Herec Kuželka: Jel jsem s režisérem přes Prahu více než dvě hodiny. Totálně rozkopaná! To bych dal Hřibovi k náhradě

„Když kauza, na které se pracuje řadu let, vyjde těsně před volbami, tak je na tom něco podivného. Normální lidi si spočítají, kolik je jedna a jedna,“ říká ke kauze Pandora Papers herec Jan Kuželka a dodává. „Nejde se jen proti Babišovi, ale i proti dalším, podívejte třeba Maďarsko.“ Je zděšený z toho, že někdo proti protivníkovi v předvolebním boji vytáhne jeho rodinu. „To s Babišovým synem se mnou otřáslo. Jsem znechucený,“ vysvětluje. Zastal se Okamury a rázně se opřel do Pirátů. Padla slova o „150 pohlavích“ i „rozkopané Praze“. „Snad národ nespadne na hlavu,“ doufá. Příliš asi nepotěší ani lídra SPOLU Petra Fialu.

Co říkáte na kauzu Pandora Papers, která vyvolala před volbami velkou diskusi, zejména díky tomu, že v ní figuruje i jméno premiéra Babiše?

Prosím vás, myslím, že každý normální člověk, když zjistí, že ta kauza se táhne od roku 2009, pokud se nemýlím, a vyjde to těsně před volbami, tak je na tom něco podivného. Něco v Dánském státě trochu smrdí, jak se říká. A divím se, že když je to tedy takto zásadní kauza, že se to neřešilo během těch x let, co se o tom ví.

Spolupracovali na tom novináři z několika zemí. Co si myslíte o tom, že takto „globální“ kauza vyjde na světlo zrovna před volbami v ČR?

Ano, globální… Samozřejmě, že je to globálně, nechci říct jen proti Babišovi, ale i proti dalším politikům s podobným smýšlením. Podívejme se třeba na Maďarsko, co tam se děje. Tak globálně se asi dali dohromady finanční síly, které tomu chtějí zabránit.

Myslíte zabránit tomu, aby Babiš vyhrál volby?

Nebudu teď brát jen Babiše, ale všechny tyto politiky i v zahraničí, kteří jsou mu nakloněni, nebo mají podobné smýšlení. Dal jsem právě příklad to Maďarsko.

A domníváte se, že tato kauza naše volby nějakým výraznějším způsobem ovlivní?

Myslím, že ne. Český národ je snad natolik inteligentní, že to pochopí. To je to samé jako s Babišovým synem. Vytáhnout takové věci před volbami je účelové, to nemá s tím, že by chtěl někdo zachránit peníze pro tuto republiku, podle mne, nic společného.

Když zmiňujete to, co se odehrává kolem Babišova syna, ať už je to jeho výstup na akci otce, kdy někteří odsoudili režiséra Klusáka, který ho doprovázel, nebo třeba jeho setkání s Miroslavem Kalouskem… Co vy si o tom myslíte?

Já jsem z toho znechucený. Se mnou to až otřáslo. Protože zneužít proti někomu něčí dítě?! Na tom nic nemění to, že už je dospělý. Nemusím mít své protivníky rád, ale v životě bych do toho nezatáhl rodinu. Nikomu bych nepřál nic zlého, ani svému největšímu nepříteli. Je každého věc, jak se s tím vypořádá, ale zneužít syna, který evidentně podle vyjádření odborníků i ze zahraničí není v nejlepším psychickém stavu, tak to je tedy opravdu hodně přes čáru. Myslím, že tohle se odrazí i těm, co za tím stojí právě teď při volbách.

Takže to nakonec ANO může spíš posílit?

Myslím že určitě, mám pocit, že je to už posílilo. Protože po té kauze se synem šly přece preference spíš nahoru. Normální lidi si to spočítají, kolik je jedna a jedna. A pokud vidí, že někdo se uchýlí až k tomu, že zatáhne rodinu do předvolebních bojů, tak to opravdu není, jak by se řeklo – košer.

Když odbočíme od premiéra Babiše, na Tomia Okamuru se z některých míst snesla kritika ohledně Českého jarmarku, který probíhal společně s kampaní SPD s tím, že prý Okamura „oblbuje“ voliče. Co vy si o tom myslíte?

Dělal jsem asi před půldruhým měsícem s bývalým prezidentem Agrární komory panem Velebou velký rozhovor o českém potravinářství a českých potravinách. Vyrůstal jsem na vesnici. Každý si vždy vážil toho, co si sám vypěstoval. Jestli řetězce tlačí zemědělce k tomu, aby dával úplně nesmyslné ceny, které mu nemohou zaplatit ani náklady, tak pokud Okamura udělal to, že dal možnost těm zemědělcům prodávat za svoje ceny, bez různých těchto přirážek, tak samozřejmě, že do toho ti zemědělci šli a ceny těch výrobků tomu odpovídaly. Nevidím na tom nic populistického. Tohle měla možnost udělat kterákoliv jiná strana.

Co Piráti? Jdou za „modernějším“, pokrokovějším životem, nebo mají pravdu jejich odpůrci, kteří proti nim varují?

Čemu říkají modernější život? 150 pohlavím? Svazku různých nesmyslných pohlaví, které ještě ani nejsou, ale teprve se vymyslí. Když slyším některé jejich členy, nebo čtu jejich vyjádření, tak já se toho opravdu děsím. Doufám, že snad národ nespadne na hlavu. Já bych jim nevěřil ani nos mezi očima. Nehledě k tomu, že evidentně z některých čiší, že jenom se těší na to, až budou u toho korýtka a mohou si něco nahrábnout.

Vy žijete v Praze, můžete tedy „vládu“ Pirátů zhodnotit z vlastní zkušenosti…

Na to se mě raději neptejte. Nedávno jsem jel na premiéru našeho filmu s jedním režisérem. Přes Prahu jsme jeli přes dvě hodiny. Protože Praha je totálně rozkopaná, nic nefunguje. Ať mi nikdo neříká, že se to muselo udělat. Ano, muselo, ale určitě to šlo naplánovat trochu jinak a ne odříznout komplet centrum, které se nedá projet. A to není jen to. To jsou nápady pana primátora takové, že bych mu to jednou dal k náhradě.

Velmi diskutovaným tématem voleb nejen u nás, ale třeba před pár dny i v Německu, je tzv. Green Deal. Jak vy toto vnímáte?

To je cesta do pekla. Já jsem tento týden měl možnost vyzkoušet elektromobil. Ano, samozřejmě, je to krásný. Není vůbec slyšet motor, je to pohodlné, všechno… Ale když si chcete přitopit, tak vám to okamžitě rychle bere baterii. A když jsem se ptal majitele, kde to nabíjí, tak říkal, že to se může v pohodě doma ze zásuvky. Tak samozřejmě, všichni si to mohou nabít, ale teď jde o to, kde na to seberou tu elektriku. Ta se musí někde vyrobit. A když přestane foukat vítr, tak Němci budou všichni totálně „poslepu“. Já jsem mnoho let jezdil po Španělsku, byl jsem tam třeba i tři čtvrtě roku. A když jsem viděl lány větrných elektráren, kde jde z vrtulí pořád takový ten monotónní zvuk, tak to je na to, aby si tam člověk po týdnu hodil mašli. To je absolutní šílenství. A teď to nevydává zdaleka tolik, aby to utáhlo třeba město. A je to tam nasázené, kam se podíváte, jsou vrtule.

Někteří kandidáti do Sněmovny se prý obávají toho, že se především důchodci nechají vystrašit takzvanými dezinformacemi. Piráti o tom mluvili například v Českých Budějovích. Máte pocit, že jsou důchodci málo informovaní?

Nevím, kteří důchodci jsou neinformovaní. Možná se o to někteří důchodci nezajímají, třeba je jim to i jedno. Ale co znám důchodce ze svého okolí, tak ti jsou informovaní možná víc než ti mladí. Protože pokud má někdo na uších neustále sluchátka s muzikou, která mu bude tlouct do hlavy, tak se nebude zajímat o nic jiného.

Vy jste zmínil „150 pohlaví“ a podobně. Velkou diskusi vyvolává i otázka manželství pro osoby stejného pohlaví…

Mám spoustu kamarádů mezi homosexuály. Někteří spolu žijí už řadu let. Jestli budou mít také manželství, to si myslím, že je jedno. Ale podle mého názoru by nebylo dobře, aby adoptovali děti. Ano, někteří vychovávají svoje děti, to je jasné. Ale adopce bych v těchto chvílích asi úplně neschvaloval. A vůbec nic proti této komunitě nemám. Naopak, jak říkám, mám mezi nimi spoustu přátel a jsou opravdu fajn. A musím podotknout, že ti, které znám, a jsou mezi nimi umělci, lékaři…, tak tyto věci vůbec neřeší.

Podívejme se i na koalici SPOLU. Jaký by byl podle vás Fiala premiér? Zvládl by obstát třeba ve válce nebo v boji proti pandemii?

Myslím, že Fiala jako premiér by byl hezky oblečený, v každém případě, měl by možná hezkou rétoriku, ale tím by to začalo i končilo. Nedovedu si představit, že by měl dělat nějaká zásadní rozhodnutí v nějakých konfliktech například.

