Hřibův magistrát? Katastrofa, chaos. Udženija z ODS se pustila do primátora. Fotky, tiskovky, osobní PR...

ROZHOVOR „Kdyby premiér Andrej Babiš hrál fér, situace by vypadala jinak. Mohli jsme se chovat standardně podle pandemického plánu a krizového zákona a k žádnému soudu by ani nedošlo,“ komentuje poslední události předsedkyně zastupitelů ODS a místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija. Vládě se podle jejího názoru nechtělo vyplácet podnikatelům odškodnění, proto převedla opatření pod Ministerstvo zdravotnictví. Bývalá místopředsedkyně občanských demokratů vidí i zásadní rozpor mezi vzkazy ministrů z „bombastických tiskovek“ a realitou. Nevyhnula se ani kritice pirátského primátora Zdeňka Hřiba, kterého prý zajímá pouze PR, fotky na sociální síti a prezentace na tiskovkách. „Kdybychom čekali na cokoliv od primátora Hřiba, tak jsme dávno v naší krizové situaci pohořeli,“ řekla mimo jiné pro ParlamentníListy.cz.

reklama

Ze dne na den zažili Češi velké změny v dosavadních opatřeních kvůli novému koronaviru. Zákaz pohybu už neplatí, hranice se uvolnily a provozovny se otevřou dříve. Soud totiž zkritizoval vládu, že některá nařízení vydala v rozporu se zákonem. O čem to podle vás vypovídá?

Vypovídá to o tom, že vláda v čele s Andrejem Babišem se snažila ukázat jako akční a rozhodná a pak se lekla, že by v souvislosti s opatřeními podle krizového zákona musela čelit žalobám na náhradu škody. A tak jak z rozsudku Městského soudu v Praze víme, i v rozporu se zákonem všechna opatření převedla pod režim mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která s odškodněním nepočítají. Kdyby premiér Andrej Babiš hrál fér, tak by situace vypadala jinak. Mohli jsme se chovat standardně podle pandemického plánu a podle krizového zákona a k žádnému soudu by ani nedošlo. Anketa Je pro vás plk. Robert Šlachta důvěryhodnou osobností? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 5288 lidí

Průzkum společnosti Kantar CZ ukázal, že se 40 procent Čechů bojí druhé vlny pandemie kvůli rychlému uvolňování opatření. Obáváte se toho? A jak podle vás Češi situaci zatím zvládli?

Jistěže se obávám druhé vlny. Ostatně podívejme se, jak se například na druhou vlnu již dnes připravuje Německo. COVID-19 je zákeřná nemoc a mě neskutečně těší, že Česká republika, alespoň podle aktuálních čísel, v boji s ní vychází zatím velmi dobře. Nikdo normální přece nemůže chtít, aby se zase něco zvrtlo. Ale zároveň bych chtěla zdůraznit, že Češi celou pandemii zvládli zatím velmi dobře. Jsme obětavý, pracovitý a solidární národ, dodržujeme rozumná pravidla, staráme se navzájem o sebe, a proto věřím, že i s případnou druhou vlnou si poradíme.

Nechala jste se slyšet, že pomoc českým živnostníkům a podnikatelům ze strany státu byste si rozhodně představovala jinak. Jak?

Tak především rychleji a adresně. V televizi a na tiskových konferencích lítá z úst vládních představitelů jedna miliarda sem a druhá miliarda tam, ale ti nejpostiženější podnikatelé a živnostníci jsou v rámci záchranných balíčků odmítáni, banky jim půjčovat nechtějí a se vším je spojena neuvěřitelná byrokracie. Stát místo toho, aby se k celé věci postavil čelem a snažil se kompenzovat alespoň část nákladů, pouze hledá, na koho by odpovědnost a náklady přehodil. Jako třeba na pronajímatele nemovitostí. Stát by měl firmám hlavně pomoci vyřešit dočasnou platební neschopnost a podpořit pracovní trh, aby zaměstnavatelé mohli udržet pracovní místa.

Letošní rozpočet dosáhne schodku minimálně 300 miliard korun. Jak byl podle vás český stát – nejen prací vlád Andreje Babiše, ale i těch předchozích připraven na takové situace?

Podívejte se, k prosperitě se nejde prodlužit. To, že budeme dnes žít na dluh, znamená, že ho zítra budou muset naše děti zaplatit. Je jasné, že krize kolem koronaviru bude mít zásadní ekonomické dopady a jisté míře zadlužení se nevyhneme. Ale vláda by rozhodně neměla rezignovat na rozpočtovou odpovědnost. To je strašně krátkozraké.

Psali jsme: Mladý umělec trpěl karanténou. Natočil VIDEO. A došlo i na český národ STAN: Prodloužení nouzového stavu do 10. května je rozumný kompromis Lesy ČR dělají opatření proti suchu: Opravily na Vysočině dvě vodní nádrže a vybudovaly tři tůně Přerov: Tabule připomenou osudy lidí, kteří účast na přerovské vzpouře zaplatili životem

Na co by se stát měl soustředit nyní? Jak nejlépe zmírnit ekonomické dopady koronaviru?

Stát by se měl zaměřit na skutečnou a reálnou pomoc zasaženým podnikatelům a živnostníkům, protože hrozí zhroucení celého sektoru OSVČ. Také je načase začít se bavit o tom, jak moc náš podnikatelský sektor dusí byrokracie. Když to řeknu lidově, přestat lidi buzerovat zbytečným papírováním. Jsme šikovný národ, pokud nám stát nebude házet klacky pod nohy, poradíme si hravě se vším. Takže účinná pomoc zasaženým podnikatelům a uvolňování trhu. Anketa Pokud jde o koronavirus: Myslíte, že to nejhorší je už za námi? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 6564 lidí

Nastartujeme Prahu. Tak se má jmenovat fond na pomoc pražským podnikatelům, který chcete jako ODS založit s pražskými zastupiteli. Jaká kritéria budou muset podnikatelé splnit? Jak zaručit, aby se peníze dostaly těm nejpotřebnějším?

Fond by měl pomoci všem podnikatelům, jejichž podnikání je přímo ohroženo v souvislosti s restriktivními opatřeními vlády. Prostředky z něj by měly být použity jednak na sérii primárně návratných projektů k nastartování pražské ekonomiky a také na okruh projektů spolupráce s městskými částmi při podpoře malých a středních podnikatelů či živnostníků, případně poskytovatelů služeb přímo na územích konkrétních městských částí. Věřím, že místní znalost lokálního podnikatelského prostředí jednotlivých radnic zaručí, že se pomoc dostane skutečně tam, kde je nejvíc třeba.

Podílíte se i na dalším nadačním fondu s názvem Dvojka srdcem, který se soustředí na pomoc samoživitelkám a samoživitelům, kteří se ocitli v existenčních problémech kvůli koronaviru. Jak přesně jim pomáháte?

Nadační fond Dvojka srdcem byl založen mnohem dříve, než vypukla pandemie. A je postaven na propojování dárce a obdarovaného v místě, které je jim společné, to znamená v Praze 2. Odráží sousedskou solidaritu a patriotismus. Je založen na tom, že se lidé zajímají o to, kdo žije vedle nich, jaké má problémy a zda potřebuje pomoct. V tuto chvíli jsme se zaměřili právě na samoživitelky a samoživitele, kterým naše radnice neumí a ani nemůže pomoct z veřejného rozpočtu. Správní rada nadačního fondu se schází každou středu a vždy vyhodnocuje došlé žádosti. Do dnešního dne jsme rozdali skoro 80 tisíc korun, a to hlavně na nákup potravin, hygienických prostředků a léků.

„Proč bychom odcházeli? Čekal bych, že veřejnost poděkuje, že jsme zachránili tisíce životů, vzpomeňte si, jak to bylo v Itálii,“ řekl premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Český rozhlas. Domníváte se, že došlo během pandemie k takovým problémům, aby měl někdo z vlády rezignovat?

Víte, já jsem si dala takový závazek, že se na kritiku budu soustředit co nejméně a své úsilí a energii zaměřím hlavně na pomoc, a to hlavně našim seniorům. Čelili jsme skutečné pandemické krizi, a že se občas udělá nějaká chyba nebo přehmat, je naprosto pochopitelné. Udělal by ji kdokoli, kdo by zrovna seděl ve vládě. Co mně osobně vadí, a mluvím za někoho, kdo dnes a denně sedí na radnici a ví, jak věci fungují, tak je rozpor mezi tím, co nám ministři vzkazují přes bombastické tiskovky, a tím, jak se věci opravdu v reálu mají. Tam vidím jasnou nekoordinovanost mezi resorty a krizovým štábem. Ale protože jsme to my na Praze 2 předpokládali, tak jsme na nic nečekali a všechno si obstaráváme sami. A to od úplného začátku.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Měla by se tedy z některých kroků vyvodit odpovědnost? A pokud ano, z jakých?

Odpovědnost máme každý. Nelze rozhodovat o lidských osudech a pak se tvářit jako já nic, já muzikant. Ale myslím, že politickou odpovědnost si tato vláda a ostatně my všichni poneseme, minimálně u voleb.

Psali jsme: Kolář otráven Rusy? Karolina Stonjeková je otrávená ze starosty. A vytáhla i hodně špinavé prádlo z doby, kdy ODS vládl Topolánek

A jak vnímáte práci magistrátu hlavního města Prahy v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem? Probíhá lepší spolupráce magistrátu s radnicemi než se státem?

Tak tady si troufnu říct, že to je naprostá katastrofa. To není jenom chaos, ale totální amatérismus. Zrovna v krizových situacích se jasně ukazuje, že i politika je řemeslo a že do křesla primátora zasedl někdo, kdo nejenže není takzvaně vyučený, ale ani nezačal chodit do školy. Pirátského primátora Hřiba zajímá pouze jeho PR, jakou fotku umístí na Facebook a aby to byl on, kdo něco prezentuje na tiskovkách. A také pana primátora hlavně zajímá, co bude s bezdomovci. Kdybychom jako městská část čekali na cokoli od primátora Hřiba, tak jsme dávno v naší krizové situaci pohořeli.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Evropská unie je nyní častým tématem diskusí i kritiky. Sama jste řekla, že v Evropské komisi při kritice České republiky někdo „hodně přestřelil“. Co to znamená a jaké závěry z toho vyvozujete?

Evropská unie zaspala a pak v době krize, kdy nikdo pořádně nevěděl, co se na nás řítí, a jednotlivé vlády se snažily dělat opatření, aby ochránily své občany, začala vydávat hraběcí rady absolutně odtržené od reality. Myslím si, že to ukazuje na jednu zásadní věc. Pokud má Evropská unie být respektovaná i do budoucna, musí se změnit. Pokud nechce v očích veřejnosti ztratit kredit úplně, je načase se začít reálně zabývat návratem k dobrovolné, svobodné a férové hospodářské spolupráci – namísto snů několika superúředníků v Bruselu o velké evropské říši.

Nosíte roušku, nebo respirátor? A jak jste si je opatřila?

Nejčastěji nosím látkové roušky, které jsme ušily spolu s mými dcerami. Ale když jdu rozdávat roušky nebo dezinfekci našim seniorům, nebo mám jednání s personálem z Centra sociálních služeb, tak si vezmu respirátor, který jsem nafasovala od radnice právě pro tyto účely.

Psali jsme: Křeček: Lidská práva? Je jich příliš mnoho a pořád víc A už to leze: Seděl, mlčel, pak nadával na internetu. Prymula o vyhození ze schůze Nouzový stav: Jsem znechucený, udeřil v ČT Fiala. Ministr Vojtěch mu položil temnou otázku Udženija (ODS): Navrhujeme zřízení Fondu Nastartujeme Prahu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.