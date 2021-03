Jandák: Viník covid-průšvihu? Jen si vzpomeňte. Nedávná minulost. A teď jsou v akci

ROZHOVOR „Asi je to poslední šance. Ale ať mi někdo řekne, co bude potom? Nejvyšší čas začít na plné pecky nakupovat vakcíny a především používat léky, které pomáhají…“ říká k vyhlášení dalšího lockdownu herec a někdejší ministr kultury Vítězslav Jandák. A zároveň se ptá: „Které naše vlády před lety rušily nemocnice a omezovaly nemocniční lůžka s tím, že je to pozůstatek nemoderního socialistického zdravotnictví?“ K výzvám umělců podotýká: „Jejich epidemiologická moudra jsou každému putna.“ Na rovinu říká, co si myslí o ruské vakcíně. Promluvil o situaci v ČSSD a v souvislosti s ministrem Petříčkem zmínil „totální sebevraždu“ strany. Vysvětlil, co ohledně sociální demokracie říká ve své knize „Hovory v karanténě“.

Vláda vyhlásila další nouzový stav. Od pondělka tu budeme mít další, tentokrát opravdu tvrdá opatření. Co na to říkáte?

No, říkají, že je to poslední šance. Nevím, nejsem epidemiolog a nechci se řadit mezi ty, dnes už stovky odborníků, kteří na mě každý den mluví z televize. Bohužel, každý říká trochu něco jiného. Já tomu nerozumím, ale myslím si, že tohle už je poslední řešení. No, poslední by bylo zastavit fabriky, ale to by nastal veliký malér.

Někteří lidé ale poukazují na to, že právě neomezit průmysl, továrny je velká chyba a ptají se, jestli má bez tohoto ten poměrně tvrdý lockdown vůbec smysl…

Ne, určitý smysl to rozhodně má. Počet nemocných se pravděpodobně sníží. Problém ale vidím jinde. Dobře, bude to trvat tři týdny. Situace se zlepší. Ale ten virus tady prostě je a bude, tak to začne znovu. Ať mi někdo odpoví na to, co bude potom. Znovu budeme postupovat k dalšímu, abych použil to hezké české slovo: lockdownu?

Myslím, že teď se musí na plné pecky začít nakupovat vakcíny. A především se musí začít využívat léky, které u nás už někteří lékaři aplikují, aby se těm nemocným pomohlo.

Mluvíte o nakupování vakcín. Očkování ale zatím opravdu vázne. Vakcíny je především v Evropě nedostatek, na přetřes tak i u nás přišla i ruská vakcína Sputnik V. Co vy si o tom myslíte? Byla by to správná cesta?

Myslím, že Rusům se podařilo udělat zkrátka nejúspěšnější vakcínu. To je velmi jednoduché. Jenže jak vidíte, i do takové věci, jako je zachování životů lidí na celé planetě, se plete blbá politika.

Uvědomme si, že nikdo opravdu pořád nevíme, co je ten virus zač. Pořád nevíme, jestli ho někdo „vypustil“ a kdo to vymyslel. Byla to náhoda, nebyla to náhoda? Nikdo nic stoprocentně neví. Lidé, kteří zemřou takzvaně s covidem, nejsou pitvaní… Těch otazníků je až příliš.

Ale zpátky k těm vakcínám. Netroufl bych si zatím říct ani o jedné vakcíně, že je stoprocentně dobrá, nebo špatná. Ale ideologicky nepodjatí odborníci říkají, že těm Rusákům se vakcína prostě povedla.

Takže nemáme, podle vás, čekat na schválení od Evropské lékové agentury?

Ti budou, myslím, dělat všechno pro to, aby se ruská vakcína schválila co nejpozději. Slovo sputnik dnes dráždí jako kdysi coca-cola. Ale my přece nemusíme žádat Evropskou agenturu o schválení. Podívejte na našeho skoro souseda Orbána, který o ruskou vakcínu požádal. Stejně tak monacký kníže nebo Chorvatsko. A to podle mne opravdu nemůžeme Chorvatsko podezřívat z toho, že to udělali z lásky k Rusku.

Když jsme neustále ujišťováni o tom, v jak báječné a pokrokové společnosti žijeme... – lidé by měli mít možnost výběru. Tak jako to nastavilo to „chudé, zdeptané“ Srbsko. Tam si vyberete, jakou vakcínu chcete, a tou se necháte naočkovat. Diplomaté, kteří žijí v Moskvě, se většinou nechávají očkovat Sputnikem. Ale to zapomínáme, že Rusové mají ještě tři další vakcíny. Myslím, že teď nastane taková obrovská éra vakcín. Ale zase nikdo neví, jestli třeba ten Sputnik nám pomůže nadosmrti nebo třeba na rok… Jako to nevíme o těch ostatních vakcínách.

