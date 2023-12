Hudebník Pavel Fajt: Fiala chce přežít, má zadání zničit ČR. Vy to máte pochopit co nejpozději

Důvěřiví občané cizelovaní veřejnoprávním informačním kanálem a mladá populace bez zkušeností dá hlas tomu, kdo je inzerován. A ta inzerce je ukrutně drahá, ukrutně působivá a často vedená z jiných koutů světa. Na to, že není vůbec snadné rozpoznat pravé motivy politických stran, upozorňuje pro ParlamentníListy.cz moravský avantgardní hudebník, neortodoxní bubeník, hudební aranžér a producent Pavel Fajt. Nepochybuje o tom, že ministr vnitra má jiný oltář než „svobodu slova“. Satan je právě tím, čím je, že si na sebe bere podobu toho, koho chce zničit, tak proč by se cenzura nemohla nazývat „Pochodem za demokracii“?

reklama

Na webu Společnosti pro obranu svobody projevu mě v anketě „Co nejvíce ohrožuje svobodu slova v ČR?“ zaujalo vaše tvrzení, že za nejhorší považujete placenou cenzuru v žoldu vládní nomenklatury, která se neštítí téměř ničeho. Co vás k takovému závěru vede?

Když mi to teď citujete, tak mám potřebu poopravit termín „neštítí téměř ničeho“ s tím vědomím, že zde nejsou hrdelní procesy a uranové doly na doživotí. Jenže pozor! Co byla ta covidová doba? Očkování po nádražích a nákupních centrech, tomboly pro zaočkované, porušování zákonů z pozice vlády, uzavírání ekonomiky bez jakýchkoliv studií spojených s touto virózou. Odmítnout očkování mohlo být v kolektivu chápáno jako zápis na blacklist a ztráta práce. A tato neopodstatněná hysterie byla šířena ze všech zpravodajských centrál nejen v Evropě, ale vlastně planetárně. Stejné věty moderátorů, stejná videa ukazující pochodující rakve, smrtelné křeče, plačící postižené, a tak pořád dokola nonstop 24 hodin, 7 dní v týdnu po 2 roky.

Byli pozváni nějací zaměstnanci ze zahraničních univerzit, aby zkonstruovali pandemický model, tedy matematický plán vzrůstajícího výskytu, který fungoval tak, že... s nadsázkou, i kdyby všichni zemřeli, tak vir bude stále nabírat na síle. No a do toho ty lži ohledně vakcín, že neonemocníme, nenakazíme, ne, ne, ne… až do stavu, kdy bylo na JIP více očkovaných než těch normálních. Teď sklízíme tu totalitu v podobě vedlejších účinků a klesající porodnosti. K tomu by se jistě lépe vyjádřili jiní.

Ale hlavně – každý jiný názor bez ohledu, zda se jednalo o experta nebo nositele Nobelovy ceny, byl šmahem označen za dezinformaci. A přesně toto jsem měl na mysli, když jsem uvedl „neštítí téměř ničeho“. Šlo o život.

Fotogalerie: - Zahájení očkování

Našly se sice ostrůvky zdravého rozumu, jehož příkladem bylo třeba Švédsko, kde nepropadli hysterii, ale jinak panikařil celý svět. Jak lze z tohoto pohledu hodnotit konání tehdejší vládnoucí politické garnitury v Česku?

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32019 lidí

Je ovšem třeba mít na paměti, že podobné modely zažívali od svých vlád – až na výjimky jako zmíněné Švédsko – všichni obyvatelé Evropy, někde dokonce spojené s povinným očkováním. Jsem přesvědčen, že toto musí být vyšetřeno, neboť zdraví občanů nebyl ten hlavní motiv tohoto mediálního tlaku... toto říkám jako optimista. Jako pesimista říkám, že byl.

Pět stran nynější koalice v covidové době coby opozice drželo s vládou basu, a dokonce ji podněcovalo k vyšším částkám „odškodného“, což zemi výrazně zadlužilo. Ale i tak se jim podařilo přesvědčit velkou část veřejnosti o tom, že jen ony jsou ty demokratické, na rozdíl od hnutí ANO a SPD. Proč ale za více než polovinu svého funkčního období měla Fialova vláda zapotřebí osekávat svobody občanů víc než kterákoli předchozí?

Občas si vzpomenu na nástup komunistů po roce 1946. Dával jsem v duchu za vinu svým rodičům a prarodičům, že toto dopustili, že volili tuto sílu řízenou z Moskvy, že to měli přece vědět, poznat, nevěřit. Jenže – zkušenosti s Mnichovem, s okupací Německem, a další odevzdání Československa na Jaltské konferenci do rukou Stalina, tedy několik jasných aktů, námi chápané jako zrada západních států na nás, a později osvobozením Československa za obrovských ztrát Rudé armády, uvádí se 144 tisíc padlých – sehrály své. Můžeme našim předkům vyčítat tuto volbu?

No a po volbách 1948 to začalo. Konec svobody slova, cenzura, vedoucí úloha strany, kdo nejde s námi, jde proti nám, žádné výlety na západ, vytvoření privilegované vrstvy obyvatelstva a hlavně „konec srandy“... jistě nám toto něco připomíná. A tímto odpovídám na vaši otázku. Není vůbec snadné rozpoznat pravé motivy politických stran. Důvěřiví občané cizelovaní veřejnoprávním informačním kanálem a mladá populace bez zkušeností dá prostě hlas tomu, kdo je inzerován. A ta inzerce je ukrutně drahá, ukrutně působivá a často vedená z jiných koutů světa.

Psali jsme: „Kreténsk* národní stát.“ Šafr si ulevil. Rána zpět: Toto nechal stopnout, nemohlo to vyjít „Autocenzura! Dávám si hezky postaru pozor na pusu.“ Drtivá anketa. Šéfkuchař Polhreich a další osobnosti Tak tohle Rakušan napsal. Nové info o zavřených webech. Žádné doporučení, zní to jako rozkaz Kápla božskou o Švédsku, když se to nesmělo. A pak...

Za nejméně demokratického člena vlády je považován Vít Rakušan (STAN), na jehož praktiky spojené s omezováním svobody slova a s vytvářením atmosféry strachu ve společnosti si v otevřeném dopise premiéru Petru Fialovi postěžovalo přes 50 osobností veřejného života. Jak v tomto kontextu vyznívá vzpomínka na to, že se loňského 17. listopadu postavil ministr vnitra do čela „Pochodu pro demokracii“?

Satan je právě tím, čím je, že si na sebe bere podobu toho, koho chce zničit. Orwell má o tom celý román. Když se očkování mohlo nazývat „Tečka za covidem“, tak proč by se cenzura nemohla nazývat „Pochodem za demokracii“. Ne, ne, pan ministr má jiný oltář než „svobodu slova“.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle reprezentativního průzkumu agentury SANEP, který byl exkluzivně zpracován pro SOSP, se více než polovina Čechů bojí otevřeně vyjádřit své názory. Proč by se měli bát? Copak žijeme před rokem 89, kdy se nepohodlní vyhazovali z práce, byli pronásledováni, případně vězněni, a jejich děti se nemohly dostat na školy?

Anketa Líbily se vám letošní oslavy 17. listopadu? Líbily 2% Nelíbily 86% Nevím / Je mi to jedno 12% hlasovalo: 14137 lidí

Kde ve veřejném prostoru je omezení normálnosti nejvíce pozorovatelné?

Vidím to na dokumentech, které šly třeba na ČT2 a jdou zhlédnout i teď na YouTube. Rok 2016 byl ještě takto v pohodě. V umělecké oblasti je autocenzura vlastně docela přítomná. Vzpomeňme na osudy herců a zpěváků po roce 1968, kteří neschválili vstup okupačních vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. Jejich umělecká kariéra pro veřejnost vlastně skončila. Nejsem si jist, zda někteří z nich tohoto nelitují i s ohledem na to, kdo sedí na Hradě…

A jak jsem již dříve uvedl, je zde celá armáda státem placených trollů, která kontroluje pohyby na sociálních sítích a je schopna během krátké doby rozpoutat obludnou kampaň, kdy nazve kohokoliv proruským, proputinovským, dříve xenofobním a rasistickým. No a takového umělce ne každý pořadatel, nota bene placený z fondu města ovládaného politickými stranami, pozve na své podium.

Ale je pravda, že vězení natvrdo zatím není populární.

Fotogalerie: - Babiš tepal vládu

Asi nikdy předtím jako teď za Fialovy vlády se nebojovalo proti dezinformacím. Koho nejvíce ohrožují? Lidi s nižším vzděláním? Starší generaci? Obyvatele z menších obcí? To jsou totiž skupiny, které zpravidla při volbách hlasují „špatně“. Nebo dezinformace ohrožují především vládu samotnou? Je tedy třeba s dezinformacemi bojovat? A jak?

Největší dezinformace, kterou jsem já osobně v životě zažil, byla ta za covidu. Jak potom chcete, aby ti, kteří sami šíří dezinformace, s nimi bojovali? A jak už jsem výše zmínil, lež se musí odít za pravdu, aby s ní mohla soupeřit.

Proto s dezinformacemi bojuje jen ten, kdo se pravdy bojí. Já mám více strach o mladou generaci než o důchodce. A o mladou generaci proto, že u ní se více ctí ten většinový trend a nebýt v hlavním pelotonu nikdo nechce. Podle mě selhávají školy více než rodiny.

Nezapomenutelným v tomto ohledu se stal výrok premiéra Petra Fialy, že „občan má právo na korigované informace“. U kterých informací se dá pochopit, že budou korigované? O migraci, o covidu, o otázkách pohlaví a manželství, k nimž se lidé nejvíce bojí otevřeně vyjadřovat?

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 4% Ne 17% Vůbec mě tato koalice nezajímá 79% hlasovalo: 34717 lidí

Nic z toho si ALE! nepřeje občan, co zde žije po generace, co pracuje, vzdělává se a vychovává děti. Proto Petru Fialovi jde o jediné – aby to občanům došlo co nejpozději. Proto musí milosrdně korigovat informace.

Ještě ale může být varianta, že je to Putinův agent, protože všechna jeho opatření vedla a vedou k posílení východního diktátora. I ten zvyšující se nákup ruské ropy a plynu.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Do dění posledních let zapadá, že většinu médií, především těch mainstreamových, obsadili kazatelé ideologie boje dobra proti zlu, kteří si přivlastňují patent na morálku a rozum. Názorové oponenty považují za nepřátele, které je třeba vyřadit z debaty a vytlačit na okraj společnosti, což je podle skladby zvaných hostů patrné i na České televizi. Je myslitelné, že by se v tomto směru dalo něco změnit?

Podle mě se na zprávy v České televizi dívají jen blbci nebo masochisté. Stačí si poslechnout zpravodajské servery z Asie, třeba z Indie, nebo si vybírat i z našeho euroatlantického mainstreamu. To je úplně jiný svět. Myslím, že Česká televize je na tom hůř než špatně.

Promítá se omezování svobody slova i nějak konkrétně do vašeho života, nebo to spíš vnímáte úkorně z pohledu dopadů na společnost jako celek?

Já posledních několik let hodně cvičím na bubny a cizeluji nové... bubny přetékající... album s názvem „Svatý Primitivus“. Na sociálních sítích se vyjadřuji sporadicky a spíše poukazuji na tu debilitu s humorem, než analyticky bojovně. Myslím si ale, že vládní garnituře už věří jen rodinní příslušníci a placená klaka. Tedy snad nebude problém si domluvit na rok 2024 bubenické koncerty bez mluveného slova.

Fotogalerie: - Sněmovna jednala

Psali jsme: Fialův „mozek“ vybouchl a vyděsil už úplně všechny Soud s Bednářovou: Měl jsem pocit, že jsem se propadl do 50. let, děsí se publicista „Píší mi lidé z ODS.“ Kdo a proč? Václav Klaus prozradil „Za názor vám zablokují účet, pozor.“ Právo žít bez internetu. Pročetli jsme návrh ze Senátu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE