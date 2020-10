Hřib je jako Babiš – samé PR a pomoc žádná. Prymula? To udělá jen srab. Praha v problémech, zoufá zastupitel

reklama

Jaký je váš názor na celou aféru s noční schůzkou v pražské restauraci, které se zúčastnil ministr zdravotnictví Roman Prymula a Jaroslav Faltýnek z hnutí ANO?

Za prvé je třeba si říct, že se jedná o naprostý politický amatérismus ze strany ministra Prymuly. Člověk, který se pasuje do role spasitele v rámci boje proti koronaviru, nemůže jít do restaurace, jejichž prostory nechal před týdnem zavřít. To je nepřípustné, to je na okamžitou rezignaci! A za druhé je třeba se ptát, co tak důležitého spolu pánové Prymula a Faltýnek řešili. Dosavadní vysvětlení jsou pro mě nedůvěryhodná. Anketa Myslíte či víte, že jste prodělali covid-19? Ano, mám to potvrzené 11% Potvrzené to nemám, ale myslím si, že ano 40% Ne 49% hlasovalo: 3018 lidí

Argumenty, že se jednalo o pracovní schůzku, pro vás tedy nejsou přijatelné?

Samozřejmě že nejsou. Pracovní schůzky i v této době řeší více než polovina národa a nikomu není umožněno se setkávat v prostorách restaurací. Proč by tak měl mít výjimku zrovna ministr? Zároveň se domnívám, že se ani o žádnou pracovní schůzku nejednalo, a že se ministr Prymula s Jaroslavem Faltýnkem na tomto místě nesetkali během uplynulého týdne poprvé. K tomuto názoru mě vede zkušenost a jistá znalost bulvárního prostředí. Víte, v minulosti jsem studoval mediální studia, v deníku Blesk jsem byl na krátkodobé stáži, takže jsem měl možnost tak trochu nahlédnout pod pokličku práce paparazzi. O to více mě tak děsí představa, co konkrétního oba aktéry noční schůzky spojuje a co tak důležitého spolu utajeně probírají.

Jak vnímáte, že ministr Prymula nerezignoval?

Když jsem v pátek ráno zaznamenal prvotní informace o nočním setkání Prymuly s Faltýnkem, tak jsem doma hned říkal, že během pár hodin jsme bez ministra. Opravdu jsem si nedokázal představit, že by Prymula nerezignoval. Plukovník Prymula se nezachoval nejenom jako správný voják, ale především jako rovný chlap, svým lpěním na funkci ministra ze sebe udělal v očích veřejnosti jen obyčejného sraba.

Jak nyní přesvědčit veřejnost, aby opatření dodržovala?

Domnívám se, že celá aféra nebude mít na veřejnost vliv. Jsme národ Švejků, uděláme si ze setkání ministra nespočet vtipných koláží, ale u toho to také skončí. Většina společnosti je v dodržování přijatých opatření velmi zodpovědná a přešlap ministra nezmění naše chování.

To, co vláda slibovala, že nepřijde, se stalo. Česká republika je částečně v takzvaném lockdownu, lidé mají omezen pohyb venku, až na cestu do zaměstnání, nákupy a další výjimky. Čekal jste, že to přijde, nebo vás to překvapilo?

Bohužel obdobnou situaci jsem předpokládal. Vláda od skončení jarní vlny epidemie usnula na vavřínech. Nebyl vytvořen žádný plán pro očekávanou druhou vlnu. Namísto příprav si v létě Andrej Babiš odjede na Krétu. Hrubě tak podcenil hrozící nebezpečí. A když koronavir podruhé udeřil, nezmohl se na nic jiného než obětovat Vojtěcha (Adam, bývalý ministr zdravotnictví, pozn. red.) za Prymulu a s jeho pomocí zastavit život v Česku a dostat do neřešitelné situace většinu podnikatelů a živnostníků.

Vláda a premiér Andrej Babiš nyní čelí stále silnější kritice kvůli opožděným krokům. Někteří je spojují s krajskými volbami. Může na tom něco být?

Anketa Souhlasíte se zákazem vycházení od 21 do 5? Ano 71% Ne 29% hlasovalo: 14258 lidí

Nakolik tedy důvěřujete vládě, že ví, co dělá, jak se nechal slyšet ministr zdravotnictví Roman Prymula?

Jak jsem již říkal, vláda nevyhotovila žádný harmonogram, jak postupovat v konkrétní situaci. Slova ještě stávajícího ministra zdravotnictví jsou tak lživá. Vždyť veřejnost jednoznačně vidí, že opatření se chaoticky mění ze dne na den, skoro to až vypadá, jak kdyby na ministerstvu zdravotnictví losovali Matesa, co se smí a nesmí v danou hodinu dělat. A to že Roman Prymula má v čestnosti a pravdomluvnosti k Mirkovi Dušínovi daleko, asi není třeba zmiňovat, stačí vzpomenout na jeho působení na postu ředitele fakultní nemocnice Hradec Králové či čerstvou aféru s návštěvou vyšehradské restaurace.

Domníváte se, že koronavirus je tím, co dokáže otřást voliči hnutí ANO? Tedy, že by mu začala po dlouhé době klesat podpora tak, jak odhaduje průzkum agentury Kantar CZ?

Přesně tak. Epidemie koronaviru, respektive absolutní nezvládnutí celé situace s epidemií spojené, je hřebíčkem do rakve hnutí ANO. A pevně věřím, že se v této své predikci nemýlím. Mrzí mě však, že Andreje Babiše nedokázala porazit žádná politická síla, ale porazí se jen on sám osobně, a to za vydatné pomoci přešlapů pánů Prymuly, Faltýnka a dalších.

Jan Skopeček z ODS vyzval vládu, aby podnikatelům ukázala světlo na konci tunelu a zrušila elektronickou evidenci tržeb. Je to podle vás věc, která by jim v současné době pomohla?

Svobodní vždy vystupovali proti EET. Proto asi nepřekvapí, že i v této době budu opakovat slova, že EET je šikanou pro živnostníky a státu nepřináší žádný významný finanční efekt. Zrušení EET je tak to nejmenší, co by stát pro živnostníky mohl a měl udělat. Už jen to symbolické gesto, zrušit něco, čím stát na každého živnostníka nazírá jako na podvodníka a zloděje, by bylo nesmírně motivující pro podnikatele do jejich další činnosti.

A jak celkově hodnotíte přístup státu k podnikatelům a živnostníkům? Teď byl schválen příspěvek 500 korun na den, ale už nyní různé firmy končí s činností, protože současná uzavírka je uvrhla do neřešitelné situace.

Stát se bohužel k podnikatelům a živnostníkům otáčí zády. Pomoc pro tuto ekonomicky epidemií koronaviru nejohroženější skupinu je víceméně žalostná. 500 korun na den. Co to je, když živíte rodinu, splácíte hypotéku a úvěr na zařízení provozovny? Ti lidé od státu nic nechtěli, postavili se na vlastní nohy a teď jsou na tom biti. Nikdo netuší, jaké provozovny se zavřou za hodinu, zítra či za týden. Vláda během léta nezveřejnila žádný harmonogram a pravidla zavádění lockdownu, živnostníci neměli jakoukoliv možnost se předem připravit na nastalou situaci. Anketa Babiš si stěžuje, že lidé dostatečně neomezili svůj pohyb a sociální kontakty. Myslíte, že vy osobně jste omezili pohyb a sociální kontakty dostatečně? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 14059 lidí

Měli by finance od státu získat i kulturní zařízení, umělci a tak dále? Jak důležitou roli hraje kultura a má mít podporu státu?

Obecně vzato nejsem příznivcem státní podpory do oblasti kultury. Pokud daná kultura lidi zajímá, dokáže se uživit sama bez grantů a dotací. Už slyším námitky oponentů, kteří budou vykřikovat slova o komerční a nekomerční kultuře. A že já tímto mluvím jen o té komerční záležitosti, která je brakem, kdežto to pro člověka obohacující nekomerční umění svým názorem zabíjím. Ale já se ptám? Co je to za umění, když nikoho nezajímá? Má smysl živit ze státních peněz projekty, na které přijde deset lidí? Za mě nikoliv. Ovšem dnešní nastalá situace je natolik jiná a závažná, že i tuto oblast by měl stát po dobu epidemie podpořit tak, aby umělecká branže mohla v pokoronavirovém čase pokračovat a svojí činností pomoci šířit pozitivní náladu v zemi.

Patříte mezi kritiky a opozici pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Jak si podle vás vede v této době?

Dá se říci, že Zdeněk Hřib je synonymem Andreje Babiše. Dělá si jen vlastní PR a skutečná pomoc občanům žádná. Uvědomme si, že Praha je ekonomicky závislá na cestovním ruchu a tudíž je tedy podnikatelsky nejzasaženějším regionem v zemi. A jak situaci řeší primátor Hřib? Bohužel nijak. Zcela by se nabízelo požádat premiéra o finanční pomoc hlavnímu městu z přislíbených miliard od Evropské unie, ale to by nesměla vítězit Hřibova ješitnost nad oprávněným zájmem města. Hoteliéři, restauratéři, provozovatelé kulturních zařízení, obávám se, že ti se podpory od současného vedení města nedočkají a čekají je těžké časy.

Vždyť stačí jako názorný příklad vzpomenout poslední zasedání zastupitelstva. Opozice navrhovala zřídit výbor pro podnikání, aby vznikla odborná platforma, kde řešit pomoc podnikatelům a živnostníkům. Koalice o ničem podobném nechtěla ani slyšet a návrh opozice byl smeten ze stolu. Jako paradox a výsměch všem zasaženým živnostníkům pak muselo působit na stejném zasedání zastupitelstva zřízení samostatného výboru pro sport, který horlivě iniciovala koalice. Zde jsou vidět priority jednotlivých politiků. Snad si toho všímají i voliči.

Co řešíte jako zastupitelé nyní především?

Na to jsem již částečně odpovídal. Veřejnost by očekávala, že budeme především řešit situaci spojenou s epidemií koronaviru, a to ať již hygienickou či ekonomickou. Bohužel tomu tak není. Říjnové zasedání zastupitelstva mělo na programu 100 bodů a trvalo 12 hodin. Většina tisků však měla technický charakter jako vyúčtování zón placeného stání, materiálů vztahujících se k aktuálním problémům bylo velmi, ale opravdu velmi pomálu.

