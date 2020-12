Hudebník Hannig udeřil: Vyzývat lidi, aby šli do ulic? Basiková, Csáková a Ledecký můžou jít do ulic leda tak na procházku. Lidé by šli za Nohavicou

reklama

Ignoruje stát umění a nechává v současné situaci umělce padnout, jak lze často slyšet?

Za tristní situaci v oblasti umění a zábavy stát v podstatě nemůže. Umění bylo vždy závislé buďto na vůli vrchnosti oceňovat umělce, nebo na chuti konzumenta si produkty umění kupovat. V době barokní a zčásti i klasicismu (Joseph Haydn, W. A. Mozart) je služba vrchnosti naprosto jediný způsob obživy umělce. Ludwig van Beethoven se už vymyká. Romantismus už považoval skladatele a hudební virtuose jako hvězdy, neboť donátory a konzumenty umění se místo šlechty stala měšťanská společnost. Bavíme se zde o hudbě, protože výtvarné umění je od 19. století na jiné koleji než hudba.

Prostě a jednoduše, i když jsem skladatel jak vážné, tak pop hudby, musím s lítostí konstatovat, že když je bída, tak padne první na umělce. Ale takový je život a stát nemůže donekonečna saturovat něco, co si nenajde samo cestu ke svému udržení. Svým způsobem největším nepřítelem hudby je technologický pokrok. Kdyby nebylo likvidace možností vydávat hudební produkty na hmatatelných nosičích a kdyby nebylo likvidace prodejen hudebních nosičů, protože prostě flashku bez obalu si nikdo nekoupí, tak by umělci nebyli odkázáni pouze na koncertování, nebo na finančně naprosto nevyhovující streamování.

Některým umělcům, zaznamenal jsem zvláště zpěváky, patrně z té situace selhávají nervy. Daniel Hůlka vrátil prezidentovi vyznamenání, podivné výroky pronesly Bára Basiková a Ilona Csáková, a Janek Ledecký dokonce vyzývá lidi, aby vyšli do ulic. Čím si toto vysvětlujete a neznevažují jmenovaní celou profesi?

Prostě v rádiích nesedí nikdo, kdo by dokázal odhadnout, co se bude lidem líbit, a hraje se pouze to, co je dodáno velkými mezinárodními hudebními firmami. Do zahraničí tak putují stovky milionů korun, které by mohly zůstat v ČR na podporu domácí tvorby. Z éteru zní převážně zahraniční hudba. Tím, že vámi uvedení umělci neprotestovali proti masivnímu vysílání zahraniční hudby, tak si sami pod sebou podřezali větev a do ulic by mohli vyjít tak leda na procházku. Jediný, za kým by lidé šli, je Jarek Nohavica. Ten neztratil kontakt s tím, čím žije jeho posluchač.

Je hudební průmysl kvůli koronakrizi v ohrožení? Je to až tak vážné?

Ano. Je už dlouho v krizi. Je to způsobeno technickým pokrokem, jak už jsem psal, a tato koronakrize už je jenom závěrečná rána z milosti. Jsou ale cesty, jak z toho ven. Ale to by nesměly sedět žáby na pramenech kultury. Už léta prosazuji povinné hraní v rádiích určitého procenta domácí tvorby. Když posloucháte naše rádia, tak mezi tou šedí vždy vyniká slovenská tvorba: No Name, Kristina (Horehronie), Vašo Patejdl, Pavol Habera atd. Proč tomu tak je? Na Slovensku je povinnost hrát 25 % domácí tvorby.

Málokdo ví, že mnoho světových hitů je dílem švédských autorů. Ve Švédsku je povinnost hrát 75 % domácí tvorby, byť s anglickými texty. Je tam tudíž životaschopná skladatelská vrstva, která přináší do země nemalé jmění z tantiém. U nás se reklamy prodávají navázané na zahraniční skladby a ta jedna či dvě písně bez jakéhokoliv hudebního a aranžérského nápadu našich preferovaných hvězd se ztratí.

Ve svém blogu píšete, že jste v dnešní době ztratil některé přátele, kteří patrně nevydýchali, že berete covid vážně. Čím si vysvětlujete, že je tolik popíračů či zlehčovačů této nemoci, když už máme za necelý rok v České republice více než devět tisíc mrtvých?

Prioritně by měli být ochráněni ti nejstarší. Ale děje se to? V domovech důchodců covid řádil. Jak to? Není toto zásadní chyba?

Víte, v domovech pro seniory je situace neřešitelná. Pracovníci těchto domovů samozřejmě bydlí mimo ústav, a tudíž zavlečou do zařízení chorobu, kterou pochytí třeba od svých dětí, a ani o tom nevědí. Když pak mají příznaky, tak už je pozdě. Možná že by řešením bylo, kdyby si děti svého starouška či maminku vzali po dobu pandemie k sobě domů. Ale to je možné pouze v některých případech. Jak nám schází to, co bylo kdysi, že domovy pro seniory byly situovány v klášterech, kde řeholnice byly také ubytovány ve stejném objektu.

Sledujete i nějaké mezigenerační napětí, že by lidé v produktivním věku vyčítali těm starším, že kvůli nim jsou tato opatření a oni přicházejí o peníze?

To je velice nebezpečná myšlenka. I pro ty mladší. Virus je „nenažraný“. A když už nebudeme mít starší a nemocné lidi, tak si najde cestu, jak likvidovat stále mladší a mladší. Často slyšíme zprávy o tom, že někdo v cizině umřel na covid-19 a bylo mu pouhých 30 let. Vždyť je známý případ 39leté zdravotní sestřičky z Jihlavy, která neměla žádnou chorobu a zemřela ne s covidem, ale čistě na covid.

Jak se díváte na současné rozvolňování opatření před Vánoci, které začalo 3. prosince, a i když se zase zpřísňuje, pořád se dá říci, že jsme široko daleko v našem okolí jediní, kdo takto v tomto období rozvolňoval?

Bohužel jsme propásli to, že jsme mohli daleko razantněji zakročit v září a říjnu. Nutné bylo umožnit živnostníkům a zaměstnancům malých prodejen před Vánoci otevřít. Podle mě to mělo být už dávno. Restauratéři kdysi protestovali, že by museli vést záznamy hostů. Víte, každé A musí mít i B. Když tedy je šmírováním to, že je nutné zapisovat hosty kvůli usnadnění trasování, tak jak je to zcela běžné v Německu a Rakousku, no tak nezbylo vládě nic jiného než hospody zavřít. Myslím, že by místo protestů měl přijít někdo moudrý z restauratérů a nabídnout vládě to, že by bylo zapisovat hosty vhodné výměnou za delší otevírací dobu.

Na svém nejnovějším blogu se vyjadřujete k dění v České poště s vypovídajícím titulkem Neničme, co ještě jakž takž funguje. Nesouhlasíte s propouštěním řadových pracovníků pošt, doručovatelek, pracovníků na přepážkách. Proč? Co navrhujete?

Tam v tom článku je psáno, že pokud chce ředitel pošty ušetřit, tak ať si sníží svůj mnohatisícový plat s milionovými ročními odměnami a propustí top manažery s vysokými platy na ředitelstvích pošt. Je to státní firma. Proto měli brát maximálně 80 tisíc, a ne miliony. Tam je zakopaný pes racionalizace. Skrouhnout platy a odměny top manažerů. Stejně se většina těchto lidí na dobře placených místech ve státní sféře na své místo dostala nějakým druhem protekce. A co se týká platu pro generálního ředitele České pošty osmdesát tisíc? On to někdo nový rád vezme. Všechny firmy v soukromé sféře zasáhne lavina propouštění a krachů a nakonec bude i těch 80 tisíc na teplém státním místečku pro kohokoliv dobré.

Doručovatelé a doručovatelky už i tak teď nestíhají. Místo peněz, které bude muset stát vynakládat na peníze v nezaměstnanosti (a ta bude co nevidět katastrofální), tak je potřeba vytvářet místa, která usnadní život jak zaměstnancům státních podniků, tak obyvatelstvu. Nerušit pobočky pošt. Daleko lepší pro psychiku člověka, který by přišel o práci, je možnost nějaké práce. Musíme otočit prostě kola dějin zpět. Ten překotný ryk za dobrou, lepší a ještě lepší budoucností nás vhodil do současného totálního zastavení. Ale ruku na srdce. Je to stále lepší než válka. A tak se s tím smiřme. Nic jiného světu nezbývá. Neřeším to, jak virus vznikl a kdo za tou příšerou stojí. Na to jsem příliš malý pán. Řeším to, jak v tom novém světě žít. O tom bude můj příští článek. Jak se má v té nové situaci stát chovat.

