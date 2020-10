Hodí se jim, že se hádáme! Slova Čechům kvůli covidu. A svědectví

ROZHOVOR „Mít strach vyslovit názor, abyste nebyl terčem hrubých urážek – to se vracíme do středověku,“ konstatuje známá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. Podotýká, že lidé se hlídají, ukazují na sebe a urážejí. „Byla jsem svědkem, jak paní na benzince sprostě vynadala jedné mladé slečně, že vstoupila bezmyšlenkovitě bez roušky, a pak ta samá dotyčná madam si po použití toalety ani neumyla ruce. Někdy to bývá navrch huj, vespod fuj, jak říkávala moje babička,“ popisuje. A tak společně s advokátkou Danielou Kovářovou napsala výzvu.

Společně s advokátkou Danielou Kovářovou jste autorkou výzvy ke vzájemné toleranci. Napsaly jste ji kvůli vyhlášení nouzového stavu. Ocituji: „Nenechme se rozdělit. Nedovolme štěpení národa na dvě nesmiřitelné části.“ Ve výzvě doporučujete: dýchat, chápat se, usmívat se, přemýšlet a žít. Do jaké míry jsme vůči sobě nesmiřitelní?

Známe už léta častou nesmiřitelnost lidí kvůli politice, a to dokonce i na malé obci, pak trvalou nesmiřitelnost Sparťanů a Slávistů (úsměv), a letošní novinkou je nesmiřitelnost táborů s rouškou a tzv. nahoře bez (roušky)… Opatření vlády byla navíc tak chaotická, a vyjadřování lékařských kapacit tak výrazně odlišné, že aby se v tom člověk vyznal, musel by být Pán Bůh. A když jsme tak ty hádky až urážky pozorovaly, řekly jsme si, že to je vlastně to, co nám nejvíce vadí – to budování táborů, které by nemusely být. A přitom by stačila obyčejná ohleduplnost k jiným, a tolerance k jiným názorům. A všechno se dá vydržet. A tak jsme se rozhodly vyzvat lidi, aby se nenechali rozdělovat, aby se nenechali štěpit, že to je pro každý národ obrovské oslabení. Když vynechám, jak to lidí trápí a lidově řečeno vyšťavuje.

Přidávají se lidé k výzvě? A jaké máte reakce?

Ano, denně mám x mailů, na FB mi to sdílela více než stovka lidí za dva tři dny, blogy četly tisíce. Víte, mít strach vyslovit názor, abyste nebyl terčem hrubých urážek – to se vracíme do středověku. A chceme být přece civilizovaný národ. Tedy doufám! Někdo má rád slunce, někdo měsíc, no a co… Vydržme.

Můžete ještě více popsat důvody, které vás k sepsání výzvy vedly?

Právě to, že úplně zapadalo, o co jde, a lidé se začínali hlídat, ukazovat na sebe, urážet se … hlavně kvůli rouškám. Přitom realita je někdy drsná – byla jsem svědkem, jak paní na benzince sprostě vynadala jedné mladé slečně, že vstoupila bezmyšlenkovitě bez roušky, a pak ta samá dotyčná madam si po použití toalety ani neumyla ruce. Někdy to bývá navrch huj, vespod fuj, jak říkávala moje babička. Kdybychom nikdo nachlazený nechodili mezi lidi, nejsou ani takové epidemie chřipky, a kdybychom všichni dnes úzkostlivě dbali na hygienu a vyhýbali se sami kumulaci lidí, protože doba to žádá, nemusely by až takové příkazy být. Ale pokud jsou, kašleme na to, přežijme to, a nedělme se kvůli tomu na dva tábory. To je třeba zrovna to, co se někomu hodí. Rozdělený národ bývá slabý národ.

Veřejná debata se začíná stáčet směrem: Čemu dát přednost, jestli záchraně životů nebo ekonomice. Jak se zatím daří podle vás vládě tohle vybalancovat?

To je špatná úvaha – musíme myslet na zdraví, ale chránit rozumně i ekonomiku. Vzduchu se nenajíme, když lidem zkrachují firmičky, budou nám všem na krku – myslím státu. To vždy, když přijde jakákoli nakažlivá nemoc, přestaneme žít? Pracovat? Chodit do školy? Ono by úplně stačilo, kdyby přestali ti opravdu nemocní nebo v podezření. Sama vzpomínám, jak běžně do práce chodili lidi s chřipkou, a nepřišlo jim to blbý. Nechtěli mít zameškáno, a dovolenou šetřili. Teď se to, z mého pohledu, zase až přehání. Ale budiž, respektuji, občas nechápu, ale ať se lidé alespoň nepeskují za kraviny. Tedy ta otázka nezní, zda záchrana životů nebo ekonomika, ale jak chránit životy i za rozumného chození do práce. Jak tak slyším od některých lékařů, životy jsou ohroženy i odkládáním péče o jiné typy nemoci, a to mne straší zrovna tak. Zkrátka chce to k té nemoci zdravý přístup, když se pokusím o bonmot. Ne hysterii a šíření strachu, který zabíjí hlavně starší lidi.



Hrozí podle vás, že diskuse o přípustnosti lidských vs. ekonomických ztrát přinese opravdu těžký mezigenerační konflikt?

Podle mého názoru lze zvládnout obojí, lépe řečeno ekonomické ztráty lze minimalizovat. Není to ani o generacích, je to o zdravém mozku v hlavách lidí všech generací, a o tom, co se do nich od rána do večera hustí, jako by nebyla jiná témata. Chápu důležitost boje s virovou nákazou, nechápu ale, proč o tom musím všude slyšet, všude číst, a to skoro 24 hodin denně. Nejsem sklerotik, nejsem hloupá, aby mi to nestačilo slyšet dvakrát, třikrát denně, a jen to podstatné. Řeknu to tak – chápala bych spíše vysílání o ručních pracích, aby lidi doma přišli na jiné myšlenky, než neustálé reportáže z nemocnic. To neznamená, že chci před tím zavírat oči. Ale všechno se vám jednou přejí. Chci v médiích i jiná témata, nežijeme přece jenom virem. Pokud si to ovšem někdo nepřeje, aby se pak dobře prodávala vakcína a kde co podobného. Já pamatuji uhelné prázdniny, tak holt teď máme skoro už podruhé virové.

Ať už jsou to roušky, budoucí průběh epidemie, zavedená opatření či dokonce počty lůžek, odborná veřejnost se v názorech různí. Teď už došlo i na debatu na téma: Kdo by se měl a neměl ke covidu vyjadřovat. Je to tak závažné téma, že by měla být široká diskuse skutečně nějak omezena? Pokud napřiklad prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš či ministr Roman Prymula sdělují některým diskutujícím, že mají mlčet, jde o nepřijatelné zastrašování nebo o ochranu země v krizové situaci?

To, že téma covidu již bylo politiky zprivatizováno, je, myslím, už každému jasné. Když k tomu připočtete, že ani lékařská veřejnost se neshodne, že evoluční biolog po deseti minutách slávy u Jana Krause hovoří na FB o coronaviru důvěrně se svým kocourem a s úsměvem na rtech děsí lidi, a sázkové kanceláře by si nevsadily ani pětník na tip, co bude platit zítra a kde, tak nežijeme až tak v normálním světě. A v tom se ještě máme hádat, peskovat a urážet? A někomu tím třeba dělat radost? Tak jsme se prostě s Danielou rozhodly vyzvat lidi, ať jsou na sebe hodní, k sobě chápaví, protože to pak přežijeme líp. Stres je katalyzátor všeho, i nemocí, tak mu nepodléhejme. Je horší než ten vir.

V posledních dnech se hned dvakrát stalo, že ministr zdravotnictví Roman Prymula něco komunikoval, aby to premiér Andrej Babiš vzápětí dementoval (zapisování hostů v restauracích, nápad zastavit ekonomiku na 14 dní). O čem to podle vás svědčí?

