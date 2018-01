Ivana Zemanová po letech otevřeně promluvila: Manžel celý život hájí české národní zájmy. Mnozí by ho chtěli ovládat, ale nedaří se jim to. A pro PL přidala i něco ze soukromí...

Paní Zemanová, od první chvíle jste v roli první dámy velmi aktivní. Co je pro vás po prezidentově boku nejtěžší?

Nezačínáte úplně jednoduchou otázkou (smích), přemýšlím o tom, co je vlastně „těžké“, a vzhledem k tomu, že nic, co by bylo nepřekonatelné, si nevybavuji, nemohu si na „těžkosti“ stěžovat. Do jisté míry je problematické uspořádat si svůj pracovní i osobní program, tak abychom měli možnost se někdy „potkat“.

Prožíváte nějak kritiku manžela, trápí vás negativní reakce, které na něj míří? A máte o něj strach?

Anketa Je dobře, že Zeman přistoupil na TV debaty s Drahošem? Je to dobře, Zeman to zvládne 93% Je to dobře, Zemanovi to uškodí 4% Není to dobře, Zemanovi to uškodí 2% Není to dobře, Zeman se tam předvede 1% hlasovalo: 10127 lidí

Můj manžel se věnuje politice téměř 30 let a je na kritiku zvyklý. Své povinnosti vždy plnil odpovědně a nenechá se ovlivňovat, což s sebou nese kritiku od těch, kteří by jej rádi ovládali a nedaří se jim to. Samozřejmě že mám o něj strach, ale úplně stejně jako každá žena o svého muže. Aby se v pořádku vrátil každý den domů.

Proč by podle vás, nejbližší osoby, měli lidé volit právě vašeho muže? Čím je výjimečný, co může nabídnout a proč si ho vážíte?

Nikdy se nebál říci, co si myslí, i když to nebylo zrovna „trendy“. Myslím, že mnohokrát se ukázalo, že byl první s názorem, který se později ukázal jako pravdivý a najednou se všichni přidávali. Nikdy nepracoval pro osobní obohacení a nikdy nepřestal hájit zájmy České republiky. Má dlouholeté politické zkušenosti, umí jednat a vyjednávat, jedná promyšleně, a protože je šachista, má své kroky promyšlené na několik „tahů“ dopředu. Zda mu dát hlas, ať se rozhodnou voliči na základě jeho dosavadní práce pro Českou republiku.

Co vás na dosavadní roli první dámy těší?

Těší mě, že mohu pomáhat potřebným, že mám možnost pozitivně ovlivňovat životy druhých. Se svým nadačním fondem se nám podařilo pomoci už celé řadě seniorů i dětí a já si této role i možností, které nabízí, moc vážím. Přijímám ji s pokorou i úctou. Mám moc ráda setkání s lidmi, proto nevynechám žádnou cestu do krajů, kde doprovázím svého muže a v rámci svého separátního programu navštěvuji zajímavá místa – domovy seniorů, nemocnice, dětské domovy. Tam všude jsou příběhy, které stojí za to si poslechnout.

Jak s manželem nejraději trávíte volný čas? Jako první dáma asi moc volna nemáte…

Snažíme se jít na procházku s naším psem Darcym, vypít si spolu dobrou kávu nebo uvařím dobrou večeři. Je několik jídel, o kterých můj manžel říká, že je umím nejlépe na světě. A to potěší každou ženu.

Vašeho muže se novináři ptají logicky hlavně na politiku... Co si myslí o přijetí eura, ústavních pravomocech prezidenta či zahraniční politice apod. Lidi ale možná zajímají i civilnější a osobnější věci. Prozradíte oblíbené jídlo, pití, knihu a způsob odpočinku svůj i svého manžela?

Oblíbených jídel je několik a všechna jsou poměrně běžná – gulášová polévka, brambory na loupačku nebo uzený jazyk. Lanýži ani kaviárem si mého muže opravdu nezískáte (smích). Oblíbeným vínem je tramín červený a dobrá, kvalitní káva. Knih čte můj muž neuvěřitelně hodně, má velký přehled o světové i české literatuře. Protože i já mám ráda knihy a v knihkupectví dokážu strávit spoustu času, s potěšením vybírám knihy, o kterých si myslím, že budou zajímavé. A odpočinek? Spánek, procházka nebo právě ta kniha.

Jaká žena vás inspiruje? A nemusí to samozřejmě být jen manželka prezidenta, ale kterákoliv, jež ovlivnila nebo ovlivňuje světové dějiny.

Nevidím důvod nechat se ovlivňovat, někoho napodobovat a být nepodařenou kopií. Prosazuji jít si svou vlastní cestou, ale neřídit se cizími osudy. Každá žena je jedinečná. Přesto mě napadá jedna, kterou mám ráda a nevynechám jediný její koncert. Francouzská zpěvačka Mireille Mathieu, která už desetiletí rozdává radost a krásnou hudbu. Je neuvěřitelně milá a charismatická. Měla jsem možnost se s ní několikrát osobně setkat a ona i její hudba jsou velmi inspirativní.

Psali jsme: Čech žijící v Paříži: Na Zemana můžeme být hrdí. Ve Francii počet muslimů narůstá a schyluje se k občanské válce. Ze Západu k nám přichází odraz zbabělosti a zdegenerovanosti Než půjdete k 2. kolu: Co dostane na talíř nový prezident. Hlavně v EU. Nutno číst Zvolení Drahoše by v Bruselu uvítali, shrnuje analytik Zemanovy a Drahošovy šance jsou prý vyrovnané

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka