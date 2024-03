I tihle Fialovi podrazili nohy. Co se neví o show ve Sněmovně

reklama

Od včerejška trvá mimořádná schůze na téma Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku, kterou svolala vládní pětikoalice. Dokonce i někteří novináři, kteří vládě spíše fandí, se podivovali nad tím, o čem ta schůze bude, prý to nepochopili. Nejdřív Babišův mail, pak bezpečnostní hrozby, Fialův výčet o tom, co všechno Babišova vláda dělala špatně a oni dělají dobře. Jak byste účel této schůze shrnul vy?

Mimořádná sněmovní schůze svolaná vládou je jen dalším důkazem jejího zoufalství, nic víc. A zcela jasně reaguje na průzkum Kantaru pro Českou televizi, v němž se ANO přiblížilo ke 40 procentům, což je pro politickou partaj bezprecedentní. Navíc to jako vždy ve Sněmovně dokázala i sama vláda, když Andreje Babiše jako bezpečnostní hrozbu vlastně vůbec neřešila. Místo toho si prostě do Sněmovny přišla udělat pár titulků, když už není schopná vládnout. A mimochodem: O jejím stále horším zoufalství svědčí i to, že už není schopná aspoň trochu věrohodně zrežírovat ani vlastní frašku.

Poslanci hnutí ANO při zahájení schůze opustili sál a nechali na svých místech pouze transparenty, které měly popisovat různé kauzy pětikoalice, kritizovaly jejich politiku atd. Dnes při pokračování naopak mluví poslanci ANO a vládní tábor je pryč. Mají taková jednání smysl?

I to je důkaz naprosté zbytečnosti téhle mimořádné Sněmovny. Opozice je aspoň svolává kvůli vážným tématům, jako jsou důchody nebo migrační pakt.

Poté, co média zveřejnila znění soukromého Babišova mailu, se vládní politici začali pohoršovat nad tím, že zatahuje do politiky děti člena vlády. Šéf ANO jim dnes připomněl případ jeho staršího syna a jeho účast v kampani v roce 2021. Je možné to srovnat a říct, že Babišova syna dnešní vláda zatahovala do kampaně? Nebyla to aktivita lidí mimo politiku?

Babiš se chtěl ministra Jana Lipavského jen zeptat, jestli by své děti poslal do války. To politici vládních stran a jejich média odporně zneužili jeho očividně duševně nemocného syna ve volební kampani, načež ho zase odkopli jak nepotřebný odpadek. Takže je to zcela nesrovnatelné a mimořádnou Sněmovnu k tomu měl svolávat spíš Babiš, jestli chceme v politice jistou slušnost.

Lze říci, zda z této schůze více vytěží vládní, anebo opoziční tábor? A co vládní rétorika o Babišovi coby bezpečnostní hrozbě?

Víc z toho vytěží opozice. A zvlášť, když vládní průhledné lži o Babišovi jako „bezpečnostní hrozbě“ veřejně podrážejí nohy i politici vládních stran jako třeba Jiří Čunek nebo Jan Zahradil. A dokonce i vládní novináři a agitátoři v čele s Jindřichem Šídlem.

Spolek pro podporu liberální demokracie, za kterým stojí sponzoři vládních stran i Petra Pavla, nechal zhotovit průzkum STEM, který ukazuje, že skoro 900 tisíc původních voličů pětikoalice váhá, zda těmto stranám dá opět svůj hlas... Nelíbí se jim prosazování zelené či LGBT agendy a chtěli by bezpečnost a ekonomickou prosperitu.

Říkejme tomu spolku spíš Výbor miliardářů financujících zvolení a udržení u moci fialovců a Petra Pavla. Ano, reálné výsledky i politická situace Fialovy vlády je bezprecedentně tristní. Na druhou stranu do sněmovních voleb je ještě celkem daleko a při roztříštěnosti politického systému může znovu rozhodnout pár desítek tisíc hlasů.