No přece o souhře vlády… (úsměv). Víte, já docela chápu nervozitu premiéra. Není příjemné ztrácet půdu pod nohama kvůli jakémusi sakra viru kdesi z Číny. Navíc už proniklo na veřejnost, jak se sám o sebe bojí. Myslím tím bojí nemocí. A přiznejme – zástupy na křeslo ministra zdravotnictví se taky nestojí. Takže on mu ten Prymula možná tak trochu zbyl. A Prymula, to není Adam… ten se nezakecá. Slovy postavy Smrtky v podání Zdeňka Svěráka. Takže Prymula to zkouší, a premiér ho brzdí. Kdyby nešlo o vážné věci, i to by bylo úsměvné – tím se vracím znovu k textu naší výzvy – ať se i pod rouškou usmíváme. Kdybych chtěla být sarkastická, tak dodám – pokud se v ní nebudeme dusit. Ale ve výzvě radíme „dýchejme“ – takže do přírody to chce.

První zřetelný dozvuk voleb lze vidět v reakci premiéra Andreje Babiše. Tvrdí, že je proti němu vedeno „spiknutí nenávisti“, které se spojuje proti „hnusnému Babišovi“. Lze to tak brát?

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Chci-li někdy s někým uzavírat dohody, musím se tak chovat nějakou dobu předtím. Tím nemyslím se objímat, ale minimálně hrubě neurážet. Politika je o umění možného – a nic na tom nemění to, že někdy ta uzavřená dohoda jde paradoxně proti lidem, i když ji uzavírají vítězové, a někdy přesto, že na první pohled popře prvotní výsledek voleb, lidi mile překvapí. Sama jsem zvědavá na konečnou podobu koalic, řadu z nich znám dost zblízka. Ono v těch samosprávách totiž až tak o ty partaje a vítěze nejde. Jde o schopnost koaličního potenciálu. Hnutí ANO to poprvé lehce pocítilo. K politické škole neškodí to zažít. Přináší to větší pokoru. Tedy u někoho (úsměv). Za sebe musím říct, že mne výsledky až tak nepřekvapily – myslím podle krajů. Mnoho lidí tam znám, mnohým jsem fandila, mnohým jsem předvídala pád. Většinou jsem se nepletla.

„Měl jsem z toho obavy. Protože ta mediální masáž, i České televize, ta poslední superdebata, byla neuvěřitelná. Od rána do večera... nesmírně si toho vážím,“ ilustroval během hodnocení výsledků Babiš, odkud proti němu vanul vítr. Má pravdu?

Musím se přiznat, že jsem se na ty debaty nedívala. Nejsem až tak masochistka. Viděla jsem jen kousek v sestřihu po volbách – a došla jsem k tomu, že to bylo správné rozhodnutí (úsměv). Skákání do řeči, snaha zaujmout za každou cenu… Nevím, koho hádky v přímém přenosu přesvědčí. Volit se nemá podle televizních debat. To bychom museli vyházet skoro všechny. Naštěstí v civilu jsou někteří docela normální. A pokud bych se měla vyjádřit k premiérovi, ten je stejný všude a pořád. Takže taky už překvapit nemůže. Takže si tady tak žijeme… Překvapit může snad jen volba prezidenta nebo prezidentky v roce 2023. Do té doby to bude tak nějak český kotlík stokrát jinak.



Je v pořádku, když si takto předseda vlády stěžuje?

Pro voliče by bylo hůř, kdyby to tajil a usmíval se „já su tak šťastné!“ Takto ho vidí realisticky. To má přece svou hodnotu! (úsměv)



Byly pro vás výsledky krajských a senátních voleb v něčem překvapivé? Co vás zaujalo?



Překvapili mne někteří kandidáti na senátory, jak zabodovali. Třeba Jaroslav Chalupský nebo Marek Ošťádal od nás – tedy Pepin z Hané, starosta Nákla. V druhém kole ho budu určitě volit. Pokud jde o krajské volby – víte, já obdivuji všechny, kteří v této době kandidovali. Opravdu, skláním se před všemi. Vím totiž, co to je, sama jsem kdysi byla jedničkou krajské kandidátky, a v přímém přenosu u Moravce, takže znám ty kapičky potu na zádech, i nevděk kampaně a pojem žádný čas. Takže važme si v dnešní době, že se ještě najdou lidi ochotní do toho jít – a to bez ohledu na to, že nějaké jméno nemůžete třeba ani cítit. Tak si zkrátka najděte jiné, a to volte. Nevadí mi, že někdo volil někoho jiného, víc mi vadí, že někdo nevolí vůbec. Kdyby šli k volbám ti, kteří nevolí, překreslí politickou mapu. Ale asi nám to nehrozí.

