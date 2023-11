Jak dlouho to vydrží… Rajchl je zvědavý, kdy lidem dojde s Fialou trpělivost

reklama

Přečetli jsme si, že ERÚ ruší mnoho subvencí, čteme o bezuhlíkové elektřině a odběratelský sektor se má připravit na novou epochu dekarbonizované energetiky. Do jaké míry se při zdůvodňování těchto skutečností mohou autoři vlastně odkazovat na léta před krizí?

Ceny energií zcela jednoznačně vzrostou, jakékoli sliby, že budou klesat, jsou úplně mimo planetu. Vláda jen pokračuje ve svém projektu obelhávání lidí v České republice, kdy už naprosto flagrantně během několika dní či týdnů mění zásadně svá prohlášení a bohužel mainstreamová média na to nereagují a nechávají jim všechno projít. Jedna obrovská lež. Tahle vláda, myslím, dávno ztratila jakýkoli mandát v téhle zemi vládnout, protože lidem celé dva roky pouze lže.

Premiér Petr Fiala o tom hovořil na tiskové konferenci, trvá si na slovech, že ceny energií zůstanou stejné, případně připustil zdražování o jednotky procent a také možnost úpravy návrhu Energetického regulačního úřadu. Je k tomu ještě co říct?

Skutečnost je taková, že se neřeší jádro problému. De facto se jenom snaží lidem vysvětlit zdražování různými výmluvami a kličkami, což je v podstatě jeho taktika celé dva roky. Jediné řešení je prostě odejít z burzy v Lipsku, odvázat cenu elektřiny od zcela nesmyslné cenotvorby vyplývající právě z této lipské burzy. Ukončit naprosto šílený projekt Grean Deal a odstoupit od systému emisních povolenek. To je totálně likvidační věc pro českou energetiku. Jsem zvědav, jak dlouho budou lidé schopní tolerovat Fialovy lži, které začínají být na úrovni tragikomedie. Nikdo neřeší příčinu problému, jenom se nám snaží velhat, jakým způsobem se bude elektřina zdražovat. Jenom nás uspávají v tom, že to budou jednotky procent, když už je nyní je jasné, že to budou desítky procent. Situace je jasná. Je jen na lidech, aby se konečně probudili, otevřeli oči a zjistili, že vláda Petra Fialy totálně lže celé dva roky a že nic lepšího je pod touto vládou nemůže potkat.

V podstatě, jak vidíme všude kolem, vsadili jen na jeden zdroj, a to na elektřinu…

Ale nejen že na ni vsadili. Činí ji nedostupnou, to je ten nejzásadnější problém. Ceny absolutně neodpovídají výrobním nákladům, nevzrostly, jsou pořád 40 haléřů za jednu kWh. Všemi různými nesmyslnými přílepky typu poplatky na obnovitelné zdroje, emisní povolenky… Dělají elektřinu neuvěřitelně drahou, tak drahou pro dodavatele, že např. během dvou tří let začnou zavírat uhelné elektrárny, a to je konec pro českou energetickou suverenitu. To je ten největší problém. Ne že si zvolili elektřinu jako hlavní zdroj, ale že místo toho, aby ten zdroj učinili levným a dostupným, učinili ho drahým a nedostupným. To je ten základní problém, se kterým se potýkáme, a pokud s tím rychle něco neuděláme, tak nás v roce 2025, 2026 bude čekat naprosto neřešitelná situace, kdy už elektřiny nebudeme mít dostatek.

Automobilky přiznávají obrovské ztráty plynoucí z tohoto segmentu výroby a jejich akcie padají dolů. Koncern Volkswagen nebude v současnosti rozhodovat o dalších lokalitách pro výstavbu gigafactory na baterie do elektromobilů. Co říkáte na to, že český kabinet ujistil, že jednají hned s pěti dalšími případnými dodavateli?

Ukázka toho, jak je neuvěřitelně mimo vláda Petra Fialy, míjí se zcela časoprostorově s tendencemi, které jsou ve světě. Nejen v této oblasti, ale v podstatě úplně ve všem. Vláda mimozemšťanů, ufonů, to se nedá jinak nazvat. Automobilky se dlouhodobě snažily skrývat ztráty, které elektromobilita přináší. V momentě, kdy už to nebylo možné a musely s čísly ven, se ukázalo, že je to jedna obrovská gigantická bublina, která jednoznačně splaskla. Automobilky budou nuceny v podstatě od tohoto nesmyslného projektu ustoupit. Bavit se v tuto chvíli o budování nějakých nových věcí, to už je jen k smíchu. Skutečně.

Jak je to vlastně s odstavením uhelných elektráren? V Maďarsku a Polsku měli plán do roku 2030 a mezitím stavějí jaderné elektrárny.

Tak samozřejmě Poláci jsou daleko suverénnější než my. Místo toho, aby Evropské unii kývali na všechny fantasmagorické strategie, jdou svojí vlastní cestou, vyjednali si výjimku a plánují výstavbu jaderné elektrárny. My spíme. Výroba, kterou jsem zmiňoval, se stane nerentabilní a uhelné elektrárny se začnou zavírat. To znamená, že v tuhle chvíli naším plánem pracujeme na vlastní sebedestrukci energetické a sebevraždě ekonomické namísto toho, abychom pokračovali ve výrobě elektřiny z uhelných elektráren a začali urychleně dostavovat naše jaderné elektrárny. To jsou v podstatě nejstabilnější zdroje elektřiny v současné době. Pokud se jich vzdáme jen kvůli fantasmagorickému plánu „Timmermansů,“ loutkovodičů a všech šílených sociálních inženýrů, nemáme šanci uspět. Potřebujeme vládu suverénní, která opravdu přestane poskakovat podle toho, jak Brusel píská, a začne stavět jasnou, vlastní, sebevědomou koncepci.

A konkrétně, co se týká Maďarska?

Je to v podstatě to samé. Tyto země mají jasnou koncepci, jak si v podstatě zajistit své suverénní zdroje pro elektřinu. My na tom nepracujeme, pracujeme na tom, abychom o ně přišli. Pokud se tak stane, v roce 2025, 2026 už budeme plně závislí na dovozu elektřiny z nestabilních zdrojů, což jsou jaderné elektrárny a solární elektrárny. Naše vláda de facto ohrožuje vůbec naši energetickou soběstačnost tím, že nemá vůbec žádný plán a že nás žene do obrovského problému, který během dvou let zcela jednoznačně v České republice vyvstane. Pokud vládu rychle nevyměníme a nedáme tam vládu, pro kterou bude energetická soběstačnost a suverenita naprostou prioritou a začne okamžitě pracovat na tom, abychom si zajistili vlastní zdroje na vlastní koncepci, nemůže to tady dopadnout dobře.

Veřejné mínění lehce rozhýbal překvapující výrok paní ministryně obrany, který někteří zřejmě pochopili jako myšlenku vystoupit z OSN. Samozřejmě že o důležitosti podobných organizací můžeme jistě pochybovat, ovšem rétorika ministryně?

Udělala naprosto neuvěřitelnou ostudu. Jde za hranice toho, co je akceptovatelné pro Českou republiku. Nejdřív navrhne vystoupení z OSN, čemu se celý svět směje včetně banánových republik. Pak si splete, že Írán předsedá Radě pro lidská práva, jenže té předsedá v současné době Česká republika. Paní Černochová dělá jedno faux-pas za druhým. U nás se to opět snaží mainstream přemlčet. Premiér řekne, že chápe rozhořčení paní Černochové. To není pochopitelné ani na vteřinu a je to obrovské diplomatické faux-pas, je to jedna z největších mezinárodních ostud, které vůbec Česká republika zaznamenala. To jen díky hysterii paní Černochové, ona na to nemá a je neskutečná hanba, kterou České republice dělá.

