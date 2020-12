Hřebíček na hlavičku. Kožená Nora, držák na cetky neziskovek, účtuje Vyoral

reklama

Nový předseda Rady ČT Pavel Matocha se takřka okamžitě dostal do střetu s redaktorkou ČT Norou Fridrichovou. Ta si totiž vzala osobně Matochův příspěvek, ve kterém radní vyjmenovává ty redaktory ČT, na které má Radě chodit největší množství stížností – kromě Fridrichové sem prý patři ještě Moravec, Wollner a Železný. Do stejné věty pak Matocha přimíchal pojem „kvazinovináři“, na což Fridrichová reagovala tak, že je to od Matochy spíše ocenění. Přestřelil Matocha, nebo se spíše trefil?

Potrefená husa nejvíc kejhá. A všimněte si, že o husičkách a houserech z eurounijní ČT to platí dvojnásob. Jakmile někdo trefí hřebíček na hlavičku a dovolí si k aktivistům považujícím se za novináře s patentem na rozum a pravdu nechodit po špičkách, neklanět se až k zemi a nevynášet je do nebes, tak okamžitě vystřelí z trenek a kalhotek a začnou jančit jak kašpárci na režné niti.

Fridrichová, Železný, Wollner a Moravec jsou nejtypičtějšími příklady. Všechno aktivisti, všechno ve svých očích nedotknutelní arbitři pravdy – a lásky samozřejmě, do jednoho sebestřední náfukové bez špetky sebekritiky a nadhledu, kteří si jakýkoliv štulec hned berou osobně.

Neviděl jsem onen zmíněný Matochův příspěvek, ale to že řekne, na koho chodí nejvíc stížností, asi není nic proti ničemu. Kvazinovináři možná byli trochu navíc. Nicméně reakce kožené Nory, známý to držák na cetky politických neziskovek a jeden z mála účastníků Star Dance, který si dokázal i v takové poklidné soutěži oproti původnímu záměru poškodit PR, je jen dokladem nedostatku nadhledu.

Pokud se budeme věnovat oněm stížnostem k rukám Rady ČT, vypovídá Matochou uvedený „nadpoloviční počet“ na adresu čtyř výše zmíněných redaktorů o něčem?

Takhle se to těžko posuzuje. Museli bychom vědět, čeho konkrétně se ony stížnosti týkají. Protože v současné době píše petici, otevřený dopis a stížnost kde kdo. Navíc „z druhé strany spektra“ známe organizované úderníky zvané jako „čeští elfové“, #jsmetu a podobné částečně uvědomělé hlupáky, částečně psychopatické udavače, kteří se organizovaně vrhají na nepohodlné. Tím vůbec netvrdím a ani si sám nemyslím, že by se něco takového v tomto případě dělo nedotknutelným z ČT. Ale ta možnost existuje.

Když to vezmu obecně a zaspekuluji si, tak zřejmě řadě diváků lezou výše zmínění krkem. Respektive spíše jejich pravidelné bezskrupulózní ideologické školení mužstva a nevyvážená práce – o nejmenší snaze o objektivitu už ani nemluvě. Problém je, že tihle lepší novináři si onu kritiku z řad diváků jen bafuňářsky vyloží jako potvrzení kvality jejich vlastní práce. Neb oni jsou víc než plebs a vědí líp, jak se co má a nemá. Vlastně jejich chování vůči lidem, tedy divákům, není v tomto ohledu v ničem jiné, než to prezidenta Zemana, který jim tolik leží v žaludku.

Na hlavu Pavla Matochy se toho v posledních dnech sneslo více. Krátce po jeho zvolení do čela Rady ČT zveřejnil server Hlídací pes článek Ondřeje Neumanna, který poukazuje na Matochovo údajné porušování zákonů ČR. Nový šéf Rady ČT má ovládat jakousi nepřehlednou neziskovku, která čerpá mj. i erární peníze. Jako novinář se prý Matocha opakovaně dostával do střetu zájmů. Má toto být prošetřeno?

Ať to pověření lidé či orgány samozřejmě prošetří a pan Matocha případně vysvětlí, o co šlo. Nicméně dezinformační server Hlídací pes pseudoinvestigativce a chataře Ondřeje Neumanna je třeba brát s rezervou. Přece jenom jde o neziskovkami a pofiderními subjekty podporovanou entitu s ideologickým určením.

Někteří lidé mají skutečně strach, že s Matochou začnou v ČT čistky. Sám nový předseda Rady ČT se ale jasně vyslovil například na adresu generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, kterého by v žádném případě odvolávat nechtěl. O co tu tedy jde?

Největší strach z čistek mají ti, kteří ony čistky a kádrování mají v krvi. A prasátka u koryt – a u veřejných koryt to platí zvláště – se vždycky bojí, že o svá koryta přijdou.

Miroslava Němcová se na ČT zastala umělců, tedy jedné ze skupin, která byla koronavirem a s ním spojenými omezeními těžce zasažena. „Vždycky v historii se ukázalo, že když se děly nějaké hrozné věci a bylo lidem opravdu zle, tak se vraceli ke kultuře jako k něčemu, co jim dodává odvahu, sílu a kuráž,“ zdůvodňovala, proč bychom měli do kultury i v ekonomicky těžkých časech investovat. Souhlasíte?

Souhlasím, že kultura je pro lidi nesmírně důležitá a je jedním z elementů, který nás dělá lidmi. Nemám pocit, že by se u nás do kultury neinvestovalo, naopak se mi často zdá, že se výběrově do některých a některé rádoby kultury investuje až neúměrně. Co se týká současné situace, tak by především a hlavně nemělo být svévolí koronafašistů zakázáno pracovat nikomu a lidé z kulturní oblasti by měli mít možnost pokračovat v činnosti.

Od 27. prosince přechází celé Česko do 5. stupně systému PES. Opět uzavřené obchody, opět zákazy vycházení. Vláda rovněž schválila prodloužení nouzového stavu do 22. ledna. Váš komentář?

Tuzemští koronafašisti podle očekávání jen poslušně následují zahraniční notičky a jdou ve šlépějích konceptu GREAT RESET propagovaného superministrem pro likvidaci průmyslu a podnikání Karlem Havlíčkem. Že bude nouzový stav nejméně do jara, stejně jako bude postupně salámovou metodou zaváděn absolutní lockdown a nesmyslně bez jakéhokoliv relevantního opodstatnění buzerováno obyvatelstvo, bohužel, tvrdím od počátku. Chřipka zmizela, všechno je PR Covid a stejně propagandistický tunel polních nemocnic zeje prázdnotou. Rovněž nikde nevidím mrazáky s mrtvolami, po nichž toužil Aspen svazáček al Hamáček, který měl mít již za šíření poplašných zpráv v době nouzového stavu okovanou podrážku mezi půlkami.

A američtí pomocníci už se kvůli nedostatku práce vrátili za hranice, nebo kam se poděli? Navzdory tomu však koronafašisti a farizejové ve jménu našeho dobra a údajného zájmu o naše zdraví musí utahovat šrouby a demolovat tuzemskou ekonomiku, psychické i fyzické zdraví občanů, likvidovat budoucí generace a jejich vzdělání a rozeštvávat uvědomělé „zodpovědné“ proti skeptikům a „pochybovačům“.

Jak jsem říkal minule, PES je nerelevantní propagandistický nástroj s výpovědní hodnotou nula, který má posvětit a dát punc fašistickým restrikcím našich protektorů. Přičemž drtivá většina oněch opatření je evidentně kontraproduktivních, ale naopak jakoukoliv nákazu a zdraví lidí zhoršují.

Ministr zdravotnictví Blatný chce páskovat obchody. „Za podmínky, že se přesuneme do 5. stupně systému PES, bude veškeré zboží, jež není základní životní potřebou, zapáskováno po vzoru Slovenska a některých dalších evropských zemí. Uposlechli jsme tak výzev malých obchodníků, aby byla zachována férová hospodářská soutěž,“ chlubí se na Twitteru. Jak konkrétně toto pomůže malým obchodníkům? Nepomohlo by jim spíše to, aby mohli mít, stejně jako velké řetězce, OTEVŘENO?

Samozřejmě, že pomohlo. Uzavřením některých obchodů – tedy snížením jejich počtu – naopak koncentraci lidí zvětšíte. Stejně jako když teď protektor zachránce národa Blatný, který musí proti svým chráněncům mít ochranku, zakáže některé regály v obchodech, pak bude více lidí akumulováno u těch zbývajících. Jenže v souladu s likvidací středního a drobného podnikání na národní úrovni, a naopak protežováním nadnárodních řetězců, nemůže tenhle koronakašpárek lokální obchody otevřít.

Opět jde o další krok, který jsme dříve viděli jinde: v Británii, na Slovensku… a naši lokajští koronafašisti ho jen poslušně převzali. Oťukávání občanů, co všechno si nechají líbit, a příprava na budoucí ještě fašističtější časy.

