. Že si brání umělci přísun svých peněz pro sebe, nebo na ten projekt? Ale samozřejmě každý si bude bránit svoje. Všichni víme, jak je dnes těžké sehnat finance na film, na divadlo, na cokoliv, co se týká kultury. Takže, když se na to takhle podíváme, tak zaplať pánbůh, že ta Česká televize do toho investuje.

Když jste na začátku rozhovoru zmínil Slovensko, co říkáte na to, co se tam teď děje, a na ten otřesný případ vraždy novináře a jeho přítelkyně?

Je to strašné! A je neuvěřitelné, že se toto vůbec může v civilizovaném světě stát. Pokud se to vyšetří tak, jak to vypadá, a zjistí se, že byl opravdu zavražděný se svojí přítelkyní jenom kvůli tomu, že chtěl odkrýt nějakou lumpárnu, tak je to tedy opravdu děs. Tohle snad nebylo ani ve třicátých letech v Chicagu.

A jak myslíte, že to na Slovensku dopadne? Situace tam je očividně bouřlivá, lidé vyšli do ulic...

Já mám na Slovensku spoustu kamarádů. Tento týden mi zrovna volali z východního Slovenska, tak jsem se na to samozřejmě ptal, protože mě to velice zajímá. Mně to prostě připadá, že je to všechno odněkud zorganizované. Víte, všechny tyto protesty proti vládě něco stojí. Ať mi nikdo neříká, že na to měli z úspor ti protestující. To musí stát statisíce – ozvučit náměstí, stage a všechny ty věci zorganizovat. Dneska se sice dá demonstrace zorganizovat po sociálních sítích, ale to vybavení těžko. Takže si myslím, že to je všechno hra, do které prostě nevidíme. Co já vím od těch kamarádů ze Slovenska, tak všichni by chtěli, aby bylo všechno v poklidu. Samozřejmě, že mají velké výhrady k Ficovi, ale daleko větší výhrady mají k panu prezidentu Kiskovi.

A myslíte, že je reálné, že na Slovensku padne vláda?

Jak sleduji zprávy, ani bych se nedivil. Protože ty tlaky jsou velké. Překvapilo mne, že když už se udělaly takové ústupky, že odstoupil i ministr vnitra, takže to nestačí a chtějí daleko víc. Podle mne by hlavně měli počkat na vyšetření toho případu. Protože přece nemůžeme nikoho označit za vraha, gaunera, když to není vyšetřené. Ale samozřejmě to, co se stalo tomu novináři a jeho partnerce, je prostě strašné.

Je to strašné. Ale i u nás se přece před lety plánovala vražda novinářky, Sabiny Slonkové.

Ano, to naštěstí nedopadlo. Ovšem jen díky tomu, že si ti, kteří v tom byli namočení, pouštěli pusu na špacír. Ale vůbec je strašné, že se toto může stát. Novinář má přece psát o věcech, o kterých si myslí, že jsou zajímavé, a snažit se odkrýt ty lumpárny, co se dějí. Neříkám, že novinář musí mluvit za všechny. Ale je to jeho práce, tak ho, sakra, nechme, ať ji může dělat.

I u nás vyšli lidé do ulic. Minulý týden byly demonstrace nejen proti Andreji Babišovi, ale hlavně proti Zdeňku Ondráčkovi, teď zase demonstrace na podporu České televize. Co to vlastně vypovídá o náladě ve společnosti a myslíte si, že se opravdu máme bát o demokracii, o svobodu slova?

Já si myslím, že o svobodu slova se v žádném případě bát nemusíme. Co se týká těch demonstrací, třeba té na podporu televize, tak si myslím, že televize je natolik velký kolos, který má tým právníků, že se dokáže sama ubránit. Podle mne toto všechno ani té televizi neprospívá. Nikdo neví, jak to vlastně je. A jestli se na nějaké televizi říká, jaké jsou v České televizi lumpárny, no tak ať do dokáží! A ať si to Česká televize nenechá líbit, podá žalobu a normálně se soudí s tou druhou stanicí. Když ji někdo obviní, tak se musí bránit.

Mimochodem, co vy si myslíte o zvolení Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIPS a o jeho následném odstoupení?

No tak já mám pocit, že následné odstoupení bylo tím, jak on řekl ve Sněmovně, že se začal bát už i o svou rodinu a že mu bylo vyhrožováno. Což je tedy také velice smutné, že někdo útočí na rodinu a snaží se zastrašit. To zvolení, to nevím… Já jsem upřímně pana Ondráčka dosud vůbec neznal. Až teď jsem se o něm dozvěděl ze zpráv, kde ukázali, že byl v té zásahové jednotce. Ale zase, vemte si to, že do té jednotky rukovali kluci normálně jako na vojnu. Asi museli být nějak prověření, ale tam se skutečně i rukovalo. A pravda je, jak on říká, že v té době dostal rozkaz a ten rozkaz šel splnit. To tak prostě bylo. Na druhou stranu samozřejmě ale také šlo o to, jakým způsobem ten rozkaz kdo vykonal.

Když se vrátíme k Českých lvům, tak to, co se tam ohledně politiky dělo, vyvolal inaugurační projev prezidenta Zemana. Jak vy ho hodnotíte?

No, je pravda, že se mi taky zdálo, že si pan prezident trošku, jak je ale u něj zvykem, během projevu vyřizoval své účty. Což asi nemusel, protože na inauguraci by tohle asi nemělo patřit. Ale zase, vždyť ho všichni znají. On je mistrem bonmotu. Tohle, pravda, bonmot nebyl, ale řekl to, co si myslí. A to, že říká, co si myslí, se mi na něm líbí. Pravda je, že čas od času to řekne ve chvíli, kdy by to říkat zrovna nemusel.

Jeho slova zvedla některé hosty této slavnostní chvíle ze židle…

No, já když jsem je viděl… nevím, co to mělo znamenat. Jestli se chtěli zviditelnit? Samozřejmě mají právo na svůj názor, ale nemusí demonstrativně před celým sálem takhle odcházet. Nehledě k tomu, že jsem mluvil s lidmi, kteří na té inauguraci byli a říkali, že tam šel člověk, který si pouštěl Martu Kubišovou. Toho jsem si ani nevšiml. Seděla tam spousta lidí, kteří třeba s panem prezidentem nesouhlasí. A zůstali tam v klidu sedět do konce. Mohou si o tom samozřejmě myslet svoje, mohou se k tomu pak i vyjádřit. Ale aby takto narušovali inauguraci? Já jsem minulý týden byl v džezové sekci u kamaráda Karla Srpa. A tak jsme tam probírali tyto všechny věci. Je to smutné, když to člověk vidí. On byl mnoho let zavřený, s Václavem Havlem za něco bojovali. Ale ono se to začíná zvrtávat někam úplně jinam.

Mimochodem, když jsme u tohoto tématu, kam podle vás Česká republika směřuje? Jak už jsme zmínili, někteří lidé vyšli do ulic, tvrdí, že je ohrožena demokracie. Kam jsme skoro třicet let po sametové revoluci došli a co bude dál?

No, kam jsme došli, vidíme všichni. Mezi lidmi je nenávist, závist. Tohle nikdy nebývalo. Pamatuji si, že si lidé pomáhali. Většinou, když se někomu něco povedlo, tak mu to ostatní přáli. Ale teď je to všechno naopak. Nevím, jestli je to zhrubnutím té společnosti, nebo tím, že se všichni upnuli jenom na peníze a vůbec je nezajímají nějaké mezilidské vztahy. Nevím, kam to vede, ale nechtěl bych se dožít toho, kam až nás to, pokud se něco nezmění, dovede.

autor: David Hora