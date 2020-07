I Havel selhal! Ladislav Větvička brání Nohavicu, má s ním příběh. A vážněji: Bakala, ,,korona" a o čem se mlčí

Vlnu negativních narážek na písničkáře Jarka Nohavicu nese nelibě i ostravský spisovatel, bloger a cestovatel Ladislav Větvička. Podle něj nám „děcka“ vysvětlují, jací by oni byli za normalizace hrdinové, a přitom tenkrát chodili do školky. „Mimochodem, Václav Havel na vazbu krátce po podepsání Charty také nevzpomínal v dobrém, protože pod nátlakem StB a bez informací zvenčí prakticky odvolal vše, co předtím zastával,“ uvádí Větvička k Nohavicově kauze s StB. Komentuje i „koronakrizi“ na Ostravsku a Karvinsku a sděluje, co místní lidi opravdu zajímá. A jde o jméno Zdeněk Bakala.

reklama

Ládíku, Vy jste jeden z nejznámějších Ostravaků. A Ostrava, to je Jarek Nohavica. Ikona, Mistr, zpěvák a básník. Jak se Vám poslouchá, když o něm například Matěj Hollan říká, že je ,,zmrd”?

Děkuji za lichotku, jeden z nejznámějších Ostravaků, vy Pražáci to teda s námi venkovany umíte. Anketa Miroslav Kalousek nebude v příští sněmovně. Bude to jeho konec ve velké politice? Bude 68% Nebude 32% hlasovalo: 562 lidí

Říkáte "zmrd"?

Kdo čte mé blogy, tak ví velice dobře, že k expresivním výrazům nechodím daleko, zvláště, pokud mluvím o politicích, takže by mi to nemělo vadit. Jedna věc jsou ovšem blogy a jiná věc je rozhovor jako je třeba tento. Pokud bych si dovolil někoho označit způsobem, jakým se my Ostraváci obvykle bavíme jen mezi sebou, pak bych se hodně rozmýšlel a pravděpodobně bych taková slova nepoužil. Taková slova nemají ve veřejném prostoru co dělat. A ten Matěj Hollan, to je taky nějaký básník? Nic jsem od něj nečetl, ale básníci mají na takový styl právo, vzpomeňme třeba na Magora Jirouse nebo úžasného Záviše.

Ne, Matěj Hollan není básník, ale občanský aktivista. V letech 2014–2018 působil jakožto místopředseda politického hnutí Žít Brno ve funkci zastupitele města Brna a 3. náměstka primátora a zároveň též jako zastupitel Městské části Brno-střed. V roce 2018 již tyto mandáty neobhájil a posléze se stal ředitelem Asociace nestátních organizací působící v oblasti snižování rizik závislostí.

Aha, takže nula. Neúspěšný politik. Navíc občanský aktivista. A proč se o něm vůbec bavíme?

Fotogalerie: - Stehlík do Senátu

Hollanovi vadí, že se Jarek nechal vyfotit s Tomiem Okamurou. Je pro Vás v pohodě, že u nás označí umělce za ,,zmrda” jen proto, že se s někým vyfotí?

Víte, u nás se rozmohl takový divný nešvar, že nám děcka vysvětlují, jak těžké to bylo za socialismu, jací by oni byli hrdinové a jak by oni, jediní morálně čistí, běhali v sedmdesátkách po ulicích, šířili dokumenty Charty, četli zakázanou literaturu a kdyby bylo po jejich, zacinkali by klíči podstatně dříve, Václav by se zvednul od Jitky nebo Olgy z Hrádečku, postavil by se do čela odporu a komunisti by strachy utekli.

Psali jsme: Přitlučte jej hřebíky, co jste čorli při ukřižování Krista a utíkejte! Radí Romům Samková Kundera o Havlovi a disentu: U kavárny to Mistrovi nepomůže Mrtvoly v USA: Kradou a střílí? Nemají na chleba! Věta, kvůli které je zle Ještě horší... Zbořil ke ,,konci" Kalouska

Myslím, že to bylo vloni na podzim, kdy takhle hrdinně vystupoval Tomáš Klus a měl podobně silácké řeči o Jarkovi a socialismu. No jo, jenže on na koncerty s Jarkem v osmdesátkách nechodil a o socialismu mu povídaly možná soudružky učitelky v mateřské školce. V roce 1989 mu totiž byly tři roky. A kolik bylo tomu Hollanovi?

Matěj Hollan je ročník 1984.

No tak vida, další chytrák, ten chodil v době plyšáku dokonce už do školky. Jenže za Tomášem Klusem je aspoň kus tvůrčí práce, toho Hollana já neznám... (LV se dívá do mobilu) ...aha, to je ten, co zničil dopravní situaci v Brně a nechal se natáčet s prostitutkama na Ukrajině, no tak to má za sebou mnoho úspěšných akcí (smích).

Víte, tihleti pitomci začali do Jarka rýt už dávno. Začal to ten chlupatý bezdomovec z Holandska, jehož přihlouplé říkanky nikoho nikdy nezajímaly a který komunikoval se soudruhy z StB stejně pokorně jako Jarek. Mimochodem, tak pokorně, jako bychom tam chodili my všichni, protože ze zákona jsme povinni dostavit se na policii k podání vysvětlení i dnes. A podlehl nátlaku stejně jako Jarek. To ty kurvy z StB uměly dokonale. Skvěle propracovanými psychologickými metodami, používáním metod cukru a biče, pozitivní i negativní motivací, kombinací výhrůžek i slibů dokázali dostat každého, na koho se zaměřili (čest výjimkám jako byli Petr Cibulka, Vladimír Hučín, Magor Jirous a další, dnes bezejmenné a zapomenuté oběti estébácké zvůle, kteří skončili v nejhorších kriminálech).

Dnes se lidem vedeným v seznamech StB říká estébáci, přitom oni jsou v devadesáti procentech jedněmi z prvních obětí práce právě té StB. A zatímco bývalí důstojníci StB mají slušné penze a v žádných seznamech nefigurují, z některých dochovaných svazků a záznamů, které důstojníci StB na svých schůzkách vedli, se dělají senzace.

Podívejte se, jak těžce nesl třeba Pepa Streichel svou "spolupráci" s StB. Takhle o tom psal: "Asi jsem byl první písničkář v ČSSR, který byl oficiálně odsouzen za písničku. Citace z Rozsudku jménem republiky: Je vinen, že dne 11. 8. 1969 před více vojáky svého útvaru zpíval píseň, kterou sám složil a která svým obsahem hanobila Svaz sovětských socialistických republik, tedy veřejně hanobil některý stát světové socialistické soustavy, tím spáchal trestný čin podle paragrafu 104 trestního zákona. Konec citace. Zpíval jsem v první sloce o tom, jak pavouk křižák chytil mouchu a jak ji vysává, druhá sloka byla o křižácích versus husitech a ve třetí sloce byl text: Nyní zas po letech dlouhých vtrhli k nám křižáci, místo křížů měli hvězdy, byli to bratři Rusáci. No a tak se stal ze mě protestní zpěvák. Odsouzen jsem byl 17. října 1969 a dostal 4 měsíce. A od té chvíle jsem byl v hledáčku těch, z kterých jsem se v roce 1978 posral. Ale to nechci rozebírat, stydím se za to!"

Když se vrátíme k tomu synkovi, který si dnes hraje na morálně čistého, tak to byl právě on, který podlehl nátlaku StB a kývnul na vystavení pasu a vystěhování do Holandska. Já to neodsuzuju, dostal nůž na krk, měl na výběr buďto kriminál nebo zmizení z republiky. Neodvažuju se to odsuzovat. Ten, který to nezažil, neví, jak bychom pod nátlakem jednali třeba my...

Mimochodem, Václav Havel na vazbu krátce po podepsání Charty také nevzpomínal v dobrém, protože pod nátlakem StB a bez informací zvenčí prakticky odvolal vše, co předtím zastával. Selhal, protože psychologický tlak uměli důstojníci tajné policie opravdu skvěle. No a co má být, že selhal? Kdo má právo to posuzovat? Snad jen ten, kdo to zažil na vlastní kůži a odolal jim. Havel svou prací před tím i potom to selhání stokrát vynahradil. Nikdo mu jeho "povídání si" s důstojníky StB nepřipomíná, v jeho životopisech je tomu věnována obvykle krátká zmínka. Tím to skončilo.

Jarek svůj postoj k celé záležitosti podrobně popsal na svém webu nohavica.cz, takže kdo chtěl, dávno si to přečetl.

Jenže pro nás, kteří osobně zažívali v osmdesátých letech Jarkovy koncerty v zapadlých klubech v Hlučíně, Opavě a všude, kde se pořadatelé nebáli ho pozvat, to není podstatné. Ta neuvěřitelná energie, která z jeho koncertů tehdy sálala, by vynahradila cokoliv, i kdyby tehdy na podium vystoupil důstojník StB a prohlásil, že Jarek nejenomže prohlásil o Krylovi, že je malé postavy, ale dokonce že zabil svoji babičku. Vysmáli bychom se mu, protože Jarek nám otevíral prostor svobody. Pokud mohl o "andělech na kůru" zpívat on, dodávali si odvahy i ostatní. Ještě pár let předtím byl Pavel Dobeš bolševiky vyštván z Ostravy, protože prý svými písněmi Jarmila nebo Blažek zesměšňoval Ostraváky. A najednou tu byl Jarek s Ostravskou častuškou, která začínala slovy "Sudruh Gottwald pismo dluhe na Ostravsko napsal..."

Fotogalerie: - Farma v Olešnici

Psali jsme: Ještě horší... Zbořil ke ,,konci" Kalouska Nadávky Nohavicovi: Úder zpět. A nové info Nohavica že je zm*d? Xaver se nadechl a jel. Čím větší nula... Polod*mentní idi*t, nikdo, expolitik z Brna Nohavica? Zm*d, píše Matěj Hollan. Z ČSSD přišel souhlas. Došlo i na Landu

Do Jarka Nohavici rýpe nejen Hollan, ale také Dominik Hašek. Před časem, kdy Jarek dostal cenu od Vladimira Putina, si o něj otřel hubu kdekdo. Co ty lidi podle Vás vede k tomu, že se naváží zrovna do Jarka?

Cenu od Putina dostal naprosto zaslouženě, nikdo jiný si v osmdesátých letech nedovolil v zemi okupované Sovětským svazem propagovat jejich písničkáře. Bez Jarka by mě v životě nenapadlo poslouchat nějakého Okudžavu nebo Vysockého.

Co ty lidi vede k urážkám, to já nevím, ale je mi to jedno. Dominik Hašek byl skvělý brankář. Nezabýval bych se tím. Jarek by určitě řekl: "Nech je být. Orel much nelapá."

Jak na podobné útoky reaguje Ostrava? Má Jarka pořád ráda?

Vždycky měla a vždycky bude. Ostrava nezapomíná. Je to město drsne a tvrde, ale férové a moc dobře vi, co pro ni Jarek udělal.

A co by se stalo, kdyby něco hanlivého nějaký takový liberál řekl u vás v pravé havířské putice?

Takové putyky už u nás nejsou, protože nám nějak došli havíři, navíc my cizince, tedy Čechy z Čech, obvykle nebijeme na potkání, jak si myslíte vy v Praze.

Myslím, že kdyby začal někdo něco hanlivého povídat v baníkovských hospodách, které tak nějak nahradily ty původní havířské pajzly, tak by se asi chvíli nedělo vůbec nic. Pak by s dotyčným možná někdo zapředl diskusi, aby se mu tak nějak demokraticky pokusil rozšiřit obzory. No a pokud by se to nepovedlo a dotyčný pokračoval v urážkách Ostravy nebo těch, kterých si vážíme, tak by asi demokraticky byl vyzván, aby opustil prostory restaurace, případně by nedemokraticky dostal rovnou po pysku a byl vyhozen mimo prostor, kde se scházejí slušní ostravští lidé. Tak to u nás chodí.

Když jsme u těch havířů, je zde i vážnější téma, než nějaké ,,blbe dřisty”, jak by se řeklo u vás. A sice covidová nákaza na Karvinsku a v celém kraji vůbec. Jak to pozorujete Vy? Kdo co podělal a kdo za to může?

Tak to já nevím, kdo za to může. Celá ta darkovská kauza vypadá jako pěkný podfuk. Havíři si v klidu fárají, tvrdě dřou dnem a nocí, po šichtě chodí na ruma, zelenou a pár piv a pak přijde jakási plošná kontrola a prohlásí, že tři sta chlapů (kteří makají jako nikdo z nás, jsou vystaveni neuvěřitelnému tlaku a námaze) je nemocných na jakýsi Kovid a musí jít do izolace. Jenže nikomu nic není. Chápete to? A od těch zdravých nemocných se nakazí další lidi. No chápete to? A teď mi řekněte, kdo to podělal a kdo za to může...

Budou krajské volby. I u vás v kraji, samozřejmě. Jaká nálada je teď u vás vůči vládě? A vůči Babišovi či hejtmanu Vondrákovi?

Mám pocit, že krajské volby, právě tak jako zbytečné volby do Europarlamentu, nebo jiné zbytečné volby do Senátu, jsou pod rozlišovací schopnosti Ostraváků. Nic se tím pro nás nezmění. Chleba levnější nebude a pivo taky ne.

Řeší se jiné věci. Mezi lidmi se říká, že soudem posvěcený "gauner" Bakala dosadil své lidi z Aspen Institutu do vlády, aby ho kryli před před případným otevřením kauzy se zašantročenými havířskými byty.

Fotogalerie: - Ostrava slaví 100 let republiky

Koho máte na mysli?

Podívejte se na seznam členů toho nadnárodního spolku a uvidíte sám. Bakala byl váženým sponzorem a dnes vážený člen vlády byl členem správní či dozorčí rady, to už si najděte na webu. Bakala místo férového prodeje bytů nájemníkům shraboval nájmy pro sebe ve formě společnosti RPG byty. A když si vynásobíte nájmy z čtyřiceti tisíc bytů, není to až tak malá suma, že? Pak začalo přituhovat, tak společnost RPG prodal anglické společnosti Residomo, která nyní celé portfolium bytů prodala švédské společnosti Heimstaden. A to už je nabytí majetku "v dobré víře" a havíři definitivně utřeli hubu a můžou platit tržní nájemné z bytů, které měly být jejich vlastní.

To je sviňárna, jejíž řešení by třeba místní lidi zajímalo. Ale na to je pozdě.

Lidi by zajímalo, proč se přes jejich odpor pokračuje v takzvaném "tramvajovém tunelu", který občané dotčených čtvrtí v Porubě nepotřebují a nechtějí. Lidi by zajímalo, proč se pořád dokola nesmyslně uzavírá doprava mezi Porubou a centrem Ostravy, aniž by to mělo jakýkoliv pozitivní vliv na jejich život. Ovšem tyto otázky se v krajských volbách neřeší a proto budou jako obvykle krajské volby jen minitestem v poločase parlamentních voleb.

O čem dalším se na Ostravsku mluví?

Hmm, třeba o tom, že fabriky stojí, zbytek jede na třetinu výkonu a pražská média si toho nevšímají. Třeba o tom, že se chystá neuvěřitelné zadlužení nás všech a nikdo se nechystá šetřit, krmí se paraziti, úředníci a udavači, nakupují vrtulníky z USA a nikomu to nevadí. Lidi vidí, že před námi je otevřena obrovská propast, která opět zasáhne nejvíce Ostravsko, protože veškerý průmysl je navázaný na výrobu aut.

Nezaměstnanost katastrofálních rozměrů se očekává s přicházejícím podzimem, k tomu všechny ty řeči o druhé vlně něčeho, co už dávno máme a nic nám to nedělá... O tom se mluví.

Tuž tak.

Tak vám děkuji za pohled do myšlení Ostraváků a mimochodem, gratulujeme k nominaci v anketě Osobnost Moravy 2020.

Já děkuji. Pokud by chtěl někdo hlasovat, může na adrese http://osobnost.moravy.eu/ A jsou tam i zajímavější osobnosti než já, tak vybírejte dobře.

Psali jsme: Ostravak Větvička: SSSR nás osvobodil a odešel. Že jsme to pak doje*ali je náš problém Schvaluji, říká Ladik Větvička ke krokům vlády. Ale varuje: Slabá mládež. Pravda o EU. Zadlužení otroci, až to praskne... Češi, uvědomte si svou sílu! Ostravský bard Větvička originálně okomentoval rozstříleného íránského generála: ČT chválí, takže... Průser? Milion chvilek na Václaváku: Toto se má dít. A toto...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.