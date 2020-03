Hrozí tragédie, varuje hejtman-exprimář. A naštval se na ODS: Co to hrajete? Máte to z Číny?

reklama

Pane hejtmane, jaká je situace v domově seniorů v Břevnici u Havlíčkova Brodu, dvacet klientů a devět pracovníků?

Stav se zatím stabilizoval, vše jsme pro tuto chvíli zajistili ze zdrojů zaměstnanců domova a za to je třeba zaměstnancům a paní ředitelce moc a moc poděkovat. Teď hledáme další cesty. Oslovili jsme dobrovolníky, požádali jsme odbor sociálních věcí kraje a pana náměstka Fraňka, který to má na starosti, aby oslovil dobrovolné a profesionální hasiče, případně také Aktivní zálohy AČR. Potřebujeme tam pomoci z hlediska fyzických činností jako překládání pacientů a dalších věcí. Zdravotnické činnosti od nich nechceme. Řešíme to a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Ministr zdravotnictví nabídl možnost přesunu klientů z domova v Břevnici do lázní Toušeň, to je vyloučené?

Přijeli experti z Nemocnice Na Bulovce, kteří mají tuto oblast péče o postižené koronavirem v lázních Toušeň a dalších oblastech na starosti, a zhodnotili, že kvůli stavu pacientů je přesun nerealizovatelný. Jde o nechodící pacienty s těžkými demencemi, těžkým alzheimerem a dalšími chorobami. Ti lidé by transport těžko snesli a není, kdo by se o ně v lázních staral, protože se tam počítá s jiným typem pacientů.

Co se týče problematiky domovů důchodců obecně. Nákaza se šíří už v celé řadě podobných zařízení v republice. Nakolik jde o časovanou bombu? Hrozí kvůli riziku rozšíření koronaviru mezi nejohroženější část obyvatelstva větší tragédie?

V okamžiku, kdy byl koronavirus zavlečen do České republiky a chovali jsme se tak, jak jsme se chovali, tak tragédie hrozí na všech úrovních. Může se to rozjet nečekaným způsobem. Mnozí lidé ještě jezdili lyžovat atd. Šířeji to komentovat nebudu. Tragédie samozřejmě hrozí. Pro celou republiku a pro celou společnost.

Jak jste spokojen s komunikací kraje s Ministerstvem zdravotnictví a pomocí z vládní úrovně? Funguje to?

V dané situaci se jakéhokoli komentáře zřeknu, protože není vhodné po sobě střílet. Teď jsme všichni na jedné lodi a ta loď se nesmí potopit.

Pokud jde o roušky a další ochranný materiál, máte všeho dostatek v kraji pro potřebná zařízení?

Na dnešní videokonferenci jsme si definitivně všechno ujasnili a potvrdili. V současné době kraje dostatek nemají, ale potřebné organizace mají tolik materiálu, aby v dané situaci zhruba týden vydržely. Zbytek bude záležet na tom, zda dodávky budou pravidelné a v takovém objemu, jak je slibováno. Nyní se mluví o tom, že v úterý opět přiletí velký ruslan, což je 100 tun materiálu, takže věřím, že pravidelnost celkovou situaci zlepší. Teď v této oblasti kritická situace není, ale nijak si vyskakovat nemůžeme.

Teď otázka na vás spíše coby na poslance než hejtmana. Co říkáte na mediální přestřelky kolem dodávky roušek a respirátorů z Číny? Někteří opoziční politici i novináři atakují vládu a vicepremiéra Hamáčka, že kupujeme draze materiál od Číňanů, kteří nám sem předtím virus zavlekli…

Tyto komentáře v dané situaci jsou naprosto zbytečné. Nevím o tom, že by sem koronavirus zavlekla Čína. Mnoho dalších lidí cestovalo po celém světě, který je dnes menší než kdy dřív. Možnost být za 24 hodin na druhé straně zeměkoule skýtá všemožná rizika se zavlečením jakéhokoliv onemocnění nebo viru.

Jestli teda opozice dokáže sehnat roušky někde jinde, a je to nějaká politická hra, tak se ptám, kam jel pan poslanec Beitl z ODS? Do Číny! Takže je směšné, že to kritizují. Přivezl to z Číny, a ještě to rozdává s logem ODS. Není teď známo, že by tak vysoké objemy ochranných pomůcek zvládl vyrobit kdokoli jiný než čínská industrie. Možná že jsou něco schopní dodat Turci, ale o tom se prozatím jen spekuluje. Nic reálného není na stole.

Poslanec ODS dovezl z Číny respirátory a rozdával je lidem s nálepkou loga ODS:

