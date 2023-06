Izolované Rusko? Leda v českých veřejnoprávních médiích, vzkazuje Konečná

reklama

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 16586 lidí

Paní poslankyně, na svém fb jste zmínila předvolební sliby ODS, ale i obecně koalice SPOLU ohledně řešení bytové krize. Jak je podle vás vláda plní a co s bytovou krizí u nás udělat?

Zmínila jsem tam slib ODS, že nezvýší daň z nemovitosti. A také to, že koalice SPOLU hovořila o 40 tisících nových bytech ročně a Piráti se zaklínali proklamacemi o rychlém a koncepčním řešení nedostupnosti bydlení. Skutek opět utek. Jinak si neumím představit, proč stát zrušil podporu pro mladé lidi, kteří si mohli výhodně půjčit na získání podílu v družstevním bydlení. Nyní vláda chystá peněžní trest za předčasné splacení hypotéky atd. Ano, bydlení je u nás jedno z nejdražších v rámci Evropy.

Developerská řešení nejsou řešením pro všechny. Za KSČM podporujeme revitalizaci objektů v obcích a městech. Podporujeme ať už nové nebo rekonstruované bydlení za dostupných podmínek. Rozumíme tomu, že pokud chceme udržet lidi v regionech, musí se jim zajistit odpovídající podmínky pro bydlení. Proto hledáme i cesty, jak využívat neobsazené byty v obcích a městech.



Ve svém pořadu Bez obalu jste mimo jiné rozebrala, že „má ekonomika ČR nejhorší čísla ze střední Evropy a kdo za to může“. Kdo tedy?

Rok zpátky se premiér Fiala chlubil tím, že za vlády jeho kabinetu výrazně vzrostl počet domácností, ve kterých lidé pobírají sociální dávky. Tahle slova lze snadno přeložit tak, že vláda považuje za úspěch, když se čím dál více domácností dostává do situace, kdy je schopná fungovat jen díky příspěvkům státu. Bohužel, pozitivní trend nelze pozorovat ani v krátkodobém měřítku, když se hrubý domácí produkt podle dat Českého statistického úřadu v 1. čtvrtletí 2023 meziročně snížil o 0,4 %. Šlo o první meziroční pokles od začátku roku 2021.

Meziročně se propadala spotřeba domácností i kapitálové výdaje. Zatím nic tak nenasvědčuje tomu, že by se naše země v HDP pod Fialovou vládou přiblížila okolním zemím – naopak. Kupní síla, a tím i životní úroveň Čechů nadále klesá a viditelné stále nejsou ani náznaky strategie, která by tento trend měla zvrátit. Toto je výsledek fungování pětikoaliční vlády a vinu na tom nesou všechny subjekty, které ji tvoří.



Minulý týden se na Pražském hradě konala konference s názvem Naše bezpečnost není samozřejmost. „Nemáme důvod bát se ruských hrozeb. Jako společenství demokratických zemí jsme hodnotově, občansky, ale také hospodářsky a vojensky silnější,“ řekl mimo jiné prezident Pavel. Má pravdu?

Ano, z jeho jednostranného sledování společenského dění za podpory vojenské doktríny NATO pravdu má. Pokud si není schopen připustit, že Rusko je v izolaci hlavně v českých veřejnoprávních médiích, tak ji má taky. Bohužel pro něj ale na tyto řeči už lidé moc neslyší a hledají zdroje informací jinde. A v mezinárodních sdělovacích prostředcích pak vidí, že Rusko tak ekonomicky a hodnotově osamoceno není. Svědčí o tom i nedávno proběhlé Petrohradské ekonomické fórum, kterého se účastnili představitelé 130 zemí světa. Mimo jiné i několik desítek zástupců firem a organizací ze Spojených států. Podepsány byly obchodní smlouvy na miliardy rublů. Ale to se asi do odsuzujícího komentáře Ruska panu prezidentu nehodí…



„Pokud slovo mobilizace či konstatování faktu, že válku v budoucnu nelze vyloučit, vyvolá ve společnosti paniku, může se ve vážné krizi zhroutit,“ varoval pak na konferenci náčelník generálního štábu Karel Řehka. Váš komentář?

Pokud to říká vysoký představitel naší armády, asi to má reálný základ. Pokud to má znamenat, že si uvědomuje, že naše armáda není schopná bránit naše občany před nebezpečím a není už schopná ani o tom občany přesvědčit, pak je to výsledek neschopnosti ministryně obrany stejně jako premiéra. Lidem už začaly vadit neustálé výpady na Rusko jako na jediného viníka konfliktu. Ne všichni občané pracují v politicky angažovaných neziskovkách a „nezávislých“ mediálních domech. Většina občanů ještě pracuje v průmyslu, zemědělství, službách a mají problém vyjít se svými platy, zajistit si stabilní ekonomické podmínky pro své rodiny. Opravdu se pan Řehka diví, že jeho mediální výstupy lidi neuklidňují? Já se naopak divím, že v ulicích už není daleko víc lidí.

Psali jsme: Konflikt s plným sálem, 200 lidí odešlo. „Bomba“ na Fialova ministra Šok. Ceny benzinu vezmou v ČR nečekaný směr 25. týden na Energetické burze ČMKB Jiří Kobza: Eurozlodějna



Soud minulý týden osvobodil učitelku, která byla obžalovaná za popírání ruské genocidy na Ukrajině. Co na celý tento případ říci?

Od počátku považuji za skandální, že dochází ke stíhání lidí za jejich politické názory! Za jiné postoje, než je vládní linie, se vyhazuje z práce. Nadpoloviční většina lidí se bojí oficiálně vyjádřit svůj názor. To jsou alarmující věci v tzv. svobodném demokratickém státě. Případ paní učitelky ještě není u konce, neboť státní zástupce se odvolal, takže ke slavení je bohužel ještě brzy…



Praha 3 schválila změnu názvu Koněvovy ulice. Je to důležitý krok v této době?

Je to ubohost. Kdy se ti, co momentálně mají nějakou pozici v zastupitelstvu, se jí snaží využít k přepisování historie. Bohužel jsou tyto snahy viditelné ve více městech. Nedávno se o přejmenování ulice Dr. Šmerala hlasovalo i na zastupitelstvu města Ostravy. Na projednávání byli přítomní i občané, kteří v této ulici bydlí. Sepsali petici proti změně názvu a vystoupili i v diskusi. Považovali za zbytečné měnit doklady, přepisovat smlouvy, zkrátka ztrácet čas. Při hlasování nebylo následně přijato žádné usnesení. V diskusi však zaznělo, že pokud se bude zastupitelstvo zabývat takovými záležitostmi, bude to na úkor práce pro občany. A s tímto lze pouze souhlasit. Kéž by se se stejnou urputností zabývali politici skutečnými problémy občanů.



Pojďme se podívat i na Slovensko. Zuzana Čaputová oznámila, že už nebude v příštích volbách kandidovat na slovenskou prezidentku. Překvapilo vás to?

Paní Čaputová si asi vyhodnotila společenskou situaci, ve které by následující mandát případně vykonávala. Na Slovensku klesá podpora Spojených států. Tamní obyvatelé hodnotí negativně snahu Spojených států zatáhnout zemi do konfliktu s Ruskem. S tím nesouhlasí cca 2/3 občanů. To je z mého pohledu víc, než kolik lidí prezidentku ve volbách volilo.



Jak moc to podle vás ovlivní volby, které na podzim na Slovensku budou a jak vidíte politickou náladu u našich sousedů?

Slovensko mělo se svou čtyřkoaliční vládou trochu náskok před pětikoaliční vládou naší. A to, jak se na Slovensku koalice postavila k řešení problémům lidí, svědčí o jejich velkém sebevědomí a následném nezvládnutí situace. Na Slovensku bude jistě záležet i na přístupu jednotlivých stran k volbám. Zda bude současná opozice schopna následné dohody, v případě, že ve volbách uspěje. Vidím jejich šanci uspět jako velkou.



Dovolená se letos prodraží, přitom v létě plánuje cestovat asi 80 procent Čechů, uvádí ve své studii agentura Ipsos. Tři čtvrtiny dovolených u moře jsou podle cestovních kanceláří už buď vyprodané nebo rezervované. Z některých míst tak zaznívá, že se tedy Češi zase tak špatně nemají. Co k tomuto říci?

Dovolená je důležitá pro nabytí sil a odpočinek. Byla bych pro, aby na dovolenou mohli jet všichni, kdo na ni jet chtějí. Dopady inflace samozřejmě zvýší náklady na dovolenou a podobné je to i v zahraničí. S tím ale lidé počítají. A jak průzkum uvádí, hledají levnější způsoby dopravy, ubytování i stravování. Lidé se naučili hledat si destinace, které ještě cestovky moc nenabízejí.

A spousta lidí bude trávit svou dovolenou i u nás. A nepovažuji to za nic špatného. Naopak, i v našich regionech je spousta nových resortů, které v nabídce služeb za zahraničím nezaostávají.

Psali jsme: Přerov: Od prázdnin budou ve městě jezdit sdílená kola Ministr Jurečka: Zdravý člověk by měl pracovat, nikoli sedět doma a čekat na dávky MHMP: Praha dokončila stavbu moderního parkovacího domu v Nových Butovicích pro 380 aut Šmarda (SOCDEM): Městská policie zveřejnila nešťastně volený příspěvek, primátor je dobrý



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.