Pojďme se nejprve celé lidstvo pídit po tom, jak se ten sajrajt, ten virus, mezi lidstvo dostává. Je možná hezký, když budeme trasovat, krokovat, stopovat, kdo s kým mluvil a jak to chytil. Ale já žiju vedle manželky, která měla koronavirus, ale já ho nedostal. Dodržoval jsem pravidla a nestýkal se s jinými lidmi, ale já sám jsem to od ní nechytil. Řekl jsem si, že odmítám nějaký koronavirus, že ho neberu vážně, že ho nedostanu a že jsem zdravý a silný chlap. No, a zatím nepřišel.

Kromě nedostatku vakcín jsou velkým problémem i přeplněné nemocnice...

Ano, nemocnice už nemají kapacity... Ale, které naše vlády před lety rušily nemocnice a omezovaly nemocniční lůžka s tím, že je to pozůstatek nemoderního socialistického zdravotnictví? Proč to nikdo dnes nepřipomene? Kdyby se to tehdy nestalo, tak by ta dnešní situace možná nebyla tak kritická!

Proč to nikdo nepřipomene? Možná proto, že ta pandemie má zakroutit krkem naší vládě, stejně jak zakroutila v Americe krkem Trumpovi. Vždyť tady opozice bojuje s koronavirem a pomocí koronaviru proti Babišově vládě. A používají pěkné podpásovky.

Před dvěma týdny, kdy se vláda s opozicí neshodla na prodloužení nouzového stavu, se ze všech stran ozývaly kritické hlasy. Například Miroslav Kalousek premiérovi Babišovi vzkázal, že „slušný politik by rezignoval“. Souhlasíte?

No tak, Mirek je v důchodu, ten může. Já jsem dokonce četl, že prohlásil – kdybych byl premiérem, tak by takováhle situace nebyla. Víte, on takový pocit může mít, ale nevím, proč by měl odstupovat Babiš. To by pak měli odstupovat v podstatě všichni premiéři na celém světě. Vždyť ta situace je všude stejná. Pouze v některých rozumnějších zemích se spojila opozice s vládou a společně bojují proti té nákaze.

U nás, jak je zvykem, se samozřejmě ještě více vyostřily spory. A ty pidistraničky se v podstatě dnes už s pomocí rozhodnutí Ústavního soudu naparují, jak budou vládnout v této zemi. Tak třeba budou. Já nevím. Mně je to už jedno. Já vám jako prvním říkám, že už zřejmě nepůjdu volit.

Protože není koho?

Ne, protože by mě možná někdo korespondenčně přehlasoval. A taky už s tím prostě nechci mít nic společného – ani jako volič.

Před týdnem TV Nova v hlavním zpravodajství odvysílala „vzkazy“ několika umělců ohledně toho, že by se lidé měli chránit proti koronaviru. Promluvila například Zlata Adamovská, Petr Štěpánek a dokonce i Jan Hrušínský, který lidem vzkázal, aby se „chovali rozumně“. Budou umělci se svými názory pro lidi větší autoritou než třeba vláda?

Umělci už od dob, kdy lákali spoluobčany na Harvardské fondy, prohospodařili kredit, který na konci 80. let měli. Lidé pochopili, že jsou to jen známé tváře, které se dají využít, v některých případech i zneužít, v podstatě k čemukoliv. Jejich epidemiologická moudra jsou každému putna.

Když odbočíme od pandemie, zeptám se vás na vaši dlouholetou, dnes už bývalou, domovskou politickou scénu, tedy ČSSD. Co říkáte na to, že ministr Petříček se rozhodl kandidovat na předsedu ČSSD?

Já už nemám právo mluvit ČSSD do toho, jak to dělá, a už vůbec nechci radit nikomu, kam má kandidovat. Jsem ale normální občan, snad trošku více znalý věci, a mám takový pocit, že jestli chce sociální demokracie spáchat totální sebevraždu, tak ať je jejím předsedou pan ministr Petříček. Abych použil divadelního termínu, pan ministr v souboru ČSSD působí, jako když ho angažovali na hostování z TOP 09.

A má Petříček šanci dostat se do vedení strany?

Myslím, že v této zemi už je dnes možné absolutně všechno.

Vy jste ve své knize Hovory v karanténě samozřejmě nevynechal právě ani sociální demokracii. Mimo jiné jste napsal: Odněkud se vynoří blouznivci našich hor jako Vladimír Špidla, který všem dokázal, že v poměrně krátké době se dá i úspěšná partaj dovést k nevolitelnosti a přesvědčí ostatní, že vlastně tradiční sociální demokratický volič už neexistuje, že vymřel a musí se oslovit úplně jiní lidé…

Ano, jsou to stále ti pomýlení, kteří tu dobrou značku sociální demokracie chtějí nějakým způsobem uzurpovat a přizpůsobit k obrazu svému. Oni jsou jen halasná menšina, vydatně podporovaná médii.

V té souvislosti jsem taky napsal, že oni toužej po takových voličích, jakejch si voni považujou a viděj se v nich, protože oni sami jsou takoví! Chtěj oslovit inteligenci, levicový vysokoškoláky z těch humanitních fakult a městský liberály a já nevím koho ještě. Vymodelujou si neexistujícího voliče a dumaj, jak ho získaj, nebo se zaměřej na voliče jinejch stran, jako že jim je přetáhnou, a tak se inspirujou jejich programem, a navrch se začnou opičit po jejich lídrech. Ale voliči ODS, TOPky nebo Pirátů nás nikdy volit nebudou!

Víte, voliči se moc nezměnili. Změnily se kravaty, pracovní úbory, ale lidé zůstávají pořád stejní. Přesto si pořád myslím, že sociální demokracie, ta pravá sociální demokracie, strana lidí práce, má na politické scéně místo. Bojím se však, že jestliže dojde k takovým personálním změnám, jaké se podle mého názoru chystají, a chystají už se velmi dlouho, jak jsem to i v té knížce naznačil, tak to bude konec ČSSD.

I v knize zmiňujete, že voliči ČSSD chtějí srozumitelnou obyčejnou partaj, o kterou se mohou opřít... ale že dnes by se o ni mohla opřít spíš pražská kavárna. V čem například?

Ve všem. To jsou věci, které jsou pro život nepodstatné. Jako je pětatřicet a více pohlaví. Nebo obory, které se dnes učí na vysokých školách, genderová problematika a podobné věci, totálně nesmyslné věci, kdy z těch lidí budou jednou nezaměstnaní, pokud neskončí ve zbytečných neziskovkách. A protože nechtějí být nezaměstnaní, tak si vymýšlejí další problémy, další pitominy, zahlcují lidi blbostma a ničí jim dobrou náladu. Prostě je to celé špatně. Ale dělají to ti „nepotřební lidé“, kteří by se ani u počítače, ani u krumpáče neuživili.

Ministr Petříček v médiích mimo jiné uvedl, že chce zabránit pádu ČSSD na dno. Kdo ji na to dno, podle vás, dostává?

Já ty lidi nechci jmenovat, oni už někteří pomalu vymizeli, ale čekají v záloze. Pan Petříček, já ho osobně neznám, ale myslím si, že je to příliš mladý kluk na to, aby vedl sociální demokracii. Jeho názory nejsou tak úplně mými názory.

Ještě na závěr, v médiích se nedávno objevila fotka Romana Prymuly na fotbalovém zápase Slavie. Okamžitě se na něj snesla obrovská vlna kritiky, a to i vzhledem k tomu, že Prymula krátce předtím řekl, že doporučí premiérovi, aby se opatření ohledně pandemie ještě zpřísnila. Co na to říct?

Pravdou je, že diváci na tom zápase žádný zákon neporušili. Šéf klubu je pozval. Měli respirátory. Zápas to byl atraktivní, lákavý, a tak tam pan Prymula prostě taky šel. Akorát je to takové trošku... No, já bych to na jeho místě asi neudělal.

Ale na druhou stranu: Ať udělá Prymula, co udělá, tak dostal vyznamenání od pana prezidenta a to se v mediálně umělecké komunitě neodpouští. Tudíž bude terčem všech možných i nemožných útoků. To je jeho hlavní problém – jako kdyby nestačilo, že ho jmenoval Babiš, vyznamenal ho ten proklínaný Zeman.

Takže to bude pokračovat. Nakonec můžou napsat, že si Prymula neudělal manikúru, a bude mít průser.

Kromě Prymuly byl na zápase podle fotky například i kancléř Mynář s manželkou nebo také ředitel ČT Dvořák. Je tedy v pořádku, aby se „obětním beránkem“ stal jen Roman Prymula?

No, Petr Dvořák to vysvětlil tím, že z toho byl v televizi přímý přenos, tak se byl podívat, jak to ti jeho zaměstnanci dělají. No, co k tomu můžete říct? Opět – zákon neporušil. Nikdo z nich. Pouze mě překvapilo, že ti lidé tam byli ve společnosti toho tvora z Řeporyjí, kterého asi taky někdo pozval. Tím jim u mě opravdu spadl kredit. Protože s tím člověkem nejenže bych nešel do jedné místnosti, ale nešel bych s ním ani na jeden stadion.

