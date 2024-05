Jana Hamplová po atentátu na Fica: Ani Hitler by se nestyděl. Kdo nehajluje, smí být zabit

reklama

Paní senátorko, častokrát jste mluvila o politické nenávisti a nesvornosti. Jak vnímáte útok na slovenského premiéra Roberta Fica?

Především bych chtěla říct, že přeji Robertu Ficovi z celého srdce dostatek sil, nezbytného štěstí a umu lékařů, aby pokus o vraždu bez následků přežil. To je teď to nejvíce podstatné. Hned druhé, a to neméně podstatné, je ale uvědomit si, proč k této situaci došlo… Může za to současná garnitura politiků, kteří se hlasitě označují za demokraty a bijí se v prsa, jak jsou oni a ti jediní nejlepší, ale přitom jsou novodobými diktátory se vším nejhorším, co k pojmu diktatura patří. Jak se to projevuje? Když někdo neopakuje jejich jediné pravdy, když si jim dovolí oponovat nebo vyslovit jiný názor, označí ho za nepřítele, uráží ho dehonestujícími označeními a přívlastky, spolu se sloužícími médii na dotyčného pořádají doslova mediální hon, snaží se ho ničit profesně, zkrátka dělají vše proto, aby tohoto člověka nenáviděli, a to nejhorší si o něm mysleli i další lidé… Vyvolávání až hysterické nenávisti vůči nepohodlným lidem, kteří se nebojí novodobým ideologiím a „jediným správným názorům“ postavit, se tak stalo běžnou věcí, a je to trend v celé EU. Dokonce se obávám, že za tím stojí velké peníze bůh ví odkud, kterými se bohatě dotují ti, již tu nenávist cíleně vyvolávají. Tento novodobý fanatismus, kdy lidé nakonec bezmyšlenkovitě opakují ty donekonečna omílané „pravdy“ jako jediné správné, tedy fanatismus nenávisti a manipulace vůči ideologicky nepohodlným, za který by se nemusel svého času stydět ani Hitler, ani soudruzi, kterým lidé nakonec posílali archy s podpisy žádající popravu Milady Horákové, může vést k tomu, čeho jsme byli svědky dnes. Že někdo vezme zbraň a jde vraždit, protože obraz Roberta Fica jako hrozby, zločince a nebezpečí pro Slovensko byl tak cíleně vytvářen a podporován těmi nezvolenými, že onen vrah v podstatě realizoval jejich výrok „uděláme všechno pro to, aby Fico nevládl“. Může být „tím vším“ i vražda? Dnes jsme dostali odpověď – ano. Druhý pocit, který upřímně přiznám, byl pocit strachu. Za poslední tři roky jsem dostala desítky výhrůžek o kudle v zádech, zastřelení nebo že mě srazí auto, pokud nezměním názory nebo se nevzdám mandátu senátorky – ale až dnes mi došlo, že tyto šílené výhrůžky nemusí být jen řeči, a to, že jsem vždy na Václavském náměstí měla vedle sebe osobní ochranku, která monitorovala okolí kolem mne, nebylo vůbec zbytečné. Šílená doba....

V každém případě atentát na Roberta Fica nám jasně ukázal, že propagátoři novodobých ideologií a „jediných správných“ názorů se nezastaví před ničím, a jak se ukáže silný lídr, který je schopen oslovit lidi a vyhrát volby, a jim se těžce nebude hodit, nic jim nebude svaté. Ani lidský život. A to je nejsilnější vzkaz dnešního dne, podle kterého bychom měli jednat ve dnech následujících.

My a Slováci jsme dva národy, o kterých se říká, že jsou si nejblíže na světě. Máme důvod obávat se podobných akcí i my?

Vůbec bych to nepodceňovala, ostatně ony nadšené komentáře, a to i známých osobností, to vám z nich až běhá mráz po zádech. To cílené budování nenávisti proti názorovým oponentům, podle mého názoru navíc bohatě financované ze zahraničních zdrojů, má sloužit k jedinému – udržení se u moci za každou cenu, a realizovat skrze tuto moc ony novodobé evropské ideologie a strategie, pro které jinak není dostatek věcných nebo rozumných argumentů. Viz migrace, viz zbrojení směřující k válce, viz nekritická podpora Ukrajiny, viz změny pohlaví bez změny pohlaví, viz Green Deal, který Evropu ekonomicky ničí… Proto se cíleně rozděluje společnost, proto se buduje v lidech strach říkat vlastní názory pod hrozbou mediálního lynče a ztráty práce, proto chodí politikové do škol masírovat mladé, a proto se odmítají rodičům ukazovat filmy, které se ve škole promítají jejich dětem… Pokus o vraždu premiéra nepohodlného Bruselu je samozřejmě vůbec nejvyšší kalibr, jak tento strach ještě znásobit. A o jaké jde zvěrstvo a nebezpečí, o tom svědčí ony nadšené komentáře – ti lidé to prostě považují za normální a správné. Neuvěřitelné. Už za to by měli stanout před soudem.

Kdo by se v tomto směru měl u nás nad sebou zamyslet? Je to hnusné, ale na sociálních sítích mnozí Ficovi atentát přáli. Kde se bere až taková krajnost?

Pokud jde o schvalování tohoto trestného činu pokusu o vraždu, pak tentokrát padni komu padni, musí začít policie ihned jednat a všechny ty lidi začít jednoho po druhém trestně stíhat. I kdyby jich měly být stovky. Není to krajnost, je to jasný trestný čin. Mimochodem to, že někdo může schvalovat vraždu, radovat se, že pokus o ni proběhl, a litovat, že se nepovedl, tedy Robertu Ficovi to přát, není jen o tom, že jde o lidský odpad, ale je to jasný důkaz, že tady skutečně probíhá proces směřující k novodobé totalitě blízké nacismu a komunismu, kdy ti zfanatizovaní lidé považují vraždu nepohodlných, neposlušných, tedy obrazně řečeno „nehajlujících“ lidí evidentně za něco zcela normálního, dokonce správného. Tedy tento lidský odpad nám nechtěně potvrdil, že máme pravdu, když říkáme, že čelíme novodobým ideologiím podporovaným nemyslícími fanatiky. Pro mě tento nebezpečný trend bohužel reprezentuje současná vláda, která naši zemi a nás občany dávno „prodala“, pro pokyny co a jak dělat si jezdí do Bruselu a USA, a můžeme ji bez nadsázky nazývat vládou především ukrajinskou. I k budování nenávisti vůči Robertu Ficovi aktivisticky přispěla řadou kroků, které po volbách na Slovensku učinila v rozporu se všemi zásadami diplomacie. A za to by měla těžce zpytovat svědomí. Obávám se však, že neví, co svědomí je.

