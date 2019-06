Jakub Janda... Marek Benda chvíli váhal, pak začal mluvit. I o Vondrovi, Klausovi a rozčileném Babišovi

Po evropských volbách mě zajímá vaše celkové hodnocení výsledků občanských demokratů. Jak je vidíte?

Já jsem z výsledků občanských demokratů nadšen, zejména z třicetiprocentní účasti. Předvídal jsem, že budeme druzí, předvídal jsem, že budeme mít čtyři mandáty. Osobně jsem čekal o trochu lepší procentní výsledek, ale jakmile jsem viděl, že volební účast je 28,7 procent, tak na tu jednu a půl minuty – než oznámili výsledky – jsem uvnitř výrazně zesinal, že to tak zdaleka nemusí dopadnout. Pokud se i za tohoto stavu podařilo ODS skončit na druhém místě s odstupem na hnutí ANO zhruba šest procent, se čtyřmi mandáty a přitom během voleb pršelo... Navíc zvolení Alexandra Vondry z patnáctého místa… Celkově to pokládám za geniální výsledek.

Vy jste natočil během kampaně video, v němž jste vyzýval voliče, aby Alexandra Vondru kroužkovali. Je podle vás podpora Vondry signálem, že mají lidé dost Andreje Babiše? Nebo o čem svědčí fakt, že ho voliči vykroužkovali nahoru?

Motivy jsou u různých voličů různé. Jeho podpora svědčí o tom, že u voličů ODS je Alexandr Vondra jistou mírou vyjádření kontinuity s celou minulostí ODS a ti, co nás volí, jsou vlastně hrdí na polistopadové období. To, co se nám stále zkouší vnutit Andrej Babiš, současná vláda a do jisté míry i prezident, jak jsme to tu vedli posledních třicet let od desíti k pěti, tak vyjádření podpory Alexandra Vondry je jedním z důkazů, že jsme hrdi na to, co se za posledních třicet let v republice podařilo.

Sám jste řekl, že rozdíl mezi hnutím ANO a ODS byl šest procent, ANO získalo lehce přes 21 procent. Myslíte si, že ODS Andreje Babiše nějakým způsobem dotahuje? Ztrácí hnutí ANO podporu? Předvolební odhady byly o třetinu vyšší… Nebo se jedná o kombinaci obojího?

Je to nepochybně kombinace obojího. Nezapomínejme, že nám před minulými parlamentními volbami předvídali výsledek sedm až devět procent. Byl jsem to já, kdo řekl, že skončíme druzí. A já nevím, kdo se mi tehdy vysmál, že jsem blázen. Ano, ODS roste a roste postupně. Nyní nám zase nikdo tento výsledek nepředvídal – spíše naopak – průzkumy říkaly, že Piráti budou druzí. Tohle jsou skutečné výsledky voleb a já si jich o to více vážím.

Piráti skončili těsně třetí. Jde o znak sílící jiné generace v České republice, která politiku vnímá jinak? Generace, která chce jakýsi svěží vítr, jaký Piráti nabízejí, v moderních klipech či způsobem moderní komunikace. Domníváte se, že přichází na řadu ta část generace voličů, která nebude tak vážně brát tradiční politické strany?

Já se moc neodvažuji hodnotit jiné politické strany. Jde vždy o jejich voliče a pocit sounáležitosti. Nevím, zda je to modernitou, způsobem komunikace, nebo možná tím, že pořádně neřekli nikomu, kdo vlastně jsou, a řada voličů by byla překvapena, že směřují do frakce Zelených.

Na zvolení Alexandra Vondry reagoval Andrej Babiš po svém – kritikou jeho osoby a nezapomněl připomenout kauzu ProMoPro. Objevily se úvahy, zda se premiér trochu oné síly Vondry a konzistence jeho postojů neobává…

Myslím, že určitě ano. Skutečnost, jak zareagoval ze všech zvolených pouze na Alexandra Vondru, ukazuje, že ho nějakým způsobem překvapuje a rozčiluje. To je podle mě jasné a o to více jsem rád, že se zvolení Alexandru Vondrovi podařilo.

ODS po změnách s Václavem Klausem mladším tedy skončila ve volbách druhá. Dokázal tím předseda Petr Fiala, že jeho cesta je správná a že odchod Václava Klause mladšího občanské demokraty nijak nepoškodil?

Jednoznačně se ukázalo, že podpora Václava Klause nám neuškodí. Na to, že se to stalo poměrně těsně před volbami s velkou odezvou medií, a mnozí nám prorokovali, jak nás jeho odchod připraví o třetinu či polovinu voličů. A jsme v situaci, kdy jsme oproti parlamentním volbám narostli o další tři procenta.

A co výsledek voleb po celé Evropské unii? Někde posílily protibruselské strany či strany kritické k Evropské unii, například Marine Le penová ve Francii, Matteo Salvini v Itálii, Nigel Farage ve Velké Británii... Znamená to změny pro Evropskou unii, po nichž část politiků volá?

Ale i v Polsku a Maďarsku jednoznačně zvítězily síly sice proevropské, ale přesto s kritickým hlasem vůči chování Evropské unie. Něco se v Evropě změnit musí, a pokud se tak nestane, tak budeme mít velký problém. Uvidíme samozřejmě, jak bude postavena nová komise, jakým způsobem se jí podaří fungovat, ale pokračovat ve stávajícím zaběhlém systému mi připadá zcela nereálné.

Navíc Evropský parlament bude mimořádně roztříštěný a europoslanci se budou složitě dohadovat. Britové už mají tři až čtyři strany, přitom dosud mívali zásadně jen dvě. My máme devět stran v českém Parlamentu. Politické síly se divně tříští, každý je hrozně velký individualista.

Sociologů se pak budu muset zeptat, čím to je, že se voliči tak tříští, zda je to nedůvěra v politiky obecně, čí něco jiného...

Myslím, že to souvisí s trochu absurdním individualismem. Každý musí být strašně zvláštní, mít odpor vůči tomu nebo onomu a navíc mají pocit, že dohodnout se s někým je špatně.

Co říkáte na názory, které se objevují směrem například k poslanci Hynku Blaškovi za SPD, o kterém Jakub Janda, ředitel Evropských hodnot, prohlásil, že ho zvolila proputinovská scéna a že jeho zvolením Rusko získalo v europarlamentu svého koně. Může být Hynek Blaško nebezpečím pro Českou republiku? Jeho osobu dávám jen jako příklad. Jak se díváte na to nálepkování pojmy prozápadní versus proruský?

Nevím, jestli mám vůbec nějak Jakuba Jandu nějak komentovat. Pro mě to tedy žádný valný smysl nedává, ale ano, žijeme v čím dál tím více roztříštěné době, kdy jsou extrémy na obou stranách čím dál nepřátelštější, až bych řekl nenávistnější a nemyslím, že je to správně.

autor: Zuzana Koulová